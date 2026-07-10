Elina Costantini anunció en sus redes que espera su segundo hijo con Eduardo: “Dios, sos grande”

Elina Costantini muestra la primera ecografía de su segundo hijo

Elina Costantini anunció que está nuevamente embarazada, fruto de su relación con el empresario Eduardo Costantini. La confirmación llegó de manera pública a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde mostró una ecografía acompañada por un mensaje de marcado tono espiritual: “Dios, sos grande. Gracias, gracias, gracias”. La imagen del estudio expone con claridad la emoción de la pareja en este nuevo capítulo familiar, un camino que se inició hace siete años y tuvo su momento más especial con el nacimiento de Kahlo Milagro en enero de 2025.

La reacción de la empresaria ante la noticia se enmarca en una profunda experiencia personal y religiosa. El video difundido no solo exhibe la ecografía, sino que también enfatiza la gratitud hacia una dimensión trascendente, reflejando la importancia de la fe en este proceso.

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Elina y Eduardo Costantini, al momento de celebrar siete años de amor

El deseo de agrandar la familia era un tema recurrente para la pareja. A principios de año, Elina había manifestado las ganas de convertirse en madre por segunda vez, aunque mencionaba no tener plazos definidos: “Nos encantaría, no sé si 2026, no creemos, pero más adelante seguro, si Dios nos acompaña, Dios nos tiene que seguir acompañando”. La espera y la esperanza estaban presentes, pero el anuncio llega, según sus palabras, como “la magia de Dios”.

El significado espiritual y emocional atraviesa cada etapa de la maternidad para Elina. En una reciente publicación en sus redes desde Miami, describió una experiencia simbólica: “Se hizo la magia de Dios”. La imagen estaba acompañada por una descripción donde relataba cómo, mientras grababa un video en la playa, el mar borró una palabra escrita en la arena, y luego, junto a su marido, volvieron a escribir solo una: “DIOS”. Ese relato refuerza el modo en que ambos vivían la espera y los anuncios, atribuyendo a la divinidad el curso de su historia familiar.

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Eduardo Costantini y Elina Costantini son padres de Kahlo Milagro, nacida en enero de 2025

Elina se refirió también al nacimiento de su primera hija como “un verdadero milagro” para la pareja, y subrayó el impacto que tuvo en Eduardo: “Está más joven que nunca, está bárbaro, está divino”. El embarazo actual es vivido bajo la misma mirada, con la expectativa y la gratitud como ejes centrales.

Respecto a la posibilidad de buscar un hermanito para Kahlo, Elina admitió en su momento: “Sí, nos encantaría el varón, la parejita. Pero bueno, tendría que ser otro milagro de Dios”. Estas palabras cobran un nuevo sentido luego de la noticia difundida en las redes.

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Uno de los aspectos más destacados por Elina sobre su vínculo es la presencia de pequeños rituales y la comunicación constante. Según sus palabras, la “magia” de la pareja reside en los detalles cotidianos: “Brindamos todas las noches desde que somos novios. Él, el día que nos vimos, al otro día que fuimos a comer, me dijo: ‘Esto es un milagro’. Y me digo: ‘Este hombre, terror’. Me daba miedo. Porque le digo: ‘Qué raro’, porque bueno, yo había pasado situaciones en mi vida difíciles y le digo: ‘Ay, qué raro’. Me dijo: ‘No, porque yo pude visualizar que siempre nos buscamos y nos encontramos’. Entonces, la magia está en eso”.

Elina y Eduardo Costantini en el primer cumpleaños de su hija Kahlo

El anuncio del embarazo se da en el contexto de una familia ensamblada. Elina y Eduardo Costantini ya son padres de Kahlo Milagro, de un año y medio, quien convirtió a la modelo y empresaria en madre por primera vez. Por su parte, Eduardo es padre de María Teresa, María Soledad, Mariana, Eduardo y Tomás, todos hijos de su vínculo anterior con Teresa Costantini. Además, tiene a Gonzalo y Malena, fruto de su relación con Gloria Fiorito. La noticia del nuevo embarazo suma así un integrante más a un entramado familiar que abarca varias generaciones y relaciones previas.

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