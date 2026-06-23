Alerta de avión estadounidense permite a autoridades costarricenses decomisar 70 bultos de drogas en el el pacífico sur

La embarcación fue interceptada a 120 millas mar adentro de playa Matapalo, en Quepos, durante un operativo conjunto internacional. Crédito: MSP

El Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica incautó un importante cargamento de marihuana y detuvo a dos personas de nacionalidad nicaragüense en una operación conjunta que contó con la colaboración de agencias de Estados Unidos, Colombia y Panamá. La embarcación interceptada transportaba 70 bultos de droga y fue localizada a 120 millas mar adentro de playa Matapalo, ubicada en el cantón de Quepos, Puntarenas, en el pacífico sur del país.

La operación comenzó cuando un avión de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos detectó una lancha sospechosa a 92 millas de la costa costarricense. Tras la alerta emitida por las autoridades estadounidenses, el Servicio Nacional de Guardacostas activó de inmediato su protocolo de búsqueda, desplegando recursos marítimos y coordinando con las agencias internacionales aliadas. La persecución y la estrategia de rastreo se extendieron por más de ocho horas, en las que se analizaron variables como velocidad, distancia y trayectorias probables de la embarcación.

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El director del Servicio Nacional de Guardacostas, Juan Carlos Alvarado, explicó que fue fundamental la información proporcionada por la Armada de Colombia y el Servicio Aeronaval de Panamá para ubicar con precisión la lancha rápida, que contaba con dos motores fuera de borda. “Gracias a información proveniente de la Armada de Colombia, del Servicio Aeronaval de Panamá y al apoyo aéreo de la aeronave de la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur de los Estados Unidos, esta madrugada el Servicio Nacional de Guardacostas logró interceptar una embarcación rápida a ciento veinte millas de Matapalo en el Pacífico Sur”, detalló Alvarado.

En el abordaje, los oficiales costarricenses comprobaron que viajaban dos ciudadanos nicaragüenses junto a los 70 bultos de marihuana. De acuerdo con las primeras estimaciones, cada uno de estos bultos contiene cerca de veinte paquetes individuales, aunque las autoridades iniciaron un conteo exhaustivo para determinar la cantidad exacta de droga incautada. La embarcación, los tripulantes y el cargamento fueron trasladados al puerto más cercano en Puntarenas, donde quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales y policiales.

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El Servicio Nacional de Guardacostas coordinó la operación con la Armada de Colombia y el Servicio Aeronaval de Panamá. Crédito: MSP

El Servicio Nacional de Guardacostas subrayó el valor de la cooperación internacional y la importancia de los sistemas de vigilancia aérea y marítima para combatir el narcotráfico en la región. “Con estas acciones reiteramos el compromiso y el trabajo conjunto con países aliados en la lucha contra el narcotráfico”, manifestó Alvarado tras la exitosa intervención.

La operación evidencia la capacidad de respuesta de Costa Rica ante las amenazas del crimen organizado transnacional y la efectividad de las alianzas estratégicas con potencias regionales. En los últimos años, el pacífico sur costarricense ha sido identificado como una de las rutas más utilizadas para el tráfico marítimo de estupefacientes, lo que ha impulsado una vigilancia reforzada y el incremento de patrullajes en aguas jurisdiccionales.

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El decomiso de los 70 bultos de marihuana representa un golpe económico para las estructuras criminales dedicadas al tráfico de drogas y refuerza el mensaje de tolerancia cero que las autoridades costarricenses mantienen frente a este delito. Las investigaciones policiales continúan para determinar el destino final de la droga y posibles vínculos con otras organizaciones delictivas.

Paralelamente, las autoridades judiciales abrirán un proceso penal contra los dos detenidos, quienes enfrentarán cargos por tráfico internacional de drogas. El Ministerio Público coordina con instancias internacionales para ampliar la investigación y rastrear el origen y los nexos transnacionales del cargamento incautado.

Cada bulto incautado contiene aproximadamente veinte paquetes individuales de marihuana, según el conteo preliminar. Crédito: MSP

Las autoridades de seguridad reiteraron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia continua para desarticular redes de narcotráfico y proteger la soberanía nacional. El Gobierno de Costa Rica ha sostenido que la lucha contra el crimen organizado seguirá siendo una prioridad y que se mantendrán vigentes los acuerdos de intercambio de información y patrullaje conjunto con países aliados.

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