Christopher Nolan explica por qué ‘La Odisea’ emplea diálogos con lenguaje moderno y no griego antiguo: “Quizá estaba siendo ingenuo, pero quería ser realista”

La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación. El filme lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX® por primera vez y se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026.

La nueva adaptación cinematográfica de Christopher Nolan sobre La Odisea ha generado debate entre críticos y audiencias tras la confirmación de que los personajes hablan en inglés contemporáneo y con acento mayormente estadounidense. El filme, basado en el poema épico atribuido a Homero y fechado entre los siglos VIII y VII a.C., opta por alejarse del lenguaje original para buscar, según su director, una mayor conexión emocional con el público actual.

El propio Nolan, en diálogo con Los Angeles Times antes del estreno, explicó que al escribir el guion eligió “lenguaje que tenga significado emocional y no intelectual para las personas”. Por ello, los diálogos de La Odisea no reproducen el texto clásico, sino que emplean formas lingüísticas actuales. “Fui quizás ingenuo, tal vez esto me perjudique, pero quería una narrativa terrenal. Para mí fue una decisión evidente”, sostuvo Nolan sobre su apuesta estilística.

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Esta decisión, que quedó en evidencia en los primeros adelantos de la película, provocó una oleada de reacciones en redes sociales. Varios usuarios manifestaron sorpresa y cuestionaron la pertinencia de utilizar inglés moderno en una historia ambientada en la antigua Grecia. Nolan asumió que la polémica era previsible, aunque sostiene que el objetivo principal fue acercar la trama y sus emociones al espectador contemporáneo. La selección del elenco también ha sido objeto de atención. Nolan optó por integrar figuras de gran renombre internacional, como Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Charlize Theron, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o y Jon Bernthal. El director justificó esta decisión explicando que los protagonistas de La Odisea “son figuras mitológicas, icónicas en cierto sentido”, y que necesitaba “el mejor grupo de actores” para dotar de relevancia y cercanía a los personajes.

Christopher Nolan reveló el rol de Travis Scott en 'La Odisea'. (Reuters)

De los bardos al rap

Según el realizador, la presencia de intérpretes ampliamente reconocidos contribuye a que el público moderno se familiarice con el universo mítico de la obra. “Quería que la audiencia se sintiera en casa”, argumentó. La estrategia de Nolan apunta a que los rostros conocidos sirvan de puente entre la antigüedad del relato y la sensibilidad actual. Otro foco de controversia surgió a partir del diseño de las armaduras utilizadas en la película. En redes sociales, varios espectadores señalaron similitudes entre la vestimenta de los guerreros y el aspecto del traje de Batman, personaje que Nolan ya abordó en su trilogía previa.

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El director respondió a estos cuestionamientos recordando que existen referencias históricas para el uso de “dagas micénicas de bronce ennegrecido”, y señaló que la técnica para oscurecer el bronce era posible en la época. Añadió que la diseñadora de vestuario Ellen Mirojnick empleó materiales costosos y técnicas de acabado para subrayar la posición social de Agamenón frente al resto de los personajes. La elección del rapero Travis Scott para interpretar al bardo en La Odisea sorprendió a parte de la audiencia, especialmente tras su aparición en los primeros tráilers. Nolan explicó que su objetivo era “rendir homenaje a la idea de que esta historia se ha transmitido como poesía oral, lo cual es análogo al rap”.

La presencia de Scott busca subrayar el carácter oral y performático de la epopeya griega, estableciendo un puente con formas contemporáneas de transmisión narrativa. Esta decisión refuerza el enfoque de la película de actualizar elementos de la tradición clásica para vincularlos con la cultura popular actual. La Odisea de Nolan llega a las salas envuelta en debate por sus elecciones creativas, desde el idioma hasta el reparto y el diseño visual. El director asume que su adaptación puede generar reacciones encontradas, pero defiende la necesidad de reinterpretar los mitos para cada nueva generación.

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