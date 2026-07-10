7 novelas de romance escritas por autoras españolas que están renovando el género

La literatura española renueva la novela romántica con autoras que incorporan salud mental, identidad, familia, amistad y acoso escolar - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde las plataformas digitales hasta las grandes ferias del libro, la literatura española vive un ciclo de renovación protagonizado por una generación de escritoras que convirtió el género romántico en un territorio más amplio, más honesto y más cercano a la experiencia real de sus lectores. Sus novelas se alejan de los esquemas tradicionales para dar lugar a personajes con contradicciones, vínculos que van más allá de la pareja y tramas que integran la salud mental, la identidad, el acoso escolar, la familia y la amistad como elementos tan centrales como el amor.

La nueva novela romántica española: salud mental, acoso escolar y familia se mezclan con el amor, de Wattpad a ferias y giras internacionale - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno, que arrancó en plataformas como Wattpad y se consolidó en editoriales, acumula millones de lectores en España y América Latina y convoca multitudes en cada gira internacional. Entre las voces protagonistas del movimiento, esta selección de siete autoras, todas entrevistadas por Infobae, traza un recorrido por la diversidad de registros que la novela romántica contemporánea escrita en español admite hoy.

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El arte de ser nosotros — Inma Rubiales

Inma Rubiales consolidó su carrera con El arte de ser nosotros, una novela de romance sobre Logan y Leah marcada por la pérdida, los libros y una comunidad lectora de internet

Inma Rubiales comenzó a escribir a los 14 años y autopublicó Un amigo gratis en Wattpad a los 17: esa fue la novela que la trajo por primera vez a Argentina y el punto de partida de su primera gira latinoamericana. La reedición a cargo de Planeta le permitió cumplir el anhelo que sintió cuando era joven: que la historia llegara a otras partes del mundo.

El arte de ser nosotros es, en cambio, su novela más conocida y la que consolidó su carrera de manera profesional. La historia sigue a Logan, un joven que tras una pérdida dolorosa se volvió hermético y frío, y a Leah, una chica que vive con la cabeza enterrada en los libros y se refugia en una comunidad lectora de internet. Entre dos personas que deberían alejarse, el vínculo que se construye funciona precisamente por sus contradicciones.

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Rubiales reconoció que releer sus textos originales le generó temor: “Me daba mucho miedo leer la novela. Se la pasé primero a mi editora para que me dijera si era un desastre”, contó. Ambas historias nacen de una misma necesidad: “Siempre buscaba mi lugar en el mundo”, afirmó.

Los ecos de Jude — Joana Marcús

Joana Marcús publicó con Los ecos de Jude su primera novela inédita fuera de Wattpad y abordó el peso de la fama materna, el pueblo y el acoso escolar

Con este título, Joana Marcús da un paso que ninguno de sus libros anteriores había dado: se trata de su primera novela completamente inédita, escrita fuera de Wattpad. Jude Portman creció bajo la sombra de su madre, una estrella de la música que se apagó con su nacimiento, en un pueblo convencido de que ella traía mala suerte. La llegada de Isaac, un chico que piensa con canciones y ve la vida en colores, le abre la posibilidad de mirarse sin miedo.

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Marcús construye sus historias desde sus propios estados emocionales. “Mis libros reflejan muy bien qué estado emocional tenía en ese momento. Cuando estaba un poco perdida, el libro es más oscuro, pasan más desgracias”, explicó. Su trayectoria arrancó en Wattpad, donde acumula más de un millón de seguidores y fue la única española en el top 10 mundial de autores.

Su saga Meses a tu lado superó el millón de ejemplares vendidos en todo el mundo. El acoso escolar que sufrió en el instituto la llevó a abandonar la escritura durante dos años: “Era romper el mundo que me había creado en el que la escritura era mi salvación”.

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Juliette y las canciones perdidas — Andrea Longarela

Andrea Longarela propone en Juliette y las canciones perdidas una historia de sentimientos en la que el amor surge después de la transformación personal de la protagonista

Andrea Longarela construye una historia sobre una mujer que vive en un agujero: sin trabajo que la motive, sin sueños, sin amor. La muerte de un hombre desconocido lleva a Juliette a un pequeño pueblo de casas de colores, donde una serie de personajes —una anciana atormentada por la tristeza de las flores, un niño sin voz que las roba, un hombre que ama los libros y las cosas brillantes con la misma intensidad— le devuelven la capacidad de sentir.

La autora, que combina su formación en Psicología con la escritura, define su propuesta como “historias de sentimientos” antes que romances en sentido estricto. Longarela inició su carrera con la autopublicación en Amazon, donde encontró sus primeras lectoras internacionales.

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En Juliette y las canciones perdidas eso se traduce en una trama donde el amor no llega como destino sino como consecuencia: es el resultado de que una mujer rota encuentre, en un pueblo desconocido y a través de vínculos inesperados, la razón para volver a desear algo. La novela tiene como hilo conductor una serie de cartas olvidadas que Juliette descubre y que funcionan como el mapa hacia su propia transformación.

El club del olvido — Alice Kellen

Alice Kellen narró en El club del olvido una historia coral sobre cuatro amigos, un bar de barrio y secretos que emergen con la llegada de Dalia

Alice Kellen presenta una historia coral sobre Samuel, Abel, Max y Tristán, cuatro amigos de la infancia que abren juntos un bar en su barrio de origen. La noche de la inauguración, la llegada de Dalia —una joven que creció entre algodones y que ninguno de ellos esperaba— desencadena un proceso en el que los silencios acumulados durante años se convierten en secretos con peso propio.

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La autora eligió para esta novela una estructura dialogada y casi teatral: “Una vez pasas las primeras páginas, te metes y casi no hace falta leer el nombre para saber quién está hablando”, explicó. Su objetivo era generar “la sensación de estar allí con ellos en la conversación, de una manera más limpia, sin ruido alrededor”.

Kellen acumula más de tres millones de lectores en España y tiene en marcha dos adaptaciones audiovisuales: la película Todo lo que nunca fuimos, basada en su bilogía Deja que ocurra, y la serie de El mapa de los anhelos en Netflix, con estreno previsto para el 17 de julio de 2026.

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Yo en tu casa y tú en la mía — Sandra Miró

Sandra Miró desarrolló en Yo en tu casa y tú en la mía una novela de romance centrada en el apoyo mutuo, con personajes LGBTQ+ y una decisión de publicar con seudónimo propio

Sandra Miró construyó esta historia a partir de una imagen fortuita: una persona mayor en una silla de ruedas motorizada que vio durante unas vacaciones. De ese detalle surgió la abuela Remedios y, a partir de ella, la pareja protagonista: Sofía, que tiene dos trabajos y siempre está agobiada con ahorrar, y Noel, su nuevo vecino de arriba.

Entre perros, canciones y algo de destino, la novela construye un retrato del amor que tiene más que ver con el apoyo mutuo y la confianza que con los géneros o las etiquetas. La autora señaló que los primeros seis o diez capítulos son siempre los más difíciles de escribir: “Una vez los personajes cogen esa personalidad, va rodada la historia”, describió.

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Miró, hija de la autora Megan Maxwell, eligió un seudónimo propio para evitar comparaciones al publicar. Desde el inicio de su carrera tuvo claro que sus novelas incluirían personajes LGBTQ+ con peso narrativo propio y finales felices, en rechazo explícito a la figura del personaje gay reducido a un único rasgo definitorio.

Donde habitan las sirenas — María Martínez

María Martínez incorporó la esquizofrenia como tema en Donde habitan las sirenas con la idea de que los libros ayuden a comprender que nadie está solo

Maria Martínez sigue a Lucía, una mujer que abandonó la isla en la que creció con la promesa de no regresar jamás. Cuando el destino la obliga a volver a Vila Mareva —un pueblo mediterráneo de playas y aguas azules— se reencuentra con su hermana Laura, de quien lleva años distanciada. La relación entre ambas es el verdadero eje de la novela, por encima de la trama romántica.

“Si hay una relación que marca la novela, más allá incluso de la que Lucía mantiene con Román, es con Laura, con su hermana”, afirmó la autora. La historia también incorpora la esquizofrenia como tema, en la convicción de que los libros pueden funcionar como una ventana que ayuda al lector a comprender que no está solo.

Martínez, con más de una docena de títulos publicados, forma parte de una red de autoras españolas que se apoyan mutuamente. “Estamos intentando cambiar la romántica. No esa romántica antigua, que todo gira en torno a la pareja”, resumió.

Cuando te atrevas a sentir — Tamara Molina

Tamara Molina definió Cuando te atrevas a sentir como su novela más personal y explicó que la fragilidad de Naila y Bruno impide un romance idílico

Tamara Molina propone dos formas opuestas de estar perdido. Naila salta de trabajo en trabajo, no termina la carrera, no se encuentra. Bruno tiene todo lo que se supone que debía querer —trabajo estable, bien remunerado, conseguido con esfuerzo— y aun así no está bien. Cuando sus vidas se cruzan de manera imprevista, lo que creían ser se desmorona.

La autora eligió el romance como género porque el amor funciona, a su entender, como el hilo que sostiene la historia mientras los personajes atraviesan sus propias crisis: “¿Qué hay más universal que el amor y sobre todo qué hay más esperanzador?”, planteó.

Molina definió esta novela como la más personal de su carrera. El mayor reto fue construir el vínculo entre ambos: dos personas que no están bien consigo mismas no pueden ofrecerse lo que aún no tienen, y esa premisa condicionó cada decisión narrativa. “Son dos personas que están perdidas, que no están bien, no pueden tener un romance idílico porque es imposible”, explicó.