‘La casa de la pradera’ volvió con la familia Ingalls frente a dilemas más incómodos

Teaser de 'La casa de la pradera', serie que revive la historia de 'La familia Ingalls'

Al igual que la familia Ingalls, que no paraba de moverse, La casa de la pradera ha estado en un viaje en estos últimos años. El nombre de la autora del libro, Laura Ingalls Wilder, fue retirado de un premio de literatura infantil en 2018 debido a sus retratos de personajes indígenas como “salvajes”, y sus novelas semi-autobiográficas sobre la vida en la frontera estuvieron entre las obras reevaluadas por estereotipos raciales tras el asesinato de George Floyd en 2020. Desde la derecha, tan pronto como Netflix anunció planes para revivir la historia en formato de serie, la podcaster Megyn Kelly advirtió al servicio de streaming que no la “despertara”.

Lo que significaría “despertar” este material en la mente de Kelly, se lo dejo a usted para que lo adivine. La serie de televisión que se emitió entre 1974 y 1983, que se estableció en los recuerdos de la Generación X, ya había actualizado la historia de Wilder con bastantes tramas socialmente conscientes sobre racismo, misoginia, antisemitismo, agresión sexual y más.

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Aun así, la nueva La casa de la pradera, que ahora está disponible en Netflix, llega con una carga cultural tan grande como una carreta tirada por caballos, lo que también incluye el auge de las fantasías retrógradas sobre las “esposas tradicionales” (tradwives en inglés); la mitologización sangrienta del Oeste de Taylor Sheridan; y un montón de debates por el 250º aniversario sobre qué fue exactamente lo que implicó “hacer América”, y si es de buena educación reconocerlo.

La serie en sí, creada por Rebecca Sonnenshine, es más o menos lo que se esperaría, aunque quizás no lo que quisieran los guerreros culturales como Kelly. Es una historia animada y sana sobre aventuras y dificultades, que amplía su enfoque para considerar a las personas que vivieron en la pradera mucho antes de que llegaran los Ingalls y compañía a establecerse.

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Pero su historia de la infancia no se ha convertido en la serie western Deadwood. Con un aire levemente inspirado en Hallmark y un poco menos idealizado que la original de NBC, esta nueva La casa de la pradera es, en esencia, lo menos extraordinario que hay en la televisión actual: una pieza más de propiedad intelectual reciclada, destacable sobre todo por el polvorín cultural en el que aterriza.

En el centro se encuentra Laura, a quien Alice Halsey da un toque vivaz; la conocemos por primera vez apuntando a un conejo con una honda. Su padre, Charles (Luke Bracey), cambia la imagen soleada y afeitada de Michael Landon por un aspecto más delgado y una barba recortada que encajaría en un bar de lanzamiento de hachas de moda, pero mantiene su buen humor (y su violín). La hermana mayor, Mary (Skywalker Hughes), sigue siendo la contraparte obediente de Laura; su madre, Caroline (Crosby Fitzgerald), es una compañera más franca y participativa.

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La adaptación de Netflix mantiene a Laura Ingalls y su familia en el centro, con aventuras, dificultades y riesgos de la vida en la frontera.

En otras palabras, son una familia típica de la televisión según los estándares de 2026, lo que refleja el atractivo del clásico de NBC: ver a niños y padres reconocibles mudarse a un nuevo hogar y afrontar tiempos difíciles, luchas morales y las muchas formas en que la naturaleza puede matarte. (Entre ellas: ahogamiento, lobos, enfermedades, incendios forestales y “mal aire” en el fondo de un pozo).

Lo que es diferente son los vecinos. El primer lugareño con el que la familia se encuentra es el Dr. George Tann (Jocko Sims), un médico afroamericano que hace una breve aparición como objeto de fascinación para Laura en la novela de Wilder. (“Era tan negro,” escribe Wilder. “Habría tenido miedo de él si no le hubiera gustado tanto.”) Una mujer negra, Emily Henderson (Barrett Doss), dirige la tienda general en la cercana Independence, Kansas.

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La introducción más significativa es la de una familia osage vecina como un paralelo a los Ingalls. William Mitchell (Meegwun Fairbrother), que entabla amistad con Charles, está resignado respecto a los colonos blancos pero espera poder establecer su propio hogar entre ellos; su esposa, White Sun (Alyssa Wapanatahk), es mucho más escéptica. Su hija, Good Eagle (Wren Zhawenim Gotts), se convierte en gran amiga de Laura, quien queda cautivada por ella a primera vista. Las familias se entrelazan, incluso mientras sus pueblos se enfrentan por fuerzas que se aprovechan de la expansión.

¿Esto es “despertar”? Llámelo como quiera; no incluir aquí personajes indígenas sería una elección conspicua en una era de abundantes historias indígenas como Reservation Dogs y Dark Winds. Y es el aspecto más interesante de una serie familiar, ya que otorga a los conflictos subyacentes —asimilación versus separación, negociación versus resistencia— múltiples voces.

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Las diferencias entre versiones son notables en una escena clave tomada de la novela, en la que dos hombres osage aparecen sin previo aviso en la cabaña de los Ingalls mientras Charles está ausente, y toman comida y tabaco. El episodio piloto de NBC en 1974 presentó el incidente como amenazante y escalofriante (aunque también trató el desplazamiento de los habitantes indígenas con cierta simpatía).

En la versión de Sonnenshine, Laura (que en la novela quiere soltar a su perro para que ataque a los intrusos) saluda amablemente y les ofrece pan de maíz; Caroline —prevenida por haber presenciado violencia entre pueblos indígenas y colonos en Minnesota— les dice: “Tomen lo que quieran y váyanse”.

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La nueva serie de 'La casa de la pradera' amplía el foco para incluir a quienes vivían en la pradera antes de la llegada de los Ingalls

Pero lo más revelador es el diálogo entre los dos hombres, ausente en las versiones anteriores. Cuando uno empieza a tomar comida, el otro le dice que está siendo codicioso. Su compañero responde que los colonos se establecieron en su tierra y cortaron sus árboles para hacer sus casas: “Tú lo llamas codicia. Yo lo llamo justicia.” Es una representación a menor escala de una conversación que los personajes indígenas mantienen a lo largo de la temporada. ¿Qué es la justicia? ¿Puede algo material compensar realmente la pérdida de tu hogar?

La cuestión de si todo esto es “fiel” es una persecución inútil. ¿Fiel a qué? Los libros originales de Wilder eran ficción, aunque se basaban en su infancia. Y la serie de NBC ni siquiera adaptó La casa de la pradera, excepto por el episodio piloto de largometraje; la serie continuó a partir de la novela de Wilder A orillas del Plum Creek”.

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La deuda nostálgica es aún más compleja cuando se habla de una sucesora de los años 2020 a una adaptación de los años 1970 de una novela infantil de los años 1930 ambientada en el siglo XIX. (ABC también emitió una miniserie de La casa de la pradera en 2005.) Son recuerdos de recuerdos de recuerdos. Pero la historia, una vez ficcionalizada, trata en última instancia sobre el presente. Declarar que no se pueden hacer más revisiones tiene más que ver con el control que con la verosimilitud.

En cualquier caso, no sólo han cambiado los personajes indígenas. El vecino Sr. Edwards (Warren Christie), que era un alegre bala perdida en la versión de NBC, ahora es una figura agridulce, atormentada por su experiencia en la Guerra Civil. Las cicatrices de la guerra en todos los personajes adultos, y en la sociedad en la que viven, son aquí mucho más evidentes.

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Aun así, la serie reparte temas familiares de La casa... como bastones de caramelo de un frasco. Donde la serie de NBC tenía a la altanera familia Oleson, Netflix tiene a Jemma James (Mary Holland), la altiva esposa del ferroviario que atrajo a colonos como Charles a Kansas, y a sus hijas, igual de petulantes. Hay Navidad, baile y sabiduría sencilla sobre no juzgar a las personas antes de conocerlas.

Los temas más adultos se cuelan por los márgenes o se esconden a simple vista, como en el nombre del asentamiento, Independence. La autosuficiencia es un sueño recurrente en los relatos de pioneros, y esta versión la considera poco más que una fachada de tablas. “Es un mito que los hombres puedan arreglárselas solos aquí,” le dice el Dr. Tann a Charles en el primer episodio. “Es una bonita historia. Nada más.”

Por supuesto, los mitos y las bonitas historias ayudan a construir naciones, y a conquistarlas, y a crear narrativas después. La casa de la pradera de Netflix es, en su mayoría, el cuenco de luz suavemente reformulado que publicita, pero también es consciente de que es una historia de creación. Al fin y al cabo, como le pregunta Edwards a Charles, con un tono de amargura: “¿No es para eso que estamos aquí? ¿Para crear una nueva América, sea lo que sea eso?”

Fuente: The New York Times

[Fotos: prensa Netflix]