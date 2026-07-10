La sugestiva foto de la China Suárez y Mauro Icardi arriba de un avión: “¿Cómo podés sonreír así?“

La China Suárez negó los rumores de separación de Mauro Icardi con un divertido video en sus redes

La imagen que compartió la China Suárez desde el avión junto a Mauro Icardi se volvió el centro de atención en redes sociales, marcando un nuevo capítulo en la exposición pública de la pareja. La actriz eligió mostrar el momento previo al despegue rumbo a Miami, acompañando la foto con una dedicatoria directa: “¿Cómo podés sonreír así?”, sumando un emoji de corazones y etiquetando al futbolista. Este gesto, pequeño pero elocuente, fue interpretado por seguidores y comentaristas como una señal clara del presente sentimental entre ambos.

La postal muestra a la también cantante dando un beso en la mejilla a Icardi, quien sonríe abiertamente hacia la cámara. La imagen, tomada en el interior del avión, refleja un ambiente de intimidad y complicidad. La publicación fue realizada en una historia de Instagram, lo que permitió que la repercusión fuera inmediata entre quienes siguen la vida personal de ambos protagonistas.

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Lejos de su habitual perfil mediático, la actriz había optado por mantener cierta distancia de la exposición en semanas recientes. Sin embargo, la decisión de compartir una imagen tan directa de su vínculo sentimental evidencia un cambio de estrategia o, al menos, una pausa en la reserva. El mensaje que acompaña la foto, breve pero cargado de intención, funcionó como disparador de reacciones y comentarios en redes sociales. Mientras tanto, Mauro prefirió el silencio en sus propias cuentas, sin hacer referencia alguna al viaje ni a la dedicatoria.

La actriz China Suárez besa en la mejilla al futbolista Mauro Icardi mientras ambos viajan en un avión.

El viaje de la pareja se produjo inmediatamente después de que el futbolista saldara la deuda por la cuota alimentaria que mantenía con Wanda Nara, madre de sus dos hijas, que fue motivo de polémica durante su estadía en Buenos Aires. La elección de Miami y las playas de La Florida como destino responde a la búsqueda de descanso y de cierta distancia frente a la exposición pública y el conflicto mediático en curso. El plan incluye sol, arena y relax, en un intento de poner en pausa las tensiones del entorno. Según la información disponible, la estadía prevista sería de una semana, aunque no trascendió si aprovecharán la visita para asistir al partido de la Selección Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, que se disputará en Kansas.

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La presencia de amigos en el viaje agrega un matiz de grupo a la escapada, aunque la foto publicada por la actriz pone el foco en la intimidad de la pareja. El contexto del viaje, inmediatamente posterior al pago de la deuda, refuerza la idea de una etapa de transición para Icardi, que busca recuperar tranquilidad personal y proyectar una imagen más distendida.

Mauro Icardi cumplió con la cuota alimentaria adeudada y logró el permiso para salir del país

Antes de partir hacia Estados Unidos, Mauro resolvió una de las cuestiones legales más urgentes en su vida personal: el pago de una deuda millonaria en concepto de cuota alimentaria. El conflicto con Wanda continúa en el plano judicial y mediático, pero el desembolso realizado permitió al delantero cerrar, al menos de manera parcial, un capítulo que venía generando tensión y repercusiones constantes.

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La situación se enmarca en la disputa por la manutención de las dos hijas que Icardi tiene con Nara. El pago de la deuda habilitó al futbolista a viajar sin restricciones y, simbólicamente, a buscar un respiro en medio del escándalo. Aunque el litigio judicial sigue abierto, la cancelación de la deuda marcó un antes y un después en la dinámica pública de la pareja y en la relación entre el deportista y la madre de sus hijas.

En el plano profesional, Icardi atraviesa un momento de incertidumbre: actualmente se encuentra sin club, lo que agrega un factor de presión a su situación personal. La decisión de viajar y mostrarse relajado junto a su pareja, en medio de negociaciones y rumores sobre su futuro futbolístico, fue leída como un intento de mantener la calma frente a la exposición mediática y la inestabilidad laboral.

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