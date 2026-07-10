Economía

Mercados: las acciones argentinas suben en Wall Street, mientras la plaza local opera con límites por el feriado “puente”

Los títulos financieros encabezan la tendencia positiva de los ADR con ganancias hasta 6%. Los bonos ceden un marginal 0,1%, mientras que el riesgo país cede a 403 puntos básicos

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Los índices de Nueva York ganan 0,2% y el petróleo cae 1%.
Los índices de Nueva York ganan 0,2% y el petróleo cae 1%.

La operatoria de activos en la Bolsa de Buenos Aires se reacomodaba al alza este viernes, impulsada por papeles del sector financiero, con lo que acompañaba la tendencia externa tras el feriado de la sesión previa por el Día de la Independencia en el país.

La jornada de negociación transcurre solo con operaciones en el plazo T+1 pero no liquidación, debido al feriado “puente”. Asimismo, no se puede operar en contado inmediato ni hay negocios con cauciones.

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Por lo tanto, las operaciones en T+1 realizadas el miércoles 08 y viernes 10 se liquidarán directamente el día lunes 13 de julio.

A las 13:20 horas, el índice S&P Merval porteño mejoraba un 1%, en los 3.230.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street se distinguían las ganancias, lideradas por Grupo Galicia (+6,1%) y Banco Francés (+5,3%).

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Los bonos soberanos en dólares operaban con una baja marginal de 0,1% en promedio en Wall Street. En la plaza local se espera a partir del lunes el regreso de la liquidez consistente por la reinversión de capital e intereses de Bonares y Globales, dado que algunas sociedades de Bolsa ya depositaron las divisas giradas por el Tesoro.

El riesgo país de JP Morgan descuenta dos enteros, a 403 puntos básicos, piso desde el 24 de abril de 2018.

“Las mejoras de calificación de Fitch y S&P reflejan que el mercado empieza a reconocer una macroeconomía con fundamentos más ordenados, con eje en el superávit fiscal, la acumulación de reservas, menor inflación y una cuenta externa fortalecida por sectores que generan divisas. Los datos de comercio exterior lo confirman. El saldo comercial acumulado a mayo ya supera el superávit registrado durante todo 2025″, puntualizó José María Segura, economista Jefe de PwC Argentina.

“No se trata solo de una mejora en una nota crediticia, sino de un cambio en la percepción de riesgo. La caída del riesgo país por debajo de 450 puntos básicos es relevante precisamente porque ese nivel había operado como una barrera difícil de quebrar, aún en un contexto de mejores datos macroeconómicos. De hecho, se trata de los niveles más bajos desde comienzos de 2018, lo que refuerza la idea de que el mercado no está reaccionando a un dato puntual sino a un cambio de régimen percibido. En ese sentido, el mercado parece haber comenzado a descontar que Argentina dejó atrás, al menos por ahora, la fase más aguda de fragilidad financiera”, continuó José María Segura.

Un informe de Adcap Grupo Financiero señalo que “el principal foco de la semana fue la presentación del programa financiero 2026/27 por parte del Gobierno. Se trata de un hito importante. Desde la administración Macri, los gobiernos en general evitaron presentar este nivelde detalle sobre las perspectivas de financiamiento, y la referencia más cercan solía provenir de las proyecciones incluidas en las revisiones del FMI”.

“El equipo económico destacó que el programa cuenta con varias fuentes de flexibilidad, entre ellas un mayor uso de préstamos garantizados, financiamiento bilateral adicional, ingresos por privatizaciones, emisiones en el mercado local y, potencialmente, colocaciones en los mercados internacionales si mejoran las condiciones financieras. En este sentido, el escenario base planteado por el Gobierno es que Wall Street puede esperar”, evaluaron los expertos de Adcap.

“Si bien el programa aporta una hoja de ruta clara para los próximos dos años, su cumplimiento descansa sobre supuestos ambiciosos de financiamiento y compras de divisas, lo que exige mucho del balance cambiario, en particular si se tiene en cuenta también el programa financiero del BCRA y la meta de acumulación de reservas acordada con el FMI”, observó Invecq Consultora Económica.

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