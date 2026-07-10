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El grave accidente de una ex tenista que se astilló dos dientes en Wimbledon: “Fue una experiencia aterradora”

Coco Vandeweghe, ex número 9 del ranking y comentarista del Grand Slam, tuvo un fuerte golpe producto de una caída

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Una mujer rubia con bata de hospital y albornoz blanco está en una camilla de ambulancia, con cintas médicas en su cara y hace una señal de victoria
Coco Vandeweghe sufrió una grave caída durante Wimbledon (@cocovandey)

Coco Vandeweghe, ex tenista que llegó a ser número 9 del ranking WTA, fue hospitalizada tras una caída grave durante Wimbledon en medio de su cobertura como comentarista del torneo en Londres. La estadounidense tuvo un fuerte golpe en el que sufrió una fractura de barbilla, daño en el labio y se astilló sus dos dientes delanteros.

La ex tenista estadounidense, de 34 años, explicó que los médicos ya le retiraron los puntos y que recibió dientes nuevos pocos días después del accidente, según informó el portal The Sun. También difundió en Instagram imágenes del momento en que los médicos la subían en camilla a una ambulancia y otras del tratamiento dental posterior. “¡Las semifinales están listas! Espero que mis dientes también lo estén”, escribió Vandeweghe en el posteo en sus redes.

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El accidente ocurrió el martes de la semana pasada cuando se dirigía al All England Club. “El martes pasado, de camino a Wimbledon, tuve un accidente inesperado y sufrí una caída bastante grave”, comentó. La ex número 9 del mundo detalló que se mordió el labio, se fracturó la barbilla y se astilló los dos dientes frontales. “Fue una experiencia aterradora, pero estoy muy agradecida de poder decir que ya me quitaron los puntos”, señaló.

Mujer con gafas protectoras verdes y babero azul, con la boca abierta mostrando los dientes, en una clínica dental
Coco Vandeweghe sufrió una fractura de barbilla, daño en el labio y la rotura de sus dos dientes delanteros (@cocovandey)

La ex jugadora añadió que le colocaron los dientes nuevos “hace un par de días” y que su recuperación avanza bien. “Lo mejor de todo es que ya volví al trabajo”, afirmó sobre su regreso al equipo de retransmisión de ESPN durante Wimbledon. En otro tramo de su mensaje, agradeció el apoyo de su entorno más cercano durante la internación y los días posteriores: “Gracias a mi amiga Elena, que estuvo a mi lado en el momento en que pedí ayuda, a mi madre y a mi prometido, Daniel, que volaron inmediatamente a Londres para estar conmigo”.

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También reconoció la asistencia del equipo médico y del canal para el que trabaja. “A mi familia de ESPN, que se mantuvo en contacto constante y se aseguró de que estuviera bien atendido, y a los increíbles cirujanos, médicos, enfermeras y personal del hospital que, literalmente, me recompusieron como a Humpty Dumpty (personaje infantil de un huevo roto)”, escribió.

Dos paramédicos empujan una camilla con una persona envuelta en una sábana blanca cerca de una ambulancia amarilla y verde estacionada en una calle urbana
CoCo Vandeweghe pudo volver a trabajar en Wimbledon tras su accidente (@cocovandey)

Vandeweghe se retiró del tenis profesional hace tres años, en 2023. Antes de dejar la competencia, alcanzó los cuartos de final individuales de Wimbledon en 2015 y 2017. Durante su carrera también llegó a las semifinales del Abierto de Australia y del Abierto de Estados Unidos en 2017. Además, se consagró como campeona de dobles del US Open 2018 junto a su compatriota Ashleigh Barty. En dobles mixtos, perdió dos finales en 2016 con Rajeev Ram (US Open) y Horia Tecău (Australian Open).

Su trayectoria incluyó un ascenso hasta el noveno puesto del ranking mundial y una presencia sostenida en torneos de Grand Slam. Sus únicos títulos en singles los ganó en 2014 y 2016, ambos en el Torneo de ‘s-Hertogenbosch de Países Bajos. Ahora forma parte de la cobertura televisiva del torneo londinense, al que se dirigía cuando sufrió la caída que obligó a su traslado de urgencia a un hospital local.

Mujer de cabello castaño y ojos azules sonriendo, usa un top rosa con mangas de volantes y un collar dorado. Fondo verde y blanco desenfocado
CoCo Vandeweghe llegó a ser número 9 del ranking (@cocovandey)

Coco Vandeweghe también es conocida en Argentina por su fanatismo por Independiente. En 2017, luego de dar el golpe en el Australian Open al eliminar en octavos de final a Angelique Kerber, número uno del mundo y defensora del título, con un contundente 6-2 y 6-3, la estadounidense publicó una foto en redes sociales con una gorra con el escudo del Rojo.

Siempre representando a Independiente”, escribió la tenista durante su estadía en Melbourne. Su afecto por el equipo argentino se relaciona con su kinesiólogo argentino, Julián Romero, fanático del Rojo.

La relación de Vandeweghe con los colores de Independiente ya había tenido una aparición pública en Wimbledon 2016, cuando atendió a la prensa con una camiseta del club argentino y el nombre de Federico Mancuello en la espalda.

Coco Vandeweghe, con la gorra de Independiente en Australia (@cocovandey)
Coco Vandeweghe, con la gorra de Independiente en Australia (@cocovandey)

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