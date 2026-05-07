Bomba en la Liga Nacional de básquet: aseguran que Obras Sanitarias vendería su plaza y un gigante podría ocupar su lugar

El periodista Fabián Pérez afirmó que el club de Núñez firmó el acta para vender su plaza en la máxima categoría del básquet argentino

Una noticia bomba sacudió al básquet argentino. El histórico Obras Sanitarias podría vender su plaza de la Liga Nacional y dejar de competir en el máximo estamento. La información extraoficial da cuenta de que las autoridades del club de Núñez habrían firmado el aval correspondiente para continuar con el proceso.

“Ayer (miércoles) se firmó el acta donde Obras Sanitarias va a poner en venta la plaza”, dijo el periodista Fabián Pérez en el programa Uno Contra Uno. Si bien esta información no es oficial, las fuentes consultadas lo confirmaron. Lo que se mantiene en suspenso es si el Tachero podrá concretar la venta o dejará de participar en la Liga Nacional a partir de la próxima temporada. Tampoco está claro si esta decisión aplicará al básquet profesional masculino y femenino, que también compite en el máximo nivel.

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En el desarrollo del programa, Pérez también habló sobre los rumores en el ambiente de la posibilidad de que un gigante de la Argentina pueda comprar ese lugar y retornar a la Liga Nacional. “River estaría en la negociación para ver si se puede quedar con esa plaza”, afirmó. El experimentado periodista ligado al básquet también contó que hay algunos jugadores de Obras que son hijos de directivos del Millonario y ese vínculo podría atar cabos para un posible acuerdo.

“Si esto se hace oficial, lo que tiene que hacer la Asociación de Clubes es ofrecer la plaza a todos los clubes de la Liga Argentina para ver si alguno está interesado y sino ofrecerla a todos. A partir de ahí, se empezará a gestionar”, continuó Pérez, quien a su vez sumó un dato clave: Fabián Borro, ex presidente de Obras, CABB y FIBA Américas, abonó la totalidad de los contratos de los planteles hasta el final de temporada antes de su fallecimiento. La fecha límite para poner en venta de plaza en la Liga Nacional es el 20 de mayo.

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Obras Sanitarias se consagró campeón de la Copa Islas Malvinas (Liga Nacional)

Por otro lado, también indicaron en la emisión que hay otros dos clubes que podrían seguir el camino de Obras, como Unión de Santa Fe y San Lorenzo, que tendrá elecciones el próximo 30 de mayo.

En cuanto a lo deportivo, Obras Sanitarias finalizó su participación en la Liga Nacional luego de quedar eliminado en la reclasificación en la serie frente a Instituto de Córdoba. El Tachero culminó la temporada 2025/26 con un récord de 21 triunfos y 15 derrotas, en el séptimo puesto de la tabla general. Además, los de Núñez lograron consagrarse campeones de la Copa Islas Malvinas luego de vencer a Ferro Carril Oeste en la final disputada en Formosa.

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El club de la Avenida del Libertador es uno de los históricos de la competencia. Participó de la primera edición de la Liga, en 1985, fue campeón intercontinental en 1983 y logró la Liga Sudamericana de Clubes en 2011. Su continuidad en la máxima división del básquet argentino permanece en duda y podría darle paso a un gigante como River Plate, que no compite en la élite desde hace 20 años. Su actualidad está en la Liga Federal, tercera categoría nacional.