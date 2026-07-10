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La “energía caótica” de Argentina en el Mundial que analizó un prestigioso diario: “Ningún equipo ha brindado un abanico de emociones tan amplio”

El periódico inglés The Guardian aclaró que la dinámica de remontadas que afrontó hasta el momento la Selección “da pie a historias fascinantes”, aunque “no inspira mucha confianza”

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El medio británico que analizó el desempeño de Argentina en el Mundial (REUTERS/Amanda Perobelli)
El medio británico que analizó el desempeño de Argentina en el Mundial (REUTERS/Amanda Perobelli)

La selección argentina desembarcó en los cuartos de final del Mundial 2026 tras atravesar dos llaves de forma angustiante contra Cabo Verde y Egipto. Pese a esto, la Albiceleste continúa con su objetivo de concretar el bicampeonato al chocar contra Suiza para clasificar a las semifinales. El prestigioso diario The Guardian realizó un extenso análisis sobre el desempeño del combinado dirigido por Lionel Scaloni, al cual calificó de “vulnerable a pesar de toda la brillantez de Lionel Messi”.

Argentina sigue mostrando ‘corazón’, pero sus defectos son evidentes antes del partido contra Suiza”, tituló el medio inglés sobre la performance de Argentina hasta el momento. El artículo, firmado por el periodista Pablo Iglesias Maurer, hace hincapié en “las milagrosas remontadas” del equipo, la “magia” de Messi para anteponerse a las adversidades y las muestras de “garra” en lugar de juego para avanzar de rondas.

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“Ningún equipo en este Mundial ha brindado a los aficionados un abanico de emociones tan amplio como los vigentes campeones. Cada aparición de Messi ha estado plagada de genialidades, pero Argentina ha flaqueado en los últimos partidos. El susto contra Egipto no fue nada comparado con su encuentro de dieciseisavos de final contra Cabo Verde en Miami, donde solo una actuación heroica en el tiempo de descuento evitó la que posiblemente fue la mayor sorpresa en la historia del deporte profesional”, sintetizó el medio británico.

El triunfo contra Egipto fue catalogado como “uno de los momentos más memorables de este Mundial”. Dicha reflexión se centró en la postura del capitán: “Minutos antes, Argentina perdía por dos goles ante Egipto y estaba al borde de la eliminación en octavos de final. Messi había fallado un penal y se perfilaba como el principal responsable del resultado. Sin embargo, la leyenda argentina obró la misma magia que siempre parece dominar”.

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El análisis de The Guardian a las actuaciones de la selección argentina en el Mundial 2026
El análisis de The Guardian a las actuaciones de la selección argentina en el Mundial 2026

El periódico puntualizó en las “dudas” que provocaron las actuaciones contra los africanos, aunque remarcó que “Scaloni es venerado” por el legado que marcó en el banco de suplentes Albiceleste. “Cabo Verde, en el peor de los casos, estuvo a la par, y Egipto los superó por momentos. Esto no es nada nuevo, por supuesto: en 2022, Argentina perdió la ventaja en cuatro ocasiones, incluyendo dos veces en la final contra Francia. Esta dinámica da pie a historias fascinantes, pero no inspira mucha confianza, especialmente antes de su encuentro con una Suiza bien organizada y disciplinada. Si Argentina pierde la ventaja, le resultará mucho más difícil recuperarla”, analizó Iglesias Maurer.

Más allá de que The Guardian no se centró en el ruido que se generó por las “polémicas” contra Egipto, el medio afirmó que “Argentina no se ha visto favorecida por los acontecimientos extradeportivos”. Cabe recordar que Lionel Scaloni habló sobre las acusaciones que se divulgaron en redes sociales y fue tajante al decir que “no hay que darle importancia” y que “no nos hacemos eco de eso”.

The Guardian destacó que las "genialidades" de Messi no pueden ser suficientes para las próximas actuaciones de Argentina (IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis)
The Guardian destacó que las "genialidades" de Messi no pueden ser suficientes para las próximas actuaciones de Argentina (IMAGN IMAGES via Reuters/Brett Davis)

Con este panorama, el medio británico fue contundente al afirmar que “Argentina necesitará a Messi y mucho más contra Suiza”. A esto, sumó: “Tendrán que mantener un ritmo alto durante largos periodos. No pueden depender únicamente de la buena vibra, como a veces pareció hacerlo. Sin embargo, para muchos, la energía caótica de esta selección argentina es precisamente lo que la hace tan querida. Quizás Scaloni sea uno de ellos”.

Las remontadas épicas de Argentina, según The Guardian, no son suficientes para que los aficionados pierdan la ilusión de conseguir un nuevo título mundial. “En el estadio, poco ha importado. Con la excepción de los países anfitriones, son el equipo con mayor apoyo del torneo y, en cada etapa del recorrido, los argentinos los han acompañado con su banderazo. Es un espectáculo digno de contemplar: una multitud ondulante que canta, salta y baila al unísono, animando a su equipo. Esto sucede tanto si Argentina lleva una cómoda ventaja como si, en la mayoría de los casos, lucha por mantenerse con vida”, lanzó el medio británico sobre el aliento de los hinchas albicelestes.

The Guardian puntualizó en que Scaloni mantiene la confianza total de los aficionados pese a las "dudas" por las actuaciones de Argentina (REUTERS/Paul Childs)
The Guardian puntualizó en que Scaloni mantiene la confianza total de los aficionados pese a las "dudas" por las actuaciones de Argentina (REUTERS/Paul Childs)

Tras la épica victoria sobre Egipto, Scaloni destacó en conferencia de prensa la emotividad de los partidos de la selección argentina. “La táctica es importante, pero si no tenés esta parte que tuvimos hoy nosotros, hubiésemos estado eliminados. La famosa frase de Leo (Messi) en Qatar, ‘no los vamos a dejar tirados’, es real, es lo que se palpa. Estamos emocionados. Hasta que no termine el partido no hay que dar una pelota por perdida. Si hay que perder, prefiero perder así, no pasa nada, hay maneras y maneras. Me encantaría que, si pasa, pase de esta manera, con el equipo siempre dando la cara”, explicó.

La selección argentina se medirá contra Suiza el próximo sábado 11 de julio en Kansas City desde las 22:00 (hora argentina). El análisis del medio británico argumentó que la Albiceleste “flaqueó” en sus últimas actuaciones, aunque, como hizo en Qatar 2022, logró afrontar las adversidades con factores que superan al desarrollo del juego en la cancha.

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