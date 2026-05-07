Filtraron chats que comprometen a la pareja de Yipio, la última participante de Gran Hermano en salir de la casa

El programa de televisión "Sacate la careta" publicó supuestos chats de Mathias Centurión, pareja de Yipio, con una mujer

El estallido de un impensado escándalo puso en el centro de la mirada pública a la participante uruguaya Yipio y a su pareja, Mathías Centurión, por la difusión de chats con supuestas infidelidades del kickboxer horas antes de que la joven abandonara el reality motivada por un problema familiar.

Yipio (Yisela Pintos) decidió retirarse de Gran Hermano: Generación Dorada tras recibir una comunicación sobre la salud de su madre, mientras el país debatía la exposición televisiva de mensajes y rumores relacionados con Centurión, que fueron presentados por el periodista uruguayo Sebastián Oreiro en su programa y profundizaron la controversia sobre la pareja.

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Mathias Centurión y Yipio

La controversia cobró impulso cuando en “Sacate la Careta”, conducido por Oreiro, expusieron detalles íntimos de la relación entre Yipio y Centurión.

Los chats revelados en “Sacate la Careta”

Durante la emisión, Oreiro invitó a los panelistas a leer fragmentos del intercambio de chats entre Mathías y una mujer que no identificaron, con la que habría tenido contacto mientras Yipio permanecía en el reality.

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La primera parte de los supuestos chats de Centurión con una mujer, que publicaron en el programa uruguayo Sacate la careta

Entre los mensajes que se hicieron públicos, se destacaron frases como “Qué raro vos hablándome” y comentarios donde Matías intentó retomar el contacto pese al aparente desinterés de su interlocutora. Uno de los integrantes del panel opinó que las respuestas eran “básicas” y que los mensajes mostraban falta de “inteligencia emocional” por parte de Centurión, al tiempo que se lo acusó de “aprovecharse de la fama” de Yipio.

Además,el panel enfatizó que la percepción de Matías como una figura polémica era común y compartida, describiendo la situación como un “secreto a voces” en Uruguay.

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La segunda parte de los supuestos chats de Centurión, pareja de Yipio, con una mujer

El panel de “Sácate la Careta” fue unánime al describir a Matías Centurión como alguien con dificultades para mantener el equilibrio en relaciones sentimentales. De acuerdo a testimonios citados por el programa y referencias sobre rupturas previas, conocidos de Yipio insisten en que los problemas con Centurión eran conocidos y se repetían en su entorno más próximo.

También salió a la luz en la misma transmisión que Matías habría presentado a una expareja en televisión a pedido propio. En palabras del panel, el impacto mediático superó los límites de la privacidad y reavivó el debate público acerca de la sinceridad de los lazos afectivos y la exposición en la farándula uruguaya.

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La jugadora se marchó del juego luego de un comunicado sobre la salud de su madre (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

Así fue la salida de Yipio de la casa de Gran Hermano

La gala del 6 de mayo de 2026 en Gran Hermano estuvo marcada por un giro inesperado: Yipio fue convocada al confesionario y recibió información de que su madre afrontaba un problema de salud. La producción, en comunicación directa con Matías Centurión, explicó que la participante debía abandonar el programa ya que era la única familiar capaz de encargarse del cuidado de su hija menor.

La concursante, visiblemente conmovida, manifestó: “La decisión fue mía, pero mi pareja escribió diciendo que mi mamá está mal y que necesita que yo esté”. Entre lágrimas, Yipio optó por dejar solamente la foto de su hija como recuerdo y despidió a sus compañeros con palabras de gratitud y afecto. El ambiente quedó impregnado de tristeza y la producción subrayó que su ausencia era temporal, priorizando el bienestar familiar frente a la dinámica del juego televisivo.

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El descargo de Mathias Centurión

El descargo de Centurión

Además de los hechos referidos por Oreiro, sobre Mathias Centurión recayó la sospecha de que habría utilizado la excusa de la salud de Laurita, la madre de Yipio, para obligarla a abandonar Gran Hermano. El kickboxer utilizó sus redes sociales para comunicar lo que sucedió con Yipio. En primer término, se refirió a las causas que motivaron la salida de su pareja del certamen: “Amigos y familia, gracias por preocuparse. Laurita necesita otros cuidados que en casa no tenemos. Ya habrá tiempo para contar todo pero tampoco me pertenece a mi. Los queremos mucho y gracias por tanto amor de verdad”.

Y en la siguiente publicación, señaló lo que pareció una desmentida a las versiones: “Gente, personas pensantes, salgan un poco del fanatismo. Hay problemas familiares, no sean tan idiotas y ciegos, por favor. La familia somos nosotros, lo demás va a haber tiempo para hablarlo”. Y añadió: “Qué gente tan al pedo. Por eso están como están también. No saquen conclusiones y no crean todo lo que ven y escuchan”.

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