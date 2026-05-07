“Esto hace quebrar a cualquier PYME”: el crudo diagnóstico del administrador de Homero Manzi sobre el juicio laboral en su contra

Los exbailarines alegaron despidos durante la pandemia y exigieron el reconocimiento de relación de dependencia laboral

El gerente administrativo de esquina Homero Manzi, Gabriel Pérez, alertó durante una entrevista en Infobae al Regreso que la sentencia firme por una demanda laboral amenaza la continuidad de la emblemática casa de tango porteña.

En diálogo con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Pérez relató que la situación judicial se originó a raíz de un reclamo iniciado por dos exbailarines, quienes solicitaron el reconocimiento de una relación laboral y una indemnización que, con intereses, asciende a $220 millones. “No se perdió el juicio, pero hay una sentencia firme en segunda instancia”, aclaró el administrador.

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El reclamo laboral que pone en jaque a un símbolo porteño

Pérez explicó: “Hablamos de dos bailarines que en pandemia se sintieron despedidos y dijeron estar en relación de dependencia, cuando en realidad prestaban un servicio y facturaban”.

Según el administrador, los artistas “trabajaban en otros lugares además de esquina Homero Manzi y viajaron frecuentemente al exterior, a países como Japón, Corea, Brasil, Italia, España y Rusia”.

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La sentencia laboral contra esquina Homero Manzi amenaza la subsistencia de una histórica casa de tango porteña

El origen del litigio, detalló, se remonta a la pandemia: “La pandemia empieza en marzo y ellos no estaban trabajando con nosotros porque todos los años se iban a los cruceros. De repente, llegan cinco cartas documento donde se declaran despedidos, aludiendo a una relación de dependencia”. Pérez enfatizó: “Jamás despedimos a nadie. Nos asombra el fallo, que es una locura, pero más nos asombra la cifra”.

Respecto a la modalidad de contratación, sostuvo: “Ellos prestaban un servicio, facturaban y cobraban con esa facturación”. Frente al argumento judicial sobre supuesto trabajo no registrado, remarcó: “Está clarísimo que era una prestación de un servicio. Nosotros tenemos cuarenta empleados en relación de dependencia. Esos sí están declarados y en regla”.

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Un fallo judicial y una cifra “impagable” para el sector

La sentencia incluye intereses que, según Pérez, “no sabemos de dónde salen” y llevan la cifra hasta $220 millones. Sobre la posibilidad de afrontar ese pago, fue contundente: “Esto hace quebrar a cualquier PYME. Es impagable”.

La pandemia impactó de manera severa en esquina Homero Manzi, afectando sus ingresos y la recuperación pospandemia

El administrador remarcó que si bien hubo una reducción temporal de la suma a $150 millones, la parte demandante anticipó que apelará: “Hoy no tenemos forma de pagarlo. Depende de los abogados y del juez. Hoy en día, de 220 hubo una quita que llegó a 150, pero ellos la van a apelar, y nosotros también, porque es impagable”.

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Pérez describió el impacto de la pandemia en la histórica esquina: “Antes de la pandemia trabajábamos de una manera, pospandemia se está trabajando de otra. Nunca se recuperó. No somos un lugar barato, la Argentina no es fácil para el turismo. Apostamos a que esto se iba a levantar y a no dejar a la gente sin trabajo”.

Pymes y casas tradicionales en alerta: “La situación es durísima”

La crisis sanitaria dejó huellas profundas: “La ATP ayudó, pero no vino en tiempo y forma. La empresa gastó todas las previsiones para poder hacerle frente a cheques, bancos, impuestos. Los impuestos seguían viniendo; había que seguir pagando, aún con el negocio cerrado”.

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El fallo judicial obliga a la empresa a pagar una indemnización de $220 millones por reclamo de dos exbailarines

Sobre el futuro inmediato, Pérez no ocultó su preocupación: “A veces uno finge demencia y trata de no pensar porque es durísimo el golpe. Mi padre va a trabajar todos los días, va a cumplir 83 años. Empezó muy de abajo y hoy estamos dos familias llevando el lugar adelante”.

La entrevista con Infobae al Regreso expuso el temor que atraviesa al sector: la posibilidad de que litigios de este tipo terminen con comercios históricos. “Si no hubiera aparecido la pandemia, hoy no estaríamos hablando de esto”, reflexionó Pérez, y agradeció la difusión: “Muchísimas gracias. Ojalá Dios quiera y muchísimas gracias a ustedes por el tiempo”.

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