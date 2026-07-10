Cultura

Tip de ortografía del día: asistencia en tierra o manejo de equipajes, mejor que handling

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Guardar
Google icon
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)
Conoce las recomendaciones que hace la Fundéu RAE para mejorar la escritura. (Infobae/Jovani Pérez)

En un mundo regido por la inmediatez parecería que la ortografía ha dejado de tener importancia, sin embargo, el escribir textos con coherencia y sin erratas siempre traerá beneficios en todos los ámbitos.

En lo laboral, el escribir de forma correcta deja ver a los demás las habilidades y conocimientos que se poseen; además, ayuda a construir una imagen óptima a través de la cual puedes parecer más serio y confiable. El tener errores de ortografía y sintaxis pueden, por el contrario, dar un pensamiento negativo que te haría parecer descuidado o poco preparado.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el tener la capacidad de hacer un texto bien escrito habla también de la personalidad, al mostrar interés por siempre construir un buen puente de comunicación con los interlocutores.

Aunque escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de mucha práctica y de conocer las estructuras de la lengua, por lo que leer puede ser un gran apoyo para la riqueza del léxico.

PUBLICIDAD

En este sentido, la Real Academia Española (RAE) se ha convertido en la institución más relevante para la regularización lingüística, mediante la promulgación de normas para fomentar la unidad idiomática del mundo hispanohablante.

La Fundación del Español Urgente (Fundéu), una institución sin ánimo de lucro que tiene como objetivo el impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación, se ha aliado con la RAE y emite a través de su página web y de manera constante diversas recomendaciones para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas sobre cómo se escribe correctamente cierta palabra, cómo se usa una expresión o tips de temáticas varias.

Usos y ejemplos

Expresiones como asistencia en tierra , servicios en tierra , manejo de equipajes o manejo de maletas , entre otras y según el contexto, son alternativas preferibles al anglicismo handling .

No obstante, es frecuente encontrar la forma inglesa en las noticias sobre turismo o del sector aeroportuario: «En todo ese proceso resulta fundamental el handling», «Ha lanzado una convocatoria para trabajar como operarios de handling» o «Ha comenzado a emplear robots para el handling de maletas en el aeropuerto de Haneda, en Tokio».

La voz inglesa handling se emplea habitualmente en la jerga aeroportuaria para aludir a servicios como la carga y descarga de aviones, el abastecimiento de comida, agua y combustible, el uso de pasarelas, el transporte de viajeros, equipajes y mercancías en el aeropuerto, etc. Con este sentido amplio, se aconseja recurrir a opciones como asistencia o servicios en tierra .

Muy a menudo el extranjerismo hace referencia específica al desplazamiento de equipajes desde los aviones a las terminales y viceversa, para lo que existen expresiones más concretas, como manejo o traslado de equipajes .

Por lo tanto, en los ejemplos del principio habría sido más apropiado escribir «En todo ese proceso resulta fundamental la asistencia en tierra», «Ha lanzado una convocatoria para trabajar como operarios de servicios en tierra» y «Ha comenzado a emplear robots para el manejo de maletas en el aeropuerto de Haneda, en Tokio».

Se recuerda que, si por algún motivo se quiere utilizar el anglicismo, lo adecuado es destacarlo en cursiva, tal y como lo recoge el Diccionario panhispánico del español jurídico , o entre comillas.

¿Qué hace la RAE?

La RAE vela por el idioma español. (RAE)
La RAE vela por el idioma español. (RAE)

Fundada en Madrid en 1713 por iniciativa del octavo marqués de Villena, Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga, la RAE es la institución que busca preservar el buen uso y la unidad de una lengua en permanente evolución y expansión.

Sus más recientes estatutos (actualizados en 1993), establecen que la función principal de la Real Academia es “velar por que la lengua española, en su continua adaptación a las necesidades de los hablantes, no quiebre su esencial unidad”.

Este compromiso se ha plasmado en la denominada política lingüística panhispánica, compartida con las otras 22 corporaciones que forman parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), creada en México en 1951.

Actualmente, la institución está constituida por 46 académicos, entre ellos el director y los demás cargos de la Junta de Gobierno, elegidos para mandatos temporales.

Una de las críticas que se le han hecho a la RAE es su negativa a reconocer palabras o expresiones que han surgido entre las generaciones más jóvenes, sobre todo a raíz de la aparición de las redes sociales. Una de las polémicas más recientes es el reconocimiento del lenguaje inclusivo.

Sin embargo, en el 2020 optó por lanzar el Observatorio de Palabras, un repositorio digital que ofrece información sobre palabras o acepciones de palabras y expresiones que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española (DLE), pero que han generado dudas en cuanto a su uso, tales como neologismos, extranjerismos, tecnicismos, regionalismos, entre otros.

La información contenida en el Observatorio es provisional al no estar contemplada en las obras académicas, por lo que puede verse modificada y cambiar con el paso del tiempo, pero ello no implica que se acepte su uso.

Temas Relacionados

OrtografíaRAEFundéuCómo se escribeDudas del españolÚltimas actualizacionesRAE y OrtografíaConsultas de la Lengua

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Es solo otro disco de los Stones que suena a los Stones, pero nos gusta

El vigésimo quinto álbum de estudio de la banda de rock más grande del mundo muestra el colmillo todavía afilado de sus octogenarios integrantes. No es poco

Es solo otro disco de los Stones que suena a los Stones, pero nos gusta

Qué leer gratis este fin de semana: de la utopía a la farsa, cuatro libros sobre la rebelión

Con la firma de George Orwell, Olga Viglieca, Karl Marx y Roberto Arlt, una fábula sobre el totalitarismo, la historia de las revolucionarias rusas, un ensayo político fundacional y una novela porteña y febril

Qué leer gratis este fin de semana: de la utopía a la farsa, cuatro libros sobre la rebelión

Una mirada penetrante al tenso vínculo entre madres e hijas

‘No te librarás de ello’, una colección de ensayos de la periodista del The New Yorker Rachel Aviv, muestra la amplitud y la complejidad de las relaciones matrilineales

Una mirada penetrante al tenso vínculo entre madres e hijas

Guía de Arte y Cultura: semana del 10 al 17 de julio de 2026

Una agenda completa con variadas propuestas: música, teatro, cine, ferias, muestras y cursos que componen un programa de imperdibles

Guía de Arte y Cultura: semana del 10 al 17 de julio de 2026

‘Human Vapor’ rescata un clásico de la ciencia ficción japonesa y elige un nuevo perfil para su villano

La serie de ocho episodios estrenada esta semana retoma la historia del filme homónimo de 1960, pero convierte al hombre-vapor en una suerte de terrorista justiciero

‘Human Vapor’ rescata un clásico de la ciencia ficción japonesa y elige un nuevo perfil para su villano

DEPORTES

“Suena el silbato y se transforma”: las dos caras del Cuti Romero, el héroe salvaje de la selección argentina

“Suena el silbato y se transforma”: las dos caras del Cuti Romero, el héroe salvaje de la selección argentina

Argentina-Suiza: cómo se vive la previa del partido en un pueblo cercano a Zúrich donde residen familias argentinas

“El equipo ha boicoteado a Cristiano Ronaldo”: la fuerte acusación de un ex campeón del mundo

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 10 de julio, fixture, resultados y los detalles de la jornada minuto a minuto

“El método Scaloni”: cómo el entrenador logró gestionar el factor emocional de la Selección que sueña con ganar otro Mundial

TELESHOW

María Becerra contó por qué dejó de ser vegana: “No podía seguir con esa alimentación”

María Becerra contó por qué dejó de ser vegana: “No podía seguir con esa alimentación”

Guillermo Francella, Adrián Suar y la intimidad del rodaje de su primera película juntos: “Esperábamos este momento”

Los ataques de Gastón Trezeguet y Mariana Brey a Andrea del Boca que terminaron en el enojo de Santiago del Moro: “Horrible”

La confesión de la Tora Villar sobre los jugadores de la Scaloneta: “Tienen esa cosa turra que es hermosa”

Maru Botana habló de la crianza de sus ocho hijos: “Mi marido nunca me ayudó en nada”

INFOBAE AMÉRICA

John Donne, poeta inglés: “El amor construido sobre la belleza muere tan pronto como la belleza”

John Donne, poeta inglés: “El amor construido sobre la belleza muere tan pronto como la belleza”

Ataques aéreos golpearon Irán tras los bombardeos de Estados Unidos, pero nadie se los adjudicó

Ensayan un mecanismo de geoingeniería para prevenir los daños del Fenómeno de El Niño

El fracaso de la bancarización en Cuba: jubilados hacen fila desde el amanecer para cobrar pensiones de menos de 10 dólares

Ucrania lanzó un nuevo golpe contra las reservas de Rusia: bombardeó depósitos y una terminal petrolera de Krasnodar