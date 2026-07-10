El ex gerente de BoA justifica su viaje en plena crisis de la aerolínea: “Fue un error político pero no algo ilegal”

Eduardo Valdivia fue posesionado gerente de la aerolínea estatal boliviana el 18 de abril de 2026.

El exgerente de la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA), Eduardo Valdivia, justificó el viaje personal que realizó a menos de dos meses de haber asumido la dirección de la empresa y que provocó su destitución.

“Es un viaje que yo tenía programado hace mucho tiempo; es un viaje que hice con mi familia porque teníamos varias entrevistas con mi hija, que está viendo universidades (…) y otros temas personales médicos”, aseguró desde Miami, Estados Unidos, en una entrevista con el programa televisivo Que no me pierda.

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Valdivia estaba en el ojo de la tormenta luego de que se revelara que realizó un viaje de casi un mes a Estados Unidos, durante las fechas en las que se celebra el Mundial de Fútbol en ese país, a menos de dos meses de haber asumido el cargo de gerente y en plena crisis de la compañía aérea. Adicionalmente, se difundió que había adquirido pasajes con precios preferenciales equivalentes al 10% del costo real del boleto.

“Mi gran error fue no haber mencionado esto; cuando me fui pedí permiso sin goce de haberes porque entiendo que no puedo estar de viaje sin vacaciones y encima cobrándole al Estado. Fue una licencia que está dentro de los manuales”, afirmó Valdivia y dijo que su “gran error” fue haber aceptado el puesto sabiendo que tenía un viaje programado.

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Un avión de Boliviana de Aviación (BoA)

“Cometí un error de inexperto, no es ilegal, pero entiendo que no está bien visto y que la población esté enojada”, admitió. “Es un error político, pero no algo ilegal, no me fui de vacaciones”, remarcó.

Consultado sobre el precio que pagó por los pasajes, el exgerente señaló que es un descuento al que acceden todos los funcionarios de BoA y que es una política común en otras compañías aéreas.

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A pesar de las justificaciones, la Fiscalía inició una investigación por los delitos de concusión, uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo.

Valdivia fue posesionado el 20 de abril con el desafío de modernizar la aerolínea del Estado y mejorar su competitividad de cara a la política de cielos abiertos que busca implementar el Gobierno de Rodrigo Paz.

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Durante el acto de posesión, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, destacó que el ejecutivo contaba con más de 15 años de experiencia en la industria aeronáutica. Su carrera comenzó en LAN Airlines, donde ocupó cargos relacionados con planificación y control de operaciones, hasta alcanzar posiciones directivas. Posteriormente asumió funciones en Latam Airlines y en el club de fútbol Bolívar.

Eduardo Valdivia fue posesionado gerente de la aerolínea estatal boliviana el 18 de abril de 2026.

La controversia por su viaje cobra importancia porque coincide con un momento crítico para BoA, marcado por frecuentes retrasos, cancelaciones de rutas y cuestionamientos por el incremento de las tarifas.

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Según la senadora Claudia Mallón, que fue quien develó los boletos aéreos del exgerente, la aerolínea está operando con solo diez aviones y los siete restantes que integran su flota están fuera de servicio por mantenimiento y falta de repuestos, lo que provocaría las demoras y cancelaciones.

Tras la destitución de Valdivia, el ministro Zamora informó que hará una convocatoria pública para designar al nuevo gerente de la empresa, en una etapa clave para impulsar su recuperación y fortalecimiento.

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