Retiran más de 2,5 millones de frascos de gotas oftálmicas por riesgo de contaminación: esto es lo que se sabe

La FDA ordenó el retiro de más de 2,5 millones de frascos de prednisolona acetato oftálmica de Lupin por la detección de material extraño en lotes distribuidos en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ordenó el retiro de más de 2,5 millones de frascos de gotas oftálmicas de prednisolona acetato, fabricados por Lupin Pharmaceuticals, después de detectar la presencia de material extraño en ciertos lotes distribuidos a nivel nacional. La medida afecta a hospitales, clínicas, farmacias y pacientes que utilizan este medicamento para tratar inflamaciones oculares.

La agencia reguladora estadounidense, según su base de datos de enforcement reports, recibió la notificación de retiro voluntario iniciada por Lupin Pharmaceuticals Inc. el 4 de junio de 2026. El caso fue clasificado oficialmente como retiro Clase II el 30 de junio de 2026. La decisión se tomó tras identificar partículas ajenas en envases de prednisolona acetato oftálmica, situación que representa un riesgo sanitario temporal o reversible para los usuarios. Hasta el momento, la FDA no ha emitido un comunicado de prensa, pero la información figura en el registro oficial de la agencia.

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La prednisolona acetato es un medicamento corticosteroide recetado ampliamente en Estados Unidos, utilizado para tratar inflamaciones tras cirugías oculares, lesiones o ciertas enfermedades inflamatorias del ojo. El producto afectado proviene de la planta de Lupin Limited en Pithampur, India, y se distribuye en todo el país, de acuerdo con la FDA.

¿Qué gotas oftálmicas están siendo retiradas en Estados Unidos?

El retiro afecta a la prednisoLONE Acetate Ophthalmic Suspension, USP, 1%, en frascos de 5 mL (NDC 70748-332-02), 10 mL (NDC 70748-332-03) y 15 mL (NDC 70748-332-04). Todos los productos son fabricados por Lupin Limited en la planta de Pithampur, India. De acuerdo con la FDA, el número total de frascos retirados asciende a 2.530.182 unidades.

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La razón del retiro es la presencia de material extraño en ciertos lotes, según la información oficial del organismo estadounidense. Los lotes afectados incluyen, entre otros, HA00937, HA00939, HA00941, HA00971, H00973, HA00975 (con vencimiento 31/07/2026), además de HA00987, HA00989, HA00991, HA01010, HA01012, HA01014 y HA01016, con fechas de expiración entre julio y octubre de 2026.

La medida fue catalogada con el número de retiro D-0655-2026 y el evento está identificado con el ID 99144 en la base de datos de la FDA.

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El retiro de la prednisolona acetato oftálmica de Lupin fue clasificado por la FDA como Clase II por un riesgo sanitario temporal o reversible para los pacientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el motivo del retiro de las gotas oftálmicas de Lupin?

El motivo del retiro es la detección de partículas extrañas en el medicamento, lo que puede suponer un riesgo para la salud ocular de los pacientes. Según la FDA, la presencia de material ajeno podría causar irritación, inflamación secundaria o lesiones en la córnea, además de potenciales complicaciones temporales o reversibles.

El retiro fue iniciado voluntariamente por Lupin Pharmaceuticals Inc. al detectar la anomalía en determinados lotes, como consta en el reporte oficial de la FDA. El organismo clasificó la medida como retiro de Clase II, lo que implica que existe riesgo de consecuencias adversas temporales o reversibles, aunque la probabilidad de un daño grave es considerada remota.

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¿Qué es una alerta de retiro Clase II de la FDA?

La FDA define el retiro de Clase II como aquel que se aplica a productos que pueden causar efectos adversos temporales o médicamente reversibles. En este caso, el uso del medicamento podría conllevar daños menores, pero que pueden ser resueltos con intervención médica. Esto diferencia el retiro Clase II del Clase I, que afecta a productos peligrosos con potencial de causar lesiones serias o muerte, y del Clase III, reservado a productos poco probables de ocasionar daño.

El informe oficial de la FDA sobre este retiro indica que la medida preventiva responde a la detección de un riesgo potencial y no a la existencia de un brote de incidentes graves. Hasta ahora, no se han reportado eventos adversos significativos relacionados con los lotes afectados.

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La prednisolona acetato es un corticosteroide recetado en Estados Unidos para tratar inflamaciones oculares tras cirugías, lesiones y enfermedades inflamatorias del ojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer los pacientes que tienen las gotas de Lupin?

La FDA recomienda a los pacientes que posean frascos de prednisolona acetato oftálmica de Lupin revisar cuidadosamente el número de lote y la fecha de vencimiento. Para ello, es necesario comparar los datos impresos en el envase con el listado publicado por la agencia. Si el producto corresponde a uno de los lotes afectados, el paciente debe consultar con su médico o farmacéutico antes de suspender el tratamiento.

El informe enfatiza que no se debe interrumpir el uso del medicamento sin la orientación de un profesional de la salud. La FDA sugiere a los proveedores médicos que informen a sus pacientes sobre el retiro y evalúen alternativas si fuera necesario.

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“Los pacientes no deben interrumpir una medicación prescrita sin consultar a su proveedor de salud”, señala el informe oficial citado por Fox Business y otros medios estadounidenses.

¿Dónde consultar la lista de lotes afectados por el retiro?

La lista completa de lotes afectados, con fechas de vencimiento y números de identificación, está disponible en la base de datos de enforcement reports de la FDA. Para acceder a esta información, se recomienda visitar el sitio oficial de la agencia (fda.gov/safety/recalls-market-withdrawals-safety-alerts) y buscar el número de retiro D-0655-2026 o el nombre del producto.

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En la plataforma, los usuarios pueden filtrar por nombre de medicamento, fabricante o fecha de retiro, lo que facilita la identificación de productos comprometidos. El listado se actualiza periódicamente y refleja el estado del retiro en tiempo real.

Los pacientes con gotas oftálmicas de Lupin deben revisar el número de lote y la fecha de vencimiento y consultar a su médico o farmacéutico antes de suspender el tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué consecuencias tiene el retiro para hospitales y farmacias?

El retiro afecta a todos los canales de distribución, incluyendo hospitales, clínicas, farmacias y distribuidores que hayan recibido alguno de los lotes implicados. La FDA recomienda revisar inventarios y aislar cualquier frasco correspondiente al retiro. Los establecimientos deben notificar a sus clientes y proceder con la devolución o destrucción del producto según las instrucciones de la farmacéutica y la agencia reguladora.

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La medida busca prevenir la exposición de los pacientes a posibles riesgos y garantizar la seguridad en el uso de medicamentos oftálmicos. La FDA mantiene la supervisión sobre el cumplimiento del retiro y ofrece sistemas de reporte para eventos adversos a través de su plataforma MedWatch.

¿Se han reportado incidentes graves asociados al uso de las gotas retiradas?

Hasta el momento, la FDA no ha recibido notificaciones de incidentes adversos graves derivados del uso de los lotes afectados de prednisolona acetato oftálmica de Lupin, según consta en el informe oficial. El retiro se fundamenta en un criterio preventivo tras la detección de material extraño, basado en la política de seguridad de medicamentos del organismo regulador.

El monitoreo de la situación continúa vigente y cualquier evento adverso debe ser reportado por profesionales y usuarios a la FDA mediante los canales oficiales habilitados para este tipo de alertas.

La lista de lotes afectados por el retiro de prednisolona acetato oftálmica está disponible en la base de datos de enforcement reports de la FDA bajo el número D-0655-2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo impacta este retiro en el tratamiento de inflamaciones oculares?

La prednisolona acetato oftálmica es uno de los medicamentos más empleados en el tratamiento de inflamaciones oculares postquirúrgicas y otros cuadros inflamatorios del ojo. El retiro de más de 2,5 millones de frascos representa una acción de gran alcance que obliga a proveedores y pacientes a revisar alternativas terapéuticas aprobadas.

La FDA asegura que existen opciones disponibles y recomienda actuar bajo supervisión médica hasta que los lotes afectados sean retirados completamente del mercado. El proceso de retiro seguirá activo hasta que se confirme la recolección total de los productos comprometidos.