Wanda Nara estalló contra Mauro Icardi por la lesión que sufrió una de sus hijas: “Jamás la llevó al médico”

Juan Etchegoyen trajo a Infobae en Vivo el nuevo ataque de Wanda Nara contra Mauro Icardi

El divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi transita hace meses por los tribunales y los medios con igual intensidad. La disputa por la tenencia de sus hijas, los alimentos y los bienes en común convirtió a la expareja en protagonista permanente de la crónica del espectáculo argentino. En ese marco, la empresaria se comunicó con el periodista Juan Etchegoyen en Infobae en Vivo y lanzó una serie de acusaciones que escalan el conflicto a un nuevo nivel.

El primero de los señalamientos fue sobre la cuota alimentaria: “Icardi no pagó”, le dijo la empresaria al periodista, ratificando los dichos previos de su abogada, Ana Rosenfeld. Durante su visita al piso de LAM, el programa de Ángel de Brito por América TV, la letrada reconoció que el futbolista transfirió USD 398.500 a la cuenta judicial, pero aclaró que los fondos aún no llegaron a manos de su clienta. “La plata está en el aire, todavía está en el aire”, sostuvo Rosenfeld, y precisó que todos los trámites bancarios pendientes corresponden ser completados por la parte deudora.

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El segundo frente que abrió Wanda ante Etchegoyen fue el de la salud de su hija mayor. “Me la devolvió con un esguince en el dedo”, aseguró. La niña llegó en pantuflas al hogar materno, lo que alertó de inmediato a Wanda: la lesión fue diagnosticada como un esguince de segundo o tercer grado, rozando la fractura. “Fue jugando al fútbol en un saltarín hace diez días y jamás la llevó al médico”, precisó la empresaria, que aseguró que pasó con su hija toda la tarde en una guardia médica.

Juan Etchegoyen reveló la conversación que tuvo con Wanda Nara

La situación derivó en una intervención judicial. La asistente social del juzgado “se enojó mucho con Icardi”, según relató Wanda en las declaraciones difundidas en Infobae a las Nueve, al constatar que la niña no había recibido atención médica. La licenciada Fernanda Mattera, profesional a cargo del seguimiento de las menores, le exigió al futbolista que fuera él quien llevara a su hija a atenderse, pero según la versión de Wanda, Icardi se negó. “Como era feriado, el juez no estaba y obviamente la llevé yo”, contó la empresaria, que aseguró que llevará el hecho a la Justicia: “El lunes, todo quedará asentado en el expediente”, advirtió.

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Cabe mencionar que la niña venía de tener una lesión previa en una de sus rodillas, lo que agravó la situación: “Tenía que estar en reposo y encima viene con el dedo así”, señaló Wanda. Según le explicó a Etchegoyen, además de no acompañar a su hija a la consulta médica, el futbolista del Galatasaray incumplió los tratamientos que tenían indicados.

A ese cuadro se suma la negativa judicial al pedido vacacional. “No le dieron permiso para sacarlas del país”, precisó Wanda. El futbolista pretendía viajar con las niñas a Miami, pero la justicia no lo autorizó. Una vez que saldó la deuda alimentaria, Icardi pudo viajar igual a la ciudad estadounidense, y lo hizo en compañía de la China Suárez, tal como pudo verse en sus redes.

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Al cierre de su comunicación con Infobae en Vivo, Wanda también respondió sobre los ataques que la familia de Icardi en Rosario le dirigió a Etchegoyen esta semana, luego de que el periodista difundiera información sobre el conflicto. La lectura de Wanda fue directa: “La culpa es de Icardi”, y explicó su punto de vista: “Gasta dinero con extraños y no con la familia. Estuvo 40 días en Buenos Aires y no hablemos solo de plata. Hablemos de amor”.