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Antonela Roccuzzo fue la invitada estelar de la distinguida gala que organizó Victoria Beckham: la leyenda del fútbol que participó

La pareja del ex futbolista David Beckham inauguró un local en el lujoso centro comercial Bal Harbour Shops

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Antonela Roccuzzo Victoria Beckham
Antonela ROccuzzo junto a Victoria Beckham en la inauguración de su nuevo local

Victoria Beckham, referente de la moda internacional, celebró la apertura de su nueva boutique en Miami con una exclusiva cena que reunió a figuras destacadas del panorama social y deportivo. Entre las invitadas sobresalió Antonela Roccuzzo, quien fue una de las personalidades seleccionadas por la diseñadora británica para acompañarla en esta ocasión. La apertura de la boutique en el lujoso centro comercial Bal Harbour Shops representó un nuevo hito en la trayectoria de Beckham, quien estuvo acompañada de familiares y amigos cercanos.

La velada tuvo lugar el 8 de julio y congregó a rostros conocidos del mundo del espectáculo y el deporte. Victoria Beckham compartió su alegría en redes sociales, donde agradeció la presencia de quienes la acompañaron en la inauguración. Muchas gracias a todos los que vinieron a celebrar la inauguración. ¡Una noche increíble!“, expresó la diseñadora.

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Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista Lionel Messi, asistió luciendo un vestido de la firma de la anfitriona, según confió el sitio Hola!. Esta elección fue compartida por varias de las invitadas y por las propias nueras de Beckham, lo que reforzó la impronta de la marca en el evento. La relación entre Roccuzzo y Beckham se fortaleció desde la llegada de Messi al Inter Miami, club del que David Beckham es copropietario. “Muchas gracias a todos los que vinieron a celebrar con nosotros la apertura de nuestro espacio en Bal Harbour Shops. ¡Qué noche tan increíble!”, escribió la pareja del astro argentino en las redes sociales.

Entre los asistentes también destacaron Marc Anthony y Nadia Ferreira, quienes atraviesan la etapa final del embarazo de su segundo hijo en común. La pareja posó junto a los Beckham durante la celebración, consolidando el vínculo cercano entre ambas familias. Ferreira eligió para la ocasión un vestido color burdeos que remarcó su embarazo y compartió en sus redes imágenes de la noche, donde expresó: “Celebrando la apertura de la nueva tienda Victoria Beckham en Bal Harbour Shops. ¡Felicidades!”.

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Antonela Roccuzzo Victoria Beckham
El mensaje de Antonela Roccuzzo para Victoria Beckham tras la inauguración de su nuevo local

La presencia de Ronaldo Nazário, ex futbolista brasileño, junto a su esposa Celina Locks, sumó otro matiz deportivo a la cita. Isabella Grutman y la modelo Zulay Pogba, esposa del futbolista francés Paul Pogba, también figuraron entre los invitados, de acuerdo a dicho medio.

Durante la cena, Victoria Beckham estuvo acompañada de sus hijos Harper Seven, Cruz y Romeo, quienes asistieron con sus respectivas parejas, Jackie Apostel y Kim Turnbull. La ausencia de Brooklyn y Nicola Peltz, quienes mantienen un distanciamiento con la familia Beckham, fue otra de las noticias del día.

Antonela Roccuzzo no acudió acompañada de Lionel Messi, quien se encuentra concentrado con la selección argentina de cara a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 frente a Suiza.

La inauguración de la boutique pop-up de Victoria Beckham en Miami representa un avance en la expansión internacional de su firma. El centro comercial Bal Harbour Shops, conocido por albergar marcas de lujo, fue el escenario elegido para este lanzamiento, consolidando así la presencia de la diseñadora en el mercado estadounidense.

La relación entre las familias Beckham y Messi, fortalecida por la presencia de Lionel en el Inter Miami, ha dado lugar a encuentros sociales que refuerzan lazos fuera del ámbito deportivo. La elección de Antonela Roccuzzo como invitada especial al evento de Victoria Beckham confirma la integración de la familia Messi en el círculo social del sur de la Florida.

La apertura de la boutique supone un paso más en la consolidación de la marca Victoria Beckham en el mercado de lujo, mientras que la convocatoria de personalidades como Antonela Roccuzzo refuerza la proyección internacional de la firma británica y establece conexiones entre el universo de la moda, el deporte y el entretenimiento en Miami.

LAS FOTOS DE LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO LOCAL DE VICTORIA BECKHAM:

Antonela Roccuzzo Victoria Beckham
La inauguración del nuevo local de Victoria Beckham en Miami
Antonela Roccuzzo Victoria Beckham
La inauguración del nuevo local de Victoria Beckham en Miami
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La inauguración del nuevo local de Victoria Beckham en Miami
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La inauguración del nuevo local de Victoria Beckham en Miami
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La inauguración del nuevo local de Victoria Beckham en Miami
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La inauguración del nuevo local de Victoria Beckham en Miami
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