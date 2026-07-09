Muere a los 75 años Bonnie Tyler, icono de la música de los años 80

Bonnie Tyler ha fallecido a los 75 años. (Reuters)

La cantante Bonnie Tyler ha fallecido a los 75 años de edad. Intérprete de grandes himnos de los 80, como Total eclipse of heart o Holding out for a hero, la galesa se encontraba de gira en Portugal y de hecho aun tenía varios conciertos por delante. La noticia fue confirmada por su equipo de producción pocas horas después de su fallecimiento en el país luso, en el que llevaba semanas ingresada después de haber estado en coma.

Nacida como Gaynor Hopkins en Swansea, Reino Unido, en 1951, Bonnie Tyler se consolidó como una de las voces más reconocibles de la música pop y rock internacional. Su carrera comenzó en la década de 1970, cuando firmó su primer contrato discográfico y lanzó sencillos como Lost in France y It’s a Heartache, este último alcanzó los primeros puestos en las listas de ventas de Estados Unidos y Europa.

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El éxito mundial llegó en 1983 con el sencillo Total Eclipse of the Heart, escrito por Jim Steinman e inmortalizado en un sinfín de películas y series de televisión. Esta canción se posicionó en el primer lugar en varios países y se mantuvo durante semanas en los rankings de Reino Unido y Estados Unidos. El tema vendió más de seis millones de copias y es considerado uno de los clásicos de la música pop de los años ochenta. Holding Out for a Hero, también compuesto por Steinman, reforzó su popularidad y se convirtió en otro de sus himnos.

Bonnie Tyler durante un concierto en 2019. REUTERS/Dylan Martinez/File Photo

Una estrella a lo largo de los años

A lo largo de cinco décadas, Bonnie Tyler lanzó más de 15 álbumes de estudio y mantuvo una presencia constante en escenarios de Europa, América y Asia. Su tono de voz áspero, resultado de una operación en las cuerdas vocales en 1977, se transformó en su sello distintivo. Esta característica vocal la diferenció de otras artistas de su generación y le permitió mantener una identidad propia en la industria musical.

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El repertorio de Tyler abarcó géneros como el pop, el rock y la balada romántica, y colaboró con figuras relevantes de la música internacional. En 2013, representó a Reino Unido en el Festival de Eurovisión, lo que contribuyó a renovar su popularidad entre nuevas generaciones. Sus discos han superado los 20 millones de copias vendidas en todo el mundo. Su actividad artística se mantuvo constante hasta sus últimos días. La gira europea en la que se encontraba antes de su fallecimiento incluía presentaciones en España, Francia, Alemania y Portugal. El último recital tuvo lugar en Oporto, donde reunió a miles de seguidores.

Bonnie Tyler deja un legado marcado por una voz inconfundible y una capacidad singular para conectar con el público internacional. Su música sigue presente en radios, plataformas digitales y recopilaciones de éxitos de las últimas décadas. La cantante será recordada por su trayectoria, su fuerza escénica y su aporte a la cultura musical global.

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