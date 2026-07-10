A 4 días de la eliminación del Mundial, Portugal presentó a su nuevo entrenador: la advertencia que le dio a Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus fue confirmado como nuevo entrenador de la selección de Portugal (REUTERS/Stringer)

Portugal eligió a Jorge Jesus como flamante director técnico para reemplazar a Roberto Martínez tras la eliminación en octavos del Mundial de 2026 ante España. El histórico entrenador, que tuvo destacados pasos por Benfica y Flamengo —le ganó a River Plate la recordada final de la Copa Libertadores 2019—, llega tras una estadía fructífera en Al-Nassr de Arabia Saudita, donde dirigió a Cristiano Ronaldo. Precisamente el astro luso quedó en el centro de las críticas por su rendimiento en su última Copa del Mundo y el estratega de 71 años fue contundente al referirse a su continuidad.

“Aún no he hablado con Cris. Nunca será un problema para la Selección ni para mí. Cada quien piensa lo que quiere. Cuando tenga que tomar una decisión, hablaré con él. Pero no solo con él, hablaré con todos individualmente. No voy a hablar con Cris solo porque sea Cris. Es un símbolo del fútbol portugués. Es muy fácil trabajar con él. Siempre y cuando entienda hasta dónde puede llegar él y hasta dónde puedo llegar yo. Es la relación entrenador-jugador”, argumentó en la conferencia de prensa en la que fue presentado como DT oficial, según reprodujo el portal local A Bola.

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En esta misma línea, Jorge Jesus destacó: “Él siempre será quien decida qué quiere hacer en su carrera. Si está jugando y tiene las condiciones para hacerlo, si es elegible para la selección, lo convocaré, dentro de los límites y condiciones que considere mejores para la Selección”. Cristiano Ronaldo, que confirmó que disputó su último Mundial a sus 41 años, fue uno de los jugadores más criticados.

Jorge Jesus aseguró que la continuidad de Cristiano Ronaldo en Portugal dependerá únicamente de él (REUTERS/Hamad I Mohammed)

A Bola, reconocido medio luso, apuntó contra CR7 por la cantidad de minutos que sumó en la Copa del Mundo y remarcó que “su ego no le permite ser suplente”. En una editorial titulada “No queremos matarte, pero ya basta”, el portal aseguró que “es imprescindible poner fin a la etapa del capitán” y que es obligatorio hacer un recambio generacional. “Siempre quedará en el terreno de lo desconocido cómo habría sido este Mundial sin la obsesiva obligación de tener a Cristiano Ronaldo en el campo los 90/90/90”, sentenció sobre un factor que habría condicionado el funcionamiento colectivo.

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En este contexto, Jorge Jesus fue consultado sobre la posibilidad de que el histórico delantero sea suplente o, en su defecto, reemplazado en un partido. “El año pasado, el Al Nassr disputó 50 partidos y él jugó 31. En la liga, lo sustituí 16 veces. Nunca nos confundimos: una cosa es el jugador que es, otra cosa soy yo como entrenador y mis decisiones”, le advirtió el flamante técnico de Portugal.

A esto, con relación al funcionamiento del vestuario, agregó: “Hay egos en todos los equipos. Es más difícil trabajar con quienes se creen grandes jugadores que con quienes realmente lo son. Ese es el caso de la selección nacional; todos son grandes jugadores, de los mejores equipos de Europa, que ganan títulos. Estamos aquí para ganar títulos con la selección nacional, y todos tendrán que pagar el precio”.

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El anuncio oficial de Portugal para darle la bienvenida a Jorge Jesus como flamante entrenador del combinado nacional Luso

Jorge Jesus asumirá su primer cargo al frente de la selección absoluta después de una carrera de casi cuatro décadas. Su debut será el 24 de septiembre ante Gales, en el partido inaugural de la Nations League. El entrenador de 71 años firmó un contrato de cuatro años que lo pondrá al frente del equipo durante un ciclo con Eurocopa, Mundial 2030 y el mencionado certamen internacional.

“Vinimos aquí para ganar. Estamos convencidos de que dondequiera que vayamos, ganamos. Y, con estas condiciones de trabajo, con esta calidad, tenemos un equipo en el que creer y que valora el espectáculo. Soy el entrenador de 12 millones de personas, de la gente, que ansía ganar. ¿Reestructuración? En este momento no es necesario. Solo seis jugadores tienen más de 30 años, y dos son porteros. No es un equipo viejo, tienen una edad promedio de 28 años, la mejor etapa para un jugador”, argumentó Jorge Jesus en su presentación.

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Su designación se produce después de haber dirigido a clubes como Amora, Felgueiras, Vitória de Setúbal, Belenenses, SC Braga, Benfica, Sporting, Al Hilal, Fenerbahçe y, más recientemente, Al Nassr. También es recordado en Sudamérica por haber conducido a Flamengo en la final de la Copa Libertadores 2019 ante River.

En Portugal construyó buena parte de su trayectoria con títulos en Benfica y Sporting. Allí sumó tres campeonatos nacionales, una Copa de Portugal, dos Supercopas Cândido de Oliveira y seis Copas de la Liga.

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Fuera de Portugal, el DT añadió un tramo internacional amplio a su carrera. En Brasil ganó un Campeonato de Brasil, una Supercopa de Brasil, la mencionada Libertadores y una Recopa Sudamericana con el Mengão. En Arabia Saudita consiguió dos campeonatos nacionales, tres Supercopas y una Copa del Rey. En Turquía levantó una Copa de Turquía con Fenerbahçe.