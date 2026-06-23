Wos cerró la Gira Bonaerense ’26 con ocho shows que reunieron a 25 mil personas

WOS cerró la Gira Bonaerense ’26 con ocho shows en siete destinos de la provincia de Buenos Aires y más de 25.000 personas

Wos —nombre artístico de Valentín Oliva— concluyó la Gira Bonaerense ’26 con ocho shows en siete destinos de la provincia de Buenos Aires, más de 25.000 personas en total y un recorrido que lo llevó desde Mar del Plata hasta Lanús a bordo de un micro, atravesando rutas y llegando a clubes, gimnasios y microestadios donde el vínculo con el público se construyó a pocos metros del escenario. La gira duró dos meses y eligió una lógica que se aleja de los grandes estadios y los festivales masivos.

Las paradas fueron Once Unidos en Mar del Plata, el Club Estudiantes de Bahía Blanca, Unión y Progreso de Tandil, la Sociedad Rural de Junín, el GEI de Ituzaingó, el Club Alemán de Villa Ballester y el Microestadio de Lanús, donde se cerró el ciclo. Cada uno de esos espacios tiene historia propia dentro del circuito del rock argentino: por sus escenarios pasaron, en distintas épocas, bandas como Sumo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Riff y La Renga. La elección de esos recintos no fue casual sino parte de una búsqueda que la propuesta dejó en evidencia desde el arranque: volver a tocar cerca.

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La Gira Bonaerense ’26 recorrió Mar del Plata, Bahía Blanca, Tandil, Junín, Ituzaingó, Villa Ballester y Lanús con una propuesta alejada de los grandes estadios

Wos eligió clubes, gimnasios y microestadios de la provincia de Buenos Aires para volver a tocar cerca del público

En cada fecha, el público llevó banderas, remeras del Indio Solari y de Wos, y sostuvo cánticos que forman parte de la cultura del rock argentino. Esos rituales colectivos convirtieron cada concierto en algo que excedió la actuación en sí. La banda que acompañó a Oliva a lo largo de toda la gira estuvo integrada por Chipi Rud en guitarra, Natasha Iurcovich en bajo, Francisco Azorai en teclados y Tomi Sainz en batería.

Uno de los momentos más cargados de la gira ocurrió en Villa Ballester, cuando Wos interpretó “Quemarás” a una semana de la muerte del Indio Solari, fallecido el 5 de junio de 2026 en su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó, a los 77 años. La canción, que ambos compusieron y grabaron juntos para el álbum Descartable, sonó en uno de los recintos donde los Redonditos de Ricota hicieron parte de su carrera. La escena, acompañada por una marea de banderas y padres e hijos compartiendo el mismo pulso, condensó buena parte del espíritu de toda la gira.

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Los recitales de Wos retomaron rituales del rock argentino con banderas, remeras del Indio Solari y cánticos en cada fecha

La colaboración entre Wos y el Indio Solari para “Quemarás” surgió tras un contacto iniciado en 2019 por un riff de “Luzbelito y las sirenas” para el disco Caravana

La historia detrás de esa colaboración arrancó en 2019, cuando Oliva quiso usar un riff de la canción “Luzbelito y las sirenas” del Indio para su primer disco, Caravana. A través del representante de Solari, Peter Ehrlich, le envió unas maquetas para pedir el permiso. Ese primer contacto derivó en una amistad que, años después, se materializó en “Quemarás”. La canción nació durante un viaje al sur argentino junto al productor Facundo Yalve —conocido como Evlay—, y el primer esbozo del estribillo quedó grabado en un teléfono móvil. Las voces se registraron por separado y el intercambio de materiales se hizo por correo electrónico y mensajes de audio. Según contó el propio WOS, el Indio “fue muy generoso en lo que terminó aportándole al tema. Le dio mucho valor en su tiempo y escribió toda una parte en el medio”.

Tras la muerte de Solari, Oliva publicó en sus redes una foto inédita de los dos juntos, sentados en un banco de madera, con una cerveza cada uno y la luz del atardecer de fondo, y le dedicó unas palabras: “Gracias eternas, Indio. Hoy que necesito palabras tengo pocas, esta tristeza y un profundo agradecimiento. Nos cambiaste la vida a muchos. Te vamos a extrañar de maneras que aún no imaginamos. Llevo tu música y tu amistad en el corazón. Hasta siempre”.

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La banda de WOS en la Gira Bonaerense ’26 estuvo integrada por Chipi Rud, Natasha Iurcovich, Francisco Azorai y Tomi Sainz

La Gira Bonaerense ’26 llegó en un momento de expansión sostenida para Wos. En noviembre de 2025 recibió el Premio Konex de Platino en la categoría Urbano, y se convirtió en el primer músico galardonado tras la incorporación oficial de la música urbana en los Premios Konex a la Música Popular Argentina.