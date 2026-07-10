El conmovedor recuerdo de Tití Fernández para su hija el día en que cumpliría años: “Te necesitamos más que nunca”

Tití Fernández con su hija Soledad

En plena euforia mundialista, el periodista deportivo Miguel Tití Fernández le dedicó un sentido posteo en Instagram a su hija María Soledad Fernández, quien cumpliría 39 años y falleció en 2014 en Brasil, mientras ambos presenciaban la máxima competencia futbolera. Tití la bautizó “Sole de los Milagros” para pedirle que ayude a la Selección Argentina en el partido de cuartos de final ante Suiza, un país que le trae recuerdos de los fuertes: el mismo rival al que Argentina le ganaron el 1° de julio de 2014, el día del último abrazo entre padre e hija.

“Feliz cumple Sole, hoy son 39 bombón y van 12 que no podemos brindar y apagar las velas juntos”, escribió Fernández en su cuenta, acompañado de una foto familiar de época en la que aparece junto a su hija y su esposa Nora. El posteo, musicalizado con Un ángel para tu soledad de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota, acumuló cerca de 1.800 “me gusta” en pocas horas.

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El apodo surgió de un seguidor que lo dejó en los comentarios tras la victoria de Argentina ante Egipto, que le dio al equipo de Lionel Scaloni el pase a cuartos de final del Mundial 2026. “Un seguidor te bautizó ‘Sole de los Milagros’ y a partir de ahora así te voy a nombrar”, escribió el periodista, y le pidió a su hija que repita la hazaña frente al próximo rival.

El partido ante Suiza tiene para Fernández una carga que va mucho más allá del fútbol. En una nota con Radio con Vos, el periodista explicó por qué ese cruce lo moviliza de una manera particular: “El último abrazo y el último beso que le di a Sole fue en San Pablo, después del partido que le ganamos a Suiza en tiempo suplementario con un gol de Di María sobre la hora. Y no la volví a ver nunca más”, evoco.

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Fue precisamente en ese contexto que, semanas atrás, mientras seguía el grupo en el que Colombia y Suiza se disputaban la clasificación, Fernández reconoció que alentó en silencio a los europeos. “Yo decía que se clasifique Suiza, carajo. Yo quiero jugar con Suiza. No sé por qué, pero quiero jugar con Suiza”, contó. Y cerró con una pregunta que mezcla fe y deseo: “¿Quién te dice que a lo mejor sobre la hora y en tiempo suplementario no le volvemos a ganar y estamos entre los cuatro?”

Soledad tenía 26 años y seguía el Mundial de Brasil junto a su padre cuando, el 2 de julio de 2014, un accidente en la ruta BR-381, a la altura de Oliveira, en Minas Gerais, le quitó la vida. Viajaba de San Pablo hacia Belo Horizonte cuando ocurrió el siniestro. La noche anterior, padre e hija se habían despedido en la cancha con un beso y un “chau pa, hasta mañana”. A la mañana siguiente, Fernández esperaba a Sole en el desayuno. En su lugar, apareció el camarógrafo Negrito Carneiro, visiblemente nervioso, con la peor noticia de su vida. “Me paralicé, empecé a gritar que no podía ser, que no podía haber muerto mi hija, que era un error, pero era verdad”, relató el periodista tiempo después.

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En el posteo del cumpleaños, Fernández también recordó que el gol de Ángel Di María ante Suiza —el mismo que selló ese último abrazo— se produjo el 1 de julio de 2014, y que “mañana otra vez jugamos contra ellos”. “Será una señal, no sé, yo elijo creer”, escribió. Y cerró con una dedicatoria que se repite en cada posteo desde hace 12 años: “Feliz cumple hijita de nuestro corazón. Mañana te pido por la selección. #teamamos #nuncatevamosaolvidar”.