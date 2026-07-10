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Griselda Siciliani y su hija Margarita fueron a ver a Adrián Suar al teatro: “Son espectaculares”

La actriz y la adolescente asistieron a la función de Sottovoce, en una muestra pública de convivencia y apoyo mutuo. La foto junto al elenco

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Seis personas sonrientes posan de pie; entre ellas, Adrián Suar, Griselda Siciliani y Margarita Suar, frente a un cartel con la palabra SOTTOVOCE
Griselda Siciliani y su hija Margarita posan sonrientes junto a Adrián Suar, el elenco y el director de Sottovoce

La reciente publicación en redes sociales de Griselda Siciliani generó revuelo al mostrar una escena poco frecuente: la actriz se fotografió junto al elenco de la obra Sottovoce, acompañada por su hija Margarita y su expareja, Adrián Suar. La instantánea refleja una postal familiar y profesional a la vez, donde convergen el pasado sentimental y el presente artístico de quienes comparten la crianza de una adolescente de trece años, en el marco de una de las apuestas teatrales más comentadas de la temporada.

El encuentro se dio en el contexto de una visita de Siciliani y Margarita a la función de la obra. La imagen, compartida primero por la actriz desde su cuenta, muestra a los protagonistas de la obra —incluidos Carla Peterson, Lorena Vega, Fernán Mirás y el director Mariano Pensotti— posando ante el logo del espectáculo. El texto que acompaña la publicación destaca el tono afectuoso y de admiración profesional: “Estos son mis amigos, y son espectaculares. No se pierdan Sottovoce”. Luego, la actriz menciona directamente a cada uno de los intérpretes y creadores, subrayando el vínculo de cercanía que los une, más allá de los escenarios.

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La fotografía resulta aún más significativa por la presencia conjunta de Adrián Suar y Griselda Siciliani, quienes tras su separación en 2016 mantienen una relación cordial basada en el bienestar de su hija. La historia de la pareja inició en 2008, cuando ambos coincidieron en un proyecto laboral. Ocho años después, confirmaron el final de la pareja en medio de una crisis que sorprendió al ambiente artístico, poniendo fin a una de las duplas más conocidas del espectáculo local. Desde entonces, ambos se enfocaron en ejercer una crianza compartida que privilegia el diálogo y la armonía, priorizando la estabilidad de Margarita Kirzner.

A pesar del quiebre sentimental, la dupla dio muestras públicas de su buena sintonía, tanto en eventos sociales como en el acompañamiento de la carrera incipiente de su hija. La publicación y la respuesta de Suar, quien replicó la fotografía agregando “Gracias, Gri” junto a un corazón rojo, refuerzan la imagen de una familia ensamblada que logra sostener los lazos afectivos más allá de las diferencias del pasado.

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Griselda Siciliani, Adrián Suar y Margarita Suar posan sonrientes. Griselda lleva una diadema con orejas de conejo, Adrián está detrás y Margarita sujeta un objeto plateado
Griselda Siciliani, Adrián Suar y su hija Margarita posan sonrientes para la cámara durante la celebración de un cumpleaños de la niña

Margarita Kirzner, hija única de Siciliani y Suar, mantiene un bajo perfil en los medios, acorde a la voluntad de su madre de resguardar su intimidad pese a la exposición pública de ambos progenitores. No obstante, las redes sociales de la actriz dejan entrever que la adolescente ya muestra inquietudes artísticas, especialmente en la danza, disciplina en la que destaca por su destreza y dedicación.

La presencia de Margarita en la función de Sottovoce junto a sus padres reafirma esta dinámica, mostrando una familia que, pese a la separación, se reúne en torno a acontecimientos culturales y personales relevantes, respaldando los intereses y el crecimiento de la menor.

Sottovoce se estrenó a mediados de mayo, consolidándose como uno de los títulos teatrales más convocantes del año. La trama parte de una premisa reconocible para muchas familias: los secretos guardados bajo la alfombra y las tensiones que emergen en una sola noche, alterando el equilibrio y poniendo a prueba compromisos y afectos.

suar Margarita Siciliani
Adrian Suar, Margarita y Griselda Siciliani en una antigua postal familiar

En la obra, el conflicto central gira en torno a la venta de una empresa familiar. Los personajes interpretados por Adrián Suar y Carla Peterson se debaten entre las lealtades personales y los intereses económicos, exponiendo miserias, contradicciones y emociones largamente contenidas. El guion se ocupa de retratar cómo las crisis pueden funcionar como catalizadores de verdades ocultas, situando a los protagonistas ante decisiones difíciles que redefinen sus vínculos. El elenco, integrado además por Lorena Vega y Fernán Mirás, fue el destinatario de los elogios públicos de Siciliani en su publicación.

Cabe mencionar que el día del estreno, Suar recibió la visita de otra expareja célebre, Araceli González, la madre de su hijo mayor, Toto. La presencia de la actriz supuso el fin de una etapa de rispideces mediáticas y mostró un acercamiento que fue celebrado por el mundo del espectáculo.

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