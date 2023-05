Elena Alonso Frayle y Sebastián Ocampos ganaron el premio literario de la Fundación El Libro

La escritora española Elena Alonso Frayle y el escritor paraguayo Sebastián Ocampos son los ganadores de la quinta edición del concurso de cuentos organizado por la Fundación El Libro, cuyo jurado integraron María Rosa Lojo, Juan Cruz Ruiz y Sergio Olguín. Alonso Frayle, que se presentó al concurso bajo el seudónimo “Neli Nelson”, se quedó con el primer lugar por Geografía e historia y Ocampos, quien envió su obra bajo el seudónimo “Overá”, obtuvo la segunda distinción por Poliedro.

Del concurso participaron 581 autores de más de 20 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Israel, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Suecia, Uruguay y Venezuela. La ceremonia de premiación será el jueves 11 de mayo a las 18.30 en la Sala Adolfo Bioy Casares de La Rural, donde hasta el 15 de mayo se desarrolla la 47 Feria del Libro de buenos Aires.

“Ser honrada con este gran premio en Argentina tiene para mí un significado muy especial, ya que es Buenos Aires -ciudad en la que residí cuatro años- el lugar del mundo donde di mis primeros pasos de escritora. Me dejé contagiar por la efervescencia literaria de esta ciudad, acudí a talleres y me imbuí de la riquísima tradición rioplatense del cuento. Por ello experimento ahora algo parecido a un regreso a los orígenes; siento que he completado un círculo, que se ha cumplido una especie de vaticinio y que vuelvo ahora a mi casa literaria. Y que lo hago entrando por una puerta bien grande. Mil gracias al jurado y a todos quienes han hecho esto posible”, dijo Alonso Frayle al conocer el fallo.

Te puede interesar: Nuccio Ordine, premio Princesa de Asturias: “La buena escuela la hacen los profesores que cambian la vida de los estudiantes”

Según el jurado, “Geografía e historia es una obra que reúne una lograda composición de la intimidad en relatos atravesados por la extrañeza. Los personajes se enfrentan a horizontes lejanos que los llevan a formas de autoconocimiento y que los sacan de su zona de confort”. “Impresiona la variedad de los escenarios; el acertado entretejido de lo privado y de lo público, de la cercanía y la distancia. El juego de lo conocido, lo desconocido y lo reconocido es constante”, agregaron, al tiempo que destacaron que “los nueve cuentos del libro tienen una lograda unidad en su diversidad y están escritos con la convicción del cuentista: no te abandonan después de haber sido leídos”.

Alonso Frayle nació en 1965 en Bilbao (España), es licenciada en Derecho y graduada en Administración de Empresas por la Universidad de Deusto (España) y reside en Caracas, Venezuela, donde se dedica a la actividad literaria. Publicó los libros de relatos Llegados a este punto y La hora de los vencejos, que obtuvieron en México el premio Sor Juana Inés de la Cruz; mientras que el volumen La mala entraña obtuvo el Premio Setenil al mejor libro de relatos publicado en España en 2019.

Publicó además las novelas El legado de la misión Iwakura (2010), El silencio de los siglos (2013) y las novelas juveniles La edad de la anestesia (2014), Los niños cantores (2015) y Y serán felices (2019). Además de la distinción, las y los ganadores recibirán 1.200.000 pesos para el primer premio y 300 mil pesos para el segundo.

Fuente: Télam S. E.

Seguir leyendo