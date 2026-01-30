De los miedos juveniles a los reencuentros familiares: María Martínez y todos los elementos que componen “Donde habitan las sirenas”

La literatura de María Martínez aborda la salud mental, la maternidad y el amor desde una perspectiva realista y humana - (Gentileza de Editorial Grupo Planeta)

El nombre de María Martínez es sinónimo de sensibilidad, personajes complejos y tramas donde el amor es solo uno de los muchos ingredientes de la vida. Con títulos como Tú y otros desastres naturales, La fragilidad de un corazón bajo la lluvia y Cuando no queden más estrellas que contar, logró construir una comunidad de lectores fieles en distintos países, llevándola a ser una de las voces españolas más leídas en la literatura romántica. De hecho, su vínculo con el público argentino se afianzó a partir de 2022, cuando su obra impactó en el país y, poco después, su visita a la Feria del Libro de Buenos Aires se transformó en un fenómeno de cercanía y reconocimiento.

La escritora española María Martínez conquistó el público argentino tras el éxito de sus novelas románticas y su participación en la Feria del Libro de Buenos Aires - (Gentileza de Editorial Grupo Planeta)

En conversación con Infobae, la autora comentó que recuerda con especial emoción su paso por el país del mate: “El cariño con el que me trataban no me lo esperaba para nada. Ese feedback que yo tenía a través de las redes sociales se materializó en cientos y cientos de personas esperándome, con los libros, con mil mensajes, con cartas, con regalos. Aquello fue maravilloso; el calor y el cariño que yo me traje de Argentina no lo voy a olvidar en la vida”.

En Donde habitan las sirenas, María Martínez explora la fortaleza y las contradicciones de los personajes femeninos dentro de la complejidad familiar - (Gentileza de Editorial Grupo Planeta)

En el marco del lanzamiento de su nueva novela, Donde habitan las sirenas, Martínez conversó con Infobae sobre el origen y la motivación detrás de esta obra, que explora una vez más la fortaleza y las contradicciones de los personajes femeninos. La autora explicó que la semilla de la historia está directamente vinculada con sus anteriores éxitos. “Cuando no queden más estrellas que contar es una novela que va a marcar para siempre mi destino como escritora. Se ha convertido en una especie de libro insignia que me representa”, contó. Sin embargo, ante la insistencia de sus lectores por una continuación, Martínez decidió ofrecer algo distinto: “Cómo no lo voy a hacer, para mí una forma de compensar todas esas peticiones era escribir otra novela que contuviera la esencia de Cuando no queden más estrellas que contar, pero sobre todo la fortaleza de un personaje femenino como era Maya. En este caso, le he pasado el relevo a Lucía, la protagonista de Donde habitan las sirenas”.

La relación entre hermanas se consolida como el eje central en la última novela de María Martínez, por encima de la trama romántica - (Gentileza de Editorial Grupo Planeta)

La construcción de Lucía, la protagonista, partió de la convicción de que los personajes más reales son aquellos que muestran sus defectos y sus dudas. “Mis personajes se caracterizan por ser imperfectos. No son siempre ni muy valientes ni siempre son muy fuertes. Al final van descubriendo poco a poco dentro de ellos mismos cómo son. Lucía es una persona muy conformista, no cobarde, pero sí que se deja llevar, y cómo a lo largo de la historia va cambiando y se va volviendo fuerte. El lector al final de la historia se va a quedar con una especie de regusto amargo o agridulce diciendo: Lucía ha dejado pasar muchas cosas. Pero es que Lucía es así”, sostuvo la autora.

Uno de los ejes centrales de la novela es la hermandad femenina. Para la autora, la historia entre Lucía y su hermana Laura era fundamental desde el inicio. “Cuando hablo de esta novela siempre digo que es una historia de emociones humanas, pero sobre todo es una historia de mujeres. Hay una historia de amor preciosa, pero sobre todo es una historia de mujeres y de cómo Laura, Lucía, Sira, la abuela, o Valeria, la madre, van resolviendo su situación dentro de la complejidad de su familia y sus relaciones entre ellas desde muy pequeñas”, explicó.

Martínez destacó que, más allá de la tradicional trama romántica, la relación entre hermanas es el verdadero corazón de la novela: “Si hay una relación que marca la novela, más allá incluso de la que Lucía mantiene con Román, es con Laura, con su hermana”.

La salud mental y la esquizofrenia ocupan un lugar destacado en los temas tratados por María Martínez en la novela romántica juvenil - (Gentileza de Editorial Grupo Planeta)

La obra también aborda temas poco frecuentes en la literatura romántica juvenil, como la salud mental y la esquizofrenia. “Vivir con problemas mentales es algo muy cotidiano hoy en día. Mostrar eso en un libro me parece supernecesario, independientemente de la edad que tenga el lector. Hay adolescentes con problemas, gente adulta con problemas y gente muy madura que también tiene problemas. Los libros a veces se convierten en ese punto de unión, en esa ventana que te ayuda a ver que quizás no te está pasando nada tan malo, que quizás lo que necesitas es buscar ayuda o que hay mucha gente como tú”, señaló Martínez haciendo foco en la importancia de dar espacio a estos tópicos. La autora, además, reconoció la responsabilidad de tratar estos temas con honestidad y cuidado, consciente de la influencia que ejerce sobre sus lectores.

María Martínez forma parte de la nueva generación de autoras españolas que renuevan la novela romántica y promueven la colaboración entre escritoras - (Gentileza de Editorial Grupo Planeta)

En los últimos años, la narrativa romántica española experimentó un boom, impulsado por autoras que renovaron el género, ha conquistado públicos diversos. María Martínez forma parte de una generación de escritoras que, lejos de rivalizar, se apoyan y colaboran. “Somos muy amigas, por suerte. Esos mitos de rivalidad entre nosotras no ocurren, al contrario. Nos ayudamos muchísimo y la frustración a la hora de escribir porque algo no sale, puedes compartirla y siempre vas a obtener un buen consejo realista”, afirmó. Junto a nombres como Andrea Longarela y Alice Kellen, Martínez apuesta por una literatura romántica que se aleja de los clichés tradicionales: “Estamos intentando cambiar la romántica. No esa romántica antigua, que todo gira en torno a la pareja. Para nosotras la novela romántica es otra cosa muy diferente. La relación romántica es importante, pero en una relación de pareja hay padres, hermanos, amigos, trabajos, situaciones... Hay mil elementos que condicionan un amor”.

La autora defiende la libertad creativa frente a las tendencias editoriales y etiquetas comerciales que dominan el marketing literario juvenil - (Gentileza de Editorial Grupo Planeta)

Las tendencias editoriales y el auge de etiquetas comúnmente usadas en redes sociales por bookfuencers como “grumpy x sunshine” - una pareja ficticia en donde uno de ellos es más optimista y el otro es “gruñón” - o “slow burn” - un romance que se desarrolla “a fuego lento” -, que son percibidas por la autora como herramientas útiles para el marketing, pero no condicionan su proceso creativo.

“He aprendido a escribir lo que yo quiero escribir y cuando yo quiero escribirlo. Tengo la suerte de que hasta ahora ningún editor me ha pedido: ‘Escribe esto, María’. Siempre me han dejado luz verde para lo que yo quiera. La suerte es que luego entrego esa novela y les encanta”, señaló. Martínez prefiere no limitarse por las etiquetas y defender su libertad artística: “Cuando era escritora novel y criticaban un personaje, me di cuenta de que era imposible construir el personaje perfecto para todos. Dije hasta aquí. Voy a crear los personajes que yo quiero y como yo quiero, luego te los voy a presentar y a partir de ahí cada uno que saque sus conclusiones”.

Con más de una docena de títulos, María Martínez se consolida como una de las voces más leídas en la literatura romántica contemporánea española - (Gentileza de Editorial Grupo Planeta)

Sobre su carrera en la literatura, la autora confesó que nunca imaginó llegar a publicar tantos libros, pero siempre tuvo claro que no quería ser “escritora de un solo libro, aunque fuese un best seller”. Hoy, con más de una docena de títulos en su haber, se siente feliz por poder seguir creciendo y llegar a nuevos lectores. “Tengo un proyecto entre manos en el que no dejo de pensar, que ya tiene bastante forma”, comentó la autora sobre su próxima novela.

María Martínez continúa explorando nuevos caminos, fiel a su estilo y a sus lectores, convencida de que la mejor literatura romántica es la que se parece a la vida misma.