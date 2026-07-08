Este fin de semana vuelve la Feria del Libro Infantil con entrada gratuita y casi 300 actividades para las vacaciones de invierno

Vuelve la Feria del Libro Infantil con entrada gratuita y casi 300 planes para las vacaciones

Todo listo para la Feria del Libro Infantil. La edición número 34 abrirá este sábado 11 de julio en el Centro de Convenciones Buenos Aires (Av. Pres. Figueroa Alcorta 2099, al lado de la Facultad de Derecho) con entrada gratuita, más de 70 stands y casi 300 actividades para las vacaciones de invierno, en un regreso al predio de Figueroa Alcorta y Pueyrredón donde nació la muestra.

La exposición ocupará más de 3.000 metros cuadrados e incluirá dos plazas con espectáculos permanentes. Abrirá los fines de semana de 14 a 20 y de lunes a viernes de 9 a 17. La primera semana tendrá a las escuelas como visitantes especiales. Las delegaciones podrán inscribirse para recorrer la feria entre el 13 y el 17 de julio, antes del receso invernal.

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El acto inaugural será el viernes 17 de julio a las 17 y estará a cargo de Isol, escritora e ilustradora convocada para abrir oficialmente la feria. Nacida en Buenos Aires en 1972, la artista desarrolló una obra que combina literatura e ilustración y también una faceta musical. En su infancia creció en una casa atravesada por el arte: su madre cantaba música barroca y su padre era escritor y pintor; más tarde formó con su hermano Federico el dúo SIMA.

El acto inaugural será el viernes 17 de julio a las 17 y estará a cargo de Isol, escritora e ilustradora convocada para abrir oficialmente la feria

La autora estudió en la Escuela Nacional Rogelio Yrurtia y la licenciatura en Artes de la UBA. Antes de dedicarse por completo a sus historias, trabajó como ilustradora en agencias de publicidad, medios de prensa y proyectos de decoración. Entre sus títulos figuran Petit, el monstruo, Nocturno, Cosas que pasan, El menino, Abecedario a mano, Imposible y La costura, seleccionado entre los 100 libros del listado The BRAW Amazing Bookshelf 2022 de la Feria de Bolonia. Lleva 25 libros publicados y traducidos a 17 idiomas.

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La primera autora que inauguró la Feria fue Canela en 2023, luego habló Pablo Bernasconi en 2024 y el año pasado lo hizo María Teresa Andruetto, en una apertura a la que no asistió el secretario de Cultura de la Nación Leonardo Cifelli porque no le gustó el discurso de la narradora cordobesa.

Este año se incorporarán dos Plazas Culturales, espacios internos con espectáculos permanentes durante todo el recorrido. Allí se desarrollará una programación de talleres interactivos, narraciones, clowns, música y obras de teatro para chicos y adultos. La tarde del primer sábado estará dedicada a las primeras infancias con actividades de literatura, teatro y divulgación científica. Desde las 14.30 habrá tres propuestas en simultáneo para distintas franjas etarias.

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La edición número 34 abre este sábado en el Centro de Convenciones Buenos Aires, con más de 70 stands, dos plazas culturales y una agenda repleta de propuestas para chicos, familias y escuelas

Mariana Spalj presentará ¡Cuentos narrados y jugados!, una actividad organizada por la Fundación El Libro para chicos de tres a ocho años, con relatos, humor, títeres e interacción. A la misma hora, Any González ofrecerá ¿Quién tiene la llave?, un espectáculo de narración teatral para niños de tres a siete años. En paralelo, el Grupo Melquíades realizará un show de experimentos científicos dirigido a chicos a partir de los cuatro años. La propuesta combinará demostraciones con entretenimiento.

El domingo 12 la agenda se organizará alrededor de juegos, literatura y fútbol. A las 14.30 comenzará el Concurso de Banderas - Clasificación 1, organizado por Luminias, con un desafío para reconocer la mayor cantidad posible de banderas de países en 30 segundos y premios para los participantes de entre cero y 99 años. A las 16.30, el narrador Juan José Decuzzi, invitado por Editorial Del Naranjo, presentará Narrando historias: tres cuentos breves, sobre lobos, puentes y ruedas. La actividad estará dirigida a toda la familia.

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El cierre del domingo será a las 18.30 con 200 preguntas y respuestas sobre los Mundiales”, organizada por Ediciones Granica. El ilustrador y autor Alexiev Gandman conducirá un juego sobre la historia de las Copas del Mundo mientras realiza ilustraciones en vivo.