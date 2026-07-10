Sin proyectos del Poder Ejecutivo y con las comisiones cerradas, LLA paraliza la actividad en Diputados

Fotografía: RSFotos

El Congreso de la Nación entró lentamente en un estado vegetativo. Pocas reuniones y comisiones que se conforman, pero sin agenda, son la foto que hoy muestra la Cámara de Diputados que podría reiniciar las actividades recién a fin de julio.

Este parate se da por una mezcla de estrategia y escenario. Por un lado, el oficialismo que es quien comanda las comisiones principales decidió cerrar con llave las mismas y esperar que sea la Cámara de Senadores la que avance con los temas que propuso el Ejecutivo Nacional. Por el otro, como reconoció un diputado de la oposición, “hay una mezcla de las vacaciones de invierno y que están todos subidos a la scaloneta” en referencia al Mundial 2026.

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Con respecto a las vacaciones de invierno, el problema que enfrentan la mayoría de los bloques es que están descalzadas. Del 6 al 17 de julio hay vacaciones en Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe. Del 13 al 24 de julio en Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Y del 20 al 31 de julio en la Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Chaco y Santiago del Estero.

“Siempre tenés a un grupo de diputados que en sus provincias hay vacaciones entonces es muy probable que ninguno tenga el número para poder avanzar. Por eso lo que está sucediendo es que están armando las comisiones de los Grupos Parlamentarios de Amistad y no mucho más", agregó la misma fuente consultada.

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Otro punto que también hace que la Cámara Baja se encuentre casi sin actividad -tanto es así que el grupo que se encarga de la restauración del Palacio ya colocó andamios en los pasillos- es que no hay ningún proyecto del Ejecutivo para ser tratados.

En ese esquema, los diputados están a la espera de que avance el mundo libertario en el Senado. Esto recién podría suceder el próximo 16 de julio y en el temario estaría el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que contiene la derogación de las restricciones a las ventas de tierras a capitales extranjeros y la puesta en marcha de procesos de desalojos exprés. Si La Libertad Avanza consigue su aprobación, sería girado a diputados en la semana del 20 de julio. Y otra vez las vacaciones.

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(Presidencia)

Ese ímpetu que La Libertad Avanza supo mostrar en otro momento con la intención de mostrar un trabajo parlamentario continuo y sin descanso en el camino de buscar las “reformas estructurales que necesita la Argentina” hoy ya no se encuentra. “Hoy ya juegan a la política grande. Mueven cuando están seguros que pueden mover, ya no les sirve más el discurso de la casta. Adorni -el ex jefe de gabinete- y la llegada de Diego Santilli enterró totalmente ese discurso”.

Pero no solo es eso, en la última reunión que se realizó en la Casa Rosada a la que asistieron los senadores y los diputados libertarios, la secretaria general de la Presidencia y mujer fuerte del gobierno dejó en claro que los legisladores no están autorizados para presentar proyectos propios. Y, en el caso de que alguno tenga la intención de hacerlo, debe ser aprobado por Balcarce 50 vía el Vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.

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Esto también cierra la posibilidad de un trabajo parlamentario en paralelo a los proyectos oficiales. Con las presidencias de las principales comisiones en manos libertarias la oposición se encuentra imposibilitada de impulsar una agenda propia sin un proceso que implique la apertura del recinto para imponer un emplazamiento, lo que hace el proceso extenuante y extenso.