Crimen y Justicia

Una familia salió a cenar en Rosario y al regresar encontraron su casa desvalijada

El hecho ocurrió el sábado por la noche en una casa de Perú al 800, donde los ladrones utilizaron terrazas linderas para acceder sin ser vistos. Los damnificados apuntan a la existencia de “campanas”

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Calle asfaltada "Perú" con árboles a los lados, sombras de copas sobre la vía, casas de baja altura, autos estacionados y aceras de cemento
La calle Perú en Rosario muestra un barrio residencial con casas y árboles, que fue escenario de un robo mientras una familia estaba ausente (Google Maps)

Una noche que parecía rutinaria para la familia de Marcelo, residente en el barrio Belgrano de Rosario, se transformó en una experiencia marcada por la inseguridad. El pasado sábado, mientras el grupo familiar se disponía a disfrutar de una cena fuera de casa, su vivienda, ubicada en Perú al 800, fue blanco de un escruche minuciosamente planificado. El retorno, apenas una hora después de su salida, destapó la magnitud del robo: puertas violentadas, pertenencias esparcidas y la certeza de que los ladrones habían actuado con precisión y rapidez.

El hecho ocurrió entre las 21.15 y las 22.30. Durante ese breve lapso, al menos un delincuente —captado en imágenes por cámaras de seguridad— ingresó a la propiedad, recorrió los ambientes y sustrajo cuatro millones y medio de pesos en efectivo, además de joyas y objetos personales de las hijas del matrimonio. La familia, que dejó su vehículo estacionado dentro de la vivienda como medida disuasoria, no imaginaba que el escruche se ejecutaría pese a esa precaución.

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Al llegar, los dueños se toparon con la puerta principal abierta y sin llave, signo inequívoco de la violencia del ingreso. “Entraron por esa casa que está a la venta, pasaron por la terraza acá y bajaron a la terraza de mi casa por la escalera y ahí me levantaron la puerta del lavadero. Me rompieron toda la puerta y me rompieron la puerta que ingresa del lavadero al comedor”, relató Marcelo.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, el ladrón no solo accedió a través de un camino poco visible, sino que también demostró conocimiento de los movimientos de la familia. Según la víctima, “alguien que estaba haciendo de campana sabía que nos íbamos”, lo que refuerza la hipótesis de una vigilancia previa y la posible colaboración externa. La modalidad de ingreso a través de terrazas y el uso de una propiedad vacía en venta como vía de acceso evidencian la planificación detrás del robo.

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Los vecinos reclaman más seguridad en la zona
Los vecinos reclaman más seguridad en la zona

Quien perpetró el escruche no enfrentó obstáculos significativos durante la huida. Salió por la puerta principal de la casa, abrió ambas cerraduras desde el interior y huyó. Las cámaras de seguridad del sector registraron únicamente a un sospechoso trepando y retirándose del lugar, lo que limita las posibilidades de identificación inmediata.

La familia afectada no solo denunció el hecho ante la Policía, sino que también compartió su preocupación por la situación del barrio. “La zona está complicada”, advirtió Marcelo, quien fue informado por efectivos policiales que en la semana anterior se habían reportado al menos tres robos bajo la misma modalidad en Belgrano. Además, mencionó que el domicilio lindero también fue objeto de un atraco reciente.

Vecinos consultados señalaron que la modalidad de escruche se ha vuelto más frecuente en la zona, especialmente los fines de semana y en horarios nocturnos. El uso de propiedades vacías o en venta como puntos de acceso indirecto representa un desafío adicional para la prevención, ya que dificulta la detección de movimientos sospechosos desde la vía pública.

Hasta el momento, el caso continúa en etapa de investigación y no se han reportado detenciones vinculadas al hecho.

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