“Esto es muy emotivo, aquí trabajábamos con Los Beatles”: Paul McCartney adelantó su nuevo disco en Abbey Road

Avance del nuevo disco de Paul McCartney, 'The Boys of Dungeon Lane'

Paul McCartney presentó, en una sesión exclusiva para 50 fans en el Estudio Dos de Abbey Road, un adelanto de The Boys of Dungeon Lane, su primer álbum en solitario en más de cinco años, cuya publicación está programada para el 29 de mayo. La escucha anticipada, reflejó The Guardian, incluyó la participación del propio McCartney, quien contó recuerdos, abordó su proceso creativo y explicó el trasfondo de las nuevas canciones mientras interactuaba en el espacio donde Los Beatles grabaron la mayor parte de su discografía. “Esto es muy emotivo. Aquí es donde trabajábamos, siempre en este estudio. Solíamos entrar por la puerta de los trabajadores”, recordó al iniciar la presentación.

McCartney detalló que el álbum, su decimoctavo disco solista, se gestó hace cinco años a partir de una reunión con el productor Andrew Watt, cuando improvisó una secuencia de acordes que daría origen al tema inicial, “As You Lie There”. Inspirado en su infancia en Liverpool y en un enamoramiento nunca confesado, McCartney narró cómo comenzó a componer la canción desde una perspectiva cercana, tocando la mayoría de los instrumentos él mismo, replicando el enfoque de su debut como solista en 1970.

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El Estudio Dos, emblemático por ser el espacio donde los Beatles registraron temas como “She Loves You”, “Help!” y “Come Together”, funcionó como escenario para que el músico profundizara sobre la carga autobiográfica del álbum. Varias canciones remiten a episodios personales, como “Days We Left Behind”, una balada acústica que da título al disco y que evoca Dungeon Lane -la zona de Liverpool que recorría cuando era niño y adolescente- y una promesa que hizo a John Lennon en la infancia. El repertorio también abarca referencias a sus padres, la posguerra británica y vivencias compartidas con George Harrison y Ringo Starr.

El disco The Boys of Dungeon Lane incluye referencias a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr

Cómo es el nuevo disco de Paul McCartney

Paul McCartney describió “As You Lie There” como un ejercicio de evocación: se desarrolla desde el recurso de la palabra hablada hacia una estructura melódica cambiante, reflejando tensión emocional y recuerdos de juventud. El músico precisó que la canción se originó con una idea accidental derivada durante una conversación casual con Watt, y expandió el arreglo mientras exploraba la memoria de su adolescencia en Liverpool.

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“La escribí recordando una chica llamada Jasmine que veía desde la ventana y a la que nunca me animé a hablar”, reconoció. Como un lujo extra, los asistentes a la escucha pudieron observar a McCartney interpretando la música y tarareando fragmentos durante la presentación, en una dinámica que remitió al proceso de grabación colectivo que definió a Los Beatles en el pasado.

El álbum suma varias capas autobiográficas: “Salesman Saint” remite al contexto familiar durante la Segunda Guerra Mundial, donde su padre fue bombero y la madre enfermera, ambos afrontando las dificultades propias del conflicto sin dejar de cumplir con su trabajo. “Me crié en ese entorno, mis padres lidiaban con la guerra, pero seguían adelante porque no tenían otra opción”, explicó McCartney durante el evento.

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“Ripples in a Pond” destaca por estar dedicada a su esposa Nancy Shevell, en tanto que “Mountaintop” ficcionaliza la mirada de una joven en el festival Glastonbury, que McCartney encabezó en 2022. El disco también documenta su primer dueto con Ringo Starr en “Home to Us” y recupera las dinámicas íntimas del encierro en “Life Can Be Hard”, compuesta durante el confinamiento por la pandemia del Covid-19.

El nuevo álbum refuerza el legado de McCartney con alusiones a la posguerra británica, historias con los Beatles y guiños a su infancia en Liverpool (Foto: archivo REUTERS/Maja Smiejkowska)

The Boys of Dungeon Lane aparece tras una fase de relectura histórica de la trayectoria de Paul McCartney, marcada por proyectos como el documental The Beatles: Get Back, el lanzamiento del single “Now and Then” - construido sobre un demo grabado por John Lennon- y el reciente documental Man on the Run, sobre sus inicios como solista y formación de su banda Wings a mediados de los años 70. La nueva producción utiliza el repertorio como medio de exploración sobre la identidad y la pertenencia, alternando registros de rock asociados a Wings, armonías propias de Los Beatles y experimentación rítmica personal.

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El título del álbum responde a una localización concreta de Liverpool y a una promesa hecha a Lennon, según relató McCartney: “La promesa que hice nunca se romperá”. Interrogado por el significado de un “código secreto” presente en la letra de la canción principal, optó por no revelarlo, atribuyéndolo al instinto lúdico de la composición. El músico definió la canción como “una de las favoritas”, en referencia a los miembros de la formación clásica de Los Fab Four de Liverpool.

Otras canciones amplían el panorama introspectivo: “Down South”, considerada de las más nostálgicas, le permitió a McCartney relatar anécdotas con Harrison y Lennon sobre sus primeros traslados haciendo autostop, en los que convivieron antes de aprender y grabar composiciones emblemáticas de la banda.

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La sesión privada en Abbey Road constituyó un punto de contacto directo entre Paul McCartney y el público, al ofrecer un recorrido narrado y musical sobre The Boys of Dungeon Lane, con acceso anticipado a las canciones y al proceso creativo detrás del disco. Durante los 90 minutos, el músico articuló referencias personales y anécdotas sobre la banda más famosa del siglo XX. “Esto fue un cúmulo de recuerdos de Liverpool para mí”, dijo, “pero también de cualquier día que hemos dejado atrás. Todos tienen sus recuerdos y yo también: la escuela, la infancia, viejos amigos, primero amores...”