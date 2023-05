En el Día de Star Wars, Carrie Fisher recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Billie Lourd junto a la estrella de la actriz Carrie Fisher (REUTERS/Mario Anzuoni)

Todos los 4 de mayo se celebra el día internacional de Star Wars. Para que este día se más que especial, Carrie Fisher recibió hoy su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un homenaje a la querida actriz de la saga.

La encargada de recibirla fue la hija de la fallecida estrella, Billie Lourd, que llegó con el retrato de su madre impreso en su vestido metalizado. Ella aceptó la estrella en nombre de Fisher y lanzó purpurina, la favorita de su madre, sobre la estrella recién descubierta.

“Mi madre solía decir que en realidad no eras famoso hasta que te convertías en un dispensador de caramelos Pez. Ahora, la gente come caramelos de su cuello todos los días. Para mí, no eres realmente famoso hasta que consigues una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood”, comentó Lourd y agregó emocionada: “Mi madre es doblemente famosa: es expendedora de Pez y ahora tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Mamá, lo has conseguido”.

Mark Hamill, que interpretó al hermano espacial de Fisher, Luke Skywalker, también estuvo presente, y recordó que conoció a la joven actriz cuando sólo tenía 19 años. “Ella jugó un papel crucial en mi vida personal y profesional, y ambas habrían sido mucho más vacías sin ella. ¿Era difícil? ¿Era muy exigente? Sin duda. Pero todo habría sido más monótono y menos interesante si no hubiera sido la amiga que fue”, comentó Hamill.

Varios de los asistentes iban disfrazados de personajes de la franquicia espacial y C-3P0 y R2-D2 estuvieron presentes en la presentación. “¡Nunca se olviden de los droides!” , gritó Lourd en un día húmedo que dio paso al sol.

Fisher, fallecida en 2016, se une a los coprotagonistas de Star Wars Harrison Ford y Hamill en la atracción turística de Hollywood que reconoce a luminarias del cine, la televisión, la música y otras industrias del entretenimiento. Todas las estrellas del trío se encuentran en el bloque 6.800 de Hollywood Boulevard, cerca de donde se estrenó la película original en 1977.

Fisher interpretó a Leia Organa, que a lo largo de seis películas pasó de ser una princesa a una general que lidera las fuerzas del bien en su lucha contra regímenes opresivos que pretenden controlar una galaxia muy, muy lejana.

“Nadie será nunca tan sexy ni tan genial como la princesa Leia”, comentó Lourd. “Leia es más que un personaje. Ella es un sentimiento. Es fuerza. Es gracia. Es ingenio. Es la feminidad en su máxima expresión. Sabe lo que quiere y lo consigue. No necesita que nadie la rescate porque se rescata a sí misma e incluso rescata a quienes la rescatan. Y nadie podría haberla interpretado como mi madre”.

Los fans llevaban tiempo haciendo campaña para que recibiera una estrella en el Paseo de la Fama. El honor llega el 4 de mayo, esencialmente una fiesta oficial para los fans de Star Wars que es un juego de palabras con una frase que Fisher decía a menudo en las películas: “Que la Fuerza te acompañe”.

Los devotos de todo el mundo lo celebran con diversos homenajes, mientras que los minoristas realizan ventas especiales de artículos de Star Wars.

Fisher recibió la estrella número 2.754 del Paseo de la Fama. Ford recibió su estrella en 2003 y Hamill recibió un homenaje similar en 2018. Las estrellas del Paseo de la Fama se conceden a los artistas que son nominados y ahora se exige una cuota de 75.000 dólares para crear la estrella y mantenerla.

