América Latina

La Fiscalía ordena congelar cuentas y restringir la salida del ex alcalde de Santa Cruz de la Sierra por presunta corrupción

Jhonny Fernández está siendo investigado por supuestos contratos lesivos al Estado y un presunto daño económico de 2,8 millones de bolivianos

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Jhonny Fernández
El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández

La Fiscalía de Bolivia ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias y la activación de una alerta migratoria contra el exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, en el marco de una investigación por un presunto sobreprecio de 2,8 millones de bolivianos (unos 400.000 dólares) en la compra de cuatro hospitales móviles. Las mismas medidas fueron dispuestas contra la exsecretaria municipal de Salud, Adriana Amelunge.

La investigación fue abierta tras una denuncia presentada en junio por la presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz, Luisa Nayar, quien acusó a la anterior administración de haber adquirido camiones adaptados como hospitales móviles a precios superiores a los de mercado. Según informó la autoridad, el Ministerio Público emitió 47 requerimientos fiscales dentro del caso, entre ellos el congelamiento de cuentas, la alerta migratoria y la anotación preventiva de un vehículo perteneciente a Amelunge.

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“Nos hemos comprometido con la defensa férrea de cada centavo de las familias cruceñas y por ello es que vamos a ir hasta las últimas consecuencias con esta investigación”, afirmó la concejal Nayar en una rueda de prensa.

Avenida Beni
Vista de Santa Cruz de la Sierra

De acuerdo con la denuncia, el gobierno municipal pagó 1,2 millones de bolivianos por cada unidad, incluyendo el camión y su carrocería adaptada. Sin embargo, una cotización de la concesionaria utilizada como referencia por los denunciantes sitúa el costo de cada vehículo en 531 mil bolivianos, lo que arrojaría una diferencia de más de 700 mil bolivianos por unidad y un presunto daño económico cercano a los 2,87 millones de bolivianos por las cuatro adquisiciones.

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El caso es investigado por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Las diligencias están a cargo del fiscal Gustavo Ríos, quien emitió las medidas cautelares tras validar un informe policial incorporado al expediente. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre una imputación formal contra los investigados.

Jhonny Fernández es un político con larga trayectoria y líder del partido Unidad Cívica Solidaridad (UCS). Gobernó Santa Cruz de la Sierra —la ciudad más poblada y el principal motor económico de Bolivia— entre 2021 y 2026, en su tercer mandato como alcalde. También fue candidato a la presidencia en dos oportunidades, en 2002 y 2025.

Jhonny Fernández, un hombre latino de mediana edad, sentado en una silla negra, frente a micrófonos, lleva un traje oscuro y camisa azul con pañuelo azul. Banderas detrás
El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra en una conferencia de prensa.

Al finalizar su gestión como alcalde, en mayo de este año, Fernández enfrentaba al menos siete procesos judiciales y estuvo detenido preventivamente en la cárcel por acusaciones de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en un proyecto de pavimentación.

Fue sustituido por el exconcejal Manuel Saavedra, quien logró una histórica votación en Santa Cruz de la Sierra: ganó la Alcaldía con el 71,56% de los votos y su frente político obtuvo diez de los 11 escaños del Concejo Municipal.

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