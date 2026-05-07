Más de 200 funcionarios del Ministerio de Educación en Panamá renuncian ante denuncias por supuesta red de corrupción

Ministerio de Educación y universidades analizan la autenticidad de los diplomas registrados en el sistema educativo panameño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de las denuncias interpuestas por el Ministerio de Educación ante el Ministerio Público para que se investiguen supuestas faltas administrativas y presuntos delitos, más de 200 colaboradores han renunciado.

Mientras, un número no determinado de maestros y profesores han abandonado sus puestos.

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Así lo dieron a conocer las autoridades de Educación, quienes indicaron que desde hace 2 años le han dado seguimiento a denuncias por supuestas personas fallecidas que seguían cobrando, hurtos en centros escolares, cobro indebido de salarios, uso de documentación falsificada, diplomas falsos y a una supuesta red de corrupción integrada por funcionarios.

Hasta el momento, la entidad gubernamental ha interpuesto 141 denuncias y siete querellas relacionadas con delitos contra la administración pública.

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En cuanto al abandono de sus deberes por parte de los educadores, se informó que ya se avanza en el proceso para cubrir esas vacantes.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, informó sobre las denuncias que adelanta la entidad.

Las provincias de Bocas del Toro, Chiriquí, Herrera y las comarcas indígenas es donde se han registrado la mayor cantidad de estos casos.

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Al referirse a la falsificación de diplomas, se explicó que se está trabajando en conjunto con las universidades para cotejar los supuestos títulos obtenidos.

Los presuntos responsables supuestamente inscribían títulos falsos en el Registro Permanente de Elegibles, con el objetivo de favorecer a determinados docentes que mediante esta práctica fraudulenta buscaban obtener mayor puntaje en los concursos, para así asegurarse una vacante.

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Con anterioridad se dijo que varias universidades, que no fueron identificadas, habían confirmaron que los diplomas detectados como irregulares no aparecen en sus registros.

A través del sistema de control del programa de vacantes en línea, conocido como el Programa de Vacantes en Línea (Provel), donde se gestiona el Concurso de Nombramiento de Maestros y Profesores, fue donde se observaron las incongruencias relacionadas con la posible venta de vacantes, uso de documentos falsos y participación de funcionarios en estas prácticas delictivas.

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Lanzamiento de los Juegos Intercolegiales y de la Copa Intercolegial Panamá de Fútbol.

Las presuntas falsificaciones de diplomas no son nuevas en el Ministerio de Educación. En abril de 2025 un grupo de docentes de la zona educativa de San Miguelito, en las afueras de la ciudad capital, fue denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntamente utilizar diplomas falsos para obtener plazas y ascensos dentro de la entidad.

“La magnitud del tema ha sido una sorpresa, tanto para estas casas de estudios superiores, como para el propio Ministerio de Educación, donde las investigaciones también alcanzan al personal de la institución que presuntamente se prestó para estas irregularidades”, indica un comunicado del citado ministerio.

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Por otra parte, estudiantes de centros educativos de las 16 regiones escolares se preparan para el inicio de los Juegos Intercolegiales Meduca y de la Copa Intercolegial Panamá de Fútbol, actividades que de acuerdo con las autoridades educativas buscan a través del deporte promover la formación integral, la sana competencia y el trabajo en equipo.

Durante el lanzamiento del evento, la ministra de Educación, Lucy Molinar, manifestó que los participantes en esta competencia demostrarán sus habilidades en diversas disciplinas, que inicia con el fútbol, destacándose no solo por su rendimiento físico, sino también por valores como el respeto, la disciplina y la solidaridad.

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Más de 30 mil estudiantes participaron en la convocatoria, lo que para el Ministerio de Educación es una cifra histórica.

Estudiantes de todo el país participarán en los Juegos Intercolegiales y en la Copa Intercolegial Panamá de Fútbol.

La Copa Intercolegial Panamá de Fútbol inicia este 11 de mayo, mientras que los Juegos Intercolegiales lo harán el 22 de julio, con 11 disciplinas deportivas, entre ellas béisbol, futsal, softbol, voleibol de playa, natación, ajedrez, atletismo, entre otras, rumbo a los Juegos CODICADER Honduras 2026.

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