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Daniela Celis protagonizó fotos inspirada en Kim Kardashian y la acusaron de excederse con los retoques

Pestañela realizó una sensual producción. Entre los comentarios celebratorios, no faltaron las críticas por un uso excesivo del Photoshop. Su defensa

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Daniela Celis protagonizó fotos inspirada en Kim Kardashian y la acusaron de excederse con los retoques (Instagram)

La polémica en torno a las imágenes de Daniela Celis se encendió tras la publicación de un álbum en sus redes, donde la exparticipante de Gran Hermano fue acusada por algunos seguidores de abusar de los retoques digitales. El foco de las críticas estuvo en la edición de su figura: “La cintura, se le pasó el Photoshop”, escribió un usuario, generando repercusión inmediata entre los comentarios.

En respuesta directa a estos señalamientos, la propia Daniela eligió defenderse públicamente y negó cualquier manipulación excesiva: “Chicos, es la mía, hay videos”, publicó para respaldar la autenticidad de sus fotos. La frase buscó zanjar la controversia sobre las supuestas alteraciones digitales.

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La polémica por las fotos de Daniela Celis estalló en redes sociales por acusaciones de retoques digitales y uso de Photoshop (Instagram)

La influencer había compartido una producción inspirada en el estilo de Kim Kardashian, posando con varios conjuntos en tonos oscuros y marrones, y luciendo un corset que resaltaba su figura. Junto a las imágenes, citó una frase en inglés atribuida a Kardashian: “Because it’s iconic and I love to do iconic”, que en español significa: “Porque es icónico y me encanta hacer cosas icónicas”.

En medio del debate, otros usuarios sumaron sus opiniones. “Es hermosa al natural pero con el filtro está irreconocible”, comentó una seguidora, mientras que otra agregó: “Es innecesario Dani”. Varios coincidieron en que “no parece ella”, fortaleciendo el eje de la discusión sobre la edición en redes.

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Daniela Celis negó una manipulación excesiva de sus imágenes y respondió a las críticas con el mensaje: “Chicos, es la mía, hay videos”
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La ex participante de Gran Hermano publicó una producción inspirada en Kim Kardashian con conjuntos oscuros, marrones y un corset

El episodio dejó expuesto el dilema que enfrentan muchas figuras públicas respecto a la autenticidad de sus imágenes y el juicio inmediato en plataformas sociales. En este caso, las críticas giraron en torno a la supuesta distancia entre la apariencia digital y la imagen real, lo que llevó a la protagonista a dar explicaciones públicas sobre su contenido.

Hace algunas semanas, Daniela compartió una publicación reflexiva acerca de las tensiones que experimenta desde que ganó notoriedad. “¿En qué momento pasó? Si soy esa mujer con la que siempre soñé ser, tengo todo lo que quiero. Logré hasta lo que creía que era inalcanzable e imposible para mí”, escribió en su perfil, expresando tanto orgullo por sus logros como dudas sobre el costo personal de la fama.

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Los comentarios de seguidores sobre filtros y edición en redes sociales instalaron el debate sobre si Daniela Celis “no parece ella”

En ese mismo texto, apuntó contra las exigencias externas: “Siento que me reprime ‘la presión social’ o tener que hacer lo ‘éticamente correcto’ solo para caer bien a la sociedad”, manifestó. Su reflexión se centró en el contraste entre la libertad de actuar conforme a sus deseos y la necesidad de ajustarse a las expectativas del público.

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La controversia expuso el dilema de la autenticidad de las imágenes de figuras públicas frente al juicio inmediato en plataformas sociales

Las recientes críticas a la edición de sus fotos y la respuesta de Daniela ponen de relieve la tensión permanente entre la autoimagen, la mirada ajena y las reglas no escritas que rigen las redes sociales para personas expuestas. La controversia revela el costo emocional de la fama en tiempos de hiperconectividad, donde cada publicación puede desatar un juicio público inmediato.

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Daniela Celis compartió una reflexión sobre la fama y expresó dudas sobre el costo personal de la notoriedad que alcanzó

Daniela también se preguntó cómo la exposición mediática y la maternidad impactaron en su identidad. “¿En qué momento dejé de ser esa mujer, que siempre hizo lo que sentía, que pudo cumplir todos sus sueños yendo siempre contra la corriente?”, planteó. Cerró su mensaje con una serie de interrogantes que abrieron el debate en su comunidad de seguidores: “¿Qué fue lo que cambió en mi? ¿El ser conocida? ¿El ser madre? ¿Todos los prejuicios que conlleva la maternidad? ¿O ambas?”.

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La influencer cuestionó la presión social y la exigencia de hacer lo “éticamente correcto” para agradar a la sociedad

Hace solo unos días Daniela Celis y Nick Sícaro finalizaron su relación luego de dos meses de noviazgo. La decisión, según trascendió, provino exclusivamente de Celis, quien expresó en su entorno que el motivo fue que “Nico es desprolijo”.

Aunque públicamente ambos comunicaron una separación en términos amistosos, el periodista Fede Flowers aseguró que el quiebre no fue por mutuo acuerdo, sino por una determinación unilateral de Celis tras manifestar incomodidad por algunas actitudes de Sícaro.

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