El sueño histórico de Novak Djokovic llegó hasta las semifinales: Jannik Sinner le ganó en tres sets y buscará otro título en Wimbledon

El presente se impuso sobre la leyenda. Jannik Sinner, número 1 del mundo, avanzó a la final de Wimbledon por segundo año consecutivo al vencer a Novak Djokovic en una de las semifinales: lo superó por por un triple 6-4 en 2 horas y 21 minutos de acción. El domingo enfrentará a Alexander Zverev, ganador de la otra llave ante Arthur Fery, para definir al campeón del tercer Grand Slam del año.

El italiano buscará repetir la corona obtenida el año pasado en la definición frente a Carlos Alcaraz. De lograrlo, será su quinto título Major y el primero de la temporada. El serbio, campeón siete veces de este certamen, se quedó con las ganas de alcanzar el récord de títulos de Roger Federer -8- en la Catedral del Tenis.

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Había una sensación compartida antes de que comenzara el partido. Más allá de que Sinner llegaba como el mejor tenista del planeta en la actualidad y como campeón defensor en el All England Club, enfrentar a Djokovic representaba un examen diferente para él. El serbio construyó buena parte de su leyenda en el césped londinense y, con 39 años, volvió a demostrar durante estas dos semanas que sigue perteneciendo al círculo de élite.

Novak Djokovic no pudo con el poderío de Jannik Sinner (Foto: Reuters/Marko Djurica)

En cuanto al desarrollo del encuentro, el italiano fue superior en los momentos decisivos de cada set. En el primero, la paridad se mantuvo hasta el noveno juego, cuando Sinner encontró el quiebre que para luego cerrar la manga por 6-4 con autoridad.

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El segundo parcial volvió a transitar por carriles similares. Ninguno de los dos cedía terreno, pero otra vez apareció la precisión del número uno del mundo en el momento clave. Un nuevo break en el séptimo game le permitió marcar diferencias. El nacido en San Cándido mostró solidez en sus siguientes turnos de saque para quedarse nuevamente con el set por 6-4.

Jannik Sinner celebra un punto durante la semifinal ante Novak Djokovic (Crédito: REUTERS/Marko Djurica)

A partir de allí, el partido quedó definitivamente bajo el control del italiano, que logró un quiebre en la apertura de la tercera manga y abortó los intentos de Djokovic por revertir el desarrollo. El ganador de 24 títulos de Grand Slam tuvo una chance para recuperar el quiebre en el cuarto juego, pero Sinner no lo permitió: ganó los tres puntos siguientes y, en adelante, redondeó un triunfo nítido, con el nivel que lo convirtió en el jugador más dominante del circuito en la actualidad.

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El número 1 impuso condiciones con un saque impecable, un revés paralelo demoledor y una faena muy consistente en la red. Llega entonado a la definición, tras un rendimiento que fue de menor a mayor en el torneo. En el debut necesitó cinco sets para superar al serbio Miomir Kecmanovic, en un encuentro marcado por una fuerte caída y un corte en el pie que reavivó los recuerdos del colapso físico que había sufrido semanas atrás frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo, en Roland Garros.

Aquel susto, sin embargo, quedó atrás rápidamente. Desde entonces, Sinner encadenó cuatro victorias consecutivas sin perder un solo set frente al portugués Nuno Borges, el estadounidense Jenson Brooksby, el japonés Shintaro Mochizuki y el alemán Jan-Lennard Struff, antes de volver a derrotar a Djokovic en un escenario donde el balcánico construyó buena parte de su leyenda.

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El elogio de Jannik Sinner a Novak Djokovic: “Es una auténtica inspiración”

El triunfo también confirma el dominio que Sinner ejerce actualmente sobre el circuito. Con Alcaraz ausente por la lesión en la muñeca derecha que también le impidió disputar Roland Garros, el italiano aprovechó la oportunidad para consolidarse todavía más en la cima del ranking mundial y volver a instalarse en una final de Grand Slam.

“Significa muchísimo para mí poder jugar otra final aquí. Es el torneo más especial que tenemos“, dijo Sinner luego del encuentro. Enseguida, lanzó elogios para su adversario: ”Lo que Novak sigue haciendo es una auténtica inspiración para la nueva generación. Es increíble".

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Jannik Sinner saluda a Novak Djokovic tras derrotarlo en las semifinales de Wimbledon (Crédito: REUTERS/Marko Djurica)

El italiano profundizó sobre su rivalidad con Nole. "Siempre tenemos partidos muy duros. El anterior lo ganó él en las semifinales del Australian Open. Intenté hacer un par de ajustes, aunque en hierba es complicado", remarcó.

Uno de los aspectos que más preocupaba al italiano era el desgaste acumulado por Djokovic tras su épico triunfo frente a Felix Auger-Aliassime en cuartos de final, en un partido que se extendió durante más de cinco horas y fue el más largo de la historia del torneo en esa instancia. un encuentro que Sinner considera inolvidable.

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"Novak venía de un partido muy duro contra Félix, uno que creo que recordaremos para siempre en esta pista. Yo intenté mantenerme agresivo y sacar muy bien, algo que hoy me ayudó muchísimo", apuntó.

Sinner además destacó una de las mayores virtudes del serbio. "Para mí, Novak es el mejor devolvedor que ha tenido este deporte. Por eso intenté variar mucho el saque y mezclar distintas opciones. Estoy muy satisfecho con mi actuación de hoy", concluyó.

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Del otro lado quedó un Djokovic que volvió a desafiar el paso del tiempo. El serbio había llegado a Londres con el objetivo de conquistar su octavo título en Wimbledon e igualar el récord histórico de Federer. Buscaba además repetir el triunfo conseguido sobre Sinner a comienzos de temporada en las semifinales del Australian Open.

Novak Djokovic ganó siete títulos en Wimbledon (Crédito: REUTERS/Marko Djurica)

Su recorrido volvió a demostrar que sigue siendo competitivo al máximo nivel. Antes de la semifinal había eliminado sucesivamente al chino Wu Yibing, al griego Stefanos Tsitsipas, al francés Arthur Rinderknech, al ruso Roman Safiullin y protagonizó una batalla de más de cinco horas frente a Auger-Aliassime para alcanzar una nueva semifinal en el All England Club.

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Esta vez no alcanzó.

El domingo, Sinner buscará convertirse en bicampeón de Wimbledon y sumar el quinto Grand Slam de su carrera, lo cual le permitiría afianzar su reinado en el tenis mundial. Enfrente estará Zverev, que buscará su segunda corona grande tras su bautismo el mes pasado en Roland Garros.