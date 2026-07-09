España Cultura

Muere a los 75 años Bonnie Tyler, icono de la música de los años 80

La cantante de éxitos como ‘Total Eclipse Of The Heart’ se encontraba ingresada en Portugal y había cancelado su gira de conciertos que tenía lugar durante estos días

Guardar
Google icon
Bonnie Tyler ha fallecido a los 75 años. (Reuters)
Bonnie Tyler ha fallecido a los 75 años. (Reuters)

La cantante Bonnie Tyler ha fallecido a los 75 años de edad. Intérprete de grandes himnos de los 80, como Total eclipse of heart o Holding out for a hero, la galesa se encontraba de gira en Portugal y de hecho aun tenía varios conciertos por delante. La noticia fue confirmada por su equipo de producción pocas horas después de su fallecimiento en el país luso, en el que llevaba semanas ingresada después de haber estado en coma.

Nacida como Gaynor Hopkins en Swansea, Reino Unido, en 1951, Bonnie Tyler se consolidó como una de las voces más reconocibles de la música pop y rock internacional. Su carrera comenzó en la década de 1970, cuando firmó su primer contrato discográfico y lanzó sencillos como Lost in France y It’s a Heartache, este último alcanzó los primeros puestos en las listas de ventas de Estados Unidos y Europa.

PUBLICIDAD

El éxito mundial llegó en 1983 con el sencillo Total Eclipse of the Heart, escrito por Jim Steinman e inmortalizado en un sinfín de películas y series de televisión. Esta canción se posicionó en el primer lugar en varios países y se mantuvo durante semanas en los rankings de Reino Unido y Estados Unidos. El tema vendió más de seis millones de copias y es considerado uno de los clásicos de la música pop de los años ochenta. Holding Out for a Hero, también compuesto por Steinman, reforzó su popularidad y se convirtió en otro de sus himnos.

Bonnie Tyler durante un concierto en 2019. REUTERS/Dylan Martinez/File Photo
Bonnie Tyler durante un concierto en 2019. REUTERS/Dylan Martinez/File Photo

Una estrella a lo largo de los años

A lo largo de cinco décadas, Bonnie Tyler lanzó más de 15 álbumes de estudio y mantuvo una presencia constante en escenarios de Europa, América y Asia. Su tono de voz áspero, resultado de una operación en las cuerdas vocales en 1977, se transformó en su sello distintivo. Esta característica vocal la diferenció de otras artistas de su generación y le permitió mantener una identidad propia en la industria musical.

PUBLICIDAD

El repertorio de Tyler abarcó géneros como el pop, el rock y la balada romántica, y colaboró con figuras relevantes de la música internacional. En 2013, representó a Reino Unido en el Festival de Eurovisión, lo que contribuyó a renovar su popularidad entre nuevas generaciones. Sus discos han superado los 20 millones de copias vendidas en todo el mundo. Su actividad artística se mantuvo constante hasta sus últimos días. La gira europea en la que se encontraba antes de su fallecimiento incluía presentaciones en España, Francia, Alemania y Portugal. El último recital tuvo lugar en Oporto, donde reunió a miles de seguidores.

Bonnie Tyler deja un legado marcado por una voz inconfundible y una capacidad singular para conectar con el público internacional. Su música sigue presente en radios, plataformas digitales y recopilaciones de éxitos de las últimas décadas. La cantante será recordada por su trayectoria, su fuerza escénica y su aporte a la cultura musical global.

Temas Relacionados

Bonnie TylerCantantesMúsicaMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué Javier Bardem no está nominado a los Premios Emmy por la nueva versión de ‘El cabo del miedo’, su mejor interpretación en una serie

Analizamos las razones por las que el actor no será candidato en esta temporada en los galardones más importantes de la industria de la televisión

Por qué Javier Bardem no está nominado a los Premios Emmy por la nueva versión de ‘El cabo del miedo’, su mejor interpretación en una serie

Arrancó el Mad Cool 2026 con grandes conciertos pero el mismo problema de otros años: “Es un infierno para volver a casa”

Las quejas vecinales de la colonia Marconi y la dificultad de transporte al final de la jornada siguen presentes en está edición

Arrancó el Mad Cool 2026 con grandes conciertos pero el mismo problema de otros años: “Es un infierno para volver a casa”

Las polémicas alrededor de la nueva versión de Netflix de ‘La casa de la pradera’: acusada tanto de ‘woke’ como de ‘ultraconservadora’

Acaba de aterrizar en la plataforma un ‘remake’ del clásico televisivo en un momento político de lo más controvertido

Las polémicas alrededor de la nueva versión de Netflix de ‘La casa de la pradera’: acusada tanto de ‘woke’ como de ‘ultraconservadora’

Primer vistazo a ‘Octet’, el nuevo musical de Lin-Manuel Miranda que explora el mundo de los incels y la cultura de la cancelación

El hombre detrás de ‘Hamilton’ o ‘Tick tick boom’ regresa con un ambicioso proyecto con Rachel Zegler o Amanda Seyfried como cabezas visibles

Primer vistazo a ‘Octet’, el nuevo musical de Lin-Manuel Miranda que explora el mundo de los incels y la cultura de la cancelación

La miniserie de HBO Max que ha arrasado en las nominaciones en los Emmy: qué hace tan especial a ‘DTF St. Louis’

Es una sorpresas de la temporada y su originalidad a la hora de abordar el thriller como una comedia negra le ha reportado 8 candidaturas a los galardones más importantes de la industria

La miniserie de HBO Max que ha arrasado en las nominaciones en los Emmy: qué hace tan especial a ‘DTF St. Louis’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los Mossos piden ayuda para identificar el cadáver de una mujer encontrado en el río Segre (Lleida)

Los Mossos piden ayuda para identificar el cadáver de una mujer encontrado en el río Segre (Lleida)

Un migrante intenta frenar su expulsión de España a través de la regularización extraordinaria: el juez lo rechaza porque Francia le prohíbe la entrada en el espacio Schengen

Feijóo no es el único que mezcla bajas laborales con absentismo: Rajoy recortó en 2012 el salario de los funcionarios durante su permiso de incapacidad temporal

Antonio Cánovas del Castillo, político e historiador: “Son españoles los que no pueden ser otra cosa”

Cuatro fiscalías investigan a dos empresas de EEUU por extorsionar al nieto de un embajador español e intentar quedarse con su empresa de 12.000 antenas de telefonía

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las bajas laborales se disparan en España: qué hay detrás del enfrentamiento político por el absentismo y quién paga la factura

Las posibilidades de Trump de imponer un bloqueo comercial a España: esto dice la legislación de EEUU y el “bazuca” que puede usar Sánchez

Juanma Lorente, abogado: “No se pueden empezar las vacaciones un viernes”

El absentismo laboral, en cifras: de los 22,3 millones de trabajadores que hay en España, 363.000 faltan cada día sin baja médica

DEPORTES

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

Marruecos busca la revancha ante Francia con un polémico equipo arbitral, el “bromance” de Hakimi y Mbappé y París blindada

El Aynaoui, el intento de tenista que se pasó al fútbol: le secuestraron en su casa para robarle y ahora triunfa con Marruecos en el Mundial

Cuando el fútbol desafía la lógica y las estadísticas: el mito de los penaltis, el resultado de 2-0, el color de la camiseta o el factor campo

Las palabras del padre de Henderson sobre el drama de su hijo con la lesión del brazo: “Se lo destrozó por completo”

Las 5 razones por las que España llega al duelo ante Bélgica como favorita