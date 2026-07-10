El tapiz de Bayeux, asegurado en mil millones de dólares, llegó a Londres luego de un viaje secreto de película

Nicholas Cullinan, director del Museo Británico, y Hélène Tréheux-Duchêne, embajadora de Francia en el Reino Unido, posan junto al camión que transportó el Tapiz de Bayeux en la madrugada del viernes 10 de julio (Foto: Elliot Wheatland-Clinch. © Fiduciarios del Museo Británico/Distribuida por REUTERS)

El tapiz medieval de Bayeux llegó a Londres en las primeras horas del viernes tras salir de Francia por primera vez en más de 900 años, en un viaje sumamente complicado hacia una exposición en la capital británica: un grupo de periodistas en el Museo Británico vieron cómo se descargaba de un camión una caja metálica que contenía la obra del siglo XI, la cual había cruzado el Canal de la Mancha durante una operación discreta y de alta seguridad. “Es un momento único y es el resultado de tanto trabajo duro”, dijo el director del museo, Nicholas Cullinan, después de que el tapiz llegara alrededor de las 3 de la mañana a la capital británica. El tapiz había salido de su hogar en el norte de Francia la noche del jueves.

“Ha sido muy especial haber presenciado la llegada del tapiz de Bayeux, y especialmente que haya regresado a estas tierras por primera vez en probablemente mil años”, añadió Cullinan. Aunque sus orígenes exactos son un misterio, se cree ampliamente que el tapiz, que representa la Batalla de Hastings de 1066 y el inicio de la invasión por el ejército normando de Guillermo el Conquistador, fue realizado en Inglaterra antes de ser trasladado a Bayeux. Se cree que es la primera vez que el frágil tapiz bordado de 68 metros deja Francia desde entonces, y la primera vez que se traslada en más de 40 años. Se exhibirá en el Museo Británico del 10 de septiembre al 11 de julio de 2027, con 100 mil entradas ya vendidas al público para los primeros cuatro meses de la exposición. La fecha y los detalles del traslado se mantuvieron en secreto hasta la partida del tapiz, que fue escoltado por la policía hasta Londres desde la costa sur en plena noche.

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“Un futuro juntos para Francia y Reino Unido”

El presidente francés Emmanuel Macron, quien anunció el préstamo histórico el año pasado, celebró la transferencia como una muestra de las relaciones franco-británicas. Fue una “expresión tangible de una amistad de larga data y una señal de nuestro deseo compartido de ver a Francia y al Reino Unido construir su futuro juntos”, escribió Macron en el diario inglés The Times.

“Es un momento muy conmovedor”, dijo la embajadora de Francia en el Reino Unido, Hélène Duchêne, a los periodistas en el museo. La transferencia —financiada por el Reino Unido— es el resultado de más de un año de planificación y estudios técnicos, incluyendo dos viajes de prueba con una reproducción a escala real del tapiz. Ya se había considerado prestarlo a Londres en dos ocasiones anteriores: en 1953 por la coronación de la Reina Isabel II y en 1966 por el 900º aniversario de la Batalla de Hastings.

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El traslado del tapiz de Bayeux se realizó en una operación discreta y de alta seguridad desde el norte de Francia hasta la capital británica (Foto: AFP)

Algunos expertos expresaron su preocupación de que el traslado pudiera causar daños irreversibles a una obra ya debilitada por 30 desgarros y casi 10 mil agujeros. Un estudio de 2021 de expertos en restauración advirtió de los “riesgos adicionales” que supondría para el tapiz un viaje de más de dos horas. “Se ha dedicado una cantidad de reflexión, planificación y cuidado sin precedentes”, aseguró Nicholas Cullinan. El tapiz permanecerá en su caja especial a prueba de impactos durante unos días para “aclimatarse”, tras lo cual se realizará una revisión de su estado, explicó el director del Museo Británico.

Historia inconclusa

El gobierno británico ha acordado proporcionar una cobertura de seguro estimada en 800 millones de libras esterlinas (más de 1.000 millones de dólares) en caso de que el tapiz sufra daños importantes. Peter Ricketts, ex embajador del Reino Unido en París que ayudó a coordinar la transferencia, insistió en que la obra única será devuelta a Francia “sana y salva”. La impresionante cobertura del seguro “demuestra lo serio que somos respecto a asegurarnos de que regrese en buen estado”, dijo Ricketts antes del traslado.

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Muchos estudiosos creen que el tapiz fue realizado por mujeres artesanas inglesas en Canterbury o sus alrededores, en el sur de Inglaterra. Probablemente fue encargado por el obispo Odo de Bayeux —hermanastro de Guillermo el Conquistador— en 1077, para decorar la nueva catedral de su ciudad natal, Bayeux, según el museo del tapiz. “Creo que es un documento increíblemente humano... hay mucho con lo que la gente puede empatizar y relacionarse”, dijo la curadora del proyecto, Millie Horton-Insch.

El tapiz muestra 627 figuras y 737 animales, incluidos caballos, perros y aves, según el Museo Británico. Solo aparecen seis mujeres —una posiblemente agredida, una llorando y una huyendo de una casa en llamas abrazando a un niño. “El tapiz de Bayeux es una historia inconclusa. Su conclusión se nos escapa”, escribió Emanuel Macron. “Nos corresponde escribir el próximo capítulo, en un espíritu de respeto, confianza y renovada alianza”.

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Fuente: AFP