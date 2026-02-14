Redes de sororidad y cifras históricas: la revolución de la novela romántica contemporánea y sus protagonistas indiscutibles

El auge de la novela romántica contemporánea en España está liderado por autoras como Alice Kellen, Andrea Longarela y María Martínez

El boom de la novela romántica contemporánea en España proyectó a autoras como Alice Kellen, Andrea Longarela y María Martínez al centro de un fenómeno literario y comercial sin precedentes. Sostenidas por una red de complicidades y alianzas, estas escritoras transformaron la percepción de un género históricamente subestimado, llevándolo a cifras récord,

Según la Federation of European Publishers y diversas consultoras del sector editorial, la novela romántica concentró el 61% de las compras de ficción en España durante 2025. Adaptaciones audiovisuales, ventas millonarias y una visión renovada de las historias de amor consolidan el éxito global. La novela romántica ya no es solo la crónica de un enamoramiento, sino el relato de una generación de mujeres que se hermanan para desafiar los estigmas, reinventar el canon y abrir nuevas sendas para las historias de amor.

La colaboración y la red de apoyo entre autoras de novela romántica han transformado el género y fortalecido su comunidad - (Editorial Planeta)

Alice Kellen, figura central en esta generación de autoras, explicó a Infobae durante su visita a la Feria del Libro de Buenos Aires en 2025 que la colaboración y el apoyo mutuo son pilares de su trayectoria. “Entre las autoras nos llevamos afortunadamente muy bien, muchas veces nos vamos a tomar algo. Es al revés de lo que a veces la gente puede pensar, nos retroalimentamos entre todas. A mí me parece una etapa muy bonita en general”.

De hecho, Kellen está en el proceso de adaptación de dos de sus historias: El mapa de los anhelos a una miniserie de Netflix y la bilogía Deja que ocurra será llevada al cine bajo la dirección de Jorge Alonso y con el respaldo de Warner Bros Pictures Spainproyecta.

Por el lado de, Andrea Longarela, en el marco del lanzamiento de su novela Cuando despierten las flores, remarcó la importancia de contar con un círculo cercano dentro del mundo literario: “Yo creo que este trabajo es muy importante tener gente con la que poder desahogarte y compartir, porque es un trabajo muy solitario y tus amigas de fuera de este entorno, hay cosas que no van a entender porque no saben lo que es estar dentro del proceso creativo. Hay un montón de compañeras que se han convertido para mí en imprescindibles”.

La nueva generación de escritoras redefine la novela romántica al incorporar lazos familiares, amistades y trabajo en las historias de amor - (Editorial Planeta)

Longarela recordó un gesto clave en su carrera cuando Alice Kellen escribió el prólogo de Los veranos olvidados: “Ese prólogo me lo escribió en 2016, antes de que ella fuera lo que es ahora. Ya había publicado pero había salido solo una novela o dos en editorial, fue hace muchísimos años. Me escribió ese prólogo cuando yo autopubliquaba en Amazon esa novela”.

Además Kellen recordó, “hace unos años yo le decía a Andrea: ‘Contigo es con la única persona con la que yo podría escribir una novela a cuatro manos’, y alguna vez nos lo planteamos. Ahora ya se nos ha complicado mucho la vida entre maternidad, agendas, calendarios. Pero, con ella tengo un estilo como muy parecido, me podría entender, ¿no? Porque al final escribir es tan personal”.

Alice remarcó la importancia de ese intercambio entre autoras: “Las lectoras de novela romántica no terminan un libro y esperan un año; buscan más, quieren encontrar otros títulos que conecten de la misma forma. Nosotras lo entendemos y compartimos esa visión”.

Las escritoras enfrentan prejuicios históricos que subestiman el valor literario de la novela romántica y luchan por el respeto dentro del sector editorial - (Gentileza de Editorial Grupo Planeta)

“Creo que nosotras estamos consiguiendo algo que yo llevo soñando muchísimos años y es convertir la literatura romántica en un género que no esté tan denostado ni tan criticado”, comentó María Martínez durante el lanzamiento de Donde habitan las sirenas. La autora también destacó la ausencia de rivalidad y la fortaleza de era red de contencion creativa entre autoras: “Es un apoyo tremendo tenerlas ahí”.

Martínez explicó que buscan transformar el concepto de la novela romántica, alejándose de la visión tradicional centrada exclusivamente en la pareja. Para la autora, la narrativa romántica actual abarca otros aspectos, ya que en una relación intervienen padres, hermanos, amigos, trabajos y múltiples situaciones que influyen en el amor.

Autores como Inma Rubiales y Joana Marcús han internacionalizado la novela romántica española, pasando de plataformas como Wattpad a giras y ventas masivas - (Editorial Planeta)

El auge de esta narrativa no estuvo exento de prejuicios. Las propias autoras reconocen el recorrido para ganar respeto dentro del mundo literario. Kellen señaló que, mientras en el cine o la música nadie cuestiona la presencia del amor, en la literatura sí ocurre. “Me han dicho ‘sé que podrías escribir otra cosa’, y eso ya es un problema. En el fondo, todos consumen historias de amor, aunque muchos hombres se alejen si el libro lleva la etiqueta de novela romántica”, comentó. Kellen sostiene que escribir sobre el amor es tan válido como abordar cualquier otro tema literario y considera que las nuevas generaciones podrían modificar esa visión restrictiva.

El impacto de este nuevo paradigma se refleja en la diversidad de voces y en el éxito internacional de la nueva generación. Además de Kellen, Longarela y Martínez, nombres como Elísabet Benavent, Inma Rubiales, Joana Marcús, Cherry Chick y Saray García consolidaron el boom de la romántica contemporánea. Benavent, con la saga Valeria, marcó un hito al ser adaptada por Netflix, mientras que Rubiales y Marcús llevaron sus historias de Wattpad a ventas masivas y giras internacionales.

Este crecimiento sostenido de la novela romántica, sus adaptaciones y el respaldo entre autoras marcan una nueva etapa en la literatura tanto española como internacional, en la que la sororidad y la innovación abren espacio a relatos que conectan con millones de lectores en todo el mundo.