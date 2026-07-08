Ana Torroja revela la canción de Mecano que más vergüenza le dio cantar: “No me gustaba nada, lo siento”

Foto de Ana Torroja. EFE EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN/Archivo

No hay grupo español más importante en la historia del pop que Mecano. Tachados de pijos acomodados en plena Movida madrileña -cuya mayoría provenian de familias bien-, fueron recibidos con desdén cuando comenzaron su carrera en 1981. Sin embargo, el trío formado por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano acabó revolucionando la música española con un sonido que mezclaba synthpop, tecno-pop y letras que hoy forman parte de imaginario popular.

El grupo madrileño vendió más de 25 millones de discos en todo el mundo y firmó algunos de los mayores clásicos de la música en español, como Hijo de la luna, Cruz de navajas, Mujer contra mujer o Un año más. Ni el primer parón anunciado en 1992, ni el breve regreso de 1998, ni la separación definitiva anunciada ese mismo año por José María Cano han logrado apagar el interés por la banda.

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Prueba de ello ha sido la entrevista que concedió anoche Torroja en Al cielo con ella, programa que conduce Henar Álvarez en La 1. La cantante acudió al programa para hablar de su último disco, Se ha acabado el show, publicado el pasado mes de mazo. Pero también hubo hueco para realizar preguntas sobre Mecano. Entre ellas, la humorista incidió sobre la canción que se convirtió en el “hit más importante” para la carrera de Mecano.

¿El peor tema del grupo? Uno de los temas incluidos en ‘Aidalai’

“Yo diría que no fue un hit, fue un disco”, respondió. El éxito masivo del grupo no llegó ni con su debut ni con el segundo o tercer disco, sino con el cuarto. “De repente, con Entre el cielo y el suelo, ahí fue el momento el que hubo una explosión”, dijo sobre el LP que se publicó en 1986 y que contiene algunos de los temas más conocidos del grupo como los ya mencionados Cruz de Navajas o Hijo de la Luna.

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Tras ahondar en el pasado del grupo, Álvarez quiso poner a prueba a la cantante preguntando cuál es la canción de Mecano que desde el primer momento pensó que “era una mierda”. “A ver, ñordo ñordo no había ninguna. Pero tremendo corte, qué vergüenza cantar esto, pero tiro palante porque es lo que me toca, sí”, respondió. La respuesta fue Bailando salsa, uno de los temas incluidos en Aidalai (1991), el último álbum de estudio del grupo.

Nacho Cano, Ana Torroja y Jose María Cano, componentes del grupo musical "Mecano". EFE/aa

“No me gustaba nada, lo siento. No era natural en mí”, confesó. “Me encanta la música latina, pero yo me sentía rarísima, intentando hacer algo que no era natural en mí. Era más por ahí”, relató. Sin embargo, con el paso de los años su percepción del tema fue cambiando. “Luego la canté, la recanté y ya no me importaba. Pero al principio dije: ‘¿Qué hago yo cantando esto”, añadió.

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La conversación también dejó espacio para el eterno debate sobre un posible regreso de Mecano. Torroja reconoció que no le importaría volver a reunirse con Nacho y José María Cano, aunque recordó que fue este último quien decidió poner fin al grupo. “José en su momento dijo: ‘No quiero, ya no siento estar en un grupo de pop’. No sé si ahora, a estas horas, lo sentiría”, comentó.