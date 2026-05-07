Cultura

El Museo Moderno lleva una muestra sobre la dictadura argentina a Venecia

En el marco de la Bienal, la exposición “Oscuridad visible” reúne obras de 19 artistas enfocados en el pasado y presente argentino, en Spazio Punch

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Museo Moderno - Bienal de Venecia
El Museo Moderno lleva una muestra sobre la dictadura argentina a Venecia

Al cumplirse medio siglo del golpe de Estado de 1976, el Museo Moderno de Buenos Aires presenta, por primera vez fuera del país, la exposición colectiva Oscuridad visible: La larga sombra de la dictadura (Darkness Visible: The Long Shadow of Dictatorship) en la ciudad de Venecia.

El proyecto, que busca confrontar el legado de la dictadura y su persistencia en la memoria colectiva, es exhibido en Spazio Punch hasta el 22 de noviembre, en coincidencia con la 61ª Bienal Internacional de Arte de Venecia.

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La exposición incluye trabajos de artistas como León Ferrari (1920–2013), Marcelo Brodsky, Luis Pazos (1940–2023), Luis Camnitzer, Marta Minujín, Eduardo Gil, Aldo Sessa, Gianni Mestichelli, Guillermo Kuitca, Liliana Maresca, Marcos López, Néstor Perlongher, La Organización Negra, Sergio De Loof (1962–2020), el Archivo de la Memoria Trans, Ana Gallardo, Nicanor Aráoz, Flavia Da Rin y Eduardo Basualdo.

La expo forma parte del subprograma “Memoria y Futuro” y refuerza no solo el compromiso argentino con los derechos humanos, sino también la proyección internacional de los artistas locales, explicaron desde el museo.

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Museo Moderno - Bienal de Venecia
Marta Minujín durante la inauguración en Spazio Punch

La directora Victoria Noorthoorn, destacó: “Estoy orgullosa de lo conseguido por el equipo profesional de este gran museo público que es el Museo Moderno en torno a su 70 Aniversario. No sólo hemos logrado una oferta cultural contundente en Avenida San Juan 350 con 8 salas extraordinarias del más alto nivel artístico y museístico internacional, sino también, presentar al mundo, acto seguido y en Venecia, una exposición tan relevante para el arte argentino y para todo el público internacional”.

El recorrido curatorial estuvo a cargo de Noorthoorn y Patricio Orellana, jefe del Departamento de Curaduría del Museo Moderno, con colaboración de Augusto Maurandi, director creativo de Spazio Punch. El diálogo entre las instituciones se remonta a años de estudio y exhibición de los artistas seleccionados, y cristaliza ahora en una plataforma veneciana de alcance global.

En el marco de la Bienal, la exposición “Oscuridad visible” reúne obras de 19 artistas
En el marco de la Bienal, la exposición “Oscuridad visible” reúne obras de 19 artistas

Esta exhibición colectiva responde a una línea histórica de compromiso sostenido por el Moderno, que enmarca la iniciativa dentro del programa anual y propone también “La memoria de la colección: El Moderno en el Parque”, a inaugurarse en Buenos Aires el 6 de junio de 2026 en el Parque de la Memoria – Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado.

La exposición “Darkness Visible: The Long Shadow of Dictatorship” constituye la primera incursión del Museo Moderno en la escena veneciana y representa, según la institución, “un museo que cree fervientemente que la sostenibilidad se construye en base a profesionalismo y a alianzas público-privadas del más alto nivel y compromiso”.

La muestra cuenta con apoyo de la Asociación Amigos del Moderno, Javier Timerman y el patrocinio de Adcap Grupo Financiero y el respaldo de las galerías Barro Arte Contemporáneo, Kurimanzutto, Ruth Benzacar - Galería de Arte y Rolf Art.

Fotos: Gentileza Museo Moderno

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