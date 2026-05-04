Inma Rubiales: “Uso el amor como excusa para hablar de muchas otras cosas”

Inma Rubiales presentó su novela "Un amigo gratis" ante una multitud de lectoras en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires - (Fundación El Libro)

“Para mí es algo inmenso Estoy llena de energía y ganas de que las lectoras salgan felices”, expresó Inma Rubiales a Infobae Cultura, en la previa de su primera presentación en Argentina en el marco de la Feria Internacional del Libro.

En la feria, la autora española presentó por primera vez su nueva novela Un amigo gratis, la reedión de la primera historia que escribió a los 14 años y autopublicó a los 17. El evento se celebró en la sala José Hernández e Ivana Kasper fue quien la entrevistó. Además, es el punto de partida de una gira que la llevará a recorrer Latinoamérica . Desde las cuatro de la mañana, sus lectoras apasionadas estaban haciendo fila fuera del predio La Rural esperando por ella.

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"Un amigo gratis" es la reedición de la primera novela que Rubiales escribió a los 14 años, renovando su conexión con los lectores jóvenes - (Editorial Planeta))

Rubiales resaltó la conexión emocional que siente al presentar el libro fuera de España. “Un amigo gratis es el inicio de todo. Es la novela con la que decidí dedicarme profesionalmente a la escritura”, recordó. Siete años después, la reedición a cargo de Planeta le permite lograr el anhelo que ella sintió cuando era joven de que la novela llegue otras partes del mundo. “Presentarlo aquí es como completar el círculo de manera perfecta”, resumió la autora.

Según Inma, ese reencuentro con su voz adolescente fue revelador. “Me daba mucho miedo leer la novela. Se la pasé primero a mi editora para que me dijera si era un desastre”, contó entre risas. La autora redescubrió la espontaneidad y sensibilidad que volcó en esa primera versión, reconociendo su crecimiento como escritora. “Esta novela fue casi como un diario donde yo contaba todo lo que sentía sin filtros”, explicó Rubiales.

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Rubiales subrayó el valor de abordar temas sensibles como el suicidio y el alcoholismo en la literatura juvenil, siempre con el apoyo de especialistas en salud mental - (Fundación El Libro)

Comunidad lectora y plataformas digitales

La comunidad lectora resultó fundamental para el impulso de la carrera de Rubiales. “Wattpad me ha cambiado la vida. Siempre estaré eternamente agradecida a la plataforma por todo lo que me dio”, reconoció. El apoyo de las lectoras facilitó la publicación digital de la novela y, más adelante, su llegada a editoriales tradicionales. “Mis lectoras de entonces llegaban a escribir a todas las editoriales de España para pedir que publicaran Un amigo gratis. Finalmente, una cedió ante la presión y pudo salir en papel”, recordó la autora.

Sus novelas reflejan experiencias personales como la soledad y el acoso escolar, brindando un mensaje de resiliencia y autoestima a los jóvenes lectores - (Fundación El Libro)

Rubiales remarcó el valor del vínculo que se establece en las plataformas digitales, incluso más allá de los encuentros presenciales. “La escritura es muy solitaria: el ochenta por ciento del tiempo estoy en casa, en pijama, con mi gorrito para los rizos, escuchando música y sola con mis personajes. Cuando subía fragmentos y veía el entusiasmo de la comunidad, eso me daba fuerzas para seguir adelante”, contó. Para la autora, mantener sus primeras novelas accesibles en la web es una forma de respetar sus orígenes y de ofrecer un refugio para lectoras que buscan acompañamiento a través de sus historias.

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El valor de los temas sensibles en la literatura juvenil

Rubiales destacó la importancia de abordar asuntos delicados con responsabilidad en la literatura juvenil. “En Todos los lugares que mantuvimos en secreto quise hablar del suicidio. Sabía que era uno de los temas más difíciles y quise afrontarlo porque tengo la posibilidad de enviar un mensaje potente”. Para este fin, consulta a especialistas en salud mental y profesionales del campo. “Con temas como el alcoholismo visité asociaciones y llevé mis esquemas a expertos para revisar la veracidad del proceso de los personajes. Mi madre es psicóloga y revisó los fragmentos más comprometidos del libro”, aseguró. Un dato de color, es que su mamá también se llama Inma y es su acompañante durante esta gira.

La escritora considera que el amor es un punto de partida para explorar temas como la amistad, la familia y la autoestima en sus historias - (Fundación El Libro)

Muchas de sus novelas nacen de vivencias personales, como la soledad y el acoso escolar. “Sufrí una situación de acoso escolar cuando era pequeña, y de ahí surgió Un amigo gratis. Siempre buscaba mi lugar en el mundo. Ahora veo a esa Inma con cariño, y si pudiera le diría que va por buen camino y que algún día se sentirá orgullosa de sí misma”, afirmó Rubiales.

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La autora reconoció que aún enfrenta miedos al escribir, permitiendo que sus historias evolucionen según las inquietudes que la acompañan en cada etapa. “Cada novela parte de una inquietud y muchas veces, escribiendo, yo misma encuentro la respuesta”.

Entre sus próximos proyectos, Rubiales anunció nuevas reediciones y una novela inédita, además de mostrar interés en adaptaciones fieles a su universo literario - (Fundación El Libro)

Romance, subgéneros y nuevos enfoques literarios

Por otro lado, Rubiales opinó sobre los prejuicios hacia la literatura romántica y la evolución del género. “Creo que parte de la discriminación hacia el género viene de que es un ámbito dominado por mujeres. El amor es universal y ha estado presente en todas las obras artísticas desde siempre”, expresó. Se considera parte de un movimiento de autoras jóvenes que renuevan el romance, presentando personajes complejos y tramas con múltiples matices.

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La autora diferencia entre subgéneros: “Dentro del romance hay libros más ligeros, para distraerse, y otros que buscan profundizar en personajes y emociones. Yo uso el amor como excusa para hablar de muchas otras cosas. Me gusta definir mis historias como relatos de amor en todas sus formas, donde la amistad, la familia y la autoestima tienen un rol fundamental”.

Sus historias trascienden el género para explorar la vulnerabilidad y la superación. En su gira latinoamericana, la autora habla de los desafíos, sus inspiraciones reales y el futuro del romance contemporáneo - (Fundación El Libro)

Rubiales defendió la profundidad de sus personajes y el valor de la vulnerabilidad: “Ser vulnerable no es ser débil, es ser humano”.

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Próximos proyectos y reediciones

Rubiales adelantó que mantiene varios proyectos editoriales en marcha. “Ahora estoy escribiendo cosas nuevas, aunque también tengo libros por reeditar”, señaló. Entre sus planes figuran tres reediciones y una próxima novela inédita en el género new adult.

Ivana Kasper fue quien presentó a Rubiales en la sala José Hernández - (Fundación El Libro)

Sobre adaptaciones literarias, mostró apertura pero insistió en cuidar la esencia de sus relatos: “Me gustaría, pero solo si se hiciera bien, estando presente en el proceso para que la adaptación sea fiel a los universos que creé. Mis libros ya no son solo míos, pertenecen también a la comunidad lectora, y eso merece respeto”.

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Al concluir su paso inaugural por la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Rubiales dejó en claro que concibe el amor en todas sus formas. Su propuesta literaria busca explorar los sentimientos desde diferentes perspectivas, más allá del romance convencional, reflejando las diversas formas de afecto y crecimiento personal que atraviesan a su generación.

La entrada, los horarios, los días

Entrada: La entrada a la Feria del Libro de Buenos Aires costará 8.000 pesos de lunes a jueves y 12.000 los viernes, sábados y domingos.

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Con esa entrada, el visitante recibirá un “chequelibro” con el que podrá conseguir descuentos en librerías cuando termine la Feria.

Gratis: de lunes a jueves desde las 20 h,

Fecha: La Feria sigue hasta el 11 de mayo.

Horarios: de lunes a viernes de 14 a 22 h. Sábados, domingos y feriados de 13 a 22 h.

Dónde: En La Rural, Av. Sarmiento 2704, Av. Cerviño 4476 y Av. Santa Fe (Plaza Italia).