Cultura

La gran noche del cine italiano tuvo una gran ganadora y varias protestas contra el retiro de financiación pública

‘Le città di pianura’, de Francesco Sossai, obtuvo ocho galardones en una velada realizada en la mítica Cinecittà y atravesada por demandas sobre la crisis de recursos en la industria cinematográfica

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Premios David di Donatello
La película 'Le città di pianura' de Francesco Sossai arrasó en los premios David di Donatello 2026

La película Le città di pianura (Las ciudades de llanura), de Francesco Sossai, se consagró como la gran triunfadora de la 71ª edición de los premios David di Donatello, los más prestigiosos del cine italiano, al conquistar ocho galardones en una gala marcada por la reivindicación de la financiación pública del sector. La obra, que llegaba como favorita con 16 nominaciones, se impuso en las principales categorías, entre ellas mejor película, mejor dirección, mejor producción, mejor actor protagonista para Sergio Romano, mejor guion original y mejor canción original por el tema “Ti”, del cantautor Krano. También obtuvo los premios a mejor montaje y mejor casting.

El filme, un melancólico viaje por la región del Véneto rural a través de la historia de dos veteranos bebedores y un joven estudiante, confirmó así los pronósticos y se impuso a Paolo Sorrentino, quien, pese a sus 14 nominaciones por La Grazia, terminó la noche sin premios.

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La ceremonia, celebrada en los estudios romanos de Cinecittà, estuvo marcada por las protestas de cineastas y profesionales ante la crisis de financiación que atraviesa el sector audiovisual italiano, así como por referencias a los conflictos internacionales actuales. Las reivindicaciones se hicieron visibles tanto en los discursos de los premiados como en sus atuendos: numerosos asistentes lucieron pines con el lema “Non c’è Italia senza il cinema” (“No hay Italia sin el cine”), mientras que otros incorporaron símbolos de apoyo a Gaza, como una insignia con forma de sandía en la solapa de la chaqueta.

Premios David di Donatello
'Las ciudades de la llanura' cuenta la historia de dos veteranos bebedores que arrastran sus recuerdos por los caminos de la región rural del Véneto junto a un joven estudiante

Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue cuando Aurora Quattrocchi, de 83 años, recogió emocionada el premio a mejor actriz protagonista por Gioia mia (Alegría mía), filme que le también valió el galardón a mejor debut a su directora, Margherita Spampinato.

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En las categorías interpretativas de reparto, los premios fueron para Matilda De Angelis, por Fuori (Fuera), y Lino Musella, por Nonostante (A pesar de). En el apartado técnico, la película Primavera destacó con cuatro galardones (mejor compositor para Fabio Massimo Capogrosso, vestuario, peluquería y sonido), mientras que La città proibita (La ciudad prohibida) se hizo con tres estatuillas: mejor fotografía para Paolo Carnera, escenografía y efectos visuales.

Por su parte, Le assaggiatrici (Las catadoras) de Silvio Soldini, que adapta la historia de las mujeres encargadas de probar la comida de Adolf Hitler para evitar un envenenamiento, consiguió tres premios de sus trece nominaciones: mejor guion adaptado, mejor maquillaje y el David Giovani que destaca su llegada al público joven (es elegidos por estudiantes de colegios secundarios).

Premios David di Donatello
Sergio Romano fue reconocido como mejor actor protagonista por su interpretación en 'Le città di pianura'

La Academia del Cine Italiano distinguió además como mejor película internacional a Una batalla tras otra, del director estadounidense Paul Thomas Anderson, quien agradeció el premio mediante un mensaje leído durante la ceremonia. El palmarés se completó con el premio a mejor documental para Roberto Rossellini - Più di una vita,(Roberto Rossellini - Más de una vida) el de mejor cortometraje para Everyday in Gaza (Todos los días en Gaza), de Omar Rammal, y el David del Espectador para Buen Camino, de Gennaro Nunziante.

Durante la gala también fueron homenajeados el director Gianni Amelio, que recibió el David a la Trayectoria; el pionero de la animación Bruno Bozzetto, distinguido con el David Especial; y el director de fotografía tres veces ganador del Óscar Vittorio Storaro, galardonado con el Premio Cinecittà.

Fuente: EFE

[Fotos: Premios David di Donatello]

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