Cultura

Emmanuel Macron celebra el préstamo del Tapiz de Bayeux: “Es una expresión de amistad duradera con el Reino Unido”

El presidente francés defendió en una columna en The Times el traslado al Museo Británico y lo presentó como una señal política tras el Brexit, además de un símbolo cultural compartido

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Emmanuel Macron junto al primer ministro Keir Starmer durante la reciente cumbre del G7: el presidente francés definió el préstamo del Tapiz de Bayeux al Reino Unido como un gesto de confianza (Foto: REUTERS/Isabel Infantes/Pool)
Emmanuel Macron junto al primer ministro Keir Starmer durante la reciente cumbre del G7: el presidente francés definió el préstamo del Tapiz de Bayeux al Reino Unido como un gesto de confianza (Foto: REUTERS/Isabel Infantes/Pool)

El Tapiz de Bayeux llegó este viernes a Londres en su primer viaje fuera de Francia en casi mil años, para ser expuesto en el Museo Británico desde el 10 de septiembre de 2026 hasta julio de 2027. El presidente francés Emmanuel Macron aprovechó la ocasión para publicar una columna en el diario británico The Times en la que describió el préstamo como “un gesto de confianza, una expresión tangible de una amistad duradera” entre Francia y el Reino Unido.

La pieza, un bordado de lino y lana de 68 metros de longitud que narra la conquista normanda de Inglaterra por Guillermo el Conquistador en 1066, abandonó su sede habitual en el Museo de Bayeux —actualmente cerrado por obras de renovación— en un contenedor de alta tecnología diseñado para eliminar vibraciones y mantener una temperatura y humedad constantes. Cruzó el Canal de la Mancha por el túnel bajo el mar en un camión climatizado con escolta policial.

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El valor de la pieza fue estimado en más de mil millones de dólares, cifra que el Tesoro británico asumirá como cobertura de seguro ante cualquier daño. La entrada al Museo Británico para ver la exposición cuesta 38 euros por persona, frente a los 12 que se cobraban en Bayeux, y la venta de entradas —abierta desde el 1 de julio— generó colas virtuales de hasta nueve horas.

En su columna en The Times, Macron invocó al poeta y filósofo inglés Samuel Taylor Coleridge para explicar el espíritu que hizo posible el préstamo: “A veces, para lograr lo aparentemente imposible, es necesaria esa ‘suspensión voluntaria de la incredulidad’ de la que habló Coleridge: no abandonar la razón, sino aceptar, por un momento, que la confianza puede imponerse al hábito, la duda y los límites”. El presidente francés rindió tributo a los conservadores, restauradores, ingenieros y equipos de Francia, el Reino Unido y otras naciones europeas que trabajaron durante el último año para diseñar los protocolos que permitieron el traslado y la exhibición de la obra.

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Dos hombres mueven un gran contenedor metálico con ruedas desde la parte trasera de un camión. Detrás, varias personas observan la operación
El traslado del Tapiz de Bayeux se realizó desde el Museo de Bayeux en un contenedor de alta tecnología y un camión climatizado con escolta policial por el Canal de la Mancha (Foto: Richard A. Brooks/AFP)

El acuerdo contempló un intercambio recíproco: el Museo Británico enviará a las ciudades de Rouen y Caen parte de sus tesoros anglosajones, entre ellos piezas del yacimiento funerario de Sutton Hoo, los Ajedrecistas de Lewis -uno de los conjuntos de piezas más antiguos y famosos del mundo, talladas en marfil de morsa alrededor del año 1150 en Noruega- y otros objetos de su colección. “Nuestros dos países no solo se prestan obras de arte: comparten los grandes relatos de los orígenes de la historia europea”, escribió Macron en The Times.

La decisión del mandatario francés no estuvo exenta de polémica. Activistas galos intentaron detener el traslado ante el Consejo de Estado, la máxima instancia judicial administrativa de Francia, al argumentar que la fragilidad de la pieza la hacía inadecuada para el transporte. Macron ignoró esas advertencias. Philippe Belaval, responsable designado por el Elíseo para supervisar la operación, declaró que “los riesgos son extremadamente bajos”, mientras que su homólogo británico, Peter Ricketts, garantizó que la obra regresará a Francia “sana y salva”.

En su texto, el presidente francés enmarcó el préstamo dentro de una visión política más amplia sobre las relaciones entre los dos países, diez años después del referéndum del Brexit. “El Reino Unido es un socio estratégico, aliado y amigo de Francia”, escribió, y enumeró los desafíos compartidos: “la seguridad de nuestro continente, la soberanía tecnológica, la innovación, la energía y la descarbonización, y la resiliencia de nuestras democracias”. La columna fue publicada este viernes, el mismo día en que el tapiz llegó a Londres.

Macron cerró su texto con una referencia al carácter inconcluso del tapiz, cuya escena final no resuelve el relato que narra. “Nos corresponde a nosotros escribir el próximo capítulo, con un espíritu de respeto, confianza y alianza renovada”, afirmó el presidente francés. El intercambio cultural se enmarca también en el Año Europeo de los Normandos, previsto para 2027. Tras su regreso a Francia a finales de ese año, el tapiz será reinstalado en el museo de Bayeux y se someterá a una restauración que podría realizarse en presencia del público a partir de 2028.

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