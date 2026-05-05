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Esta serie acaba de llegar a Netflix y ya es la más vista en casi 60 países: recupera uno de los mejores personajes de Denzel Washington

Yahya Abdul-Mateen II protagoniza una nueva adaptación de la novela de A. J. Quinnell con una producción que ha ido directa a lo más alto del top en la plataforma

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Imagen de 'El fuego de la venganza'. (Netflix)
Imagen de 'El fuego de la venganza'. (Netflix)

A lo largo de su carrera, Denzel Washington nos ha regalado varios papeles memorables, aunque en los últimos tiempos haya pasado a un cine de acción pura con sagas como The Equalizer. Esta faceta del actor la descubrimos en una de las películas más valoradas de su carrera, El fuego de la venganza, de Tony Scott. Con este título estrenado en 2004, el actor dio vida al guardaespaldas John Creasy, en una adaptación de la novela de A. J. Quinnell que se convertiría ipso facto en uno de los grandes referentes de los thrillers de acción contemporáneos.

No era la primera vez que alguien adaptaba el libro de Quinnell. Scott Glenn y Joe Pesci ya protagonizaron una versión a finales de los 80, pero la idea resultó en un fracaso. Con Denzel Washington cambió la ambientación (se pasó de Italia a México), se cambiaron personajes (Creasy pasa a ser un hombre mucho más oscuro y perdido) y, sobre todo, cambió el tono: El fuego de la venganza pasó a ser una historia mucho más violenta, que ahora, más de dos décadas después, ha vuelto como uno de las novedades más exitosas de Netflix de la temporada.

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Y es que la historia de Creasy ha vuelto a tomar impulso con la serie también llamada El fuego de la venganza, que, pese a solo llevar una semana disponible en el catálogo de la plataforma, ya es la más vista en 58 países. El protagonista ya no es Denzel Washington, sino Yahya Abdul-Mateen II, a quien ya le vimos madera para el cine de acción cuando encarnó a Morfeo en Matrix Resurrections.

Tráiler de la serie 'El fuego de la venganza'. (Netflix)

La serie de El fuego de la venganza narra de nuevo la historia de John Creasy, un antiguo miembro de las fuerzas especiales que sufre un severo trastorno de estrés postraumático tras una misión fallida. La trama se desencadena cuando unos terroristas siembran el caos en Río de Janeiro, obligando a Creasy a lanzarse en una carrera contrarreloj para proteger a Poe (Billie Boullet), la única superviviente del atentado que acaba con la vida de su excompañero Paul Rayburn (Bobby Cannavale).

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El relato de la serie no se limita solo al primer libro de Quinnell, sino que incorpora elementos de la secuela, lo que amplía el universo del personaje y le da mayor recorrido argumental al que habíamos visto en las películas anteriores. En siete episodios de una hora, la producción dirigida por Steven Caple Jr. (encargado de los dos primeros capítulos) ofrece una visión actualizada del clásico de acción, con una puesta en escena que ha sido aplaudida por su fotografía y por el retrato crudo de una ciudad marcada por la corrupción y la violencia cotidiana.

Yahya Abdul-Mateen II y Billie Boullet en 'El fuego de la venganza'
Yahya Abdul-Mateen II y Billie Boullet en 'El fuego de la venganza'. (Netflix)

La serie retrata con estética renovada a un John Creasy que, marcado por su pasado y el peso de sus cicatrices, se enfrenta al desafío de sobrevivir en un entorno hostil y de proteger a quienes se cruzan en su camino, mientras el espectador asiste a una persecución implacable por los bajos fondos de Brasil. Queda en el aire la posibilidad de una segunda temporada, aunque, visto el éxito que ha tenido la producción tras su lanzamiento, es más que probable que los guionistas se pongan a trabajar en ello más pronto que tarde.

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