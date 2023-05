Guía de Arte y Cultura: semana del 5 al 12 de mayo

ARTE

Pintores de la Historia

Una exhibición donde podrán verse las obras de algunos de los pintores más importantes de la colección del Museo. Los óleos que la conforman representan acontecimientos centrales de la historia argentina y son parte del imaginario nacional. Se destacan entre ellas El Cabildo Abierto del 22 de mayo de Pedro Subercaseaux, La Capitulación de Salta, 1813 de Augusto Ballerini, La Revista de Rancagua, de Juan Manuel de Blanes y las pinturas de Cándido López sobre la Guerra de la Triple Alianza.

Muchas de esas imágenes son las que vemos cuando se busca información sobre hechos fundamentales de la historia argentina en los libros escolares o en internet. Y que, aunque fueron creadas varios años después de los eventos que describen o recrean, quedaron fuertemente asociadas con ellos en el imaginario colectivo.

Entrada libre y gratuita

*Museo Histórico Nacional. Defensa 1600 – CABA

_________________

Las mujeres de mi vida, por Maitena

Ocho salas ubicadas en el cuarto piso del Kirchner, en las que se puede apreciar en el recorrido bocetos y piezas originales de sus grandes éxitos como Mujeres Alteradas, Superadas y Curvas peligrosas, dibujos eróticos que fueron parte de sus publicaciones en Sex Humor, Cerdos & Peces y la Fierro y una sala dedicada exclusivamente a compartir con el público el proceso creativo con los elementos y los pasos preparatorios que hacen a las piezas definitivas de las tiras.

De miércoles a domingos de 14 a 20 h - Hasta el 21 de mayo. Cuarto piso. Sin reserva de entradas.

*CCK. Sarmiento 151

_____________

BD: Historietas de Palermo a Montparnasse

En esta oportunidad, se exhibe un nuevo montaje de la muestra BD: Historietas de Palermo a Montparnasse en la colección de la Biblioteca Nacional que originalmente se presentó en la sede de la Alianza Francesa, con un número mayor de obras y de autores cuyas colecciones pertenecen a la Biblioteca Nacional.

En la colección de la Biblioteca Nacional, se advierten los distintos casos del vínculo de ida y vuelta de autores y de obras entre Argentina y Francia. La selección de obras que se presentan da cuenta de esa correspondencia, desde los pioneros periódicos de sátira política del siglo XIX donde caricaturistas franceses publicaron los primeros relatos gráficos secuenciales en el Río de la Plata, hasta el posterior flujo inverso en que los historietistas locales, además de trabajo mejor pago, comenzaron a buscar aires más propicios al desarrollo de sus potencias expresivas en tanto el mercado editorial francés los reconocía como autores.

Se exhiben libros, afiches y publicaciones periódicas y dibujos originales de Enrique Alcatena, María Alcobre, Juan Bobillo, Carlos Clérice, José Cuneo, Leopoldo Durañona, Dante Ginevra, Gabriel Ippóliti, Pedro Mancini, Domingo Mandrafina, Adolfo Mazzone, Ignacio Minaverry, Guillermo Mordillo, Napo, Natalia Novia, Oski, Sole Otero, Eduardo Risso, Carlos Roume, Javier Rovella, Juan Sáenz Valiente, Francisco Solano López, Rubén Sosa, Pablo Tunica y Lucas Varela.

El nuevo montaje en el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos, que vuelve a presentar una muestra después de tres años, suma piezas originales de Alejandra Lunik, Power Paola y Oswal, entre otros historietistas.

Hasta el 31 de mayo, de martes a domingos de 14 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

*Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires

____________________

Fulguraciones, de Renata Schussheim

En la cúpula vidriada de la Plaza de las Artes, nadan en el aire nueve escultóricas atletas que en su danza aérea, ingrávida y silenciosa forman una espiral áurea, que remite a aquellas descritas, siglos atrás, por Leonardo de Pisa conocido también como Fibonacci.

La libertad y luminosidad de estas figuras, realizadas en tecnología 3D, muta a un universo más oscuro, lúdico y siniestro al ingresar a la sala mayor del Pabellón Berni. Allí se exhiben 22 fotografías blanco y negro que Renata encontró en Internet e intervino a mano. Extrañas imágenes, impresas en gran tamaño, en las que se ven personas disfrazadas de Osos junto a niñas, niños o familias.

El puente entre estos dos mundos lo tienden las tres esculturas pequeñas -una de un solitario oso polar y dos de las nadadoras- realizadas por Schussheim. Acompaña la experiencia un video en continuo, en cámara lenta, de una ola gigante a punto de romper. La banda sonora de la sala y del video es de Damián Laplace.

La exposición cuenta con un equipo integrado por Romina Del Prete (producción ejecutiva), Mario Astutti (realización 3D esculturas), Hernán Gigante (impresión fotográfica), Damián Laplace (banda sonora), Roberto Traferri (iluminación), Matías Otalora (video) y Martín Gorricho (diseño gráfico).

Fulguraciones podrá ser visitada en el Pabellón II y Plaza de las Artes, segundo piso, hasta el domingo 2 de julio, de miércoles a domingo en el horario de 14 a 20. La entrada es gratuita y no requiere reserva previa.

*Centro Cultural Borges (Viamonte 525, ciudad de Buenos Aires)

______________

¿Cuál es la materia de mi anhelo? De Santiago Quesnel

Smart Gallery se complace en presentar ¿Cuál es la materia de mi anhelo?, la primera exhibición individual del artista Santiago Quesnel. Especialmente realizados para la exhibición, Quesnel presenta un conjunto de pinturas al óleo sobre papel poliéster de diversos formatos y soportes que ocupará el espacio de la galería de manera inusual, trazando un recorrido cuerpo a cuerpo con el espectador. Hasta el 31 de mayo

*Smart Gallery. Av. Alvear 1580 PB

__________________

¿Cómo sentir?

Una exposición curada por Nicolás Cuello que pone su foco en la oportunidad que ofrece el arte como un lugar en el que cobra forma el misterio de los estados de ánimo.

A partir de una amplia selección de propuestas, se trazan recorridos hipotéticos que, en su conjunto, ensayan cartografías sentimentales, mapas psicosociales, que dialogan, se superponen o incluso se contradicen pero que, desde su particularidad, nos permiten entrar en contacto con el malestar contemporáneo y con los esfuerzos afectivos que implica la desafiante tarea de vivir juntos.

Hasta el domingo 20 de agosto.

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

_________________

Las catedrales de la nostalgia

A través de este proyecto, el fotógrafo Rodrigo Illescas propone mostrar los vestigios de aquellos que en algún momento fueron pueblos vivos y que, por el cierre de las líneas ferroviarias, se vieron inmersos bruscamente en un estado de desolación y abandono. Cada uno de sus habitantes se erige a los ojos del artista como “catedrales de la nostalgia” en medio de la soledad.

* Fotogalería del Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

___________

Escenas contemporáneas

Un recorrido por la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, con más de 150 obras. Esta exhibición nos propone un acercamiento al arte argentino entre los años 60 hasta principios del siglo XXI.

De miércoles a domingos de 14 a 20 h - Hasta el 22 de octubre. En la Gran Lámpara. La exposición cuenta con audioguías. Las visitas guiadas tendrán lugar de miércoles a domingos a las 16:30 h. Sin reserva de entradas.

*CCK. Sarmiento 151

_____________

Fulgor (El secreto del arcoíris), de César Núñez

El artista santafesino aborda la fragilidad del planeta y propone diferentes modos de refugiarse desde el arte contemporáneo.

Ingresar a las salas con las obras de Núñez es como entrar a la cueva de Alí Babá: las obras resplandecen como si hubieran sido bañadas en oro. Las pinturas y esculturas que conforman la muestra están revestidas de un furioso dorado con mantas isotérmicas, un material desarrollado por la Nasa, originalmente utilizado en las misiones espaciales como escudo de protección contra la descarga de rayos cósmicos. Cada pieza se distingue por su contorno y el volumen de las figuras. La operación de ocultar y a la vez de revelar parcialmente son una provocación para imaginar la materia, la forma, la imagen que se esconde bajo la manta.

La fastuosidad del dorado evoca la ostentación y la riqueza, invocando el capital económico y su rol en el mercado del arte, y ofreciendo una nueva capa de sentido para la lectura de las obras

Con curaduría de Gabriel Valansi, la exposición podrá visitarse hasta el 26 de mayo, de martes a viernes de 14 a 18:40.

* Cott Gallery. Juncal 3575, segundo piso

________________

Pasión de Multitudes llega al Museo Histórico Nacional

Más de 100 camisetas de diferentes clubes y de la selección, pelotas, botines, copas, medallas, fotografías, videos, figuritas, partituras, credenciales, partes de antiguos estadios y varias sorpresas en una exposición imperdible sobre la historia del fútbol argentino desde sus inicios hasta la actualidad.

Un largo recorrido de camisetas históricas, comenzando con una usada en 1901 por los jugadores del club Alumni e incluyendo las que usaron en distintos equipos los grandes ídolos del fútbol argentino a lo largo del tiempo; camisetas importantes de la selección, desde la que usó Onzari para marcar un famoso gol olímpico en 1924 hasta una de Messi en el Mundial 2014 y otra de Lautaro Martínez en la Copa América 2021, pasando por todas las décadas y los Mundiales de 1978 y 1986; pelotas de tiento de 1890 y otras de distintas épocas; butacas de estadios míticos, y cientos de objetos más forman parte de la muestra Pasión de Multitudes.

El itinerario planteado comienza con los clubes británicos, el surgimiento del fútbol criollo, su popularización y el apogeo del amateurismo hasta 1931. Desde allí, con la llegada del profesionalismo, la historia se cuenta década por década.

Otra parte importante del recorrido estará dedicada al fútbol femenino: el primer partido data de 1913 y se jugó en la ciudad de Rosario; en 1991 se realizó el primer Campeonato de Fútbol Femenino de Primera División A, y en 2019 se concretó la profesionalización. Las camisetas de Betty García, una que vistió en el Mundial México 71 y otra en Racing Club en 1978, forman parte de la exhibición.

El recorrido tiene una sala especial dedicada al mito máximo del fútbol argentino: Diego Armando Maradona. Junto a camisetas y otros objetos pertenecientes al astro, un mural del artista maradoneano SanSpiga se convierte en uno de los selfie-points de la muestra.

La historia de las selecciones argentinas (incluyendo la exhibición de sus principales trofeos) también tendrán un sector específico dentro de la exposición, al igual que la relación del fútbol con la prensa, la política, y la cultura popular. También hay salas dedicadas a los estadios y los hinchas. Y se podrá ver un recorrido audiovisual por la historia del fútbol nacional.

Pasión de Multitudes estará exhibida durante más de ocho meses, en los que se desarrollará una nutrida agenda de entrevistas públicas, charlas, debates, proyecciones de material audiovisual y algunas otras sorpresas que irán presentándose oportunamente.

Hasta el 31 de agosto de 2023.

*Museo Histórico Nacional (Defensa 1600, CABA)

_________________

Muestras en El Conti

-Uso y función. Objetualidades poético-políticas de la ESMA

Uso y función es una exhibición que propone- a través del acceso a documentos, archivos y objetos patrimoniales- un entrecruzamiento entre artistas y equipos de trabajo de diferentes instituciones de la Ex ESMA. El resultado de este encuentro es la serie de producciones poético-políticas que se exhiben en las salas del Conti.

Curaduría e investigación: Lorena Fabrizia Bossi y Guillermina Mongan

Artistas: A77 (Gustavo Diéguez y Lucas Gilardi) / Eugenia Calvo / Florencia Curci / Gabriel Díaz / Lucas Di Pascuale / Luciana Lamothe / Paula Lobariñas / Jorgelina Mongan / Ariel Montagnoli / Rodrigo Noya / Manuela Piqué / Santiago Porter / Juan Pablo Rosset / Mariana Sanguinetti / Inés Ulanovsky

Horarios: Martes a jueves de 13 a 19 HS / Viernes, sábados y domingos de 13 a 21 HS. Hasta el 30 de julio

-Microrrelatos

Los microrrelatos sobre juicios de lesa humanidad son una iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos, llevada a cabo por un equipo de periodistas, artistas, editores e investigadores. A partir de fragmentos de testimonios vertidos en las audiencias, el equipo, en contacto con víctimas y abogadxs, construye un relato audiovisual de breve duración, buscando por medio de la experimentación narrativa, nuevas formas de comunicar el avance de los juicios y el conocimiento que generan.

Curadora: Guadalupe Marín Burgin. Cocurador: Federico Geller

Artistas de Microrrelatos: Luis Abregú / Almendra Acosta Galera / Luis Angeletti / Federico Geller / Gabriel Glaiman / Hugo Goldgel / Lisandro Guma / Guadalupe Marín Burgin / Leandro Torres

Hasta el 28 de mayo de 2023

-Muestra colectiva en el marco de la Clínica de Artes Visuales CONTI 2022. Remolino de tiempos

Remolino de tiempos es el proceso de trabajo de la Clínica en Artes Visuales 2022 desarrollada por Julia Masvernat y Leonello Zambón. La clínica se concibe como un espacio de experimentación y aprendizaje; un laboratorio experimental de construcción colectiva de pensamiento, discurso y subjetividad crítica en el campo de las Artes Visuales.

Horarios: Martes a jueves de 13 a 19 HS / Viernes, sábados y domingos de 13 a 21 HS. Hasta el 28 de mayo de 2023

Entrada gratuita

* Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (Av. Del Libertador 8151, CABA)

_________

El cielo protector, por Daniel Vidal

El Museo Benito Quinquela Martin invita a la inauguración de la muestra de Daniel Vidal, “El cielo protector”, el sábado 1 de abril a las 13.OO en la Sala Sívori.

Respetuoso de las reglas propias del lenguaje de la pintura, Vidal no traiciona su propósito de construir superficies planimétricas y articularlas mediante superposiciones, recursos gráficos, matices cromáticos, texturas obtenidas a partir de plantillas, e incluso palabras. El germen para ordenar esos grandes panoramas son los collages de pequeño formato, donde su afán racional cede ante el avance decidido de un abordaje sensorial. Y en esa transición, gobierna la incompatibilidad de materiales, la huella de la brocha yuxtapuesta a la del aerógrafo, los esmaltes y barnices entrando en colapso con la sustancia magra del acrílico...

La muestra podrá visitarse de martes a domingos de 11:00 a 18:00 hasta el 14 de mayo de 2023. Curadora Lic. Yamila Valeiras.

*Museo Benito Quinquela Martin. Av. Pedro de Mendoza 1843/35, La Boca.

__________________________

La Embajada del Japón presenta la exposición: “La impermanencia”, un espacio rodeado de caligrafía japonesa

La Embajada del Japón en Argentina, invita a conocer la obra del maestro Hamano Ryuho, experto en la técnica caligráfica japonesa. La exhibición estará integrada por impactantes piezas que llegan a alcanzar los 8 y hasta 10 metros de altura. Se trata de caligrafías en tinta sobre diversas telas japonesas, pergamino y papel.

La muestra podrá visitarse desde el sábado 6 y hasta el 27 de mayo en la Casa de la Cultura, Av de Mayo 575, de lunes a viernes de 10 a 20 hs, y los sábados y feriados de 14 a 20 hs. Entrada libre y gratuita.

___________________

Devociones populares argentinas

El viernes 28 de abril a las 19 hs. en la Sala Leopoldo Marechal se inaugura la muestra Devociones populares argentinas, que busca dar cuenta del fenómeno de las creencias sagradas como una instancia primordial de la conformación de la cultura y la identidad nacional.

¿Qué tienen en común Ceferino Namuncurá, el Gauchito Gil, la Difunta Correa, el Maruchito o Pancho Sierra? ¿Cómo es concebible que convivan en un mismo arco de devociones la Pomba Gira, la Virgen de Itatí, el San La Muerte o la Pachamama? ¿Qué postula para la admiración piadosa a Tibor Gordon, a Gilda, a Maradona?

Con el nombre de devociones o canonizaciones populares, los pueblos insisten en constituir momentos fundamentales de su vida. La muestra hace énfasis en aquellas devociones que sobrepasan al culto canónico y también da lugar a las que ocupan un sitio en el panteón oficial y revisten un carácter masivo ineludible. A su vez, se trata de un muestrario de la bibliografía existente sobre la temática, un variopinto patrimonio atesorado por la Biblioteca Nacional, conformado por relevantes investigaciones académicas, así como por obras literarias regionales, publicaciones de sellos editoriales religiosos y folletos populares cuasi anónimos de venta habitual en santerías y festividades, entre otros.

Además de la exposición en la Sala Leopoldo Marechal, en la Plaza del Lector Rayuela va a estar emplazada una muestra llamada Santos y Santuarios, a cargo de Marcelo Huici, quien retrató diferentes escenas vinculadas a la vida popular y la creencia en santuarios, templos y cementerios de la Capital Federal y de la provincia de Buenos Aires. Las fotografías están enfocadas, sobre todo, en los cultos profanos o no oficiales pero también en algunas de las manifestaciones de la creencia oficial como San Cayetano.

Hasta el 27 de agosto de 2023 en la Sala Leopoldo Marechal, de lunes a viernes de 9 a 21 hs. y sábados y domingos de 12 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

* Biblioteca Nacional. Agüero 2502, Ciudad de Buenos Aires

___________________

En consonancia, por Patricia Indij y Pedro Alcaina

El Museo Benito Quinquela Martin invita a la inauguración de la muestra de Patricia Indij y Pedro Alcaina, “En consonancia”, el sábado 1 de abril a las 13.OO en la Sala Santiago Stagnaro.

La práctica tradicional del arte se suele asociar a la expansión espiritual del individuo, a una búsqueda de plenitud siempre ligada al sujeto. Insertos en un mundo que abisma, los artistas recurren a su trabajo como una necesidad, intentando tomar una bocanada vital de aire cual náufrago al asomar a la superficie del agua. Pero cuando la celebración misma del arte supera los egos y potencia el intercambio, la riqueza es aún mayor. Y eso es lo que ofrecen Patricia Indij y Pedro Alcaina en este cruce de escenarios tan tangibles como inmateriales.

La muestra podrá visitarse de martes a domingos de 11:00 a 18:00 hasta el 14 de mayo de 2023. Curadora Lic. Yamila Valeiras.

*Museo Benito Quinquela Martin. Av. Pedro de Mendoza 1843/35, La Boca.

__________________________

Dos nuevas muestras en el Museo del Agua

Aysa inauguró dos nuevas muestras en el Palacio de las Aguas Corrientes, en el marco de su programa Aysa Cultura: la instalación lumínica, interactiva y sonora UN SUEÑO LIQUIDO de la artista Jimena Fuertes, y TRIBUTO, una nueva exposición fotográfica que reúne a 7 artistas internacionales en su Fotogalería a cielo abierto.

Dos muestras que nos vinculan de una forma evocativa y reverencial con el agua, para rendir un tributo al bien más preciado de la humanidad y origen de toda vida en la tierra.

-La instalación lumínica, interactiva y sonora UN SUEÑO LIQUIDO, de la artista Jimena Fuertes, nos invita a sumergirnos, explorar y fluir entre mensajes oníricos, en un ambiente íntimo; un lugar donde detenernos, estar en un ahora real y presencial, para acceder al universo que vive en nuestra imaginación.

En esta ocasión la artista Jimena Fuertes muestra en el Museo del Agua una adaptación y reformulación de aquella instalación exhibida en el año 2022 en la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat con la curaduría de Sandra Rojas y el apoyo de CorvusArt.

*Museo del Agua / Riobamba 750. Entrada libre y gratuita. Lunes a viernes de 9h. a 13h. y de 14 h. a 17h

-La muestra fotográfica TRIBUTO, exhibida en la Fotogalería a cielo abierto del Palacio de las Aguas Corrientes, y curada por el artista Alejandro Chaskielberg, reúne a 7 fotógrafos internacionales de Rusia, Países Bajos, Estados Unidos, Trinidad y Tobago y nuestro país, que con su mirada inquieta abordan diversos temas medioambientales y buscan generar conciencia para poder habitar un planeta más sustentable.

Celine Frers, Helen Glazer, Nadia Huggins, Sergey Pesterev, Diewke Van Den Heuvel, Rodrigo Terrén y Sofía Lopez Mañan, logran un homenaje a través de fotografías que muestran su belleza y potencia en el vínculo generado entre las personas y su entorno natural.

*Fotogalería a cielo abierto del Palacio. Av. Córdoba, altura 1950, entre Riobamba y Ayacucho. Acceso libre y gratuito

___________

Memorias del futuro

El Fondo Nacional de las Artes presenta Memorias del Futuro, una muestra del colectivo Cabinet Óseo que propone un cruce multidisciplinario entre la historia y la arquitectura de la Casa de la Cultura y el diseño contemporáneo con estrategias de sustentabilidad como soporte estético.

A partir de los desafíos que plantea la contemporaneidad, este cruce de fronteras entre lenguajes, diseño y técnicas se propone activar, poner en diálogo y resignificar el patrimonio. Así, las artistas Celina Saubidet y Marina Molinelli Wells intervienen la Casa —construida en los años 20 y declarada monumento histórico nacional el año pasado— con una serie de piezas basadas en los conceptos de Tierra, Cuerpo y Casa.

En diálogo con los espacios de la Casa, la piezas hablan del estado actual de la Tierra, la velocidad de la vida urbana, la extinción de especies y el individualismo, entre otras problemáticas propias del Siglo XXI.

Hasta el 28 de mayo, de jueves a domingos de 14 a 19, con entrada gratuita. Durante el tiempo que dure la exhibición se realizarán activaciones cada domingo.

*Fondo Nacional de las Artes. Rufino de Elizalde 2831

________________________

Las herramientas existen en los gestos de aquello que vuelven posible

Esta exposición colectiva y regional surge de la necesidad de preguntarnos por los modos de poner en común aquello que resulta urgente.

Las curadoras – Guillermina Mongan, Alicia Valente y Leticia Barbeito Andrés – han invitado a ocho colectivas de distintas ciudades argentinas y una de Iquique, Chile, que desde tácticas situadas transfeministas abordan problemáticas socio-medioambientales, antirracistas, migrantes y sexogenéricas activando estrategias gráficas.

El proyecto está compuesto por tres nodos articulados: Vidriera, Exhibición (sala galería) y Activación (sala Norah Borges) del Centro Cultural Borges.

Las distintas acciones, exhibiciones y actividades se podrán visitar, de miércoles a domingos, hasta el sábado 27 de mayo. La entrada es libre y gratuita.

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525

__________________

La fuerza domesticadora de lo pequeño, de Fátima Pecci Carou

El Centro Cultural Borges invita a la muestra La fuerza domesticadora de lo pequeño, una serie de 24 obras en la que la artista Fátima Pecci Carou hace visible situaciones cotidianas, íntimas y únicas, que como madre primeriza, puérpera y creadora atravesó durante los primeros meses de cuidado y crianza de su hijo. Emociones contradictorias, difíciles a veces de aceptar, comprender y transitar. No sólo el universo materno está presente en la obra de Pecci Carou sino también el valiosísimo rol de abuelas y cuidadoras. Las redes de crianza como espacio de contención y acompañamiento y la figura del compañero, ejerciendo amorosamente su paternidad, son algunas de las situaciones registradas por la artista.

La muestra se podrá visitar de miércoles a domingos de 14 a 20 h, en la Sala de exposiciones temporarias 1, pabellón II del Centro Cultural Borges, dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación. Entrada: gratuita

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, Buenos Aires

___________________

Atemporal

Después de un año y medio de su última exposición en Buenos Aires, el artista Willi Rommel presenta una selección de sus nuevos trabajos donde explora la abstracción y el color. La abstracción nos transporta a paisajes inexistentes, que solo habitan en la mente de su creador, espacios de formas y colores, en donde no existe el tiempo. El foco está puesto en la exploración del color, como en series anteriores del artista, pero resaltando en este caso la idea de prescindir del tiempo en búsqueda de la contemplación. Este concepto de “atemporalidad”, aplica tanto para el proceso que el artista transitó en la concepción de la obra así como el estado que se busca generar en el observador frente a la misma, explica Federico Platener, curador de la exhibición.

Vernissage, Jueves 11/05/2023 19.00 Hs.

*Asociación Cultural Armenia. Armenia 1368, Palermo.

_______________

Impresiones sobre Sudeste, de Hernán Borches

En el marco del 47 aniversario de la desaparición de Haroldo Conti y a 15 años de la apertura del Centro Cultural presentamos la muestra Impresiones sobre Sudeste de Hernán Borches compuesta por xilografías, aguafuertes, gofrados y fotografías en diálogo con el libro Sudeste (1962).

Inauguración: Sábado 6 de mayo / 17 HS. Hasta el 30 de julio de 2023

*El Conti. Av. Del Libertador 8151

________

Yo estuvo aquí. Pinturas de Lula Marí

“Yo estuvo aquí” presenta parte de las pinturas realizadas por Lula Mari en los últimos 15 años. Sin embargo, esta muestra se presenta anacrónica, fuera del tiempo. Realizarla fue similar a un

Hay un estar, un habitar la pintura en su accionar repetitivo, insaciable, que siempre es distinto. Sus cuadros nos invitan a vivenciarlos y dejar que el tiempo de observación forme parte de la obra. Los recitales son una forma de experimentar esta invitación, abstraernos del entorno para poder adentrarnos en su pintura de una manera más íntima y sensible.

Curadora: Soledad Erdocia

Inauguración: 4 de mayo | 19 hs. Hasta el 15 de junio de 2023. Lunes a sábados de 10 a 20 h. Entrada Gratuita

* Centro Cultural Rojas. Corrientes 2038

_____________________

Breve Historia de la Eternidad

El Centro Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, inaugura el jueves 8 de mayo a las 18 en salas Cronopios, J y C, la muestra colectiva Breve Historia de la Eternidad, que reúne obras de diferentes formatos de más de cuarenta artistas extranjeros y nacionales de gran trayectoria como Robert Mapplethorpe, Alejandro Kuropatwa, Ana Gallardo, Grete Stern, Nicola Costantino, Marcos López, entre otrxs.

La sala Cronopios va a alojar quince proyectos de instalación en gran formato (“site-specific”) de Matilde Marin, Luciana Lamothe, Santiago Viale, Ana Gallardo, Eduardo Basualdo, Marina de Caro, Eugenia Calvo, Nushi Muntaabski, Graciela Taquini, Andrea Alkalay y Gabriela Golder, entre otrxs.

En las salas contiguas J y C se podrán disfrutar de pinturas, esculturas, fotografías y dibujos de colecciones públicas y privadas, de artistas de la talla de Sophie Calle, Chiachio y Giannone, Alejandro Kuropatwa, Marcos López, Jorge Macchi, Robert Mapplethorpe, Grete Stern, Nicola Costantino y Adriana Lestido, por sólo citar algunxs.

Las obras abordan la idea de la plenitud como fuga a los ideales de una sociedad intolerante y opresiva. Daniel Fischer, curador de la muestra, la describe de este modo: “Con el poder de un rayo iluminado, rizomático y breve, las metáforas de la sala exponen e interrogan de manera elocuente, lo temporal y lo eterno”.

La muestra se podrá visitar con entrada libre y gratuita en los horarios del centro: de martes a viernes de 13.30 a 22 h, y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 h. Toda la programación está disponible en www.centroculturalrecoleta.org

*CC Recoleta. Junín 1930

________________________

Nocturnalia. Fotografías de Silvana Muscio

En Nocturnalia, Silvana Muscio dispone una constelación de fotografías donde habita una naturaleza indisciplinada, extraña y a la vez, cercana y afectiva.

Paisajes evanescentes, retratos botánicos en clarosocuro, intervenciones en acrílico y dorado a la hoja, coexisten en una estética próxima a la abstracción con la luz como principal aliada para la creación de las formas.

Curador: Máximo Jacoby

Inauguración: 4 de mayo | 19 hs. Hasta el 15 de junio de 2023. Lunes a sábados de 10 a 20 h. Entrada Gratuita

*Fotogalería. Centro Cultural Rojas. Corrientes 2038

__________________

Josefina Robirosa en el MACBA

En la exposición “Línea y vibración” el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA) reúne obras de Josefina Robirosa del período 1967-1973, en el que la artista explora las relaciones entre figura y geometría, dando vida a pinturas rebosantes de color, con líneas paralelas irregulares que insinúan siluetas, personajes o situaciones. En diálogo con las pinturas de Robirosa, pueden verse también obras de la colección MACBA pertenecientes a artistas como Marta Minujín, Elda Cerrato, María Martorell y Verónica Di Toro, entre otras. Con curaduría de Rodrigo Alonso, la muestra podrá visitarse hasta el 25 de junio. Más info: museomacba.org

De lunes a domingo de 12 a 19 h (martes cerrado). Entrada general: $700 (miércoles $400)

*MACBA, Av. San Juan 328, San Telmo.

_____________________

Llega una nueva edición de NODO Circuito de Galerías a la ciudad de Buenos Aires

Meridiano, la Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo, presenta una nueva edición de NODO Circuito de Galerías los días jueves 4, viernes 5 y sábado 6 de mayo de 15 a 20 h en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa busca promover el arte contemporáneo argentino con una amplia propuesta de actividades libres y gratuitas. El programa incluye charlas, performances, exposiciones y visitas guiadas.

Participan 57 galerías de Meridiano que representan a más de 1.000 artistas y se organizan en tres circuitos correspondientes a diferentes zonas de la ciudad: el primero abarca Recoleta, Retiro y Barrio Norte; el segundo, Palermo, Villa Crespo, Chacarita y La Paternal; y el tercero, San Telmo y La Boca. Próximamente, los visitantes podrán descargar la agenda completa de actividades y los mapas de los circuitos en el sitio web de NODO, lo que les permitirá adaptar los recorridos según su ubicación, cercanía e interés. Al igual que en la edición 2022, este año las galerías de Santa Fe, Córdoba y Provincia de Buenos Aires participan de una muestra colectiva en la Colección AMALITA, ubicada en Puerto Madero.

A su vez, NODO Circuito de Galerías propone un programa de visitas guiadas organizadas por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, con un total de 10 recorridos a cargo de un especialista en arte de The Art Break. Serán tres días para recorrer galerías, profundizar en conceptos sobre el arte contemporáneo, conocer sobre la identidad de los espacios participantes y brindar posibles pautas de lectura de las obras de arte. La modalidad será a pie, combi o mixtas y no requiere inscripción previa. La programación completa de las visitas guiadas estará disponible en el sitio web de NODO.

_________________

Muestra de Miguel Ángel Lens

Miguel Ángel Lens - La poesía está en la calle, muestra que indaga sobre la ecléctica obra de Lens, poeta y artista visual vinculado a los colectivos gays y anarquistas de la Ciudad de Buenos Aires, donde nació y murió, puede verse en MUNTREF Sede Hotel de Inmigrantes, con curaduría de Francisco Lemus y Mariano López Seoane.

Activista intermitente desde finales de la última dictadura militar, cultor de una versión personal del inconformismo anarquista y flâneur que recorría de manera incesante las calles del centro de Buenos Aires, Lens desarrolló un imaginario artístico y poético en el que se entrecruzan el collage y el dibujo con el repertorio de gustos y experiencias que ofrecía la disidencia sexual de esos años.

En las 50 obras de Lens que se exhiben -poemas que son dibujos y dibujos que son poemas- se puede ver un compromiso sostenido con la vida de aventuras que ofrecía el yire, en la que los gays elegían el placer por lo desconocido antes que las promesas de la vida conyugal. La calle fue su destino, sí, pero también el origen de mucha de su poesía y el punto de llegada de su trabajo.

De martes a domingos, de 11 a 18 horas. Hasta el 14 de mayo. Entrada Gratuita.

*MUNTREF Centro de Arte Contemporáneo - Sede Hotel de Inmigrantes. Sala de Proyectos, 2do Piso. Av. Antártida Argentina 1335, CABA.

________________________

Dos inauguraciones en el Parque de la Memoria

Con el mar como tópico en su obra, Enrique Ramírez llega al Parque de la Memoria con El imposible paisaje, una exposición que invita a rememorar y conectar la historia chilena con la argentina. A 50 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, el artista echa raíces en la memoria de la violencia política de Chile, su país natal, y trabaja sobre los exilios y las distancias; los desencuentros y los reencuentros; las pérdidas y los olvidos. (Curaduría: Florencia Battiti)

¿Qué lugar ocupan las exhibiciones de arte en el mundo de las ciencias, y viceversa? ¿De qué manera se cruzan estos dos campos? Historia natural, una exposición de Mariana López y Paula Massarutti presentada por el Parque de la Memoria, acerca los procesos de investigación de estas dos artistas para reflexionar en torno al vínculo entre la episteme científica y el trabajo artístico.

A través de piezas audiovisuales, objetos, ediciones, collages, escritos y pinturas, la muestra pone en diálogo a las ciencias exactas y naturales con ficciones académicas y crónicas literarias. (Curaduría: Jimena Ferreiro)

Entrada libre y gratuita. Las exposiciones permanecerán abiertas al público de martes a domingos y feriados de 11 hs a 17 hs.

*Sala PAyS (Presentes, Ahora y Siempre). Parque de la Memoria - Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. Av. Costanera Norte Rafael Obligado 6745, CABA

____________________

Las marcas de la Frontera

Más de la mitad del espacio que hoy integra Argentina nunca fue conquistado por los españoles. Distintos pueblos indígenas mantuvieron su soberanía sobre grandes extensiones en el Chaco, sur de Cuyo y en Pampa-Patagonia hasta que el Estado argentino ocupó esos territorios por la fuerza en las últimas décadas del siglo XIX. Las fronteras fueron entonces una presencia fundamental en la historia nacional. El museo cuenta con piezas valiosísimas que hablan de las relaciones, violentas y pacíficas, que se dieron en ellas.

Las marcas de la Frontera se suma como un nuevo eje a la exhibición Grandes Éxitos con una serie de objetos de origen indígena, otros relacionados con su conquista y representaciones artísticas que se han hecho sobre ellos.

La curaduría de este eje se hizo a partir del proyecto interdisciplinario “De los ex territorios al Museo Histórico Nacional: abordajes provinciales y valorización de colecciones con foco en el proceso de expansión estatal” entre el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH) y el MHN.

La exhibición es uno de los primeros resultados de ese proyecto CONICET. El trabajo implicó una revisión y enriquecimiento del inventario, la digitalización 3D de algunas piezas de la colección del museo y el montaje.

*Museo Histórico Nacional - Defensa 1600 – CABA. Entrada libre y gratuita

___________

Mariano Pagés (1922-2009). Una vida por la escultura

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires presenta la muestra Mariano Pagés (1922-2009). Una vida por la escultura, organizado por Museos BA. La exposición recorre su producción entre los años 1970-2004, donde se han seleccionado obras fundidas en bronce y tallas en madera que brindan al espectador un panorama de la gran obra del célebre y talentoso escultor argentino.

Sus temas abordados fueron la mujer, la maternidad, grandes personalidades de la cultura y la mitología, entre otros. Fue un trabajador incansable en el campo del arte no solo como artista galardonado en repetidas ocasiones por su magnífica labor y aporte a la escultura argentina sino también por su legado en educación como profesor en las Escuelas de Bellas Artes de Buenos Aires, Mendoza y San Juan.

La exhibición podrá visitarse lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 horas y sábado, domingos y feriados de 11 a 20 horas. Entrada general $100 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

*Museo de Esculturas Luis Perlotti, Pujol 644

___________________

Irene Banchero- Laura Valdivieso

El Centro Cultural Borges y la Fundación Luis Felipe Noé invitan a la inauguración de la muestra 120 de La Línea Piensa. En esta oportunidad, las artistas Irene Banchero y Laura Valdivieso exponen “Interludio” y “L de Laura” respectivamente. La exposición se compone de dos grandes núcleos, uno de cada artista. La muestra forma parte de La Línea Piensa, un proyecto creado por Luis Félipe Noé y Eduardo Stupía destinado a visibilizar a los artistas del dibujo de nuestro país.

Se puede visitar de miércoles a domingo de 14 a 20 h hasta junio

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, Buenos Aires

_____________________

Sofia Torres Kosiba: Bravaria

El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad, tiene el honor de presentar Bravaria, la primera exposición individual de Sofia Torres Kosiba (Córdoba, 1974) en un museo de la ciudad.

A partir de un grupo de esculturas y una video performance, Torres Kosiba crea un mundo ficcional, entre la sala de juegos y la necrópolis, en el que el humor, el erotismo, la inquietante atmósfera de los cuentos de hadas y los relatos góticos, y una sutil violencia se conjugan para poner al descubierto el siniestro límite entre la belleza y el horror que se esconden tras la decepcionante alienación de la vida cotidiana.

Sofia Torres Kosiba: Bravaria, curada por Raúl Flores, es una nueva exposición del programa Moderno Federal. El programa se inició en septiembre de 2022 y tiene como objetivo crear un archivo público y un mapa de la escena nacional de arte contemporáneo.

Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11:00 a 19:00. /Sábados, domingos y feriados de 11:00 a 20:00. /Martes: cerrado. /Miércoles: entrada gratuita para público general.

Entrada general: $50 para visitantes residentes en Argentina. Reserva de entradas en museomoderno.org.

*Museo Moderno. Avenida San Juan 350, CABA.

_________________

Hernán Marina: Naturaleza moderna + Juan José Olavarría: La morcilla de oro

El 15 de marzo la galería Herlitzka & Co. inauguró Naturaleza moderna, exhibición de Hernán Marina que reúne una serie de grandes pinturas, la mayoría nunca antes exhibidas. El artista, que por primera vez incursiona en la pintura de manera formal, nos sumerge en una naturaleza hipnótica. Surgida en un momento crítico durante la pandemia, la serie nació de la necesidad del artista de “volver a lo más esencial”. El deseo de contemplar nuevamente la tierra, las estaciones del año con sus cambios, el color que habita en la naturaleza. “Situaciones vibrantes que sentí que se enlazaban con mi deseo”, cuenta el artista.

Empezó fotografiando las plantas de su casa y haciéndose autorretratos. El proceso secuencial incluyó fotos, composiciones y bocetos digitales, para luego dar el salto a pinturas de gran formato que condensan la vida en primer plano. Con líneas limpias y colores intensos, Marina crea paisajes donde la naturaleza prevalece sobre la imagen humana: el sujeto se desvanece ante la maravilla.

La morcilla de oro, exhibición de Juan José Olavarría, despliega una instalación pictórica donde vincula la historia de Venezuela con la de nuestro país. La ambientación remite a una sala recoleta de museo, ahora llena de pinturas hechas con láminas de oro, que representan imágenes de comidas típicas de nuestro país donde la carne –cortada como cuerpo eviscerado— es clave. El artista desplegó una gran fiambrería. “Estoy adentro de la galería, sólo un espacio comercial, mostrando cómo se venden chorizos. La historia del arte se hace en otras partes”, señala Olavarría.

Artista multidisciplinario, activista comunitario, investigador sobre historia política, Olavarría investiga en bibliotecas y en la propia arena política. Hace textiles, performances, fotografía, video, dibujos, instalaciones. Desde hace 25 años realiza investigaciones de historia política en América Latina. Indagó en temáticas tales como la violencia política, la situación en fronteras con focos violentos (como la de Venezuela y Colombia en 2007), salud mental y discapacidad, entre otros temas.

Las pinturas de cerdos, lechones, pollos, cortes de ganado vacuno, picadas como mandalas y ácidos diagramas de animales transforma la solemnidad de un museo en un ámbito mundano, precario, de violencia latente.

Hasta el 10 de mayo de 2023. Días y horarios: lunes a viernes de 11:30 a 19 hs.

* Herlitzka & Co. Libertad 1630

_________________

1984 (y otras obras). Nora Iniesta

Desde tiempos inmemoriales los números redondos son usados para festejar. Muchas veces, no necesariamente tienen una relación directa con ese punto de partida; otras, como en este caso, sí, con lo cual, es oportuno señalarlo, no dejarlo pasar, dado que la memoria en el hacer de un artista pertenece a su propia historia. Compartirla, mostrando este conjunto de obras que nos hablan del tiempo, doce obras como exponentes de un año calendario; unidades como meses con un total de 365 días, en este caso representados cada día con una tarjeta de “fichar” el ingreso al trabajo, resultan ser el punto de partida de esta serie armada cual tacos calendario. Traerla al presente. Tal el propósito.

No es casual la elección de trabajar sobre tarjetas de ingreso a una jornada laboral; ellas marcan el tiempo; el día a día, y dado que Iniesta se vale siempre de usar soportes que han tenido otro uso, o han sido creadas para otro fin, se apropia de las mismas y las convierte en pequeñas unidades que conforman cada obra. Así, nos muestran un soporte del que la artista se vale cual excusa para mostrar su dibujo, su grafía y así expresarse en ellas. (carbonilla, lápiz y pastel). …-Trabajo pero también dibujo, intervengo ese soporte que marca la regularidad y el día-…

El conjunto de obras fue mostrado en la galería Julia Lublin, Galería del Retiro, Buenos Aires en el año de su ejecución: 1984. 2024, pronto, significarían cuarenta años de su realización; adelantamos el tiempo.

Lunes a viernes de 10 a 13.30 y 14.30 a 18 horas hasta el 12 de mayo de 2023

*La Compañía espacio de arte. Arenales 1145

__________________

Reserva natural

El Centro Cultural Borges del Ministerio de Cultura de la Nación invita a participar de Reserva Natural, una instalación y acción performática, a cargo de la Colectiva Thigra de la ciudad de Rosario, que tendrá lugar el viernes 5 de mayo, a las 18h, en el Espacio Vidriera del Centro Cultural.

Reserva natural es parte de la exposición colectiva y federal Las herramientas existen en los gestos de aquello que vuelven posible, curada por Guillermina Mongan, Alicia Valente y Leticia Barbeito, que se exhibe en el Borges, de la que participan ocho colectivas de distintas ciudades argentinas y una de Iquique, Chile, y que desde tácticas situadas transfeministas abordan problemáticas socio-medioambientales, antirracistas, migrantes y sexogenéricas activando estrategias gráficas.

Viernes 5 de mayo a las 18h. Hasta el 27 de mayo

*Centro Cultural Borges Viamonte 525, Buenos Aires

_________________

El borde de sí mismo / tercera edición

Este ciclo concebido por Alejandro Tantanian, y que cuenta con dos ediciones anteriores (en 2015 y 2016 respectivamente), anuncia su tercera edición llamada Exploraciones desde un espacio exterior con curaduría de Tantanian y Javier Villa. Los artistas participantes son José Guerrero, Marina Otero y Gustavo Tarrío, de las artes escénicas y Ernesto Ballesteros, Porkería Mala y el colectivo Tótem Tabú, de las artes visuales.

El borde de sí mismo propone la creación de obras que graviten entre disciplinas, organicen un tiempo escénico que permita compartir el proceso y la construcción de la obra. Imaginar aquello que no tiene forma aún, permitir el error y alentar el fracaso, conviviendo con el público en un espacio y tiempo al que no suele ser invitado. La obra se gesta y se escribe en la tensión entre la mirada del artista y el público.

Proponerles, entonces, a los artistas un espacio de experimentación, de ensayo y error, y que ese intento sea compartido con los espectadores.

En esta edición de El borde de sí mismo se plantea un diálogo con las obras y los temas de la exposición A 18 minutos del sol que abrirá sus puertas el 24 de mayo y que cuenta con curaduría de Javier Villa y Marcos Krämer.

Del 19 de mayo al 2 de julio de 2023. Cada fin de semana se estrenará una de las seis performances de los artistas convocados y las funciones serán los viernes a las 20 h y los sábados y domingos a las 16 h y a las 18.30 h. El séptimo fin de semana (29 de junio al 2 de julio) podrá verse toda la programación del ciclo Y las funciones serán el jueves 29 de junio y viernes 30 de junio a las 20 h, sábado 1 de julio y domingo 2 de julio a las 16 y 18.30 h.

*Todas las funciones de El borde de sí mismo duran entre 30 y 60 minutos y se presencian de pie.* Hay disponibilidad de asientos para personas mayores y/o con discapacidad.* Viernes a las 20 h, sábados y domingos a las 16 h y a las 18.30 h * Entradas por Alternativa desde $ 700.

* Museo Moderno Avenida San Juan 350, CABA

________________________

La Fundación Creavida inaugura la muestra de arte sobre el nacimiento “Mi mamá me mima”

Desde el viernes 5 de mayo y hasta entrada la primavera, la Fundación Creavida abre sus puertas para la muestra de arte “Mi mamá me mima” que incluye fotografía y una instalación ideada por la artista Andrea Scuderi confeccionada por 250 mujeres tejedoras de diversas edades y de 3 países, entre ellas mamás, abuelas, a partir de paños tejidos por ellas mismas.

Para su elaboración, las mujeres se reunieron a lo largo de 3 años presencial o virtualmente, para tejer en silencio y en estado de meditación activa fragmentos de lo que sería un gran útero comunitario. La instalación nos invita a desconectarnos del mundo exterior para zambullirnos en un espacio diferente que nos vincula con nuestra experiencia en el útero materno. “Estas reuniones remiten a los grupos de mujeres que desde tiempos inmemoriales se congregaban alrededor del fuego para realizar sus labores”, comenta una de las tejedoras.

La Fundación nos recibe en un bar librería donde además podremos ver las obras de las fotógrafas de la maternidad: Leticia Valverdes y Ashley Marston.

La muestra podrá visitarse de forma gratuita desde el 5 mayo de lunes a jueves de 8.30 a 15 hs y los viernes hasta las 17h. en la sede de la Fundación Creavida (Ramallo 2625) de la Ciudad de Buenos Aires.

___________________

Premio Adquisición de Artes Visuales 8M. Tercera edición

El Premio Adquisición de Artes Visuales 8M presenta su tercera edición. Este concurso anual, instaurado en 2021, tiene por objetivo sostener una política de adquisición de obras de arte basada en la necesidad de revertir la conformación patriarcal del patrimonio cultural nacional y contribuir a disminuir la disparidad de género en la conformación de las colecciones públicas.

La exhibición presenta obras de más de 70 artistas de todo el país y puede verse en las salas del séptimo piso del Centro Cultural Kirchner. Destinada exclusivamente a artistas mujeres, lesbianas, travestis y trans con el propósito de visibilizar estas subjetividades en nuestra sociedad, la selección resguarda asimismo una amplia presencia federal, así como la pluralidad de propuestas y lenguajes artísticos.

Las piezas premiadas serán adquiridas por el Ministerio de Cultura para formar parte del patrimonio de la colección de arte del Palais de Glace - Palacio Nacional de las Artes.

El concurso es impulsado por el Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural.

La exhibición puede visitarse de miércoles a domingos de 14 a 20 h. La actividad es gratuita y no requiere reserva previa de entradas. Hasta el 14 de mayo

*Centro Cultural Kirchner. Séptimo piso. Sarmiento 151

_____________

El cuerpo es Avant Garde

Es la segunda exhibición de Sofía Quirno en Hache, con curaduría de Laura Hakel. Se compone de un conjunto de pinturas de gran escala, esculturas y animaciones que revisitan las relaciones entre el cuerpo, el tiempo y el deseo.

Frases y percepciones recogidas al transitar por la calle en el día a día, collages pintados provenientes de cuadernos en los que la artista trabaja hace más de doce años, y composiciones fragmentadas con referencias a tajos, huevos y ciclos, plantean en la muestra preguntas sobre cómo se programa y cómo se reprograma la autopercepción de un cuerpo en relación a su capacidad de gestar. En otras palabras, El cuerpo es Avant Garde, explora promesas, incomodidades, libertades y frustraciones en torno a cómo se moldean la subjetividad, la imaginación y las expectativas sobre el tiempo reproductivo de un cuerpo.

Lunes a viernes de 14 a 19 h. hasta junio. Otros horarios con cita previa.

*Hache. Loyola 32, Villa Crespo, Buenos Aires. www.hachegaleria.com / info@hachegaleria.com

__________________

La Mujer y El Cine: 35 años, 10 imágenes

Muestra fotográfica organizada por La Mujer y El Cine y GeneroDAC. La muestra permanecerá abierta todo el mes de mayo. Inauguración: 8 de mayo, 18hs en la sede de DAC (Vera 559 – CABA)

Actividad libre y gratuita con inscripción previa.

_______________

Fotografías de Augusto Ferrari en la colección del Bellas Artes

“Fotografías de Augusto Ferrari en la colección del Bellas Artes”, primera exposición individual que la institución dedica a la obra del pintor, arquitecto y fotógrafo nacido en Italia, padre de León Ferrari.

Esta muestra, con curaduría de Cecilia Rabossi y Andrés Duprat, presentará en la sala 42 del segundo piso unas 150 fotografías, dibujos y pinturas del artista ítalo-argentino pertenecientes, en su mayoría, al acervo del Bellas Artes, que se articularán con “León Ferrari. Recurrencias”, la exhibición que abrirá al público en mayo próximo en el Pabellón de exposiciones temporarias.

Esta primera muestra pone de relieve dos de las series fotográficas que integran la vasta producción de Augusto, donadas al Museo por sus hijos León y Susana Ferrari en 2004. Estos conjuntos de imágenes se centran, por un lado, en los desnudos realizados en Italia entre 1922 y 1925, y por otro lado, en las escenas y los modelos fotografiados por el artista en Buenos Aires durante 1917, que utilizó en el programa iconográfico de la Iglesia de San Miguel Arcángel, ubicada en el centro porteño.

La exposición propone indagar sobre los usos de la fotografía en la obra de Augusto Ferrari, más allá del valor artístico que estas imágenes poseen. En el caso de los desnudos, muchos de ellos sirvieron para la realización posterior de piezas, o se convirtieron en el motivo central de pinturas y dibujos. Además, en la exposición se incluye una obra en la que León Ferrari dialoga con su padre: “Unión libre”, de la serie “Braille”. En ella, León interviene uno de los desnudos que fotografió Augusto con el poema homónimo de André Breton, traducido por Aldo Pellegrini, en escritura táctil. Mediante este gesto, fusiona ambas producciones.

Hasta el 21 de mayo, de martes a viernes, de 11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

* Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, Ciudad de Buenos Aires.

___________________

Buenos Aires en imágenes, del río a la ciudad

Muestra en el Museo Histórico Saavedra. El museo puede visitarse los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h, y sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Entrada general $100 pesos. Jubilados y universitarios con acreditación y menores de 12 años entrada libre y gratuita. Miércoles gratis.

_____________

ARDER en lo que ya ardiendo ardía. Territorios de la poesía argentina

Una instalación que despliega un recorrido a través de los territorios de la poesía argentina. Cruzando épocas, regiones y entonaciones, mes a mes la puesta desarrolla un crecimiento constante e incorpora voces, armonías y nuevos acordes.

Se puede visitar hasta el 30 de junio de lunes a viernes de 14 a 19 hs. Entrada libre y gratuita.

*Museo del libro y de la lengua. Las Heras 2555

________________

De regreso al infinito, mar original, nada que atribuirme. Mara Facchin

A casi cinco años del fallecimiento de la artista, la exposición De regreso al infinito, mar original, nada que atribuirse reúne obras realizadas entre 1998 y 2017, incluyendo algunas piezas “en carpeta” que se verán por primera vez: archivos digitales y proyectos que quedaron inconclusos, como el título de la exposición: una frase cargada de espiritualidad y presagio, tomada de una anotación en una libreta. Una serie de instalaciones reconstruidas cuidadosamente a partir de fotos de archivo e instructivos de montaje que la artista dejó, se despliegan en la sala con la contundencia de una exposición de fuerte carácter instalativo. Sus famosas series de fotografías digitales, Countries y Retratos, las obras más tempranas de la exposición, reflejan las primeras tensiones entre lo manual y lo digital en su trabajo. Otra serie de piezas evidencian la paulatina abstracción de la imagen digital, y la complejización del procedimiento de impresión sobre diversos soportes: lienzo, vinilo, gazas, acrílico, calcos y finalmente vidrio. “Imágenes “en tránsito”, de un medio al otro, fotográfico, químico, electrónico” en palabras de la curadora, en donde el color, la luz y los destellos toman protagonismo

Curaduría: Gabriela Francone - Cristina Schiavi

Hasta el 17 de junio

*Fundación OSDE. Arroyo 807, CABA

________________

Muestras visuales en El Cultural San Martín

Acceso libre y gratuito de jueves a domingos de 15 a 21.

-El horizonte es un bosque, de Maru Fernández, estará en el Entresuelo del espacio. Esta muestra planteará deconstruir la búsqueda de un panorama como espacio de calma y comodidad.

-La era del peluche, de Gerónimo Araquistain, en el Hall AB del espacio, va a proponer un análisis acerca de la significación de la baraja española en nuestra sociedad. La textura pop que el peluche le otorga a la obra será un intento de reconfigurar el presente a partir de la alteración de símbolos del pasado que siguen siendo cotidianos. En esta muestra, para Araquistain los naipes no son un juego. Son, por el contrario, el motivo de una relación entre el objeto nacido en Europa que, desde hace años, forma parte de nuestro cotidiano. En su obra invita a repensar sobre esos naipes cargados de imágenes de reyes, caballeros, espadas, oros, bastos y copas que corresponden a la iconografía europea y no a nuestro ser cultural.

-Neurouniversos por Merysun, de la periodista y científica social autista Marisol San Román, se encontrará en el Hall de la Sala Muiño. Esta muestra develará una búsqueda de la artista que reside en expandir sus ideales, proyectos y formas de ver el mundo, como los de otras personas con discapacidad. La exposición es, de esta manera, un reconocimiento a quienes viven en su propio mundo. Se trata de una forma de aprender acerca de las problemáticas, beneficios y dudas en torno al autismo y otras condiciones. Las obras expuestas fueron realizadas por Merysun (Marisol San Román) durante diferentes crisis sensoriales. De acuerdo a ella, se trató de un camino de liberación: allí la creatividad habilitó una vía de escape a situaciones desagradables y una manera de canalizar la información frente a nuevos conocimientos.

- Iluminación, de Iara Freiberg. Hija de padres argentinos, la artista Iara Freiberg nació en San Pablo. Su trabajo se desarrolló en Brasil y seguramente de ahí proviene el interés por una arquitectura modernista y el espacio público que refleja en la mayoría de sus obras. Las pinturas ilustran una arquitectura despojada, monumental, silenciosa. Los dibujos, en cambio, se centran en los detalles, rincones, pasillos y escaleras. Sus fotografías nos muestran espacios ásperos y solitarios. El uso de la proyección de formas tridimensionales en las intervenciones es recurrente y le permite generar un diálogo entre el espacio elegido y una imagen percibida, virtual.

*El Cultural San Martín. Sarmiento 1551, C. A. B. A.

_______________

El Recoleta inaugura cuatro muestras de visuales en el marco de la campaña 8 M

Las exhibiciones forman parte de la programación de 8 M, una campaña que celebra la potencia de los vínculos intergeneracionales entre mujeres. Las muestras se pueden visitar de martes a viernes de 13.30 a 22, y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22. No hace falta reservar entrada.

-Uruguay Connection. Salas 3, 4 y 5.

Uruguay Connection reúne 54 obras de once artistas contemporáneos en una muestra colectiva, y parcialmente panorámica, del arte actual uruguayo. Con la curaduría de Eugenia Garay Basualdo, la exposición propone variantes estilísticas que, en ciertos casos, derivan de la tradición, como las marinas o la abstracción geométrica, y en otros, responden a tópicos vigentes como las diversidades de géneros, el comportamiento físico del cuerpo, el uso del tiempo personal, y el fútbol, como no podía ser de otra manera.

-El tiempo que vives es más fuerte que tú. Sala 7

El tiempo que vives es más fuerte que tú es una instalación audiovisual realizada a partir de investigaciones sobre el tema del cuerpo como territorio y práctica de reflexión política, civil y estética. Esta obra se inspira libremente en el antiguo cuento “Moralidad del ciego y del tullido”, de André de La Vigne (1470-1526), que el artista reelabora con una personal composición fílmica, filmada con realizadores locales y la colaboración de Walter Lo Votrico y Sergio Sotelo, dos actores con discapacidad visual y motora en su primera experiencia.

El proyecto fue ganador en 2019 del PREMIO PARA EL ARTE ITALIA ARGENTINA. Esta muestra cuenta con el apoyo del Instituto Italiano di Cultura de Buenos Aires. Artista: Martín Errichiello

-Pura gráfica. Sala L

Pura gráfica es una exposición colectiva de impresorxs artesanales y diseñadorxs gráficxs que utilizan técnicas tradicionales de impresión manual como lenguaje visual: impresión plana, letterpress, serigrafía, xilografía y otras técnicas gráficas artesanales. Ofrece un acercamiento al oficio gráfico desde la profesión actual del diseño, con una mirada renovada sobre prácticas ya transitadas. Reúne obras de diseñadorxs que imprimen e impresorxs que diseñan.

A través de la exhibición de impresos, copias y originales de impresión, materiales y herramientas de producción, se buscan los cruces entre la formación actual de diseñadorxs en Comunicación Visual, con marco en la Universidad Nacional de Lanús, y las prácticas reales que recuperan la historia del oficio.

Presentada por la cátedra de Diseño y Comunicación Visual de la Universidad Nacional de Lanús. Curadores: Andrea Gergich y Juan Lo Bianco

-Pirámide circular. Sala 8

En esta instalación, Cristian Turdera indaga e investiga la aparición de personajes mágicos pseudo neo-chamánicos. Su propuesta recrea un ámbito de culto con personajes mito-poéticos contemporáneos como una figura madre totémica, deidades que la rodean y tutelan este santuario propio y devocional. La obra es acompañada por la música de Dësastrë. Curador: Daniel Fischer

*CC Recoleta. Junín 1930

______________________

Qué cosa, la poesía visual?

La exhibición Qué cosa, la poesía visual? presenta una amplia selección de obras históricas y contemporáneas en las que se exploran las posibilidades del lenguaje y de la palabra.

Con curaduría de Guillermo Daghero y diseño expositivo de Anna Ferrari, la muestra reúne textos visuales y sonoros de poetas y artistas de Argentina, Chile y Brasil, así como parte de un valioso archivo de poesía visual argentina. Cada una de las obras es una forma de experimentación con el uso del lenguaje, donde la palabra puede concebirse como una imagen, como el registro de una acción, como un juego o simplemente como una forma.

La exhibición, que ocupa las salas del sexto piso, ensaya una posible síntesis de una historia local de la poesía visual, a la vez que una revisión del trabajo de quienes años atrás experimentaban con el lenguaje, a veces con palabras o escapando de ellas por medio de la invención poéticamente libre. Hoy esas exploraciones del pasado se reúnen en el espacio de las salas con prácticas contemporáneas en las que se pueden leer, escuchar y entrever textos que en su materialización encuentran y actualizan la cosa visual de la poesía.

Hasta el 1 de octubre, de miércoles a domingos, de 14 a 20 h. La actividad es gratuita y no requiere reserva previa.

Artistas: Ezequiel Alemian, Archivo Vórtice, Geraldine Blas, Hernán Camoletto, Ricardo Carreira, Lenora de Barros, Augusto de Campos, Claudia del Río, Mirtha Dermisache, Lucas Di Pascuale, Carlos Estévez, Rosana Fernández, León Ferrari, Belén Gache, María Gamarra, Magdalena Jitrik, Jorge Macchi, Emiliano Miliyo, Leticia Obeid, Huenú Peña, Jorge Santiago Perednik, Juan Carlos Romero, Gisella Scotta, Carlos Soto-Román, Hugo Vidal, Edgardo Antonio Vigo, Ivana Vollaro.

*CCK. Sarmiento 151

___________________

Papeles y cerámicas de Picasso, en el Bellas Artes

A cincuenta años de la muerte del artista español Pablo Picasso (Málaga, 1881-Mougins, Francia, 1973), el Museo Nacional de Bellas Artes se suma a las exposiciones internacionales en torno a esta conmemoración, con la muestra “Picasso en el patrimonio del Museo”, que reunirá en la sala 33 más de 30 papeles y cerámicas de su autoría que integran la colección.

La exposición, con curaduría de Paola Melgarejo, investigadora del Museo, recorre temas típicos del artista, a partir de las diversas técnicas que abordó.

Las obras en exhibición, datadas entre 1905-1959, incluyen grabados, dibujos y cerámicas realizados desde su etapa de juventud, entre los que hay retratos de las mujeres importantes de su vida o escenas en su atelier, y también piezas que muestran su interés por la situación política de entreguerras y la representación de animales fantásticos, con los que se identificó y que hoy son símbolos picassianos universalmente reconocibles.

“Picasso en el patrimonio del Museo” podrá visitarse hasta el 18 de junio de 2023 en la sala 33 del primer piso del Museo, de martes a viernes, de 11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, Ciudad de Buenos Aires.

________________________

Renacimiento

El artista visual Federico Roldan Vukonich inaugura RENACIMIENTO, su primera muestra individual en Galería Casa proyecto.

En la exhibición se desarrolla una narrativa en la que los cuerpos geométricos se relacionan y afectan con características propias de la biología, como la germinación, el crecimiento y la reproducción de las plantas. La geometría cede y se abre hacia nuevas relaciones poéticas y visuales. Se puede solicitar catálogo y ver más obra e información del artista en la web de la galería, www.casaproyecto.com.

*Casa Proyecto. Carlos Calvo y Defensa

_______________

Dibujos antiguos de maestros italianos, en el Bellas Artes

El Museo Nacional de Bellas Artes inauguró la exhibición temporaria “Papeles antiguos. Dibujos italianos del Museo Nacional de Bellas Artes”, curada por el especialista Ángel Navarro, que presenta más de un centenar de obras de grandes maestros italianos de los siglos XVI al XVIII, pertenecientes a la colección Bayley, un valioso conjunto adquirido en 1906 por el primer director del Museo, Eduardo Schiaffino.

Compuesto por casi seiscientos dibujos, el catálogo conformado por el escritor y coleccionista inglés John Whitcomb Bayley (1787-1869) incluía nombres de artistas notables, con una gran mayoría de piezas atribuidas a autores italianos y otras de las escuelas flamenca, holandesa, francesa, inglesa y española. En 1906, durante su campaña de compras para ampliar y enriquecer el patrimonio institucional, Schiaffino adquirió la colección completa en Roma, que ingresó al Museo un año después.

La exposición de 112 piezas, que se despliega en las salas 37 a 40 del primer piso, está organizada en once núcleos temáticos, a partir de las escuelas surgidas en distintas regiones italianas, como Roma, Florencia, Parma, Venecia, Bolonia, Lombardía, Génova, Piamonte, Nápoles y Sicilia. Además, en el apartado “Copias excelsas”, se exhiben trabajos que en la colección Bayley aparecían atribuidos a Rafael, Miguel Ángel o Leonardo, que a principios del siglo XX funcionaron como las primeras imágenes de estos grandes maestros que los estudiantes y artistas argentinos podían observar.

Como complemento de este proyecto de investigación y de la muestra “Papeles antiguos”, el Museo editará un amplio catálogo razonado de la colección Bayley, de próxima publicación.

Hasta el 18 de junio de 2023, de martes a viernes, de 11 a 20, y los sábados y domingos, de 10 a 20, con entrada libre y gratuita.

*Museo Nacional de Bellas Artes. Av. del Libertador 1473, Ciudad de Buenos Aires.

________________

Calle

El Centro Cultural Borges del Ministerio de Cultura de la Nación invita a la inauguración de Calle, de la Colectiva La Lola Mora, Trabajadorxs de las Artes Tucumán que tomará el espacio Vidriera del Centro Cultural. Calle es parte de las muestras que se actualizan en la Exposición colectiva y federal Las herramientas existen en los gestos de aquello que vuelven posible.

Las herramientas existen en los gestos de aquello que vuelven posible. Curaduría Leticia Barbeito, Guillermina Mongan y Alicia Valente.

Sala galería, Vidriera y Sala Norah Borges. Hasta el 27 de mayo

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, Buenos Aires

____________________

Actividades en el Museo Moderno

Llega abril y en el Moderno te esperamos con una amplia propuesta de actividades educativas. Te invitamos a descubrirlas y a agendar tu visita (actividades orientadas a adultos)

-Trama. Taller anual de experimentación artística para adultos

Trama es el nuevo taller anual de arte para adultos del Museo Moderno, un laboratorio de creación sensible y aprendizaje mutuo. En este espacio, indagaremos en la colección del museo y en el universo ilimitado de la práctica artística contemporánea. Construiremos, desde la observación y el propio hacer, un encuentro de exploración colectiva. No requiere conocimientos previos. Todos los viernes, de 17 a 19 h. Sala Supervielle (1er piso). Actividad presencial con inscripción previa

-Las orillas. Grupo de cartografía colectiva. Proyecto deriva y mapeo del barrio de San Telmo y sus contornos.

Coordinada por el colectivo de urbanistas y activistas ambientales m7red, la propuesta cuenta con la participación de personas mayores de la Residencia Balcarce, así como vecinas, vecinas y otras personas interesadas por el pasado y el futuro de la convivencia entre culturas y naturalezas del medio más cercano.

A través de conversaciones, paseos y prácticas de documentación artística lo que se pretende es hacer visible aquello que la cartografía muchas veces no alcanza a representar: el barrio y sus habitantes -humanos y no-humanos-, como la suma de cada paso, parada y eventual encuentro.

Reuniones quincenales en el Museo y en el territorio. Actividad presencial sin inscripción previa. Para más información: comunidades@museomoderno.org

-Escuela de pintura. Una experiencia artística de aprendizaje colectivo.

La Escuela de pintura es un espacio de taller que nació después de la pandemia, tras un proceso de escucha y diálogo mediado por propuestas artísticas con las residencias, centros de jubilados y otros espacios de encuentro para personas mayores de la Comuna 1 de la Ciudad de Buenos Aires.

Esta experiencia busca crear un ambiente de participación, donde aprender es familiarizarse con técnicas y materiales, pero también animarse a incorporar lo que puede enseñarnos el otro. Todos los miércoles, a las 15 h. Sala Supervielle. Actividad gratuita y presencial sin inscripción previa

Para más información, escribí a comunidades@museomoderno.org

*Museo Moderno. Av. San Juan 350 (CABA)

::::::::::::::::::::

DANZA

Amistá

Es una ventana a la intimidad de tres malabaristas de semáforo, aquello que los automovilistas y peatones nunca llegarán a ver en la senda peatonal. La lucha por la supervivencia, la obsesión por el juego, la angustia de no ser y el miedo al fracaso. Y en el otro extremo, la fiesta, la amistad y la complicidad. Es un bascular constante para revelar la otra cara de la moneda, la que no sale en la calle. Una montaña rusa, absurda y delirante para reivindicar el género y llevarlo hacia otros horizontes que nunca tendrán tiempo de existir en 1 minuto de luz roja.

Obra Ganadora del Primer Premio Regional de CABA del Concurso Nacional de Proyectos de Danza 2020 otorgado por el Fondo Nacional de las Artes. Clavas. Guitarra en vivo. Manipulación de todo. Movimiento afectado. Delirios tragicómicos. El backstage de los malabaristas callejeros.

Funciones: viernes de abril y mayo, 23 hs. Entradas: desde $2000 / Alternativateatral o en boletería. Duración: 60 min. Público: ATP

* El Galpón de Guevara (Guevara 326, CABA)

__________________

Danza en el Borges

-jueves 11, 18 y 25 de mayo, de 15h a 18 h | Sala Tita Merello

Laboratorio Asomándose a la intimidad del mundo femenino en el Tango. Tango escénico, género y tecnología, a cargo de Verónica Litvak y Liliana Tasso.

El laboratorio taller consta de cuatro encuentros en los que se brindarán herramientas compositivas y un espacio de exploración para la creación de una performance que aborde el cruce entre el tango, el cuerpo, el género y las tecnologías. El taller se nutre de dos vertientes, la del cuerpo, el movimiento y la composición coreográfica en torno al tango escénico desde una perspectiva de género; y la del uso de dispositivos tecnológicos como cámaras web, capturas en vivo y proyecciones.

La propuesta forma parte del proyecto Tango Tanz Trilogy, coproducción argentino-austríaca de creaciones que fusionan el lenguaje de la danza contemporánea, el tango, y las tecnologías de la imagen y la comunicación, desde una perspectiva de género

-Jueves 11 de mayo, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

SITUAR DANZA

NUNCA QUISE RENUNCIAR A MI CARNE. Directoras Ana Lucía Pellegrini y Sofía Rypka

El origen de una excitación. Una tragedia. La deformación pictórica como cada detalle visceral de un gesto. Un robo. La preparación para la nada. Un nudo de tiempo. La potencia y la destrucción. El despliegue de un baile. Un drama real o una epifanía. El intento imposible de dejar de ser unx, para querer ser otrx.

Directoras / intérpretes Ana Lucía Pellegrini y Sofía Rypka

-Jueves 18 de mayo, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

SITUAR DANZA

LA LUNA EN LA CAJA. Coreografía y Dirección David Señoran

Las soledades de antes no son para nada distintas a las de ahora. Solo en forma. Lo que sentimos con respecto a la soledad nos reúne y atraviesa generacionalmente. Podemos darle complejidad a la conceptualización, podemos reflexionar de formas más o menos profundas, pero de todos modos allí está la soledad para tratarnos a todos por igual, en algún momento, en algún instante, incluso en algún sueño. La luna en la caja busca establecer un diálogo entre la tradición y la contemporaneidad.

-Jueves 25 de mayo, 18 h y 18.30 | Sala Norah Borges

CICLO EXPERIENCIAS EN ESCENA

La Decisión. Dirección Mariela Puyol

La Decisión es una obra que atestigua la mutación constante de un cuerpo que sin ser, puja por construirse ¿Cuántas veces es necesario morir sin llegar siquiera a conformar una forma inteligible? ¿Cuánto de la antigua piel perdura en cada resurgimiento? Por capas y estratos ascendentes que darán estructura a esta pieza, desde la oscuridad y el caos de las formas sin definir, se verá aparecer paulatinamente a una mujer que en carne y huesos se mueve agitando el espíritu que la habita.

-Jueves 25 de mayo, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

SITUAR DANZA

MUJER DIAMANTE. Idea y Dirección Natacha Visconti

Mujer Diamante es un solo de danza contemporánea que ahonda en la capacidad del cuerpo para desigualarse, diversificarse y construir universos disímiles. El movimiento y la luz dialogan para crear mundos poéticos y simbólicos que se suceden y resignifican a partir de sus diferencias. El cuerpo es un prisma que permite refractar, reflejar y descomponer su propia luz para descubrir los matices de su luminosidad, sus sombras y su espectro tonal.

-Domingo 28 de mayo de 17 a 20 h | Salón Tita Merello

Milonga a cargo de Milonga Del Chiquilín Tango Club

*Centro Cultural Borges. Viamonte 525, Buenos Aires. Todos los espectáculos son con entrada gratuita con reserva previa

_______________

El silencio, de Cecilia Priotto y Cipriano Argüello Pitt

Continúa el ciclo Danza en La Cúpula con El silencio, obra de danza performática de Cecilia Priotto y Cipriano Argüello Pitt.

Proveniente de la provincia de Córdoba, esta obra forma parte de la selección de proyectos de todo el país de la Convocatoria Federal Situar Danza, que conforman una programación de 57 actividades que se presentan en los Centros Culturales Nacionales dependientes de la Subsecretaría de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales del Ministerio de Cultura de la Nación: el Centro Cultural Borges, el Centro Cultural Kirchner y Tecnópolis.

6 de mayo a las 20 h en La Cúpula

La actividad es gratuita y no requiere reserva previa: se ingresa por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala. Se recomienda llegar 30 minutos antes de la función.

Esta obra contiene desnudos. En el caso de personas menores de edad se recomienda acompañamiento y orientación de mayores responsables.

Por consultas sobre entradas e ingresos, escribir a: atencionpublico.cck@cultura.gob.ar

*CCK. Sarmiento 151

____________

Folia de Cie Käfig / Mourad Merzouki por el Ballet Contemporáneo del San Martín

El Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, informa que entre el viernes 5 y el miércoles 10 de mayo tendrá lugar la preventa de localidades con descuento de hasta un 20% para el espectáculo Folia que el coreógrafo francés Mourad Merzouki de Cie Käfig montará con el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, que dirige Andrea Chinetti y codirige Diego Poblete.

Interpretado por la compañía de danza contemporánea del San Martín, con la participación de la soprano Graciela Oddone y un ensamble en vivo dirigido por Jorge Lavista, Folia se estrenará el jueves 1° de junio a las 20 horas en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín (Avenida Corrientes 1530) y permanecerá en cartel hasta el domingo 18 del mismo mes.

_______

T para T

T para T es poesía aérea atravesada por la pandemia. Lxs intérpretes hablan de si mismxs y al mismo tiempo de todos, lo que permite que nos sintamos, de alguna manera, reflejados. Una relación entre un hombre y una mujer se va transformando como lo hace la danza y las múltiples versiones de una misma canción. Ya no son una mujer y un hombre sino diversas entidades de género. Las distintas percepciones sobre el propio cuerpo, las diferentes acepciones del amor ideal, las diversidades de género se van desenvolviendo, modificando, evolucionando, transformando.

Coreografía y dirección artística general: Brenda Angiel

Funciones: Sábados: de mayo a las 21 h. Duración: 55 minutos

Entradas: $2000 y $1500 para estud y jubilados. Reservas al: 49836980 o por Alternativa Teatral

* Aérea Teatro. Bartolomé Mitre 4272, Almagro

::::::::::

TEATRO

Aven, por Fuerza Bruta

FUERZA BRUTA construyó una nueva sala, la Sala SINPISO, en GEBA. AVEN, un lugar sin piso, es un nuevo show que busca la felicidad. Buscamos ser libres, recrear elementos y efectos de la naturaleza. Una obra lúdica y con una mirada amorosa, que busca recobrar esa belleza que ya nos es extraña y que nos emociona hasta las lágrimas. AVEN será el show más feliz del mundo, y en nuestra casa.

Entradas a la venta en www.ticketflash.com.ar

*GEBA. Julio A. Noble y Figueroa Alcorta

___________________

Kardum

Kardum nos sumerge en la vida de un físico teórico de renombre que está al borde de un descubrimiento trascendental que promete cambiar el mundo. Durante una entrevista, donde presentará su último libro, Lino Kardum se enfrenta a un periodista que lo expone a ver aspectos de su vida que desconoce por completo. Kardum nos invita a pensar sobre las consecuencias de las decisiones que tomamos en un intercambio donde el amor y la vocación están en juego.

De Ignacio Bresso. Dirección: Sofía González Gil. Con Ignacio Bresso, Mario Mahler, Sandra Criolani

Sábados 20h. Entradas en venta en Alternativa Teatral – Precio: $2.500

*El Método Kairós Teatro. El Salvador 4530

______________________

Jugando en un tiempo dormido

¿Quién puede definir qué es “lo mejor” para un niño? ¿Su madre? ¿Su padre? ¿La Ciencia? ¿El “sentido común”? ¿Un compañero de juegos? ¿Quién puede ser su mejor “vocero”? La pieza nos interroga acerca del posible lugar en el que, a veces, los adultos intentan ubicar a un niño: como un juguete más en el acotado universo de una vida compartida.

De Jorge Alberto Giglio. Dirección: LIZARDO LAPHITZ. Intérpretes: Agustina Sáenz, Emiliano Delucchi y Lucas Álvarez

Funciones Sábados 20 hs

*Polonia Teatro - Fitz Roy 1475, CABA

__________________

Marcados, de por vida

Una historia de amor entre dos judíos conversos al catolicismo en tiempos de persecución religiosa. El dramaturgo Juan Bautista Diamante y María, una bailarina, se encuentran obligados a disimular su origen judío frente a las visitas de Fermín Sánchez, enviado por el Santo Oficio de la Inquisición. La obra se pregunta: ¿Hasta dónde podemos ocultar quienes somos y lo que pensamos?

De Ricardo Halac. Puesta en escena y dirección de Lizardo Laphitz. Elenco: Jose Escobar, Carla Di Amore y Lizardo Laphitz

Funciones: Viernes a las 20.30 hs. Duración: 70 minutos + debate post función (optativo)

*Teatro El Ojo: Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2115 - CABA

___________________

Habitación Macbeth

Pompeyo Audivert continúa presentando, en Tercera Temporada Consecutiva, el multipremiado espectáculo unipersonal. Tres Premios Estrella de Mar | Un Premio ACE | Un Premio Luisa Vehil | Un Premio Siripo | Mención Especial como Obra Destacada – Escuela de Espectadores.

Escrita, protagonizada y dirigida por Pompeyo Audivert, a partir de “Macbeth” de W. Shakespeare| Música Original: Claudio Peña.

Funciones: Viernes, 21 hs; Sábados, 19.30 hs y Domingos, 20 hs.

Entrada: Platea $4000 – Pullman $3200 (Promo Club La Nación 2 x 4000) | Duración: 90 Minutos

*Centro Cultural de la Cooperación- Sala Solidaridad. Av. Corrientes 1543

_________________________

Severino

Retrata los últimos minutos del anarquista Severino Di Giovanni en el calabozo de la Penitenciaria Nacional antes de ejecutarse su pena de muerte durante la Dictadura de Uriburu en 1931. En un tono confesional cargado de preguntas la obra ilustra algunos pensamientos del tipógrafo italiano y narra hechos pasados perforando así la trama histórica para evidenciar la reflexión sobre el hecho de ser fusilado y, sobre todo, del ser visto morir. La voz del poeta se hilvana con la carne para reflejar el fervor y el pensamiento de un hombre que no tembló antes del instante final.

Autoría: Gabriel Rodríguez Molina. Actúa: Juan Manuel Correa. Dirección: Mariano Dossena

VIERNES A LAS 22.30 HORAS. Entrada general: $2000 en venta por Alternativa Teatral.

*Centro Cultural de la Cooperación - Av. Corrientes 1543

______________

Un domingo

Es un domingo en familia. Todos se reúnen alrededor de una gran mesa. En el ambiente se observa un lujo dudoso. La aristocracia ha perdido su brillo. Una tensión reina en este mundo donde todo parece posible. Objetos con vida, cuerpos acrobáticos y contorsionados, proyectando emociones potentes. Un mundo con reglas sociales y psíquicas inquietantes y ridículas; que nos trasladan de la risa a la consternación.

Mentalidad medieval, impulsos de sueños americanos, romances torcidos y delirios imperiales. Inmersión a una familia felineana donde todo desborda, el amor y el odio. Un circo-teatro que contiene a la vez toda la vulgaridad y la gracia del ser. Cuerpos comprometidos al extremo, sentimientos crudos y las más refinadas atenciones. Hay un invitado. ¿Es él la causa de este desastre? ¿O simplemente se ve involucrado en esta vida de familia deplorable? Los domingos a veces son un día de fiesta... ¡y que fiesta!

DOMINGOS A LAS 19 HORAS. Entradas desde $2500. En venta por Alternativa Teatral

*El Galpón de Guevara - Guevara 326

______________

Miguel de Molina al desnudo

Miguel de Molina al desnudo parte de la fantasía de un Miguel que vuelve a España después de 50 años de exilio en Argentina para ofrecer una rueda de prensa y contar su verdadera historia; tan desconocida, manipulada y tergiversada en su patria natal. Convirtiendo al público asistente en los periodistas de los distintos medios españoles que han venido a cubrir la notica de su regreso. Un monólogo construido como un diálogo con el público en el que Miguel se enfrenta a su pasado, pero desde nuestro presente, trazando un puente entre su mundo y nuestro entorno más cercano.

Con gran éxito de críticas y público regresa a Buenos Aires y en su segunda temporada en el Teatro Picadero y por sólo 8 únicas semanas el espectáculo “MIGUEL de MOLINA al desnudo” protagonizado por Ángel Ruiz, presentándose los días viernes, sábado y domingo a partir del 2 de Junio 2023.

Desde el 2 de junio. Funciones: Viernes 22 hs/ Sábado 19.30 hs /Domingo 18.30 hs. Entradas: $5500 en venta en boletería o por Plateanet

*Teatro Picadero – Pje. Enrique S. Discépolo 1857

_____________

Todxs menos yo

Un grupo de amigos organizan una fiesta para reírse del vendedor de manteca del barrio al cual envolverán en una farsa. La obsesión por el reconocimiento y el sentirse parte convertirán a los personajes en su peor versión impidiéndoles diferenciar la fantasía de la realidad. Saverio transformará la suya hasta olvidar quién realmente es.

Adaptación de la obra “Saverio el cruel” de Roberto Arlt. Dirección: Antonella Jaime.

Sábados 20hs

*Teatro La Ranchería (México 1152, CABA)

___________________

Las Oceánicas

En un cuarto de hotel en Mar del Plata, dos jóvenes compañeras de colegio pasan su estadía mientras asisten a una convención de poesía. Sutilmente tocadas por el universo de Alfonsina Storni y Alejandra Pizarnik, cultivan un micromundo de intimidad apocalíptica y florida, a resguardo de los vaivenes y asperezas del exterior. Altivas y torpes, brillantes y oscuras las poetas se atraen y repelen casi hasta el hartazgo.

Es de noche cuando, de un modo espontáneo, un joven empleado del hotel ingresa a la habitación. La cofradía de esta amistad empieza a hacer agua y la playa misma va apoderándose de la habitación hasta casi inundarla. Las incipientes poetas se descubrirán fallidas, incompletas o simplemente jóvenes. En el camino íntimo e intransferible del propio deseo, construirán su modo único de habitar el mundo.

Dirección Manuela Méndez

Sábados de Mayo, 22:30 hs. Entradas: $1800 / $1500 est. y jub. Por Alternativa

*El Grito - Costa Rica 5459

_______________

Los amantes del cuarto azul

Los amantes del cuarto azul es la construcción de una historia de amor, mientras afuera el mundo se derrumba. Una mujer irrumpe en un departamento, escapando de un gran caos social. En ese espacio cubierto de un halo azul, lo encuentra a ÉL, un hombre enigmático que despertará en ELLA la curiosidad y la pasión.

De Eloísa Tarruella. Con la dirección de Alan Barceló

Viernes a las 22:00 horas. Las entradas se pueden adquirir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* Teatro Ópalo (Junín 380, CABA)

___________________

Dios me odia

Dos parejas se juntan a cenar un sábado a la noche y una de ellas le hace un pedido muy particular a la otra: óvulo donación entre hermanas. A raíz de esto, se empieza a revelar la verdadera naturaleza de estos vínculos: los egoísmos, las diferencias de opinión, los egos profesionales y las distintas maneras de concebir una familia.

Dramaturgia de Victoria Sarchi, dirección de Silvana Angela Sabetta y actuación de Matías Broglia, Fausto Guerra, Lourdes Invierno, Victoria Sarchi.

Viernes a las 22hs. Entrada general a $2500 (descuentos a jubilados/as, estudiantes y vecina/as de Almagro) por Alternativa.

* Teatro del Pueblo (Lavalle 3636, Almagro)

_____________________

Un cielo gris

Después de muchos años, Marcos acepta la invitación de su hermano Lucas para pasar unos días en su casa de campo. Sus esposas, Jimena y Carla, los acompañan. En el transcurrir de la noche, se revela una verdad que los une y los enfrenta. Un descubrimiento familiar dispara todos los fantasmas y cuentas pendientes del pasado. Lucas, Carla, Jimena y Marcos son arrojados a las arenas movedizas de un futuro incierto, donde los límites, propuestos por los valores y principios sociales, se diluyen.

La obra, ligada al realismo sucio, navega entre los fantasmas de aquellos padres cuyos hijos cometieron un acto de violencia de género, entre las relaciones familiares, el amor, la crueldad, la idea de justicia, los principios sociales y los límites de la moralidad.

De Miguel Forza de Paul, dirigida por Paula Bartolomé.

Sábados a las 18 hs. Entradas: $2500 / Jub. y est.: $2200 / Alternativateatral o en boletería. Duración: 60 min. Público: +13 años

*Patio de Actores (Lerma 568, CABA).

___________________

Mariquita, la verdadera revolución

Espectáculo biodramático que narra aspectos de la vida privada de Mariquita Sánchez de Thompson no difundidos en los libros de historia con el propósito de echar una nueva semilla en la lucha en torno a la libertad de género. Con Susana Giannone, texto de Nora Inés Schiavoni y dirección de Marcela Grasso.

Sábados a las 18.30 hs.

*Sala Nün. Velasco 419

_____________________

La patria al hombro

A una Argentina incipiente, donde todo se está creando, llegan las maestras del norte de América que Sarmiento convocó para implantar la Ley de Educación Nacional 1.420.

Miss Mary y Miss Frances caen en Córdoba, pero no son recibidas como esperaban. Una Iglesia enardecida las rechaza, el pueblo las demoniza, Buenos Aires no les manda los fondos. La escuela es un fracaso, pero en medio de la pelea por el poder, surgen dos jóvenes inquietas y curiosas, Clara y Amanda, quienes finalmente le darán sentido a todo. Alguien deberá ponerse “La Patria al hombro”. Una delirante estampa sobre la argentinidad con nuestras miserias, contradicciones y encantos.

De Adriana Tursi. Dirección de Tatiana Santana. Obra ganadora del Premio Municipal

Funciones: sábados a las 20h. Entrada general: $2.500 / Estudiantes y jubilados: $2.200. Pasaporte vecino de Almagro: $1800. Localidades en venta a través de ALTERNATIVA y en la boletería del teatro. Duración: 60 minutos

* Teatro del Pueblo (Sala Carlos Somigliana). Lavalle 3636, CABA

_____________________

Ballet Acuático

En un pueblo cercano a una ruta merodea La desgracia. Se acerca la XXI Fiesta Nacional de la Rana, y el equipo de ballet acuático prepara su performance para el Acto inaugural a orillas de una laguna olvidada. Ballet Acuático es la confluencia ridícula de un escenario festivo y bello, y el horror acechando a pocos metros. Es el encuentro de diversos seres a orillas de una laguna, invitados a bailar el mismo baile.

Escrita y dirigida por María Emilia Ladogana

Todos los domingos de mayo a las 17.30hs y los sábados de junio a las 20hs. Entrada General: $2000 / Por Alternativateatral o en boletería.

* Cultural Thames (Thames 1426, CABA)

_______________

Lo que quieren las guachas

Es una obra donde se contraponen elementos de la cultura villera y la cultura de la clase alta. La propuesta busca indagar en la diferencia de clases entre jóvenes y cómo se afronta una misma situación en cada estrato social. La puesta en escena propone un cruce interdisciplinario de las escenas dialogadas con canto, y coreografías porque a través de la danza y la música podemos explorar y ampliar el relato.

De Mariana Cumbi Bustinza

Funciones: Domingos 19 hs. Entradas desde $3800.- en Plateanet o boletería del teatro

*Teatro: Sala Pablo Picasso – Paseo La Plaza – Av. Corrientes 1660

__________________

En busca de un mito que me salve

Una tarde cualquiera, en una ciudad cualquiera, tres amigos encuentran en el parque un lugar donde estar. Hasta que un cuenco suena y se abren las puertas a un mundo desconocido… o no tanto. ¿Cuán real puede ser una ilusión? ¿Cuál es la forma del pensamiento cuando el desamor acecha? ¿Dónde están las certezas perdidas? Lo que está oculto emerge mientras los gansos nadan, cantan y guían esta fantasía desplegada.

Dirigida por Ana Scannapieco.

Sábados de mayo a las 21.30hs. Entradas: $2500 general / Estudiantes & jubiladxs: $2000 por Alternativa

*MOSCÚ TEATRO. Juan Ramírez de Velasco 535

_____________________

El juego de la silla

La familia Lujine recibe a Víctor, el hijo mayor, que volvió de Canadá sólo por 1 día. El regreso estará lleno de juegos y anécdotas propuestas por la madre y sus hermanos.

Autoría Ana Katz. Dirección Mauro J. Pérez.

Funciones: Viernes, 21:30 hs. - Entradas: www.alternativateatral.com

*Teatro El Tinglado - Mario Bravo 948

_________________

Der Kleine Führer

En el barrio turístico de Palermo, entre el ruido de copas y charlas distendidas, late en un pulmotor Adolf, un niño, un nuevo Führer. Camuflado en las instalaciones de un centro cultural, se prepara su salida al mundo.

Dramaturgia y dirección Eugenio Soto

Funciones: Domingos, 20 hs. Entradas: www.alternativateatral.com

*Centro Cultural Thames - Thames 1426 -

_________________

Teatro en la Manzana de las Luces

El Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces ofrece, con entrada gratuita, espectáculos teatrales para disfrutar en mayo.

-Manzana Kabarett: Kabaret Elektro Pank dirigida por Peter Pank.

Ciclo de performances que presenta los poemas eróticos escritos por la actriz, poeta y vedette argentina Vera Váldor en la década del setenta fueron el punto de partida para este cabaré, en el que los géneros se diluyen en el goce de los cuerpos, como una celebración de todas las disidencias amatorias. Se estrenó en 2005 actuado por Peter Pank y se reestrenó en 2019 protagonizado por Emiliano Figueredo.

Sábado 6 de 20 a 22 h. No se suspende por lluvia. Modalidad ingreso: por orden de llegada y hasta agotar capacidad.

-Manzana Kabarett: Mordisco Tentación dirigida por Rodrigo Peiretti.

Mordisco Tentación se ubica fuera del tiempo lineal y presenta un cabaré donde el pasado y el presente tratan de jugar una conjunción para un vislumbramiento de lo que permanece y permanecerá. La sexualidad como herramienta de diversión, conocimiento y liberación. Tejen el sendero fragmentos de textos de Theodor Adorno, Pedro Almodóvar, Lohana Berkins, Lord Byron, Rosa Rodríguez Cantero, Subcomandante Marcos y Marqués de Sade.

Sábado 13 de 20 a 22 h. No se suspende por lluvia. Modalidad ingreso: por orden de llegada y hasta agotar capacidad.

-Manzana Kabarett: El kabaret de los chicos perdidos dirigida Por Peter Pank.

Peter Pank & los chicos perdidos es una banda de synthpop y darkwave que viene tocando en el circuito underground porteño desde 2007. En esta oportunidad, dejarán la electrónica de lado para llevar su repertorio a un formato acústico (piano y guitarra) para formar parte de este nuevo cabaré. Las canciones de la banda se intercalarán con poemas y performances, en un ambiente íntimo y sensual.

Sábado 20 de 20 a 22 h. No se suspende por lluvia. Modalidad ingreso: por orden de llegada y hasta agotar capacidad.

*Manzana de las Luces, Perú 272, CABA

__________________

Encajado

Betina se muda a un monoambiente luego de vender la casa familiar, y sus tres hijxs la ayudan con la mudanza. Las cosas entre ellxs están mezcladas y ésta podría ser una oportunidad para separarlas.

Dramaturgia y dirección: Damián Travaglia

Reestreno Domingo 7 de Mayo. Funciones: Domingos, 18 hs. Entradas por Alternativa

*Fandango Teatro (Luis Viale 108)

______________________

Los Miedos

Los Miedos es un espectáculo teatral siempre distinto. En esta obra el director se encuentra en escena junto a un grupo de artistas compuesto por músicos, actrices, actores e iluminador timoneando lo incierto, creando situaciones que no sabemos hacia dónde desembocarán.

En cada función nacen y mueren escenas permanentemente, siempre diferentes, que proponen compartir junto con el público presente, abordándolas con la única certeza de llegar a estadios vitales dentro del escenario. Los Miedos más que un show de improvisación es un contacto con lo imprevisible.

Dirección: Ale Gigena

SÁBADOS 21 HS. Entrada general: $2000. A la venta en Alternativa Teatral. Descuentos para jubilados y estudiantes

*Caras y Caretas 2037 - Sarmiento 2037

_____

Damas bravas

Una comedia histórica e irreverente sobre las mujeres que a pedido de José de San Martín confeccionaron la bandera de los Andes. Transcurre durante la Nochebuena de 1816 en Mendoza, ciudad que pronto quedará sin hombres. En una casona se reúne la porteña Remeditos con otras damas distinguidas, más una monja española que toca el piano, una criada mapuche y la beba Merceditas. La tarea consiste en coser y bordar la insignia que pidió el General. ¿Quién creería que entre esos paños se esconde una delicada misión secreta? Para ser libres, hace falta una gran expedición. Pero la libertad también puede estar al alcance de la mano. Harán falta ojos abiertos, corazones fuertes y un solo grito: ¡que viva la Patria!

Dramaturgia y dirección: Alfredo Allende

DOMINGOS A LAS 19 HORAS. Entrada general: $2300. En venta por Alternativa Teatral

*Espacio Callejón - Humahuaca 3759

______________

Yo me quería morir antes que vos

Leia ha muerto a manos de su marido Javier. Su hermana Irina intenta reconstruir lo vivido ese día a partir del momento en que Leandro, el hermano, le comunica la noticia.

De Magalí Meliá. Dirección: Lorena Romanin. Música en escena: Pina González

SABADOS 20 HS. Localidades 2.500 pesos por Alternativa

*Teatro El Extranjero. Valentín Gómez 3378. CABA

___________________

Desertoras

La obra está basada en la primera parte de la novela de Gabriela Cabezón Cámara “Las aventuras de la China Iron”. De dramaturgia colectiva, la obra cuenta con la dirección de Violeta Marquis y las actuaciones de Camila Tabet, Nicole Kaplan, Sol Zaragozi y música en vivo de Catalina Telerman.

Estreno: 7 de mayo. Las funciones serán los domingos a las 18hs (salvo el 14 de mayo) hasta el 25 de junio. Entrada general: $2000 Por Alternativa. Duración: 50 minutos

*Teatro El Grito (Costa Rica 5459, Palermo-CABA)

__________________

Viñetas de un mundo roto

Viñetas de un mundo roto es una comedia que se propone indagar desde lo estético en los cruces posibles entre lo teatral y el mundo de la historieta. Además, plantea cómo las condiciones materiales pueden incidir en el desarrollo del trabajo creativo.

Escrita y dirigida por Pablo Elías Quiroga

Sábados a las 17.30. Localidades: $2.300/$2.100 por Alternativa Teatral

*Espacio Callejón (Humahuaca 3759)

_________________

La Navidad de Georgina

La Navidad de Georgina es una comedia dramática que habilita repensar los vínculos familiares y sus aspectos nocivos sin dejar de divertirnos con las estrategias y excentricidades de los personajes con quienes es imposible no encontrar algún punto de identificación.

De Carolina Sturla. Dirección: Mariana Díaz

Domingos 20.30hs. Desde el 14 de mayo. Localidades: $2.500

*Teatro El Tinglado: Mario Bravo 948 - CABA

______________

Fermín

Fermín descubre un secreto trascendental sobre su historia y en un esfuerzo por reencontrarse comienza a escribir su historia, hasta que un evento casual lo lleva a replantearse, aún más, su visión de la vida y el amor. “Fermín” es un musical que nos enfrenta a nosotros mismos y a nuestro vínculo con amar. Si el amor plantea preguntas, ¿somos capaces de contestarlas?

Fermín El Musical es una obra inédita, generada totalmente en un formato autogestivo que apuesta al trabajo colaborativo y creativo. El producto final busca generar un musical nacional de calidad que ponga en escena el talento y permita reflexionar sobre temas que acercan a los espectadores a situaciones de la vida planteando nuevos puntos de vista.

Dirección: Fredo Solari. Arreglos Corales: Daniel Landea. Coreografias: Verónica Pacenza

El estreno de la segunda temporada será el viernes 19 de mayo a las 21:00 horas. Las entradas se pueden adquirir por Plateanet o en la boletería del teatro.

* Teatro El Cubo (Zelaya 3053, CABA).

_____________________

Dos bacalaos noruegos

Popovski, un hombre solitario, rutinario y casi misántropo, se cruza por accidente, en la plaza del barrio, con Yoco Onda, una excéntrica y misteriosa mujer, tan solitaria como él. A partir de ese primer contacto aparentemente fortuito, y a lo largo de sucesivos encuentros, ella lo ayudará a recordar episodios que había reprimido, a replantearse una existencia que creía intrascendente y a valorar la vida. Una experiencia con mucho humor que invita a reflexionar sobre la fugacidad del tiempo.

Dos bacalaos noruegos es una creación colectiva en clave de clown surgida a partir del trabajo de improvisación de los actores Leticia Torres y Octavio Bustos bajo la mirada de María Rosa Frega en calidad de directora y la dramaturgia de Patricio G. Bazán.

Sábados a las 21hs. Localidades por www.alternativa.com

*Centro Cultural de la Cooperación. Corrientes 1543

____________________

Encuentro de poetas

Vicente Zito Lema va al rescate de Jacobo Fijman. Su búsqueda se convierte en un periplo heroico para encontrar la voz y la figura del poeta. Este encuentro que alterna las voces de ambos, fue el disparador que llevó a Ana Yovino (directora) y Alejandro Spangaro (actor) para crear la dramaturgia de este espectáculo que cruza el teatro, la performance, la poesía y la música en escena.

Dramaturgia de Ana Yovino y Alejandro Spangaro sobre textos de Jacobo Fijman y Vicente Zito Lema. Dirección: Ana Yovino

Domingos 20hs. Entrada general: $ 2000 (Anticipadas: $1800) Por www.alternativa.com

*Mil80 Teatro (Muñecas 1080, CABA)

______________

Gabriela Acher presenta: ¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta?

El domingo 7 de mayo se estrena este unipersonal de Gabriela Acher, en el cual la prestigiosa actriz aborda una temática dirigida a las nuevas generaciones de mujeres: a las de 40, las de 50, las de 60, las de 70… “Nuevas generaciones” porque hasta hace solo 50 años no gozaban de lo que ahora nosotras llamamos vida.

Domingos a las 19 horas

*Teatro Picadilly, Av. Corrientes 1524 CABA

__________

Queremos ir al Tibidabo

Todos tuvimos un lugar paradisíaco en nuestra infancia al que quisiéramos volver cuando la vida adulta nos apremia. Queremos ir al Tibidabo es el relato de un fragmento de la vida de dos hermanas que de un día para otro se ven obligadas a afrontar y convivir con el alzheimer que padece su madre. En un acto de ternura e inconsciencia, deciden ocultarlo a sus padres mediante una puesta en escena diaria con el fin de intentar mantener su felicidad. Esta decisión trae consigo situaciones complejas pero divertidas que las hermanas salvan como pueden, hasta que convocan a un nuevo personaje al drama que están montando, y la rueda no seguirá girando igual.

Autora: Cristina Clemente. Dirección y puesta en escena: Natacha Delgado

Domingos de abril y mayo a las 20:15hs

*Timbre 4. Av. Boedo 640, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

__________________

Los asesinos de los días de fiesta

Seis extravagantes hermanos -Iluminada, Meneranda, Patricio de la Escosura, Honorato, Lucrezia y Anacarsis-, feroces y codiciosos, diseñan un plan para apoderarse de los bienes materiales de personas adineradas. En un clima humorístico de comedia negra, asistimos a la peripecia de estos personajes que desembocará, finalmente, en una tragedia imprevista. Como vampiros contemporáneos, la sed de posesiones materiales, el individualismo, la negación del amor y del erotismo, los va ganando por completo hasta llevarlos a urdir una siniestra gran estafa.

Dirección Marcelo Velázquez. Autor Marco Denevi - Adaptación Hernán Costa

Viernes 20:00 hs. Entradas: $2500. Compra: www.alternativateatral.com

*La Carpintería - Jean Jaures 858 - CABA

______________________

La última sesión de Freud

No es solo un fuerte debate, es una obra profunda sobre dos hombres que viven y discuten los grandes temas de todos los tiempos, con inteligencia y humor. La última sesión de Freud (Freud`s last session) de Mark St. Germain, se despedirá de los escenarios en la temporada 2023 del Teatro Picadero, el próximo 23 de abril. Luis Machín es quien interpreta al Dr. Sigmund Freud en este duelo de actores, y Javier Lorenzo en el papel de C.S Lewis, bajo la dirección de Daniel Veronese.

La obra se centra en el legendario psicoanalista Dr. Sigmud Freud que invita al joven y brillante académico C.S. Lewis a su casa en Londres. Ese día Inglaterra entra en la segunda guerra mundial y ellos discuten sobre la existencia de Dios, el amor, el sexo y el significado de la vida.

Funciones: Viernes 22 hs; Sábado 20 hs – Domingo 18:30 hs

Localidades: Desde $ 4.800.- en boletería del teatro o por plateanet.com

*Teatro: Picadero – Pje Enrique S. Discépolo 1857

_____________________

Tal vez esto sea la justicia

La obra se sitúa en febrero de 1905, en Moscú, Rusia. Un grupo de socialistas revolucionarios sumidos en la clandestinidad, planean el asesinato del gran duque Sergio, tío del actual y último Zar Nicolás II. Decididos a transfigurar su experiencia en lugar de complacerse en ella, se encaminan al sacrificio en pos de la verdad de su tiempo y la libertad del pueblo. Pero cuando aflora la incertidumbre, la primera fila y el último momento, sólo algunos pocos tendrán la capacidad de salvar de cierto desastre lo que merece ser salvado.

Una adaptación de los “Los justos” de Albert Camus, adaptada y dirigida por Junior Pisanu, cuenta con las actuaciones de Juan Salmeri, Cecilia Barga, Mateo Serafini, Rocío Corsi y Joel Roch.

Jueves a las 20hs – Entrada general a $2000 (descuentos a jubilados/as, estudiantes) y se pueden adquirir por Alternativa.

*Teatro Payró (San Martín 766, CABA)

______________________

No me llames. Breves tragedias virtuales

¿Qué pasa cuando las relaciones estallan en la virtualidad? ¿En qué deviene la comunicación cuando es intervenida todo el tiempo por las redes sociales? ¿Cómo se resuelve lo afectivo en la era de la inmediatez y los emoticones? Una pareja discute por WhatsApp, un grupo de amigas intenta resolver la tristeza a través de las redes sociales, un matrimonio quebrado quiere ponerse de acuerdo vía Zoom y un chat de amigos busca concretar un encuentro presencial. Se trata de historias cruzadas y virtuales que navegan por los complicados laberintos de la red.

Escrita y dirigida por Mariela Asensio

VIERNES 22H. Entradas en venta por Alternativa Teatral

*Teatro Del Pueblo – Lavalle 3636

__________________

Del barrio La Mondiola

La acción transcurre en Buenos Aires, a fines de la década del 40. Leopoldo Pena es un humilde empleado municipal, muy tímido y acostumbrado a las burlas y destrato de su jefe y una compañera. Leopoldo es un soñador que anhela ser un gran cantor de tangos y conquistar a Rosaura, una chica del barrio, de la que está enamorado y que gusta de él pero que por su timidez nunca se atrevió a exponer sus sentimientos. Toda esta historia está hilada con fragmentos de populares tangos como Garufa, Cuesta Abajo, Nada y otros.

Este Sainete está pensado y escrito como un espectáculo para disfrute de todos los que gusten del género, y divertirse con un texto cuidado para transportarlos en el tiempo y escuchando bellos tangos.

De: Jorge Lorenzo. Dirección musical: Esteban Morgado. Coreografía y Dirección: Mecha Fernández. Con: Jorge Lorenzo, Silvia Geijo, Carlos Ledrag, Jésica Livorsi.

4 NOMINACIONES A LOS PREMIOS ACE 2022.

Sábados a las 17:30hs. Entrada General: $2500 en boletería del teatro o por Alternativa Teatral

*Teatro El Tinglado. Mario Bravo 948. CABA

____________________

Triana

Triana es un espectáculo escénico donde la protagonista es la infancia. Una mujer comparte sus recuerdos familiares y evoca a la niña que fue a través de su mirada hacia el pasado. Pero la niña sigue presente porque cada relato se llena de vitalidad, alegría y sorpresa, como si las emociones de aquellos tiempos se sintieran por primera vez.

Narración teatralizada sobre cuentos de Ana Pomar. Adaptación y actuación: Agostina Casale. Dirección: Gustavo Pardi

Miércoles 20:30 hs. Entrada general: $2300 por Alternativa

*Ítaca Complejo Teatral: Humahuaca 4027, CABA

_____________________

Mi madre, mi novia y yo

La comedia trata sobre los conflictos que tiene un joven solterón a la hora de presentar a su novia con su posesiva madre. Sebastián Presta encabeza esta desopilante comedia donde interpreta a Fernando, un eterno solterón, que por primera vez le presentará su novia (Victoria Almeida) a su avasallante madre (Graciela Tenenbaum). La noche traerá sorpresas y secretos revelados, que en medio de situaciones disparatadas, llevarán a cada uno de ellos hasta el límite. En una Noche Buena, que quizás no resulte tan “buena”, los vínculos familiares y amorosos tomarán la escena. ¿Pueden el amor de madre y el amor de pareja coexistir? Dejar el nido nunca fue fácil… pero quedarse, tampoco.

La obra estuvo nominada en 4 ternas de los premios ACE: Mejor Comedia, Mejor actriz en Comedia a Graciela Tenenbaum, Mejor actor en comedia para Sebastian Presta y Mejor dirección para Diego Reinhold.

Funciones: Miércoles 20 hs / Jueves 20 hs / Viernes 21 hs / Sábados 19.30 hs y 21.30 hs / Domingos 20 hs

Las entradas se pueden adquirir por Plateanet y en la boletería del teatro

*Sala Picasso - Paseo La Plaza

__________________

Jarra de porcelana

José, un escritor, se encuentra en su monoambiente junto a un cadáver y no recuerda qué pasó. Sus únicas pistas son el texto de su novela adaptado a un unipersonal. Intenta salir del departamento pero no encuentra sus llaves. Lucha por recordar pero elementos de la ficción se confunden con fragmentos de la realidad.

Director: Mariano Dossena. Autora: Florencia Aroldi. Basado en el libro de Pelcha Breyer

Funciones: sábados a las 20 horas hasta el 29 de abril. Entradas desde: $1800. En venta por Alternativa Teatral

*Ítaca Complejo Teatral - Humahuaca 4027

____________________

Condolencias

“La vuelta al hogar del soldado que fue a la guerra es un tema que atraviesa a la humanidad desde siempre. Aquí, el punto de partida es una madre y un padre que esperan el regreso del hijo. Una esquela de defunción con el nombre mal escrito mantiene latente la esperanza de que haya sobrevivido”, cuenta Fedra García, directora de la obra.

Es la obra ganadora del primer premio en el concurso de dramaturgia “Las mujeres y Malvinas”

Escrita por Alicia Muñoz, dirigida por Fedra García y protagonizada por Alejandra Darín, Mariano Bassi, Tincho Lups, Roberto Vallejos y María Zubiri.

Hasta el domingo 28 de mayo, de jueves a domingos a las 18 h.

Valor de las localidades: 900 pesos, disponibles en la boletería del teatro y en Alternativa Teatral. Descuentos a jubilados y estudiantes.

*Teatro Cervantes. Libertad 815

______________

Modelo vivo o muerto

Durante el examen de fin de curso de una prestigiosa academia de arte, un modelo vivo es encontrado misteriosamente sin vida. Al descubrir que se trata de un crimen, el personal de la institución lleva adelante una investigación inmediata. Con la utilización de técnicas poco ortodoxas, los interrogatorios avanzan demostrando que todo puede pasar.

Una creación colectiva Bla Bla y cia. Intérpretes: Pablo Fusco, Tincho Lups, Manu Fanego, Julián Lucero, Sebastián Furman y Carola Oyarbide

VIERNES Y SÁBADOS A LAS 22.30. Entrada general $2500. A la venta por Alternativa Teatral

*Caras y Caretas 2037 - Sarmiento 2037

__________________

Gira Trunca

Gira Trunca retrata las desventuras de dos actrices populares de los ‘40, que recorren el país con sus malogrados espectáculos de “variedades de canto y recitado argentino”. La gira se trunca en un pueblo remoto cuando su director y productor, esposo de una y amante de la otra, se fuga con la Reina del Zapallo

De Sandra Franzen. Dirección: Sergio Grimblat. Elenco: Denise Cotton (Blanca) y Karen Koch (Estrella). Músico en escena: Claudio Riva

Ganadora del III Premio del Concurso Nacional Dramaturgias Escritas por Mujeres del INT

Funciones: Sábados 22.30hs, desde el 13 de mayo

*Teatro El Extranjero: Valentín Gómez 3378 – CABA

_________________

Melodía equivocada

Melodía equivocada nace a partir de una serie de interrogantes que el autor se plantea en relación con el paso del tiempo y su impacto en seres que deambulan con destino incierto. Tres personajes de más de 50 años, atravesados por la sensación de que su tiempo expira y no son aquellos que soñaron ser. Asumir que sus vidas no están marcadas por el éxito y que la rutina del cotidiano los envuelve en un velo de adormecimiento y automatismo. El descanso eterno como una forma de terminar con ese adormecimiento y el suicidio como una posible solución.

Un hecho fortuito es el desencadenante para todas estas disertaciones y pone a Bess frente a la disyuntiva de tratar de entender con quien estuvo casada los últimos 25 años. ¿Hasta dónde podemos confiar en quien tenemos al lado? La obra plantea la dicotomía producida entre el conocimiento que brinda una vida compartida y lo que las apariencias se empeñan en mostrar.

Dramaturgia y dirección: Fernando Lozano

Viernes 22 hs. Desde el 5 de mayo hasta 30 de junio. Entrada General $2200 / $2100 Jubilados por Alternativa Teatral.

*La Tertulia Espacio Teatral - Gallo 826 -

_____________

Bettle, el bio-exorcista

La obra “Bettle, El Bioexorcista” está inspirada en la película de culto de Tim Burton, cuenta con un ensamble original que combina la música y la convierte en cinemática experiencia de suspenso, con equipo de bailarines que acompañan la trama mientras que los personajes en su elocuentes interpretaciones te generan una historia que va más allá de la comedia y el terror, si no el deslumbre escénico que brindará un espectáculo de lujo.

Dirección: Guillermo Guilarte

Se estrena el miércoles 3 de mayo a las 21:00 horas. Las entradas se pueden adquirir por Plateanet o en la boletería del teatro.

* Teatro Multiescena CPM (Av. Corrientes 1764, CABA).

___________________

Los padres terribles

Daniel Veronese versiona y dirige el clásico de Jean Cocteau de 1938, “Los Padres Terribles”. La obra propone un tratamiento irreverente al implantar en nuestras cabezas esta familia plagada de egoísmo, celos, infidelidades, y sobreprotección. El resultado es una comedia negra, salvaje e impredecible, con un devenir feroz y por momentos hilarante.

Esta versión establece nuevos paradigmas, se pregunta qué ponemos en primer orden cuando se trata del amor, cuando defendemos la familia, cuando nos sentimos padres, por sobre todas las cosas. En definitiva indaga, sin bordes, sobre la materia de los sentimientos que, hipotéticamente, nos hace humanos.

VIERNES, SÁBADOS Y DOMINGOS A LAS 20. Entrada general $2500. A la venta por Alternativa Teatral

*Caras y Caretas 2037 - Sarmiento 2037

_____________________

24hs por el Krill

Año 1982. En las islas los pibes dejan la vida por el celeste y blanco. En la ciudad se vive una fiesta, un mundial. Amadeo, líder comunicacional de la Junta, aprovecha el renacer nacionalista de todos y planea “24hs por el krill” un programa de televisión para juntar donaciones para la guerra. Ninguna figura del espectáculo y del deporte querrá faltar. El militar planea su golpe maestro: bailar en horario central en un evento televisivo mayúsculo para liderar el renacer de una Junta ya desgastada frente a la opinión pública. Pero algo no va a suceder como se piensa.

Dramaturgia y dirección: Flavio Abraldes

DESDE EL 5 DE MAYO. VIERNES A LAS 22.30 HORAS. Entrada general $2000 (Descuentos para estudiantes, jubilados y asistentes a talleres de El Grito) En venta por Alternativa Teatral

*Teatro El Grito - Costa Rica 5459

___________________

El Roble

La historia sigue a Orlando, un joven escritor que atraviesa más de 300 años de desafíos en un viaje de autodescubrimiento en medio de un coro de criaturas grotescas. Es joven, bello, rico y varón, pero no durante toda la historia. Su pasión por la escritura y su espíritu libre lo enfrentan a la paradoja entre lo que se espera de él y lo que realmente desea.

Basada en “Orlando”, una adaptación original del clásico de Virginia Woolf, que te sumergirá en un mundo de pasión y lucha contra los mandatos sociales. Escrita y adaptada por Cecilia Meijide

Domingos a las 20 hs desde el 21 de mayo y hasta el 9 de julio. Las entradas se pueden adquirir a través de ALTERNATIVA TEATRAL o en el perfil de Instagram de la obra: @elroble.obrateatral.

* Espacio Aguirre. Aguirre 1270

______________

Fando y Lis. Tragedia absurda tercermundista

Fando y Lis atraviesan el árido desierto pampeano. Lis es paralítica. Viaja sobre un carro tirado por Fando. Se dirigen a Buenos Aires, la ciudad, la tierra prometida. Nada ni nadie asoma en el horizonte. La soledad es tan absoluta como la llanura. Se mueven, pero no avanzan.Los días pasan y ellos nunca llegan. Lis insiste en ir, Fando se desquebraja bajo el sol. La frustración se hace violencia y el desierto lo devora todo.

Una nueva adaptación de un clásico del dramaturgo español Fernando Arrabal se presenta de la mano del director Manuel Fernandez con Chavo Exposto y Nadia Camino como protagonistas.

Se realiza una función por mes. Las próximas funciones serán el 7 de mayo a las 20:00 horas y la siguiente el 4 de junio a las 20:00 horas. Las entradas se pueden reservar por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* Teatro Mandril (Humberto 1° 2758, CABA).

__________________

El óvulo

Una mujer que quiere desesperadamente quedar embarazada. Una familia atravesada por ese deseo que no se cumple. Una pareja quebrada frente a años de intentar y no conseguirlo. Una madre dispuesta a todo para ver a su hija cumplir su más profundo deseo. Una última oportunidad mediante donación de óvulos. Y una pregunta ¿Hasta dónde se puede llegar para alcanzar un deseo?

De Carolina Sturla. Dirección Graciela Pereyra. Música original: Martín Bianchedi

DOMINGOS 18 HS – Entradas en venta en Alternativa Teatral

*EL MÉTODO KAIRÓS: El Salvador 4530

________________

Hacer vivir un corazón

Una confesión performática entre actores y no actores que intentan darle al cuerpo la posibilidad de estar en él. Devolverle la experiencia del amor a las piernas, el viento a las manos, el mar a los ojos, el padre a una hija, la madre a una hija, una hija a su padre, una hija a su madre y la ternura y furia a un corazón que alguna vez sintió.

Nadie quiere estar fuera de su cuerpo y menos de la pasión. Sacar toda tristeza, como si eso fuese posible, sacarla entera, desterrarla. Cambiarle los ojos, abrirlos y volver a tener el corazón crudo, abierto, intacto, queriendo vivir sin daño como si hoy fuera la primera vez.

DOMINGOS A LAS 20.30 HORAS. Entrada general $2300. En venta por Alternativa Teatral

*Abasto Social Club - Yatay 666

____

Constante

La Comedia Nacional del Uruguay presentará en la sala Casacuberta del Teatro San Martín, Constante, un espectáculo escrito por el dramaturgo chileno Guillermo Calderón junto al dramaturgo y director uruguayo Gabriel Calderón sobre El príncipe constante de Pedro Calderón de la Barca.

Cuatro únicas funciones: desde el jueves 18 hasta el sábado 20 de mayo a las 20 horas y el domingo 21 a las 18 horas. Platea $ 3.800

*Teatro San Martín (Avda. Corrientes 1530)

_________

Brotherhood

Brotherhood interpela los vínculos de sangre, los expone, pone sobre la mesa las verdades personales más profundas, y nos cuenta siete visiones de los hechos, siente formas de ser hijo.

JUEVES A LAS 20.30 HORAS. Entrada general: $3000. A la venta en Alternativa Teatral

*Timbre 4 - México 3554

_______________

Salvar el fuego

SALVAR EL FUEGO nos lleva al universo de ‘Las cosas que perdimos en el fuego’ de Mariana Enriquez, donde en una cruda pero cercana distopía las mujeres deciden quemarse para no ser quemadas. El material se propone el relato de esta historia desde los matices de Enriquez, que exponen diversas y complejas aristas de la violencia y las razones poéticas y políticas de la inmolación.

SÁBADOS DE MAYO Y JUNIO A LAS 13 Y 14.30 HORAS. Entrada general $2000. En venta por Alternativa Teatral

*De la tía Espacio - Ecuador 751, timbre 2

_____________

Elena de a ratos

Llega a oídos de un viudo la existencia de una joven que posee la capacidad de encarnar espíritus. Este le solicita le traiga a su difunta semanalmente. La proximidad de los cuerpos y las almas disparará un triángulo sentimental que promete no acabar bien.

FUNCIONES: VIERNES A LAS 21 HORAS. Entrada general $2300. En venta por Alternativa Teatral

*Ítaca Complejo Teatral - Humahuaca 4027

__________________

Verona

Verona es un grito desesperado de Adriana que pasó los cuarenta y quiere romper los moldes y estereotipos de la hija mayor y perfecta. Encerrada en el baño, en el medio del festejo de cumpleaños de su madre enferma, la encuentran sus hermanas, Gabriela y Cruz, y comienzan a contenerla. Lo que al principio parecía ser un problema ajeno las termina involucrando. El conflicto lleva a estas hermanas al punto límite del egoísmo, el conservadurismo y la miseria humana. Nadie quiere cuidar a Amanda, nadie se quiere hacer cargo de “La carga” y todos se lavan las manos. Lo que parecía ser un evento festivo termina siendo un escándalo.

VIERNES A LAS 22.30 HORAS. Entrada general $3000. En venta por Alternativa Teatral

*El Método Kairós - El Salvador 4530

_________________

La papa

¿Qué pasa cuando tu hermana se hace ortodoxa y vos sos poco ortodoxa? Son los noventa. Nuni y Luli son hermanas, son amigas, son cómplices. Pasarán los años y Luli tomará una elección que cambiará su vínculo para siempre. LA PAPA está basada en la historia de vida de su autora, su vínculo con el judaísmo y con su hermana cuando ésta se hace ortodoxa.

Dirección: Nicolás Salischiker. Autoría: Natalia Jesica Slovediansky

DOMINGOS A LAS 12 DEL MEDIODÍA. Entradas desde $2300. En venta por Alternativa Teatral

*Timbre 4 - Boedo 640

_________________

En este mundo loco, en esta noche brillante

Tras una excelente primera temporada en el marco del Festival Internacional Temporada Fluorescente, vuelve a Dumont 4040, por cuatro únicas funciones, En este mundo loco de la dramaturga brasileña Silvia Gómez, con Puesta y dirección de Nayla Pose. “En este mundo loco, en esta noche brillante” habla de la violencia física y sexual hacia las mujeres desde una perspectiva diferente, conjugando música en vivo, un lenguaje absurdo y poético, un espacio arrasado por el colapso inminente y ciertas dosis de humor ácido; la obra busca desolemnizar la temática a fin de contemplar la violación como síntoma de un sistema colectivo de opresión, desde la guerra hasta la violencia de la colonización y el abuso al que sometemos a la naturaleza del planeta.

Funciones: domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo a las 20h. Valor de las entradas: $3000/ Estud y jub: $2500. Reserva y venta de entradas a través de Alternativa

*Teatro Dumont 4040. Santos Dumont 4040

______________________

La reina de Turdera

Teresina cumple años. Los preparativos del festejo son el marco para que su nieta nos abra la puerta de esta historia. A partir del registro audiovisual, que la autora tiene con su abuela, de recuerdos, fotos y sonidos, se va reconstruyendo su vida. Su migración forzada y llegada en barco desde Italia, el nacimiento de Jazmín y sus vínculos familiares, que se combinan con videos de Teresina narrando diferentes relatos y anécdotas, audios de familiares y deseos de Teresina que la convierten y coronan como la Reina de Turdera.

La obra nos propone un viaje sensorial al interior de la casa de la nona, a descubrir sus olores a salsa y café en grano recién molido, a escuchar su música, de radio cristiana, entre cortes de motor de heladera Siam y a inmiscuirnos en las historias que la nona Teresina recuerda una y otra vez desde su llegada de Italia hasta Turdera, su reinado.

Dirección Juan Mako

La actriz Jazmín Spanarelli estrena este unipersonal inspirado en una historia real: la de Teresina, su “nona”. Una inmigrante italiana que como miles llegó a Argentina, se radicó en el sur del conurbano bonaerense buscando donde poder vivir, armar una familia y ser feliz.

Para que un pedacito de todo lo contado durante los 50 minutos de espectáculo pueda ser probado por los espectadores, al finalizar cada función se los convida con una porción de PANNE DE ESPAÑA, la torta que Teresina hacía y que la protagonista de la obra va elaborando a lo largo de la función.

Funciones: domingos de mayo y junio a las 18 h. Entradas: $2300 /jub y dtos $ 1800. Reservas y venta en: www.alternativateatral.com y en la boletería del teatro

* Abasto Social Club. YATAY 666. Informes: 4861 7714

______________________

Los otros Duarte

A lo largo de cinco décadas cruciales en la historia argentina, la vida de Evita es repasada desde la mirada de los otros: sus medio hermanos, Chacha, Cholo y Chichilo, aquellos para los que las biografías y los libros de historia no supieron guardar ningún lugar. Es a través de sus ojos, de sus amores, de sus odios, de sus miserias y de sus temores, que la vida de Eva Duarte transcurre, al parecer ante la indiferencia absoluta de ella, pero ante el ojo inquisidor, perplejo e incluso fraternal de estos seres.

Dirección Marcelo Velázquez- Dramaturgia Gastón Quiroga

Nominada a los Premios ACE 2022: “Espectáculo Teatro Alternativo”, “Actuación femenina en Teatro Alternativo” y “Dirección en Teatro Alternativo”. Obra ganadora del Premio Argentores Concurso “Del texto a la escena 2019″ y ganadora del 2° Premio II Concurso Universitario de Dramaturgia “Roberto Arlt” de la Universidad Nacional de las Artes.

Funciones: Sábados, 19:30 hs. Entradas: $2500 / Est. y jub. $2200 / Vecinos Almagro con DNI $1800 por Alernativa Teatral

*Teatro del Pueblo - Lavalle 3636, CABA-

__________________

Burguesa

Año 1966. Una señora de Ramos Mejía que aspira a ascender de clase se prepara para ser admitida como propietaria en un tradicional country. Toma lecciones de artes, derrocha su dinero en pintura moderna y se codea con supuestos artistas de vanguardia. Pero su devota hija, el mayordomo bailarín y un profesor socialista luchan por convencerla de su falta de linaje. El mundo se ha partido en bloques. Se vive entre opuestos: civilidad o militarismo, hippismo o violencia, libertad sexual o fanatismo religioso. Los límites de la realidad se vuelven borrosos para esta burguesa divorciada vía Paraguay, que en su afán por transmutar se asoma a experiencias como el happening y la alucinación. ¿Por qué será que nos parecemos tanto a esta señora?

Una versión de “El burgués gentilhombre” de Molière escrita por Alfredo Allende y dirigida por Sebastián Bauzá. Elenco: Merceditas Elordi, Patricio Paz, Bianca Vicari y Juan Pablo Carrasco

Funciones: Jueves 4, viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de mayo a las 20 horas

Duración: 85 minutos. Platea $ 2.500 jueves $ 1.300

* Teatro Sarmiento (Avda. Sarmiento 2715)

_________________

Vendo Humo

El artista Juan Onofri Barbato estrena Vendo Humo, su nueva obra, que lo pone en el centro de la escena descubriendo relatos personales y familiares que dialogan con sus respectivos contextos macro y microeconómico haciendo al público develar entre el espesor del humo el complejo y entramado universo de un artista y sus cavilaciones.

Sábados 21 h (Más Fiesta post función con DJ Invitadx)

Con un amplio recorrido como coreógrafo, Onofri Barbato se abre en esta obra a diversas formas para contar. Decide reconstruir memorias personales de su vida laboral, junto con archivos familiares, que flotan entre el humo como discurso. Entre nubes bajas, memorias familiares y eclécticas maneras de representar, Juan revela sus trucos de supervivencia. El humo, inasible, construye un relato con una ética propia de valores ambiguos, como las reglas del mercado del arte, la distancia entre los países, la vida de un artista, las familias o la especulación financiera.

Entradas a la bolsa. Reservas por plantainclan.com y Alternativa Teatral. Bar y boletería abiertos desde una hora antes del inicio del espectáculo

*PLANTA de Investigación y Creación Transversal. Inclán 2661, Parque Patricios, Caba.

_________________

Winnie y Richard

Dos actores que además son pareja ensayan escenas de Romeo y Julieta en una época en la cual las mujeres no podían actuar.

Dramaturgia: Guillermo Vidal. Dirección: Celina González del Solar. Elenco: María Eugenia “Uki” Capellari y Gabriel Nicola

Funciones: Domingos 17hs. Localidades: $2200. Estreno domingo 21 de mayo 17hs

*Teatro: Paraje Artesón: Palestina 919 - CABA

______

Locas

El encuentro de dos mujeres en la sala de espera de un consultorio de Salud Mental, ambas comparten el deseo de ser felices, en una historia que aborda el padecer del ser humano y la necesidad de reinventarse. Una invitación a reflexionar como sociedad. Un diálogo divertido, ácido, trágico y ágil. Un viaje lleno de complejidad que te llevará por diferentes emociones. Por un sistema de salud mental igualitario, sin discriminación y con base en la comunidad.

La obra Locas es una creación de José Pascual Abellan, en este caso adaptada y dirigida por Gladys Villanueva, quien además protagoniza la historia junto a Adriana Tascón.

Viernes a las 20:00 horas. Las entradas se pueden conseguir a través de Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* Teatro La Tertulia (Gallo 826, CABA).

_______________

(Des) hechas de amor

Cinco mujeres esperan la partida de un tren en una estación del interior de la Provincia de Buenos Aires. Las complicidades y los silencios de estas amigas comienzan a resquebrajarse ante la espera y esta espera las pone frente a sus soledades, sus miedos, sus complejos, sus relatos sellados y sus secretos prometidos. Un encuentro que modificará sus visiones y por sobre todo sus verdades…. Ninguna de ellas volverá a ser la misma… Una comedia para divertirse y reflexionar.

Con la dirección de Gastón Marioni

Sábados 21 h desde el 13 de mayo. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o por la plataforma Plateanet.

*Teatro Carlos Carella (Bartolome Mitre 970, CABA)

__________________

Fausto en Valle Oliva

En el pueblo minero de Valle Oliva, en una región montañosa de la Argentina, comienzan a comprobarse varios casos de enfermedad derivados de la contaminación de los ríos. Para enfrentar a la empresa minera responsable, los habitantes se apoyan en el doctor Fausto, una especie de héroe popular, quien no deja de denunciar los efectos nocivos que la extracción provoca. Con la llegada de un personaje que no pertenece al pueblo, la relación del doctor Fausto con sus habitantes comienza a transformarse.

Un nuevo estreno del autor y director Héctor Levy-Daniel

Desde el 6 de mayo, los sábados a las 17.30 hs. Entrada general $2.500. Estudiantes y Jubilados $2.200. Pase vecinal $1.800 por www. alternativa.com

*Teatro del Pueblo Lavalle 3636, CABA

__________________

Música para tigresas

Música para tigresas aborda el universo femenino partiendo de la historia personal de la intérprete, Dalila que desde el encierro y la soledad que nos impuso la pandemia, despliega un abanico de personajes de mujeres que se enfrentan a los conflictos que les plantean las distintas etapas de la vida.

De Laura Antenzon y Leandro Rosati. Dirección y puesta en escena Leandro Rosati

Música para tigresas es el nuevo trabajo de uno de los grupos de la contracultura pos dictadura, Los CometaBrás, quienes fueron los ideólogos y responsables de Medio Mundo Varieté, espacio emblemático de la historia del under porteño en los 80, del siglo pasado; cuya historia por estos días está siendo rodada para ser llevada al cine, a través de un documental.

Funciones: domingos a las 19h. Entrada general: $2000/ Estudiantes y jubilados: $1500 a través de ALTERNATIVA y en la boletería del teatro.

* Medio Mundo Teatro. Hipólito Irigoyen 2148, 2° “C”, (por escalera) Congreso

__________________

Me gusta

Andrés (Damián de Santo) y Martina (Julieta Zylberberg) llevan 10 años casados y tienen una hija pequeña. Andres y Martina se conocen…mucho…demasiado. Y para ambos, la rutina se les está tornando cada vez más notoria. Y más pesada. Hasta que Jowy (Lu Grasso), una baby sitter centennial, aparecerá en sus vidas no sólo para que puedan ir al cine de vez en cuando, sino para trastocarles toda esa estantería conyugal que tanto les costó armar y, ahora, sostener. Entre fantasías y pensamientos ocultos, enredos tan divertidos como vergonzosos y algún que otro “likeo” controversial (como ya aprendimos, las redes sociales todo lo complican); esta pareja tan adorable como sufrida deberá decidir si ya es hora (y edad) de tirarse a la pileta.

De Alberto Rojas Apel. Dirigida por Javier Daulte

VIERNES y SÁBADO 21:30h/ DOMINGO 21h. desde el 19 de mayo. Entradas por Plateanet.

*Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza (Av. Corrientes 1660, CABA)

_________________

Fiesta en el jardín

Son las 4 de la mañana de Año Nuevo. La gente intenta conseguir taxis para irse de la casa de Isabel, pero ella insiste en seguir festejando. No quiere quedarse a solas con su novio, un ingeniero que al día siguiente tiene que ir a trabajar, sino vivir para siempre con ese grupo de artistas que llegó a su fiesta. Quiere ser una de ellxs. Mientras el rumor de un vecino envenenado por su esposa trepa entre las conversaciones -¿en toda relación hay envenenamiento?-, Isabel busca un gesto que le brinde de una vez la aceptación en ese mundo ajeno al que admira. Y realiza un acto irreversible, que expone los éxitos y fracasos de una generación.

Dramaturgia y dirección Mora Monteleone. Basada en cuentos de Katherine Mansfield

Viernes 23:15 hs. (Hasta el 12/5) Entrada general: $2500 por Alternativa

*Teatro Timbre 4 (México 3554)

__________________

Cuarto de luna menguante

Por una situación límite Rufino tiene como misión reencontrarse urgentemente con su hermana, quien abandonó a la familia hace muchos años. Celeste anhela hallar su lugar en el mundo. Se debate entre asistir o no a este encuentro que significaría revivir instantes dolorosos de su historia. Con la luna como única testigo, ambos desafiarán los límites del tiempo y la distancia, tratando de entender los momentos de sus vidas que los llevaron a estar en ese lugar.

Una historia de (des)encuentros que se construye en un tiempo que no es lineal y nos conecta con la inocencia de la infancia dentro de la complejidad de los vínculos familiares.

Dirigida por Néstor Caniglia escrita y protagonizada por Matías Villanueva y Bárbara Abuaf Sábados 21:00 hs

* Beckett Teatro (Guardia Vieja 3556)

_________________

MI AMIGA FRÉHEL. Fama y olvido

La historia transcurre en Francia, durante las dos guerras mundiales, y narra la vida de Marguerite y su pianista Lea, quien la acompaña durante toda su carrera musical. Marguerite crece en un burdel cantando y conociendo a Fréhel, una famosa cantante y actriz que la inspira a seguir su carrera musical. Durante la Segunda Guerra Mundial, Marguerite sigue cantando en burdeles pero gracias a personas que valoran su voz, comienza a estudiar y a transitar el mundo de la ópera.

La obra está llena de música, sentimientos y recuerdos que fluyen a través de la sonoridad del piano, y nos lleva por un viaje emotivo a través de la vida de Marguerite y su amistad con Fréhel.

De Carlos Vittorello. Dirigida por Marcelo Albamonte. Con Mercedes Olivera, quien interpreta a Marguerite, una cantante de 96 años, y la premiada compositora Estela F. Ojeda quien además de ser la pianista de la obra, interpreta a Lea.

Sábados a las 21 h hasta el 24 de junio. Duración: 75 minutos - El valor de la entrada es de $3000 y están disponibles en Alternativa Teatral

*TEATRO EL FINO - Paraná 673 - 1° piso (por escalera)

________________

Jauría

3 de la madrugada del 7 de julio de 2016. Fiestas de San Fermín. Ellos son cinco. Son “La manada”. El más joven y miembro más reciente debe pasar por su rito de iniciación. Tras cruzarse con una chica en el centro de Pamplona, se ofrecen para acompañarla a su auto, estacionado en las afueras de la ciudad. Sin embargo, en el camino, uno de ellos logra acceder al pallier de un edificio y llama al resto. Toman a la joven y la meten dentro.

Teatro documental es el nombre con el que se conoce un tipo de teatro que fundamenta su dramaturgia alrededor de hechos reales. Jauría – estrenada en Madrid en 2019 – es un montaje alrededor del juicio a los cinco integrantes de “La Manada” por una violación grupal.

De Jordi Casanovas, ganadora de tres Premios ACE – Mejor Obra, Mejor Actriz y Mejor Dirección. Distinción de Interés del Concejo Deliberante de Vicente López. Distinción de interés cultural y municipal del Concejo Deliberante de Río Grande. Distinción de interés por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

El elenco está integrado por: Vanesa González, Gabriel Beck, Lautaro Bettoni, Lucas Crespi, Juan Luppi, y Julián Ponce Campos, bajo la dirección de Nelson Valente.

Funciones: Lunes 1, 15 y 29 de mayo, 20 hs. Entradas: $3800 en Plateanet o en la boletería del teatro

*Teatro Picadero: Enrique Santos Discépolo 1857

_____________________

Decir sí

Un cliente entra a una peluquería para cortarse el pelo, pero, sin razones claras, es inmediatamente dominado por el peluquero, que sin permiso ni advertencia invierte los roles cliente-profesional y lo somete a hacer lo que él desea.

Luego de cuatro décadas de su estreno original en Teatro Abierto 81 se presenta el clásico de Gambaro en clave queer bajo la mirada del joven director Santiago Lasarte. Protagonizada por Emiliano Figueredo y Francisco Barral, que junto a la música de Palito Ortega y una estética vibrante, nos invitan a adentrarnos en un mundo absurdo donde el horror y la comedia exponen el deseo morboso de la dominancia y la sumisión de quien se deje dominar.

Domingos a las 20:30 horas. Las entradas se pueden adquirir por Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

*Teatro El Grito (Costa Rica 5459, CABA).

_______________

De los héroes que no aterrizan en las islas de los cuentos

La vida a comienzo de los 80′. Argentina. Música, discos, rock. Una juventud ávida de mundo. Lo vedado. Una guerra. El amor. Julio vuelve de la guerra. Cecilia, su amor desde la niñez, va a su reencuentro. Mientras los objetos se niegan a ser embalados y la música vibra cuando las palabras se vuelven frías, dos jóvenes buscan encontrarse. El tiempo detenido, y en una pequeña habitación, el intento de volverse héroes.

Escrita y dirigida por Pilar Ruiz

Sábados 18.30 horas - Hasta el sábado 20 de mayo. Duración: 60 minutos. Localidades: $2000 - Estudiantes y jubilados: $1700. Entradas por Alternativa

*Teatro Beckett - Guardia vieja 3556 - CABA

_________________

Los perros

En el día de su cumpleaños cuarenta y siete, Laura tiene una experiencia fugaz pero demoledora: durante su trayecto habitual en metro, un desconocido le sonríe y le susurra algo al oído. Ya en casa, durante la fiesta, esa semilla germinará y acabará bombardeando la “supuestamente” asentada vida familiar, a pesar de los esfuerzos de Laura por mantener la unión con y entre sus seres queridos. Rodrigo, Emilio y Alicia, confortablemente acomodados en sus miedos, se verán abocados a revisar ciertos planteamientos que convertirán su plácido hogar en un campo de batalla, mientras Laura, se descubre capaz de su mayor heroicidad: atreverse a mirar desde la consciencia.

Escrita y dirigida por Nelson Valente. Elenco: Lide Uranga, Horacio Marassi, Mayra Homar y Ariel Perez de María. Nominada con cuatro PREMIOS ACE 2021-2022 y tres PREMIOS ESTRELLA DE MAR 2023

Funciones: Lunes alternados a las 20.30 hs. Localidades: $ 3800- en boletería del teatro o por Plateanet

*Teatro: Picadero. Pje. Enrique S Discépolo 1857

_______________

Jardín fantástico

Un grupo de adolescentes decide dejar de lado sus familias para reunirse en una casa- jardín con el fin de inventar y experimentar una nueva forma de vivir juntxs. Jardín fantástico es una escritura en voz alta de este grupo de estudio, un diario íntimo colectivo donde se postulan pensamientos adolescentes sobre qué es la amistad, la familia y el amor. Una instalación en un espacio real que utiliza la fantasía para ensayar nuevas realidades que se proponen como alternativas frente a este mundo herido.

Desde el domingo 12 de marzo - 18.30 horas. Hasta el domingo 14 de mayo. Entradas por Alternativa. Localidades: $2200 - Duración: 70 minutos. Además, se realizarán funciones en el marco del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) los días: domingo 26 de febrero, miércoles 1 de marzo, jueves 2 de marzo y sábado 4 de marzo a las 19 horas.

*Zelaya 3134 - Abasto - CABA

__________________

Niño Patrón

La obra transcurre en la pampa húmeda; Santa Rosa acecha con luces, tinieblas y raros sonidos. Un PADRE moribundo le deja un mandato a su HIJO que acaba de nacer. Mientras tanto, la MADRE del niño sale corriendo misteriosamente de la estancia. El NIÑO, impulsado por la ambición de poder inoculada por su padre, hace todo lo que puede para salir a cumplir su misión: conquistar las tierras pendientes hacia la Coordillera y construir su “Patria chica”.

Dirigida por Julieta Carrera y escrita y actuada por Manuel Vignau

Sábados de Mayo 21.30hs. Entradas por Alternativa a $2000.

* Querida Elena (Pi y Margall 1124, La Boca/San Telmo), durante los.

____________________

La boda de la hija del presidente

Cinco actores, un músico y treinta personajes -que los atraviesan- forman parte de esta delirante y dinámica comedia absurda que se desarrolla dentro de un acto nupcial. El humor político es central en esta pieza que, luego de formar parte de la temporada teatral de verano marplatense y ser nominada a los Premios Estrella de Mar, se presenta en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza.

Funciones: miércoles 20.30hs. Entrada: $4.000 en venta por Plateanet

*Paseo La Plaza Av. Corrientes 1660

____________________

Cuando no quieras sentir, el primer musical punk de América Latina

Un grupo de jóvenes en un Buenos Aires futurista en ruinas lucha contra el Gobierno y problemas socioculturales. Pero se toparán con una realidad distinta. El amor, la amistad y la unión serán las armas para sobrevivir. Una vez más. Ya es tiempo de ver quiénes somos.

Con libro del joven autor Matt Sani y música de Shaila, la banda de musical argentina de hardcore melódico creada a comienzos del 1994 en el barrio porteño de Flores. Esta segunda temporada será con un renovado elenco de talentosos intérpretes y se estrena el domingo 7 de mayo a las 20:00 horas. Las entradas se pueden adquirir por Plateanet o en la boletería del teatro.

* Teatro Multiescena CPM (Av. Corrientes 1764).

__________________

La ternura

Estrenada en Madrid en 2017, La ternura es una ingeniosa comedia plagada de referencias a William Shakespeare: cambios de identidad, seres mágicos, desencuentros y el deseo común de encontrar la ternura. Para el autor, La ternura “habla de la fuerza y de la valentía para amar. La ternura es la manera en la que el amor se expresa. Sin ternura, el amor no se ve. La ternura son las caricias, la escucha, los pequeños gestos, las sonrisas, los besos, la espera, el respeto, la delicadeza. Una sociedad sin ternura es una sociedad en guerra”.

Para la versión porteña de esta pieza, fueron convocados Antonio Grimau y Cristina Alberó al frente de un elenco que integran Marcelo Mazzarello, Anita Martínez, Juan Cottet y Valen Podio. La música y el diseño sonoro es de Mariano Cossa, el diseño de iluminación de Eli Sirlin, el diseño de vestuario de Cecilia Zuvialde, el diseño de escenografía de Marlene Lievendag, y la dirección del mencionado Eduardo Gondell.

Sábados y domingos a las 17 horas, desde el 6 de mayo. Valor de las localidades: Platea $ 1.900 Pullman $ 1.500

*Cine Teatro El Plata (Avda. Juan Bautista Alberdi 5765)

____________________

Un mar de luto

Versión de La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca a partir de la lectura de textos de Judith Butler. Un elenco de actores varones representa la tragedia de Federico García Lorca, encarnando una historia de sometimiento y violencia patriarcal escrita para actrices mujeres. Una experiencia escénica que cuestiona la normativa de género binaria, según tal como la entiende Judith Butler, en su texto: El género en disputa ya que este impone una actuación obligada sobre los sujetos, una performatividad que legitima o sanciona.

De Alfredo Martín

Funciones: sábados a las 22.30h. Entradas: $2500 y $2000

*El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034 –CABA.

________________________

La noche de los perros

Inspirada en un hecho real en el que un paciente fue asesinado por unos perros, la obra sigue la historia de Carla, una joven psicóloga que comienza a hacer sus prácticas en un antiguo hospital psiquiátrico. En su primera noche de guardia va a ir conociendo las asperezas de la institución y los peculiares tratamientos que reciben los pacientes. Al mismo tiempo que una jauría de perros rodea el hospital y hechos paranormales van a ir nublando su juicio y el de los que trabajan y viven allí. Una comedia dramática en la que lo paranormal y lo animal golpean la puerta porque quieren entrar.

Dramaturgia y dirección Emanuel D´Aloisio

Sábados 21 hs. desde el 6 de mayo. Entradas: $2500 / $2200 estudiantes y jubilados en venta por Alternativa Teatral

*Poncho Teatro - Leopoldo Marechal 1219 –

________________

La vida extraordinaria

Con música original de Ian Shifres, dramaturgia y dirección de Mariano Tenconi Blanco y la interpretación de las talentosas actrices Valeria Lois y Lorena Vega. La prestigiosa obra tiene un exitoso recorrido: tanto el público como la prensa mostraron gran recepción e interés durante todas sus funciones llenando cada sala en la que se presentaron a lo largo de estos años desde su estreno en 2018.

Sábados 22 h. y domingo 21 h. Entradas en venta a través de Plateanet.

*Teatro Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857)

____________________

Las cautivas

Los sábados y domingos a las 17.30h, con música original de Ian Shifres, dramaturgia y dirección de Mariano Tenconi Blanco y con las prestigiosas actrices Laura Paredes y Lorena Vega. Desde su estreno en el Teatro de La Ribera, la obra cuenta con sala llena en cada función y fue una de las elegidas por el público y los medios en sus temporadas anteriores.

Entradas en venta a través de Plateanet. Anticipadas con descuento: $2800. Generales: $3800

*Teatro Metropolitan (Av. Corrientes 1343 - CABA)

__________

Shakeaspeare | Primer Folio

En abril de 2023 se cumplen cuatrocientos años desde la publicación del First Folio, la colección de treinta y seis obras de William Shakespeare. A través de sesiones de teatro leído, ponencias, cursos y el montaje de la emblemática “La Tempestad” el evento SHAKESPEARE: PRIMER FOLIO, que se desarrollará hasta el 19 de mayo, se concentrará en aquellas dieciocho obras que se habrían perdido irremediablemente de no ser por la visión de los editores que llevaron a cabo su publicación.

Entre los actores y actrices que participarán del teatro leído se encuentran: Marcos Montes, Beatriz Spelzini, Iván Espeche, Daniel Miglioranza, Jorge Prado, Patricia Becker, Mercedes Olivera, Pablo Tiscornia, Melody Llarens, Diego Verni, Lucía Castro, Renata Marrone, Aldo Onofri, Teresa Floriach, Iván Espeche y Martín Scarfi.

Curadora: Mónica Maffía

Las jornadas las organiza la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la UBA a través del Centro Cultural Rojas y se realizan en colaboración con Radio UBA FM 87.9

_________________

¿Quién es Dostoievski?

Mabel y sus hijos están velando a Vicente, padre de la familia, cuando una protesta gremial decide tomar el edificio de la sala velatoria, impidiéndoles la salida. Allí Mabel conoce a Mariano, líder de la protesta y encuentra en él la posibilidad de salir del lugar de ama de casa en el que siempre la habían relegado su marido y sus hijos. Ella encuentra en ese militante respuestas que nadie nunca quiso darle. Mariano logra despejar muchas dudas en Mabel pero una queda pendiente ¿Quién es Dostoievski?

Comedia política de Rocio Carrillo. Dirección: Leo Bartolotta. Obra ganadora del premio municipal de dramaturgia Bienio 2016/2017

Funciones: viernes 22Hs. Localidades $2.000

*Teatro Area623 - Pasco 623 - CABA

________________

Deconstruyendo a papá (cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia)

A través del humor, se abordan varios micromachismos que nos rodean día a día. Escenas hilarantes de la vida cotidiana que tendemos a naturalizar, pero al ser expuestas bajo la lupa de la humorista Vero Lorca quedan al descubierto en toda su crudeza. Las diferentes situaciones están interpretadas por Martín Salazar y Jazmín Salazar, padre e hija en la ficción y en la vida real. Cualquier semejanza con la realidad NO es pura coincidencia.

De Vero Lorca, dirigida por Mariana Cumbi Bustinza.

Un espectáculo para toda la familia que, con humor y canciones, cuestiona el machismo cotidiano, los mandatos y plantea la necesidad de un cambio. Protagonizada por Martín Salazar y Jazmín Salazar, padre e hija en la ficción y en la vida real.

Todos los sábados a las 17:30 hs. Entradas: $1800 / Jub. y est.: $1600 / Solidarias: $2000, $2200, $2500 / Alternativateatral o en boletería. Duración: 60 min. Público: ATP

*Complejo teatral Ítaca (Humahuaca 4027, CABA).

_________________

LUNTAI. Una tragedia chinoargentina

Tian, un adolescente chino se quita la vida entrando al mar sin dejar un solo rastro del porqué. El destartale que su muerte produce en la familia no encuentra límites. Su hermano pequeño se niega a ir al colegio, su abuelo no quiere atender la tintorería familiar, su melliza perdió el habla y su madre se va, dejando solo una nota: “Los álamos son una revelación de la vida y la muerte. Producen una sensación de misterio. Me voy al bosque a buscar a mi Tian.”

En su recorrido dinámico y vertiginoso, “Luntai” intenta ser un viaje a una realidad ajena y distante que, paradójicamente, nos resulta familiar. Cuando la muerte irrumpe, los límites de lo real y lo imaginario se desdibujan. Todo cambia y se trastoca, tanto acá como en la China.

De Malena Pérez Bergallo. La canción de cuna en idioma chino está compuesta por Eugenia Jolly y cantada en vivo por Lucía Adúriz.

Todos los jueves a las 21 hs. Entradas: $2200 / Jub. y est.: $2000 / Alternativateatral o en boletería. Duración: 60 min. Público: Adulto

*Complejo teatral Ítaca (Humahuaca 4027, CABA).

________________

Una casa llena de agua

En plena década del 90, una joven estudiante de Biología entra a trabajar como niñera en la casa de una familia acomodada. Entre peluches y frascos de compota Milena le irá contando a Angie, la bebé que cuida, su vida en tiempo real: sus miedos, sus romances, sus fantasías y el nudo en el que todas esas líneas se cruzan, la pregunta por un futuro incierto.

La primera obra de teatro escrita por Tamara Tenenbaum, protagonizada por Violeta Urtizberea, con dirección de Andrea Garrote y producción general de Compañía Teatro Futuro.

Sábado - 20:00 h. Entrada: $ 3.000,00 a la venta en Alternativa Teatral

*DUMONT 4040. Santos Dumont 4040

________________

Casa Duarte

Casa Duarte es el lugar elegido por la familia De la Puente para hacer la tradicional despedida a Pedro. La dueña de la casa velatoria, sus hijas y la aparición de personajes disparatados, harán que su viuda y la familia tengan un velorio para el olvido. Con altas dosis de humor negro, esta comedia nos hará pensar si realmente somos felices con la vida que tenemos, o bien, qué hacemos para tenerla.

El público es espectador y al mismo tiempo protagonista del único velorio en el que se llora, ¡pero de risa!

VIERNES Y SÁBADOS a las 21.30 horas. Entradas por Plateanet

*Multiescena Teatro. Av. Corrientes 1764

____________

Israfel

Israfel, de Abelardo Castillo, es un texto plagado de situaciones imaginarias y reales que reconstruye la vida y obra del escritor Edgar Allan Poe. Un viaje al interior de los grandes temas existenciales donde, a partir del arquetipo del poeta maldito, se devela una alegoría feroz sobre el hombre contemporáneo. Una pieza que nos muestra al Poe esencial, inteligente y perturbado, con su enorme fuerza de voluntad en insistir con el oficio de la escritura aún en el desgarro y la desesperación de la necesidad económica. Genialidad y pobreza. Alcohol y opio. Amor y locura.

De Abelardo Castillo; con versión y dirección general de Daniel Marcove | Intérpretes: Aldo Pastur; Juan Manuel Correa; Marcos Woinski; Antonia Bengoechea; Miguel Sorrentino; Mario Petrosini; Gabriela Romeo; Gonzalo Álvarez; Christian De Miguel; Martín Fiorini y Ezequiel Moyano

Sábados 22.30 | Duración: 90 minutos | Entrada $3000. (Estudiantes y Jubilados $2400)

*Centro Cultural de la Cooperación (Sala Solidaridad), Av. Corrientes 1543

_________________

María Delfina

Córdoba, año 1821. Las fuerzas del ejército federal comandadas por el caudillo entrerriano Francisco Ramírez han sido diezmadas. Sin otra salida que la retirada, emprenden no obstante lo que será la última batalla. Delfina, la amante de Ramírez, pelea como un soldado más a la par de su hombre. Es alcanzada por el enemigo y cuando estaba por ser vejada es salvada por el caudillo quien recibe una descarga en el pecho y muere en el campo de batalla. Ramírez es decapitado y su cabeza llevada y expuesta como trofeo en el cabildo de Santa Fe. A partir de este día siniestro, no habrá noche en la que Delfina no reviva en sus pesadillas la tragedia, acosada por el dolor y la culpa.

Dirección: Joaquín Gómez

Domingos a las 20.30 horas. Entrada general: $ 2000. Descuento para jubiladxs, estudiantes y vecinxs de la Comuna 15 (con acreditación de domicilio: DNI, factura de servicio, etc). Reserva de entradas por Alternativa Teatral.

*Teatro El Crisol. Malabia 611

_____________________

Mala praxis

El reconocido cirujano Altamirano ha sido denunciado por mala praxis por el doctor Belerenian, un despiadado abogado especializado en estos casos que se promociona como el superhéroe de la justicia. Dispuesto a mediar antes del juicio, Altamirano se presenta en la oficina de Belerenian donde descubrirá que el pleito es mucho más complejo de lo que nunca se imaginó.

Texto y dirección: Lisandro Fiks

Domingos a las 20:30 hs. Entrada general: $2000 A la venta en Alternativa Teatral

*Centro Cultural de la Cooperación - Av. Corrientes 1543

_______________

Terapia, allá voy

Un musical original donde las historias de cuatro personajes se entrelazan, estallan y mutan, dentro y fuera de sesión. Esta obra nos lleva a preguntarnos cuando es que llega el momento de replantearse el camino y tomar las riendas.

De Clara Canale y Hernan Bustamante. Dirección General: Mario Micheloni

Miércoles a las 22:30 horas. Las entradas se pueden conseguir en la boletería del teatro o en la plataforma de Alternativa Teatral.

* Teatro Border (Godoy Cruz 4455)

___________

El Arranque

Tres hombres pasan sus días intentando reactivar una estación de servicio agonizante al costado de una ruta en ruinas del litoral. Resisten, esperan, depositan todo el tiempo en cosas fortuitas, azarosas o milagrosas con la esperanza de que algo los desprenda de esta situación. Sandro heredó la estación de su padre, su deseo es ponerla en marcha. Hugo, un auto oxidado, su deseo también es ponerlo en marcha. Joselo, en silla de ruedas, desea poner en marcha a Hugo y a Sandro. Pero pareciera que esta maquinaria tiene un palo en la rueda. Hasta que un día, aparece la oportunidad. ¿Estarán listos para arrancar?

De Pablo Viollaz

Funciones: Viernes a las 20 hs. desde el 5 de mayo. Entrada general: $2500 en venta por Alternativa

*Teatro El Tinglado - Mario Bravo 948

_____________

Déjame llorar

Como un ritual que se repite todos los años, tres amigos viajan a pescar. Esta vez un temporal extraordinario provocará que cada uno exponga su sensibilidad y experimente las contradicciones de la masculinidad y los preconceptos armados en relación con la paternidad.

Dramaturgia y dirección Alejandra Endler

Sábados de Mayo a las 21:30 hs. Entrada general: $2.000 por Alternativa

*El Jufré Teatro Bar - Jufré 444

_____________

Off Man. Los últimos días de Philip Seymour Hoffman

En este texto Iván Cardan Bermúdez nos sumerge en la lucha final de un hombre, de un artista contra el vacío, no sin antes iluminarlo con su luz. ¿Cómo es posible que alguien que en apariencias tiene todo sienta que no tiene nada que lo ate a este mundo? ¿Es una parodia de la vida? ¿Cuántas dosis de fantasía son necesarias para poder salir de acá?

En esta obra su protagonista tratará de descifrar los momentos previos a que se corten los lazos que amarran a este hombre a este mundo en el que muchas veces es tan arduo encontrar la frecuencia correcta.

Protagonizada por Yoska Lázaro y escrita por Iván Cerdán Bermúdez cuenta con dirección y puesta en escena de Fernando García Valle.

Funciones: viernes a las 20.30h. Entrada: $2300 (se consiguen en Alternativa Teatral)

*Abasto Social Club. Yatay 666

__________________

Estado del tiempo

La acción se desarrolla entre 1975 y 1978, un hombre agobiado por un pasado que parece que ha retornado a su memoria, le confiesa a su esposa que, antes de conocerla, se casó con otra mujer a la que abandonó con la conocida y ridícula excusa de ir a comprar cigarrillos y nunca regresó. Como telón de fondo de esta historia familiar se encuentra la estremecedora etapa de la resistencia peronista y los posteriores años 70.

Dramaturgia Daniel Dalmaroni - Dirección Ana Alvarado

Viernes 20 hs. Entrada general: $2000 / 2x1 Club La Nación en venta por Alternativa Teatral y boletería del teatro

*Centro Cultural de la Cooperación, sala Raúl González Tuñón. Av. Corrientes 1543

________________

A.K.A. (Also Known As). También conocido como...

A.K.A. también conocido como... narra la historia de Carlos, un adolescente adoptado de forma irregular en el extranjero por padres argentinos y criado bajo todos los cuidados de la clase media; con mucho amor, respeto y sinceridad. Son una familia “normal” y el hecho de la adopción, carece de relevancia dentro del núcleo familiar

Carlos conoce a una joven: Vicky; se enamoran y se inician sexualmente. Todo va bien, pero la familia de la joven tras conocer el encuentro con Carlos arremete una denuncia judicial, ¿por qué?: porque Carlos tiene otro color de piel. Y es una justicia asociada al poder aristocrático la que da curso a la causa llevando a juicio a Carlos y su familia.

Texto de Daniel J. Meyer, bajo la dirección de Gastón Marioni, la actuación de Lucas Pose y músicos en vivo.

Funciones los sábados de mayo a las 21:00 horas. Las entradas se pueden conseguir en Alternativa Teatral o en la boletería del teatro.

* Centro Cultural 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444)

______________

Colectivo

Frontera entre Argentina y Bolivia. Es de noche. Siete mujeres en un micro de dudosa legalidad esperan que regrese una octava: los gendarmes acaban de bajarla por algún motivo. Las viajeras están ahí por variados impulsos: placer, aburrimiento, desesperación, plata.

La espera las vincula más o menos amigablemente, las hermana sólo por un momento. Les permite imaginar un destino común. Pero, claro, ni siquiera las circunstancias más hostiles igualan más que por un rato. En el medio, las preguntas sobre la composición; sobre el cuerpo de quien representa y el cuerpo representado; sobre qué se legaliza –y siempre, por qué– en el juego de la representación y qué –y por qué– queda confinado a la marginación.

De Laura Fernández. Dirección y Puesta en escena: Diego Brienza. Esta obra fue distinguida con Mención Especial en el concurso Nacional de Obras Teatrales “Potencia y Política” de la Dirección General de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Sábados 22hs hasta el 6 de mayo. Valor entradas $2300. Estudiantes y Jubilados: $1800 (se sacan en boletería solo en efectivo). Entradas por Alternativa teatral. Duración: 70 minutos

*TEATRO ANDAMIO 90. Paraná 660

________________

Bossi Live Comedy

Martin Bossi vuelve al mítico Teatro Astral con ‘Bossi Live Comedy’, su nuevo show en el que desplegará su talento y carisma y contará con más de 10 artistas en escena.

Funciones: Jueves a Domingo 20.30h / Sábado 20.30h y 22.30h. Entradas en Plateanet

*Teatro Astral (Av. Corrientes 1639)

___________________

El diario de una puta

El erotismo y la sensualidad se apoderan de Infierno, el club donde trabaja cada una de las putas. Historias personales y una sola motivación: poner a prueba nuestros prejuicios y expandir nuestros límites… sexuales. La música será liberadora, los cuerpos seducirán pero también serán el vehículo para un viaje diferente.

El público será parte de una experiencia única. La realidad quedará afuera por 70 minutos y cada uno vivirá una historia distinta. Para volver una y otra vez. Una experiencia interactiva y desprejuiciada. Para +18

De Salomón Ortiz

Miércoles a las 20.30 horas. Tickets por EntradaUno

*Behind Bar – Costa Rica 4933

________________

Matilda, el musical

El musical más aclamado de la temporada continúa sumando funciones incluyendo vacaciones de invierno. El elenco, integrado por grandes actores argentinos, dará vida a algunos de los personajes más amados de todos los tiempos. Laurita Fernández será la Señorita Miel; Agustín “Soy Rada” Aristarán interpretará a la tan temida directora Tronchatoro; José María Listorti y Fer Metilli serán el Sr y la Sra. Wormwood, es decir, “los singulares, excéntricos, ridículos y por momentos odiosos padres de Matilda”.

ESTRENO 1 DE JUNIO – Entradas disponibles por Ticketek o en boletería del teatro

*Teatro Gran Rex (Corrientes 857, CABA)

_______________

“Estado de Gracia” en El Archibrazo

Se dan las circunstancias exactas para que, tal como cuenta la leyenda, unas máscaras puedan tomar el cuerpo de algún ser vivo para intentar lograr la paz mundial. Si lo logran pasarán a ser seres sintientes; si no, serán objetos inertes por toda la eternidad. ¿Podrán lograr su cometido?

La poética del clown, lo irreverente de las máscaras, la potencia del teatro físico y las posibilidades de la ciencia ficción al servicio de este espectáculo que invita a cuestionar y des-enmascarar el poder aparente, en pos de encontrar la salida en medio de la tormenta.

De Lourdes Herrera y Lucía Schaab

Funciones: viernes de mayo a las 20 horas.

Valor de las entradas: General: $2500 / Solidaria: $3000/$3500 /Promoción 2x1: $4500. Compra de entradas en la web del teatro

*El Archibrazo, Mario Bravo 441, Almagro

___________________________

Las moiras, primera parte de El dibuk, dos covers

Tres esposas de rabinos tejen los destinos de todo el barrio de Once decidiendo quién se casa con quién. Se encuentran con la rebeldía de una joven que reclama el derecho a romper con el orden establecido. Cuando la chica intenta articular sus argumentos, un Dibuk se apodera de ella.

LAS MOIRAS pone a dialogar de forma explícita dos mitos sobre el destino y su relación con los muertos: la leyenda judía del dibuk, un espíritu errante que no ha terminado su trabajo en la Tierra y por eso no puede cruzar al otro lado, y el mito de las moiras, las tres viejas del inframundo que en la mitología griega hilan, sostienen y cortan el hilo de la vida.

LAS MOIRAS es la primera parte de EL DIBUK, DOS COVERS, un díptico que continuará con EL DÍA MAS LARGO DEL MUNDO.

Dramaturgia: Tamara Tenenbaum. Dirección: Mariana Chaud

Actuación de Analía Couceyro, Luciana Mastromauro, Florencia Piterman y Fiamma Carranza Macchi.

Funciones los Sábados 20 h. y Lunes 21 h. desde el 29 de abril. Entradas a la venta en Alternativa Teatral

*El Galpón de Guevara, Guevara 326

_________________

Heathers, el musical

Heathers: el musical es una bomba, un fuego, un crimen y un bardo hermoso que viene cautivando a los adolescentes de todas partes del mundo. Con una historia de amor como la que todos queremos tener (no me juzguen después de ver el show), un humor que estabas necesitando ver arriba del escenario, y una mirada real sobre lo hermoso y espantoso que es crecer en este mundo, HEATHERS va a ser la revolución de la temporada. Vos, ¿te subirías al clan?

1, 2, 7 y 8 de julio ENTRADAS POR TICKETEK

*Teatro Ópera. Corrientes 860

_______________

Si alguna vez te hace falta mi vida

Escrita y dirigida por Alfredo Martín la obra relata la relación de dos mujeres unidas por un vínculo que se revelará mientras ensayan distintas obras, plenas de citas reconocibles para los amantes del teatro.

Funciones: viernes a las 20h. Entrada: $ 2000.- con desc a estudiantes y jubilados a 1500.

*Teatro El Crisol: Malabia 611 -CABA-.

_____________________

El Camino de la Fuente (homenaje a Federico García Lorca)

Un actor intenta hacer una obra que el autor original no pudo terminar. Asume el riesgo y encara una función en la que se propone recuperar el espíritu del poeta, intentando lograr una interpretación y un teatro tan vital como su palabra. Al mismo tiempo sabe que, a medida que la obra avance, deberá procurarse un final.

Protagonizada por Pablo Razuk y escrita y dirigida por Sabatino Cacho Palma.

Re estreno: sábado 6 de mayo a las 18. Entradas: $2300 / $2100 con descuentos por Alternativa

*La Tertulia: Gallo 826CABA

__________________________

Las descartadas

Seis mujeres muy diversas, estudiantes de psicología de la universidad pública necesitan presentar su tesis universitaria grupal para así recibirse y poder cambiar su suerte. En plena búsqueda del tema a investigar hurgando en sus biografías estalla el conflicto. Fueron “descartadas” por sus compañeros y rejuntadas en un grupo dispar, unidas por diferentes, cada una mostrará sus partes menos valoradas, menos aceptadas, haciéndonos reflexionar sobre el aspecto “descartado” con el que cada uno de nosotros luchamos cotidianamente.

Dirigida por Alejandra Mistral. Dramaturgia: Florencia Farías, Gustavo Rozas Pereyra

Funciones: Viernes a las 21. Localidades: $ 2.500.- En venta por Alternativa Teatral

*Nün Teatro Bar – Juan Ramírez de Velazco 419 – CABA

_______________

Un íntimo viaje después del final

¿Qué hay después del fin? ¿Dónde van a parar los recuerdos? ¿A una galaxia del olvido? Porque en esta galaxia que habitamos hay un universo, y en este universo un planeta, y en este planeta un continente. Y sobre una avenida, hay personas que pasan los días mirando a la nada, que pasan las noches en busca de alimento. Todos tienen sueños que se apagan día tras día por una realidad que se derrumba sobre sus almas y los asfixia. Entonces, sobre la avenida hay una casa con un largo pasillo, al fondo del pasillo un teatro, y dentro del teatro, ausencias y recuerdos que aparecen y comparten con los vivos un beso, los miedos, las violencias, la rebeldía, el amor, y hasta un poco de pan.

Basada en textos de César Brie, cuenta con dramaturgia y dirección de Manuel Vignau, y las actuaciones de Mariana Calderón, Gisela Domröse, Ugo Guidi, Gonzalo Pungitore, Mabel Rodriguez, Juan Salas, y Maria Alejandra Violante.

Las funciones serán todos los domingos a las 20hs. Entrada a $2000 por Alternativa

*Teatro ÑaCa (Julián Alvarez 924, Villa Crespo - CABA)

___________________

La Falcón

Es un musical de tango en formato de café concert, ambientado en los años 20 y 30, e inspirado en la vida amorosa de la gran cancionista Ada Falcón, uno de los hitos de las voces femeninas de la música popular argentina, y en su romance secreto con Francisco Canaro. “La emperatriz del tango” con sus luces y sombras, en un viaje a través del tiempo y de sus tangos.

Dirección general: Cintia Miraglia

Funciones: Domingos a las 18 hs. Localidades: $ 2.500.- (Promo 2 x $ 4.000.- las primeras diez reservas). Jubilados y estudiantes: $ 2.000.-

*Teatro El Extranjero - Valentín Gómez 3378 – Abasto. +54 911 4862 7400

_________________

Discepolín, fanático arlequín

Luego de una exitosa temporada en la que cosechó grandes críticas de la prensa y comentarios del público; regresa Discepolín, fanático arlequín, el unipersonal escrito y protagonizado por Daniel Casablanca en el que nos propone un paseo por la vida del gran artista Enrique Santos Discépolo; una invitación a espiar al gran poeta de la calle en acción.

Discepolín, el arlequín porteño, acercándonos al grotesco desde la comedia del arte con ternura, humor y emoción. Una invitación a ver a Casablanca con media máscara cantando y contando las penas del artista, las de la sociedad, algunas que aún hoy nos atraviesan. Riendo y padeciendo. Buceando en las profundidades de la búsqueda eterna de la creación.

De y por Daniel Casablanca. Dirección: Guadalupe Bervih. NOMINADO A LOS PREMIOS ACE - MEJOR UNIPERSONAL 2022

SÁBADOS 20H. Entradas en venta por Alternativa Teatral.

*Centro Cultural de la Cooperación (CCC). Corrientes 1543

________________________

La lengua es un músculo, pero el lenguaje es un virus

El protagonista se encuentra en una casa perteneciente a su adinerada familia, ubicada en la cima de un cerro, en la que ha permanecido por los últimos 24 años, trabajando en la tesis que le permitirá graduarse como Filólogo, un Hombre de Letras. Esta tesis intentará confirmar aquel planteo de William Burroughs del año 1966 en el que afirmaba que “el lenguaje es un virus”.

Con esta premisa, el humor atravesará todo el espectáculo, como principal desafío de creación y de metodología narrativa para intentar acercarse a tamaña trama, utilizando y teatralizando elementos retóricos tales como la paradoja, la metáfora, la paronomasia y la dubitación, entre otros.

Contrariamente a los proyectos anteriores donde abundaban los recursos tecnológicos de este combo humorístico (Digital Mambo, Hombres Delay y Digitales anónimos), en este caso han elegido el minimalismo absoluto como recurso escénico respecto de la narrativa. Un hombre adulto, solo, viviendo en un lugar aislado de toda civilización, acompañado por un loro y un sinfín de artefactos y elementos antiguos que parece amar.

Autores: Diego Carreño y Gabriel Wolf. Con: Diego Carreño

Funciones: Viernes a las 22:00 hs. Entrada General: $2000 en boletería del teatro o por Alternativa Teatral Duración: 60 minutos

*El Camarín de las Musas. Mario Bravo 960. CABA

_____________________

El cazador y el buen nazi

Un día de mayo de 1975, el famoso cazador de nazis Simón Wiesenthal recibió una inesperada visita en su oficina del Centro de Documentación de Viena. Su visitante era nada menos que Albert Speer, el ex arquitecto y ministro de Armamentos de Hitler. ¿Cuál era el motivo de este encuentro? ¿De qué hablaron? ¿Qué se dijeron? ¿Qué diálogo era posible entre un victimario y una víctima del Holocausto?

En “El cazador y el buen nazi”, Mario Diament se vale de abundante documentación para dramatizar este extraordinario encuentro. Dos notables actores, Jean-Pierre Noher y Ernesto Claudio dan vida a los personajes bajo la dirección de Daniel Marcove. Una lección sobre la complicidad, la responsabilidad y la justicia cuyas implicancias adquieren un especial significado en estos días.

LUNES 20.30 HS. Entrada general: $3500. A la venta en Alternativa Teatral

*El Tinglado - Mario Bravo 948

______________________

Enrique V

Escrita posiblemente en 1598 y representada en al año 1599, es un drama excepcional en la obra de William Shakespeare. Enrique V acaba de ascender al trono, pero antes de que pueda gobernar una nación, y mucho menos conquistar otra, debe demostrar su valía como líder de los hombres. La puesta en escena busca sugerir, a través del movimiento de los actores y de los objetos, espacios imponentes trazados en un escenario limitado. Armado con algunos de los discursos más poderosos del arsenal del Bardo, Enrique y su “banda de hermanos” superarán obstáculos abrumadores; ya que como hoy, la impiadosa guerra parece ser la sombra oscura que invade la ancha nave del universo.

Dirección y puesta en escena de Martín Barreiro

Sábados 20:30 h. Las entradas se pueden conseguir en la boletería o por la plataforma del teatro.

*Teatro El Convento. Reconquista 269

_________________________

Marcelo Savignone presenta el ciclo Corpus

Durante abril y mayo, Marcelo Savignone realizará el ciclo Corpus, basado en tres obras de su autoría para pensar la potencia del cuerpo: Vivo, Cuerpo y De interpretatione. Las funciones se realizarán los sábados a las 22 horas en Belisario.

-Vivo. Sábado 13 de mayo

Vivo es un espectáculo experimental de improvisación, donde se postula la multiplicidad de la escena como factor determinante de la construcción, el intérprete despojado de todo artificio lleva la actuación a sus estados más primitivos y carnales.

-Cuerpo. Sábado 20 de mayo

Cuerpo es una indagación escénica sobre la filosofía práctica de Spinoza. Un cuerpo que se mueve y acciona atravesado por pasiones y afectos, deja de lado el bien y el mal y se introduce en lo que es bueno o malo para sí. La sombra de un cuerpo que padece en contraposición a uno que acciona. Cuerpo, espacio vacío, luz conforman este dispositivo para la des/composición de relaciones en escena.

-De interpretatione. Sábado 6 y 27 de mayo

Un intérprete pone en tensión el devenir del tiempo y las ausencias: decide salvar el tiempo a través de la confesión de sus puestas pasadas, sobre obras de Antón Chejov. Basada en la filosofía de Paul Ricoeur, “De Interpretatione” es un ensayo poético sobre la interpretación de los textos y la relación con su autor. ¿Cómo puede interpretarse un texto sin traicionar a su autor? El ser-en-el-mundo desplegado ante el texto: su memoria y recuerdos, su vínculo con el pasado, su presente y futuro, y la ruptura de lo cotidiano, que permitirán el desarrollo de ese ser-en-el-mundo, bajo la modalidad de poder ser.

Localidades: $2000. Entradas por Alternativa

*Teatro Belisario - Av. Corrientes 1624

_________________

Mishiadura bailable

Delincuentes, empresarios, jueces, policías y fortunas clandestinas forman un entramado de relaciones donde la moral no importa, la necesidad es ley y hay que adaptarse a lo que sea para sobrevivir. Tomando como punto de partida “La Ópera del Mendigo” de John Gay escrita en 1728 y la poesía de Washington Cucurto, se despliega la historia a través de cumbias, cuartetos, tangos y ritmos latinoamericanos. Una obra de denuncia política que, desde los relatos de la pobreza y la marginalidad, emerge con humor sobre la alegría de estos personajes.

Funciones: domingos, 19 hs. desde el 30 de abril. Entradas: $2500 / Descuentos jub. $2000 y est. 2x1 / Alternativateatral o en boletería. Público: +13 años

* Área 623 (Pasco 623, CABA)

_____________________

Como quien roba un dolor

Ellas supieron ser un grupo musical de medio pelo que ha cultivado público y admiradores en breves eventos provinciales, cruceros y sociedades de fomento. Con su personalidad y presencia estética y escénica fueron haciéndose de un lugar pero la vida pasa, y el tiempo va destruyéndolo todo.

Esta tarde, vuelven a encontrarse con la esperanza de volver a encontrar motivación en aquello que las mantuvo unidas y activas tantos años. Pero los vínculos, las personalidades tan diversas y las situaciones particulares que han sucedido a cada una, harán que este encuentro deje emerger resentimientos guardados y emociones veladas.

Esta producción es una creación del grupo creativo estable de El Deseo. Esta obra cuenta con el apoyo de Proteatro.

VIERNES 20hs- Entradas por Alternativa Teatral

*CENTRO CULTURAL EL DESEO- Saavedra 569- Balvanera

________________________

Años difíciles

Tres maestros jubilados conviven juntos en una casa de Colegiales. Federico y su esposa Olga, junto con Alberto, hermano del primero y amante de la segunda. Los hombres poseen un pasado no del todo cristalino. La llegada de Mauricio, quien afirma ser el hijo de uno de ellos, develará los errores del pasado que ahora regresan para devorarlos.

En este grotesco del teatro nacional, el humor ácido y la ironía del emblemático Roberto “Tito” Cosa se ponen en juego para abordar temáticas tales como: el paso del tiempo, la discriminación y el autoaislamiento. Una comedia que deviene en tragedia una vez que el protagonista central revela sus verdaderas intenciones.

Dirección de Eduardo Ruderman

Funciones: Viernes, 20 hs. | Entrada: $2000 por Alternativa Teatral

* Teatro Celcit, Moreno 431

_________

EXP (El expediente)

La acción se desarrolla en el espacio de EL EXPEDIENTE. Espacio de juego precario y en constante construcción. Lugar donde se acumulan objetos, palabras, cuerpos, voces e imágenes. En algún lugar fuera de EL EXPEDIENTE, un uniformado irradia una alarma e inicia un relato. Un hombre es detenido: EL IMPUTADO (la presa). Es necesario iniciar el juego, LA UJIER, fiel servidora, activa el cronómetro. EL ESCRIBIENTE/RELATOR comienza su trascendente tarea, debe retener al IMPUTADO en EL EXPEDIENTE. La jueza y los jueces irrumpen a través de sus voces e imágenes ordenando y sentenciando desde algún lugar misterioso. El escribiente deja constancia, reescribe y reinterpreta las versiones superpuestas del denunciante, los testigos, peritos, fiscal, etc. EL IMPUTADO, con la ayuda de una defensora y defensor distantes, reclama su inocencia. El público, testigo y juez, observa y escucha.

La obra, escrita y dirigida por Emilse Díaz, cuenta con las actuaciones de Julián Vilar y Flor Danza.

Desde el 21 de abril, viernes a las 20hs

La entrada general con PROMO ESTRENO es de $ 2.000, con descuentos a estudiantes y jubilados a $ 1.700 y pueden adquirirse por Alternativa.

* NoAvestruz (Humboldt 1857, Palermo - CABA).

_______________

Luz testigo

LUZ TESTIGO es un espectáculo en el que conviven cinco historias, con sus universos y personajes. Cada uno de ellos intentando un encuentro con los otros. Un encuentro que está interferido por las propias limitaciones, por los anhelos inconfesados, por las dudas, por los miedos.

Humor, intriga, drama, y hasta el disparate, son los condimentos a través de los cuales se despliegan estas historias de seres perplejos y desesperados.

Dirección: Javier Daulte

Funciones: Martes a las 20.30.Localidades: $ 2.300.- Estudiantes y jubilados: $ 2.100.- Venta por Alternativa teatral

*Espacio Callejón – Humahuaca 3759 – CABA

________________

Limítrofe. La pastora del sol

“Limítrofe. La pastora del sol” cuenta el duro Vía Crucis de Gabriela Blas, sobreviviente de una enorme injusticia. Una mujer aymará nacida en 1983 signada por los prejuicios por su origen étnico, su cultura, su condición de madre soltera y su pobreza. La obra fue Seleccionada para ser parte del Festival Internacional FiArtes de Ecuador, y a sido parte del Festival Internacional de Teatro Santiago Off 2023 y cierre de temporada de Teatro Puerto en La Serena Chile. La obra integra el catálogo 2023-2024 del Instituto Nacional de Teatro que selecciona las mejores obras del país.

De Bosco Cayo (Inspirada en hechos reales). Dirección Florencia Bendersky

Funciones: Sábados 20hs. Entradas $1.800 general y 1500 jubilados y estudiantes

*Teatro El Popular: Chile 2080 - CABA

_______________________

En El crisol Teatro

El Crisol Teatro, ubicado en Malabia 611, en el barrio de Villa Crespo, presenta:

-Los sábados a las 20 horas se presenta “La noche se está muriendo”.

Buenos Aires, 1945. Al finalizar la función del estreno mundial de La Casa de Bernarda Alba, Margarita Xirgu vuelve emocionada a su camarín en el Teatro Avenida. Allí comprueba que el teatro es un ritual de invocación: atraído por la gran interpretación de su actriz predilecta, Federico García Lorca aparece para festejar el éxito y celebrar su amistad, impulsándola a tomar una importante decisión.

-Sábados a las 22.15 horas se presenta “Los espejos breves”.

“Los espejos breves” reúne tres piezas independientes entre sí. Con humor e ironía plantean interrogantes acerca de lo humano en el presente que transitamos.

Cuando el tiempo biológico indica que ya no podemos producir, ¿en qué nos convertimos? ¿Qué somos para esta sociedad que por momento nos devora? ¿Cómo cargar con las cuentas de las responsabilidades individuales y colectivas? ¿Cuál es el límite de producir más para el consumo si se vulneran derechos y la calidad de vida? En términos de éxito o fracaso, ¿qué se espera de nosotros?

Ficha técnica: Autoría: Darío Bonheur. Actúan: Leticia Barbitta, Martín Caminos, Gimena Cos, Valeria Kamenet, Pepa Luna, Juan Francisco Muñoz y Victoria Páez. Dirección: Darío Bonheur y Martín Caminos

Entrada general: $ 2000. Descuento para jubiladxs, estudiantes y vecinxs de la Comuna 15 (con acreditación de domicilio: DNI, factura de servicio, etc).

__________________

Cinematique Abasto

El sábado 13 de mayo a las 16 horas, se estrena Cinematique Abasto, dirigida por Juan Coulasso y Francisco Castro Pizzo. La propuesta, que fusiona teatro, música y cine, forma parte de “Abasto in situ”, un ciclo de obras site specific realizadas en el espacio público con el fin de fortalecer los vínculos entre distintas disciplinas artísticas y la población local.

Cinematique Abasto pretende lo imposible: suspender el tiempo, convertir la ciudad vivida en una ciudad soñada, o mejor aún, en una invención colectiva e imaginante, una obra sin autor que se detenga a imantar el presente que compartimos hasta volverlo imprescindible.

Cinematique Abasto es una producción de Abasto Barrio Cultural, Roseti Espacio y Proyecto Excursus, con el apoyo de Mecenazgo, Banco Hipotecario e INT.

Estreno sábado 13 de mayo a las 16 h. Funciones: sábados 16 h. Hasta el sábado 15 de julio

*Roseti. Gallo 760 - Abasto - CABA

________________

La Madonnita

La historia de LA MADONNITA transcurre a principios del siglo XX en un altillo caluroso del Parque Lezama. Un hombre saca fotos a su mujer y luego las comercializa entre la clase trabajadora inmigrante. En un contexto socioeconómico de crisis, la obra dispara con astucia la pregunta por la mujer, como enigma y objeto de intereses sexuales y económicos.

A través del grotesco criollo, la pieza pone de manifiesto la construcción de posibles masculinidades y a la vez evidencia distintos tipos de violencias ejercidas sobre las mujeres. El personaje de “La Madonnita” se construye como agente pasivo que observa ese mundo opresivo al cual está destinada. La obra pone en primer plano la fricción entre deseo, sexo y poesía con todo el talento de la pluma de Mauricio Kartún.

Interpretada por Natalia Pascale, Fito Pérez y Darío Serantes. Dirección de Malena Miramontes Boim

Funciones: domingos a las 19.30h. Localidades: $2000 (descuento estudiantes y jubilados $1800) disponibles en Alternativa teatral y boletería del teatro.

*Ítaca Complejo Teatral (Humahuaca 4027, Abasto, CABA

________________

Instrucciones para ser una idishe mame

¿Querés ser una verdadera madre judía? ¿Querés saber cuánto tenés de madre judía? Acercate a la primera carrera universitaria de IDISHE MAME. Donde Mirta Goldstein con su pasión, amor y conocimiento, te hará vivir una y mil peripecias. Donde conectarás con tu idishe mame interior. “Instrucciones para ser una Idishe Mame” es un homenaje a todas las madres (sean idishes o no).

Libro y dirección: Sebastián Kirszner. Actuación: Silvia Kanter.

Sábados a las 18.30 y 20.30. Localidades: $ 3.000.- Jubilados: $ 2.500.- Venta por Alternativa Teatral ó en www.idishemame.com.ar

*La Pausa Teatral – Luis Viale 625 – CABA - Cel 1551232030

_________________

El rayo

La actriz y bailarina María Ucedo, referente del mítico grupo El Descueve, conmueve la escena porteña con un biodrama íntimo y sensible que celebra una gran historia de amor.

El Rayo es un poema, dinámico y potente lanzado en un espacio atravesado por la interpretación magnética de Ucedo, su manejo del lenguaje corporal acompañado por proyecciones audiovisuales y la música original de Martín Pavlovsky. Además, la pieza cuenta con la co-dirección y colaboración dramatúrgica de Valeria Correa (grupo Piel de Lava) y asistencia de dirección de Andrea Fernández.

EL RAYO despliega, en un espacio despojado, dos historias a la vez. La de una mujer que revela a su hija un secreto guardado durante cinco décadas. Y la de esa hija que, con esa información intenta reacomodar las piezas del rompecabezas familiar y entender cómo esa historia largamente oculta estaba a la vista de todos, sin que nadie fuera capaz de ver.

Viernes de mayo a las 21h. Localidades $2200, disponibles en Alternativa Teatral

* El Portón de Sánchez. Sánchez de Bustamante 1034

::::::::::::::::::::

CINE

Ida Vitale, documental sobre la legendaria poetisa uruguaya

Mujer joven de 99 años: Vitale. Pierde a su gran amor, regresa a casa tras cuarenta años de exilio, recibe el premio literario más importante de la lengua española y se va de gira. La poeta uruguaya Ida Vitale viaja sin alejarse de sí misma, atenta a lo que nadie ve. De la A a la Z, se desplaza dentro de un paréntesis lento: un tour plagado de detenimientos inauditos.

De María Arrillaga

Desde el 3 de mayo en Malba Cine

______

Aftersun

De Charlotte Wells.

Sophie, de 11 años, y Calum, su papá, se encuentran en Turquía, en un centro vacacional ahora en decadencia, donde comparten cada verano. La convivencia se convierte en el descubrimiento amoroso e idílico de la relación. Veinte años después, Sophie recuerda ese viaje en un retrato poderoso y desgarrador.

Sábado 6 de mayo a las 18 h

*El Conti. Av. Del Libertador 8151

_________

En el Cine Gaumont

10/5/2023 LOS CONSTRUCTORES DE LA ALHAMBRA 20:30 Isabel Fernández DOCUMENTAL

04/05/2023 al 10/05/2023 EMPIEZA EL BAILE 12:00 15:40 Marina Seresesky COMEDIA DRAMÁTICA

04/05/2023 al 10/05/2023 TE PROMETO UNA LARGA AMISTAD 14:00 Jimena Repetto DOCUMENTAL

04/05/2023 al 08/05/2023 y 10/05/2023 (EXCEPTO MARTES 09) CONTROL ZETA 17:40 Axel Gaibisso ACCIÓN/POLICIAL

04/05/2023 al 08/05/2023 (EXCEPTO MARTES 09 Y MIERCOLES 10) EMPIEZA EL BAILE 22:15 Marina Seresesky COMEDIA DRAMÁTICA

04/05/2023 al 08/05/2023 (EXCEPTO MARTES 09 Y MIERCOLES 10) PINTANGO 22:15 RODOLFO PASTOR COMEDIA/ANIMACIÓN

04/05/2023 al 10/05/2023 COMO DECIRTE QUE TE QUIERO 13:00 14:30 17:50 21:00 Matilde Michanie DOCUMENTAL

04/05/2023 al 10/05/2023 DESPERTÉ CON UN SUEÑO 16:00 Pablo Solarz DRAMA

04/05/2023 al 10/05/2023 SILENCIO EN LA RIBERA 19:20 Igor Galuk DOCUMENTAL

04/05/2023 al 10/05/2023 LOS OLVIDADOS: CICATRICES 22:30 Nicolás Onetti TERROR/GORE

04/05/2023 al 10/05/2024 VIEDMA, LA CAPITAL QUE NO FUE 12:45 16:30 20:15 Jorge Colás DOCUMENTAL

04/05/2023 al 10/05/2024 LA CASA DE LOS CONEJOS 14:40 Valeria Selinger DRAMA

04/05/2023 al 10/05/2024 CUENTOS DE LA TIERRA 18:20 Pablo Leónidas Nisenson DRAMA

04/05/2023 al 10/05/2024 HUMO BAJO EL AGUA 22:00 Julio Midu, Fabio Junco DRAMA/ROMANCE

Boleto Oficial Cinematográfico: Público general: $200.-. DESCUENTOS Jubilados y pensionados: $ 100.- Estudiantes terciarios y universitarios: $ 100.- Afiliados de A.A.A., SADOP, ATE, UPCN, SUTERH, AEFYP y SICA: $ 100.-. Personas con certificado de discapacidad: 10% del valor del BOC. Empleados del INCAA: 10% del valor del BOC.

* COMPLEJO GAUMONT, Av. Rivadavia 1635, C.A.B.A.

________________________________________________

Bellas Artes Cine: “Política y sociedad en la pantalla francesa”

El Museo Nacional de Bellas Artes y Amigos del Bellas Artes presentan “Política y sociedad en la pantalla francesa”, un nuevo ciclo de Bellas Artes Cine que proyectará, desde el 6 de mayo hasta el 3 de junio, con entrada gratuita, una selección de seis películas contemporáneas, con la colaboración del Institut français d’Argentine y la Embajada de Francia.

Las funciones de Bellas Artes Cine serán los viernes y sábados, a las 19, en la sala de Amigos del Bellas Artes, ubicada en Av. Figueroa Alcorta 2280. Las entradas son gratuitas y se adquieren únicamente de manera online, completando el formulario de reserva para cada función.

PROGRAMACIÓN

- Municipale. Sábado 6 de mayo, a las 19

- De Gaulle Viernes 12 de mayo, a las 19

- L’Assemblée. Sábado 13 de mayo, a las 19

- Quai d’Orsay Viernes 19 de mayo, a las 19

- Gloria Mundi Sábado 20 de mayo, a las 19

- Adieu les cons. Viernes 26 de mayo, a las 19

- De Gaulle Sábado 27 de mayo, a las 19

- Quai d’Orsay Sábado 3 de junio, a las 19

__________________

Cine en el Kirchner: programación de mayo

En mayo, la sala A proyecta el estreno de Danubio, film de Agustina Pérez Rial sobre la Guerra Fría en Argentina; y la plataforma Cine.ar presenta Una mirada honesta, de Roberto Persano y Santiago Nacif.

Los ciclos de cine alemán, cubano y brasilero –curados por el Goethe-Institut, la Embajada de Cuba y la Embajada de Brasil– conforman el panorama internacional.

En la sala B, la Filmoteca en vivo de Fernando Martín Peña ofrece una selección de películas inspiradas en trenes.

Por otro lado, ambas salas alojan destacados festivales: La mujer y el cine; y el Festival Internacional de Cine Político.

*CCK. Sarmiento 151

_____________

La Biblioteca del Congreso presenta dos nuevos ciclos de cine en Mayo, con entrada libre y gratuita

La Biblioteca del Congreso de la Nación presenta en Mayo dos nuevos ciclos de cine con entrada libre y gratuita, que se podrán disfrutar en el Auditorio Leonardo Favio del Espacio Cultural BCN, en Alsina 1835 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las películas se proyectarán martes y jueves, desde las 18.30 horas, y se deben reservar las entradas a través de del sitio oficial www.bcn.gob.ar.

Los martes de Mayo tendrá lugar un ciclo homenaje al actor suizo Bruno Ganz, fallecido en 2019 a los 77 años, famoso por papeles como el de Adolf Hitler en la controvertida película alemana “La caída”. Está prevista la proyección de “Las alas del deseo” (1987), de Win Wenders, el martes 2; “La ciudad blanca” (1983), de Alain Tanner, el martes 9; “La caída” (2004), de Oliver Hirschbiegel, el martes 16; y “Pan y tulipanes” (2000), de Silvio Soldini, el martes 23.

Por otra parte, los jueves de Mayo tendrá lugar el ciclo que propone una trilogía de la vida de Roy Andersson, director, productor de cine y publicista sueco. La programación incluye la proyección de “Canciones del segundo piso” (2000), el jueves 4; “La comedia de la vida” (2007), el jueves 11; y “Una paloma se posó sobre una rama a reflexionar sobre la existencia” (2014), el jueves 18.

____________________

Viedma, la Capital que no fue

En 1986, el Presidente Raúl Alfonsín se propone trasladar la Capital de Argentina a la Ciudad de Viedma, en la Provincia de Río Negro. Con el lema “hacia el sur, el mar y el frío”, inicia un ambicioso proyecto que tiene como objetivo descentralizar el estado y federalizar el país. A través de testimonios y material de archivo inédito, la película narra el ascenso y la caída de uno de los sueños más grandes y a la vez extravagantes de nuestra historia.

Una película documental de Jorge Leandro Colás

Del jueves 4 de mayo al miércoles 10 de mayo, a las 12.45, 16.30 y 20.15hs, en el Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635, CABA) y Espacio INCAA General Pico; Espacio INCAA Villa Regina; Espacio INCAA San Martín de Los Andes.

________________

1° Festival Internacional de Cine de la UBA

La Universidad de Buenos Aires junto a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) y la Carrera de Imagen y Sonido, anuncian la creación del FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE 2023, FIC.UBA, que en su primera edición estará dedicado a la temática Cine y Democracia. El mismo se llevará a cabo desde el 25 al 30 de julio y será parte de las múltiples acciones que se realizarán desde la Universidad para celebrar los 40 años de la recuperación de la democracia.

Se presentará “40 x 10 x 40″, un espacio que invita a 40 personalidades de la cultura, la educación y la política nacional para que elijan las 10 películas argentinas más representativas de los últimos 40 años de democracia. En simultáneo, el FIC.UBA invitará a votar al público en la encuesta por las diez películas argentinas que, a lo largo de los últimos cuarenta años, han promovido valores como la libertad, la justicia, la diversidad y el respeto. Las producciones más votadas serán proyectadas en el Festival y las funciones contarán con la presencia de sus principales figuras. A partir de hoy podrás votar aquí

La inscripción de películas al FIC.UBA es abierta y gratuita, hasta el 15 de mayo, para largometrajes de ficción, documental y animación tanto nacionales como internacionales, terminados entre los años 2021 y 2023. Para anotarse en las competencias se podrá realizar ingresando a: https://fic.uba.ar

Para más información del FIC:UBA: www.fic.uba.ar

::::::::::::::::::::::::::::::

CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Las bellas almas de los verdugos

El Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaría de Medios en el marco del programa Renacer, Aleph Media, Barakacine y Fundación Octubre, con la colaboración de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata estrenan la serie LAS BELLAS ALMAS DE LOS VERDUGOS, desde el 31 de marzo los viernes a las 22:30 horas por la pantalla de la TV Pública.

Es una serie de 8 episodios de 26 minutos cada uno, dirigidos por Paula de Luque, escritos por Bruno Luciani y Paula de Luque sobre una obra de Marcelo Figueras.

La serie está protagonizada por Diego Cremonesi, Vera Spinetta, Carla Pandolfi y un gran elenco integrado por Pepe Monje, Carlos Portaluppi, Luis Ziembrowski, Maxi Ghione, Gustavo Pardi, Fabio Di Tomaso, María Ucedo, Germán de Silva, Jimena Anganuzzi, Nicolás Pauls, Fabio Aste, Claudio Martínez Bel, entre otros.

_______________

Nuevos contenidos de TEC TV en la plataforma Contar

La plataforma pública y gratuita Contar presentará nuevos contenidos de TEC TV, el canal de televisión de ciencia y tecnología.

Entre los títulos se podrán ver Pepper, todo por un like, una comedia de ocho capítulos protagonizada por Martín Slipak; y la cuarta temporada de Ciencia a la carta, con temáticas específicas de biología, química, física y neurociencias.

Además, se presentarán Grandes temas de la matemática, con la conducción de Adrián Paenza; y Mujeres de ciencia, con Mariana Carbajal.

TEC TV es una iniciativa de la Dirección de Articulación y Contenidos Audiovisuales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El canal presenta series de ficción, documentales, entrevistas, biografías y microprogramas que proponen un acercamiento a la ciencia y la tecnología.

:::::::::::::::::::

MÚSICA

Conciertos en el CCK

- Obras de Espel, Senanes y Suárez, por la Orquesta Nacional de Música Argentina

Con Lucía Zicos como directora invitada, se presenta la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto”, para interpretar Cinco Miradas. Versiones sobre músicas argentinas, de Guillo Espel, seguida de Fragmentos (des)concertantes para viola y orquesta, de Gabriel Senanes, con Elizabeth Ridolfi en viola como solista invitada. En el cierre, llega el estreno mundial de Luna Líquida, de María Suárez, obra comisionada a su autora por la ONMA. 5 de mayo a las 20 h en Auditorio Nacional

- Franco Broggi

El reconocido pianista santafecino Franco Broggi ofrece un recital en el Salón de Honor, con un variado repertorio de compositores argentinos. Carla Marina Díaz estará a cargo de la presentación y los comentarios de la jornada. 6 de mayo a las 18 en Salón de Honor

- Sixto Corbalán presenta “Arpa paraguaya contemporánea”

Por primera vez, el arpista paraguayo Sixto Corbalán se presenta en el Centro Cultural Kirchner. Con una amplia trayectoria internacional, el músico propone nuevos sonidos para los ritmos tradicionales de su país, enriqueciéndolos con elementos de la música contemporánea. Participan como invitadxs la cantante Nadia Larcher y el pianista Emmanuel Álvarez. 7 de mayo a las 18 h en Salón de Honor

*Centro Cultural Kirchner. Sarmiento 151

______________________

Música en escena y Teatro Empire presentan la temporada musical 2023

Esta temporada 2023 la compañía Música en escena presenta su programación anual junto a la programación musical del Teatro Empire con:

- Un Abono de ópera

- Un ciclo de música de cámara “Tardes de música en el foyer” (2 domingos por mes)

- Un ciclo de ópera en versiones de concierto “Ópera en el Foyer”

Todo bajo la dirección general de Antonio Leiva y la Coordinación musical de la Mtra. Silvana D’Onofrio.

MAYO

Dido y Eneas: Sábado 6, 13 y 20 a las 20:30 hs

Tardes de música en el foyer: Domingo 7 y 21 a las 17 hs

JUNIO

Cavalleria rusticana: Sábado 24 a las 20:30 hs

Ópera en el foyer: Sábado 20 a las 20 hs

JULIO

Cavalleria rusticana : Sábado 1 a las 20:30hs y Domingo 2 a las 17 hs

Tardes de música en el foyer: Domingo 4 y 18 a las 17 hs

Historia de un amor: Domingo 30 a las 17 hs (Espectáculo galardonado con el premio “Estrella de mar” de Mar del Plata) (LAURA RIZZO – Soprano y ENRIQUE FOLGER – Tenor)

AGOSTO

Recital de piano a cargo de la destacada pianista Ana Miernik (Polonia): Sábado 5 a las 20:30 hs

Historia de un amor (LAURA RIZZO y ENRIQUE FOLGER): Domingo 6 a las 17 hs

Tardes de música en el foyer: Domingo 13 a las 17 hs

Concierto Orquesta Acadámica de Música en Escena y Teatro Empire: Sábado 27 a las 16 hs

Ópera en el foyer: Sábado 19 a las 16 hs

SEPTIEMBRE

La voz humana: Sábados 23 y 30 a las 17 hs

Tardes de música en el foyer: Domingo 3 y 17 a las 17 hs

OCTUBRE Y NOVIEMBRE

Norma: Sábados 21 y 28 a las 20 hs / Sábado 4 a las 20 hs. Y Domingo 5 a las 17 hs

Tardes de música en el foyer: Domingo 1 de octubre a las 17 hs

DICIEMBRE

Concierto de Navidad de la Orquesta Acadámica de Música en Escena y Teatro Empire: Sábado 15 de diciembre 20 hs

*TEATRO EMPIRE. Hipólito Yrigoyen 1934 - CABA

___________________

Músicos de la Orquesta Estable del Teatro Colón ofrecerán el tercer recital del Ciclo de música en el Salón Dorado

El sábado 6 de mayo a las 17:30 horas, músicos de la Orquesta Estable del Teatro Colón llevarán adelante su tercer recital en lo que va del año, del Ciclo de músíca programado en el Salón Dorado.

El programa musical incluirá las obras Tetracor, de Roger Boutry, Suite para cuatro cornos, de Eugene Bozza, “Spirit of Brass” Fanfare, de Enrique Crespo, “Esquinas del sur”, de Enrique Schneebeli, Sinfonía en bronces, de Eric Ewazen, y Esbozo sinfónico N°1, de David Uber.

Las entradas ya están a la venta en www.teatrocolon.org.ar y en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.

*Salón Dorado Teatro Colón. Libertad 621

________________

La flauta mágica, de Mozart, vuelve al escenario del Teatro Colón

La producción de la Ópera Cómica de Berlín formará parte de la temporada lírica con dirección musical de Marcelo Ayub y puesta en escena de Barrie Kosky y Suzanne Andrade, junto a la galardonada soprano argentina Verónica Cangemi.

El próximo domingo 7 de mayo a las 17:00 horas, la Temporada Lírica 2023 presenta La flauta mágica, con la dirección musical de Marcelo Ayub al frente de la Orquesta Estable del Teatro Colón. La Dirección de escena de esta versión de Barrie Kosky y Suzanne Andrade es una de las más exitosas y sorprendentes de la última década. Fue estrenada en la Ópera Cómica de Berlín y recrea el mundo del cine mudo en particular de los films de Buster Keaton.

Las siete funciones programadas de la ópera de Mozart, se llevarán a cabo los días domingo 7 y 14 de mayo a las 17:00 horas; y el martes 9, miércoles 10, jueves 11, viernes 12 y martes 16 de mayo a las 20:00 horas.

Las localidades se encuentran a la venta en www.teatrocolon.org.ar. Y también en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

_______________

Coro Nacional de Música Argentina: Concierto de ritmos, estilos y géneros latinoamericanos de Félix Luna

El Coro Nacional de Música Argentina brindará durante el mes de mayo dos conciertos interpretando dos obras del poeta argentino Félix Luna, con diversidad de ritmos, estilos y géneros latinoamericanos. Las obras interpretadas incluyen arreglos del Mtro. Tomás Arinci, dirigidos por el director invitado Mtro. Juan Manuel Brarda y acompañados por un ensamble instrumental bajo la supervisión del director del Coro Nacional de Música Argentina, el Mtro. Guillermo Tesone.

-MIÉRCOLES 10 DE MAYO - 20 HS. CCK, Sarmiento 151, CABA

-VIERNES 13 DE MAYO – 19 hs. Centro de Actividades “Roberto De Vicenzo”. Calle 148 y 18, Berazategui

Como siempre la entrada es libre y gratuita.

Las entradas para el Centro Cultural Kirchner pueden solicitarlas en el siguiente link: https://www.cck.gob.ar

_________________

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires se presenta en la Usina del Arte bajo la dirección musical de Javier Mas

El sábado 6 de mayo a las 20:00 horas, la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires brindará un concierto gratuito en la Usina del Arte con dirección musical del maestro Javier Mas, y la participación del violinista Eduardo Ludueña como solista.

El programa musical estará compuesto por las obras Obertura Coriolano, Op.62, de Ludwig van Beethoven, Concierto para violín y 18 instrumentos, de José María Castro, y Sinfonía N°5, Op. 107 en Re mayor “Resurrección”, de Felix Mendelssohn.

Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 4 de mayo en la boletería del Teatro Colón (Tucumán 1171) de 10:00 a 19:00 horas. También se podrán retirar dos horas antes del concierto en la Usina del Arte (Agustín R Caffarena 1, La Boca).

____________________

Mayo en el Borges

-Sábado 6 de mayo, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

JAZZ en el Borges

Jacinto/ Burin A dos pianos

-Miércoles 10 de mayo, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

MIÉRCOLES EN CONCIERTO

Mora Navarro, presenta Amora

-Viernes 12 de mayo, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

EN CONCIERTO

Coral Femenino de San Justo

Director: Maestro Roberto Saccente

-Sábado 13 de mayo, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

EN CONCIERTO

Mariana Melero, presenta Kansha. Versiones de Músicas de Ryuichi Sakamoto

-Domingo 14 de mayo, 18 h | Auditorio Astor Piazzolla

TANGO en el BORGES

Bernardo Baraj presenta Tango mío

-Miércoles 17 de mayo, 19 h

Plastilina

-Sábado 20 de mayo, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

JAZZ

Flavio Romero trío feat Cami Ibarra

-Domingo 21 de mayo, 18 h | Auditorio Astor Piazzolla

CICLO INDUSTRIA NACIONAL de Música Contemporánea

Ensamble Neo

A 10 años del fallecimiento de Gerardo Gandini, el ensamble NEO realizará dos obras del músico y compositor homenajeado y estrenará tres piezas que entran en diálogo con la música de Gandini y fueron encargadas a Carolina di Paola, Ana González Gamboa y Beltrán González.

-Miércoles 24 de mayo, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

MIÉRCOLES EN CONCIERTO

Alina Gandini y Matías Mango, Pobre diabla

-Sábado 27 de mayo, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

JAZZ en el BORGES

Universo nOrris

-Domingo 28 de mayo, 18 h | Auditorio Astor Piazzolla

FOLCLORE EN EL BORGES

Lilián Saba grupo

Cantante invitada: Liliana Herrero

-Miércoles 31 de mayo, 19 h | Auditorio Astor Piazzolla

MIÉRCOLES EN CONCIERTO

Jaz Pimentel, presenta Nostálgico bailable

Artista invitada: María Pien

*CC Borges. Viamonte 525

______________

Festival Konex de Música Clásica

La Fundación Konex presenta el 8° Festival Konex de Música Clásica dedicado a Johannes Brahms y a los grandes compositores de la música gitana. A lo largo de cuatro jornadas Ciudad Cultural Konex nuevamente será escenario de lo mejor de la música clásica, con artistas de primer nivel y localidades accesibles para todo público.

PROGRAMACIÓN

-Jueves 4/MAYO. 20 hs. Gala Sinfónica Brahms

-Viernes 5/MAYO. 20 hs. Gala Gitana Lírica Instrumental

-Sábado 6/MAYO 20 hs. Gala de Ballet

-Domingo 7/MAYO 19 hs. Gala Sinfónica Dvořák

Localidades en venta desde $2000.- en www.cckonex.org o www.festivalkonex.org

*Ciudad Cultural Konex | Sarmiento 3131, CABA | 4864-3200 |

_________

La flauta mágica, de Mozart, vuelve al escenario del Teatro Colón

Con dirección musical de Marcelo Ayub, y dirección de escena a cargo de Barrie Kosky y Suzanne Andrade, esta versión representa una de las puestas más exitosas y sorprendentes de la última década. Fue estrenada en la Ópera Cómica de Berlín y recrea el mundo del cine mudo en particular de los films de Buster Keaton.

La función de estreno contará con la presentación de la galardonada soprano argentina Verónica Cangemi en el rol de Pamina, y del tenor español Joel Prieto como Tamino.

Domingo 7 de mayo, 17:00 horas.

Las localidades se encuentran a la venta en www.teatrocolon.org.ar. Y también en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.

*Teatro Colón. Cerrito 628

__________________

Conciertos y Transmisiones en la Fundación Beethoven

-Festival de Percusión Antonio Yepes

El primer Festival de música para percusión “Antonio Yepes” se desarrollará a lo largo del 2023 con conciertos, masterclasses y diversas actividades. En cada concierto será anfitrión el Conjunto Ritmus con invitados de relevancia.

Fechas: Sábado 3 de junio / Sábado 12 de agosto / Sábado 4 de noviembre. Siempre a las 19:30h.

*Auditorio de la Fundación Beethoven, Av. Santa Fe 1452. Bono contribución $1.500-. Se pueden adquirir en el momento. Más información: 4811-3971 / 4816-3224. Por mail: comunicacion@fundacionbeethoven.com.ar

___________

Lidia Borda celebra a Haroldo Conti

En el marco del 47 aniversario de la desaparición de Haroldo Conti y a 15 años de la apertura del Centro Cultural presentamos a Lidia Borda & Daniel Godfrid en un espectáculo que recorren un inusual repertorio de música popular que enlaza diferentes géneros como tango, folclore, bolero, rock nacional y otros géneros internacionales, recreando piezas de autores populares tan variados como Homero Manzi, Luis Alberto Spinetta, Chico Buarque, Carlos Gardel, Alfredo Zitarrosa, Agustín Lara, Charly García, Hoagy Carmichael, entre muchxs otrxs.

Sábado 6 de mayo / 20 HS

*El Conti. Av. Del Libertador 8151

_____________

Música en la Usina del Arte

El 7 de mayo a las 11:30, bajo la Dirección de Carlos Calleja, La Nueva Sinfonietta interpretará ‘Debussy: Preludio a la Siesta de un Fauno, ‘Wagner: Preludio y Muerte de Amor de Tristán e Isolda’ y ‘Debussy: Children’s Corner (suite completa)’. El sábado 13 de mayo tendremos un nuevo especial de música de la Usina junto a Santi Celli. El domingo 14 de mayo habrá Música de Cámara con Metal Precioso Quinteto y su ‘Música en Metales’ a las 11:30 en Sala de Cámara. A las 16 de ese domingo, Borde Verde llena de música previo al día internacional de la familia (15 de mayo) con un espectáculo para chicas y chicos donde se combina música, risas e imaginación. El show tendrá lugar en Sala de Cámara a las 16 horas. El 21 de mayo a las 11:30 hará su presentación la Orquesta Sinfónica Municipal de Tres de Febrero dirigida por Ezequiel Fautario.

*Usina del Arte. Caffarena 1

_____________

ROJAZZ- El Jazz vuelve al Rojas

El objetivo de este nuevo ciclo es ofrecer un espacio accesible y las condiciones técnicas necesarias para que los y las artistas puedan desarrollar sus propuestas musicales. El género del jazz es muy amplio y el ciclo estará abierto a los distintos estilos, a las figuras y a los nuevos exponentes que emergen con fuerza en una escena dinámica.

PROGRAMACIÓN

Jueves 18 de mayo | 20hs. Entrada $1200 ORQUESTA DEL ROJAS + INVITADOS

Jueves 8 de Junio | 20hs. Entrada $1700. CRISTIAN FERREIRA & SANTIAGO BESASSO – Contrabajo & Guitarra

Jueves 22 de Junio | 20hs. Entrada $1700. SOUL BROTHERS (QUINTETO)

Jueves 13 de Julio | 20hs. Entrada $1700. BARBIE MARTÍNEZ + ROMÁN OSTROWSKI TRÍO

*CC Rojas. Corrientes 2038

_________________________

La cantante Carolina Peleritti participará del ciclo “Música y Democracia” en el Senado

La cantante y compositora Carolina del Carmen Peleritti ofrecerá un recital de folklore y música popular argentina el viernes 5 de mayo a las 19.00 con entrada libre y gratuita, en el Salón Arturo Illía del Palacio Legislativo (Hipólito Yrigoyen1849).

El evento musical forma parte del ciclo “Música y Democracia” que organiza la Dirección de Cultura del Senado, dentro de una serie de actividades por los 40 años de democracia.

Peleritti se presentará junto a Diego Rolón en guitarra y Amílcar Ábalos en percusión, y hará un recorrido por temas conocidos de la música popular argentina, interpretará temas de su autoría y canciones que fueron emblemáticas en los primeros años de la democracia.

La Dirección de Cultura del Senado organiza este evento abierto al público, que podrá ingresar a partir de las 18 hasta cubrir la capacidad del salón. Además, se podrá seguir en vivo por el canal de YouTube del Senado (youtube.com/senadotvargentina) .

___________________

Dry Cleaning y la saxofonista Nubya Garcia y su grupo

Por primera vez en Argentina, un encuentro con dos de los nombres más prestigiosos de la nueva escena británica del post punk y el jazz contemporáneo: Dry Cleaning y la saxofonista Nubya Garcia y su grupo. Artistas Invitados: Richard Coleman y Fernandez 4

DRY CLEANING: MARTES 16 DE MAYO – 20 HORAS –

NUBYA GARCIA: MIERCOLES 17 DE MAYO – 20 HORAS

*Niceto club. Niceto Vega 5510. Entradas por Passline

_________________

Tango en el Centro Asturiano

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Música, invita a participar de una nueva presentación de la Orquesta del Tango de buenos Aires este viernes 5 a las 20h en la sala Alejandro Casona del Centro Asturiano de Buenos Aires (Solís 485), con la participación especial de Jesús Hidalgo. La entrada es libre y gratuita.

El evento contará con la dirección del Mtro. Juan Carlos Cuacci que para esta ocasión, presentará un repertorio variado de los mejores tangos que representan diferentes etapas del género. Además, el evento contará con la interpretación de Jesús Hidalgo y la conducción de Mariana Fossati.

_____________________

Música de películas en la Usina del Arte

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Música, invita a participar de una nueva presentación de la Banda Sinfónica de la Ciudad en Usina del Arte el próximo viernes 5 de mayo a las 20h, con entrada gratuita con reserva previa.

Bajo la dirección del flamante director, Mtro. Luciano Gabriel Falcón, la formación presentará un repertorio dedicado a recordar clásicos de películas y obras de teatro norteamericanas, como Mary Poppins o El fantasma de la Ópera entre otros. Será un espectáculo para disfrutar de grandes versiones adaptadas para la banda en familia.

__________________

La Fanfarria del Capitán y Mintcho Garrammone en el Anfi

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Música, en el marco de los festejos por los 70 años de trayectoria del Anfiteatro del Parque Centenario, invita a participar de una nueva fecha del Ciclo Música BA, un ciclo que recorre diferentes géneros musicales, con entrada gratuita y reserva previa.

El próximo viernes 5 de mayo a las 19h, el ANFI presentará un espectáculo cargado de música y energía para toda la familia. La Fanfarria del Capitán y Mintcho Garrammone se subirán al escenario con invitados especiales.

Para despedirse de Buenos Aires, La Fanfarria del Capitán dará un show con la apertura de Mintcho Garrammone y fabulosos artistas invitados como Kevin Johansen, Valen, Sebas y Mila del Plan de la Mariposa, Donald Mc Cluskey, Brenda Asnicar y Edu Schmidt.

*Anfiteatro Eva Perón. Leopoldo Marechal 832

__________________

Marcelo Toledo presenta “Remembranzas de Santiago”

El cantautor e intérprete santiagueño Marcelo Toledo, considerado parte fundamental de la trova actual del cancionero del norte argentino, con siglos de mestizaje en su garganta, llega a Buenos Aires con un nuevo show, denominado “Remembranzas de Santiago”. Recorrerá obras clásicas y ese repertorio que consagró su gente en peñas y fiestas populares de todo el país, y presentará por primera vez en Buenos Aires su más reciente trabajo: “Homenaje”.

VIERNES 19 DE MAYO - 20.30 hs. Entradas a la venta en TuEntrada.com

*La Trastienda - Balcarce 460 - CABA

_____________________

Tioco Afrojazzbrasilatino

Tioco Afrojazzbrasilatino propone un show enérgico, en el que explora músicas latinoamericanas de influencias afro, con elementos carnavaleros, folklóricos y urbanos. Se presentan músicas originales que formarán parte del futuro álbum (en proceso de grabación), y las que fueran parte del álbum Afrojazzbrasilatino de 2019. Su formación cuenta con tres percusionistas, tres vientos, voces, teclados, bajo, teclado y guitarra eléctrica.

Viernes 5 de mayo / 21 HS

*El Conti. Av. Del Libertador 8151

_________________

Orquesta Fernández Fierro

La orquesta que revolucionó la escena del tango con su impactante sonoridad y puesta en escena continúa con su ciclo de shows de todos los miércoles en su propia sala, el Club Atlético Fernández Fierro (CAFF), verdaderas celebraciones del tango actual y vital.

Miércoles 10, 17, 24 y 31 de Mayo a partir de las 21hs. Entrada en efectivo en boletería y anticipadas por TicketHoy. Más data en www.caff.ar

* CAFF, Bustamante 772, CABA

_____________________

Esteban Tavares

El icónico artista brasileño visita Argentina para presentar sus canciones en Buenos Aires, Rosario y Córdoba. El tour forma parte de los festejos por los 10 años de su primer disco “¡Adiós Esteban!”. Antes, abrirá el show de Fito Páez en Porto Alegre el próximo 6 de mayo.

11 de mayo 20 h Entradas por All Access

*The Roxy Live. Cnel. Niceto Vega 5542

___________________

La Mono presenta Buen finde

LA MONO TRÍO Luego de finalizar su gira #AnomalíaTour2021 despedida del disco “ANOMALÍA” en un TEATRO VORTERIX agotado, que además, acumuló más de 40 shows en todo el país con la mayoría de salas repletas y que luego GASPAR BENEGAS incluye en formato solista las ciudades de CHICAGO, LOS ÁNGELES y SACRAMENTO EN EEUU que incluyó el mítico Whiskyagogo (lugar donde debutaron The Doors, Guns N Roses y Motlhey Crue entre otros) demás de AHARUS, COPENHAGUE, MALMO, LONDRES Y PARIS EN EUROPA. este año presentan su tercer disco de estudio que los llevará nuevamente por EUROPA Y EEUU en una gira que se extenderá hasta el 2024.

27 de Mayo 19hs Entradas disponibles en PASSLINE. Show 20.30hs

*Teatro de Flores. Av. Rivadavia 7806

______________

Viviana Scarlassa presenta Contemporánea

La cantora de tango, ex referente de la agrupación China Cruel, cumple 20 años de trayectoria artística y lo festeja con el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio integrado por diez temas que son un homenaje a la mujer. Muchas de las composiciones del disco corresponden a autoras mujeres y otras están dedicadas a la mujer como referente en diferentes ámbitos de nuestra cultura: María Remedios del Valle, Alejandra Pizarnik, Mónica Carranza (comedor Los Carasucias) o Eladia Blázquez, etc.

El hecho de ser contemporánea de los compositores que se incluyen en el disco le permitió a Scarlassa poder invitar a algunos de ellos a que fuesen los arregladores de sus propios temas; tal es el caso de Pablo Covacevich en “Capitana del Sol”, Tramazurda con los arreglos de Ivan Vania en “Canción para Alejandra” (tema estreno) y de José Ogivieki y su “Milonguera”.

Sábado 6 de mayo, 21h. Localidades $2000, anticipadas en caff.ar y Tickethoy $1500.

*CAFF, Sánchez de Bustamante 772

___________________

Elvira Sastre llega con “Yo no quiero ser recuerdo” Argentina Tour

La poeta y escritora Elvira Sastre regresa a nuestro país bajo el marco de “Yo No Quiero Ser Recuerdo” - Argentina Tour (que ya fue un éxito en España y México). Elvira Sastre ofrece junto a su músico, Manu Míguez, un espectáculo difícil de definir. «Yo no quiero ser recuerdo» no es un recital al uso, no es un concierto de un músico: es una explosión de dos artes que, sin límites, confabulan a favor de un espectador que, anhelante y dispuesto, siempre sale del espectáculo siendo otro.

Buenos Aires, Teatro Ópera Orbis | 6 de mayo 21 hs

Córdoba, Quality Espacio | 11 de mayo 21 hs

Rosario, Plataforma Lavardén | 12 de mayo 21 hs

_____________________

CUARTETO DE NOS

Nueva fecha en el Movistar Arena: 13 de MAYO de 2023 21 HS. ENTRADAS

*Movistar Arena. Humboldt 450

________

Catupecu Machu

Tras haber agotado velozmente las entradas del show del 9 de diciembre en el Estadio Obras, Catupecu Machu anuncia su presentación en el Movistar Arena para el día sábado 24 de junio de 2023.

_____________________

Alejo y Valentín

Luego de haber sido invitados por Fito Paez tanto en Vélez como en su show de Mendoza, llegan a Buenos Aires con un show propio. La banda mendocina, liderada por Alejo Llanes y Valentin Castro, vuela desde la montaña para presentar un repertorio que recorre su discografía completa y sobre todo su último álbum titulado “En el palacio de Las Almas”, un disco rockero, salvaje y honesto. La formación de la banda se completa con Franco Gomez, Fefo Mancuso y Agustín Verdes.

Viernes 5 de mayo a las 19 hs. Entradas por Passline

* Lado A. Niceto Club, Niceto Vega 5510.

__________________

Rodrigo Romero

¨Como Olvidarte¨ promete ser de alto nivel energético, un “shock” de cuarteto para el recuerdo, donde hace un homenaje al Potro Cordobés, quien hubiese cumplido 50 años en Mayo y al mes siguiente es el aniversario de su muerte.

Viernes 5 de mayo en Rosario, calle San Lorenzo 1223 / Jueves 18 de mayo en CABA, calle Corrientes 1155

________

Riel

‘Principio del Fin’ es el quinto disco de la banda argentina Riel, lanzado el 28 de abril del corriente 2023 a través de Casa del Puente Discos (ARG) y Buen Día Records (MX-US). Con estas siete nuevas canciones que van del shoegaze y el dream pop hasta el jazz rock, la banda sigue fusionando distintos estilos para terminar de pulir el sonido único que los caracteriza.

24 de mayo

*La Tangente. Honduras 5317

______

Shows en Teatro Flores

-LA KERMESSE DE LOS DECORADORES. Viernes 5 de mayo – 19:00hs

-LA KERMESSE DE LOS DECORADORES. Sábado 6 de mayo – 19:00hs

-PLEGARIAS. Domingo 7 de mayo – 18:00hs

*Teatro Flores – Av. Rivadavia 7806. Entradas a la venta en www.passline.com

____________________

Shows en El Teatrito

-RECKLESS LOVE. Miércoles 10 de mayo – 18:00hs

*El Teatrito – Sarmiento 1752. Entradas a la venta en www.passline.com

_________________

Shows en La Trastienda

-ELIZABETH KARAYEKOV. Viernes 5 de mayo – 20:30hs

-MI AMIGO INVENCIBLE. Sábado 6 de mayo – 20:00hs

-LA TRIPLE NELSON. Jueves 11 de mayo - 20:30hs

*La Trastienda – Balcarce 460. Entradas a la venta en www.tuentrada.com

____________________

El Recoleta lanza Cultura Rap Federal 2023

El 16 de abril comenzó la segunda edición de Cultura Rap Federal, el torneo de freestyle rap que nació en El Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, y organizado por Juancín, de El Quinto Escalón.

Serán 19 fechas, entre abril y septiembre, en 8 provincias (Buenos Aires, Tucumán, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Chaco) hasta llegar a la final nacional, el 8 de octubre en CABA. En total, Cultura Rap Federal tendrá 19 fechas incluida la final.

Además, en esta edición el torneo pasa a ser rango oro en el ranking de FRF (Freestyle Rap Federation), otorgando al ganador de la gran final nacional la suma total de 40.000 puntos para el ascenso a la FMS, la liga más importante de freestyle del país.

Las 12 fechas regionales, en alianza con competencias locales, comenzarán el 29 de abril en Tucumán, y se realizarán en ciudades como Buenos Aires, San Miguel de Tucumán, San Juan, Córdoba Capital, Mendoza Capital, Santa Fe Capital, Chaco, Neuquén Capital, Mar del Plata, Bahía Blanca, Resistencia, entre otras. De cada regional saldrá un ganador que tendrá la posibilidad de competir en la gran final.

En paralelo, en abril comenzará la competencia anual en el Centro Cultural Recoleta, que tendrá formato de torneo y durará seis fechas. Lxs dos mejores competidores de la tabla, al momento de finalizar el torneo, obtendrán el pase directo a la final nacional del 8 de octubre.

CRONOGRAMA

Mayo

14 de mayo Regional Mendoza / 20 de mayo Regional La Plata / 26 de mayo Regional Córdoba / 28 de mayo Fecha 2 Cultura Rap

Junio

18 de junio Fecha 3 Cultura Rap / 25 de junio Regional Santa Fe

Julio

2 de julio Regional San Miguel / 15 de julio Regional Resistencia / 23 de julio Regional Neuquén / 30 de julio Fecha 4 Cultura Rap

Agosto

6 de agosto Regional Bahía Blanca / 27 de agosto Fecha 5 Cultura Rap /

Septiembre

23 de septiembre Regional Mar del Plata / 24 de septiembre Fecha 6 Cultura Rap

Octubre

8 de octubre Final nacional en Vorterix

::::::::::::::::::::

ACTIVIDADES

Bajo un haz de luz. Un ciclo multidisciplinario para celebrar la fotografía

La Casa Nacional del Bicentenario presenta este ciclo sobre fotografía que reúne proyecciones de películas sobre fotógrafos; presentación de la novela 24 fotos, de Andrea Ferrari (Alfaguara, 2022); taller de fotografía estenopeica para jóvenes y adultos y la inauguración de Monográfico, una muestra de cuatro fotógrafos contemporáneos. PROGRAMACIÓN

CINE Domingos de mayo a las 19.30 La fotografía es el cimiento del cine y es la imagen en movimiento la que dio vida al séptimo arte. A veces, parecen estar disociadas ambas disciplinas pero lo cierto es que siempre fueron de la mano y se necesitaron mutuamente. El encuadre, la luz y un ojo detrás de la cámara estuvieron para componer el resultado final.

Este ciclo ahonda en las vidas de cuatro de los fotógrafos argentinos más representativos del último siglo. En algunos casos, estos documentales repasan un poco la historia argentina y en otros se retrata la vida de cada uno atravesado por los contextos socio políticos del país. PROGRAMACIÓN COMPLETA AQUÍ

MUESTRA MONOGRÁFICO Inauguración: domingo 14 de mayo. 18 HS Hasta el 14 de junio

Con la presencia de Racha, dúo poético musical, inaugura esta exposición de Guillermo Ueno, Florencia Trincheri, Josefina Tomassi, Nacho Iasparra, Valeria Valliso, Florencia Romero, Mariana Papagni y Cecilia Szalkowicz, en el marco del ciclo Bajo un haz de luz.

Monográfico es un cruce: el póster como obra, la obra como póster. Los atributos de la cultura del póster, versión masiva de la obra original para su uso cotidiano en las casas y las piezas; las posibilidades de la edición limitada de autor, versión de obra realizada en serie que facilita el acceso a un original. Un juego: entre lo exclusivo y lo masivo, entre el original y la reproducción, entre el arte y la decoración. Póster que vale como obra, obra al precio de un póster, pequeño conflicto de legalidades para repensar a la edición gráfica como intervención política.

TALLER DE FOTOGRAFÍA ESTENOPEICA Domingo 28 de mayo. 16 HS

A cargo del colectivo Ars Unicornis La cámara oscura “Kaos”

CON INSCRIPCIÓN PREVIA AQUÍ

¿Por qué se dice que fotografiar es pintar con la luz? ¿Cómo se forma una imagen? ¿Cuál es la relación entre recitar un poema y hacer una fotografía? ¿Qué es una fotografía estenopeica? Esta actividad está destinada a jóvenes y adultos, a quienes les gusta la fotografía y desean incursionar en técnicas alternativas.

No es necesario tener experiencia previa.

Durante el taller se armará la cámara oscura y se tomarán fotos. Las imágenes capturadas durante el desarrollo del taller se exhibirán en una exposición comunitaria para plasmar la diversidad de la perspectiva autoral artística de cada participante.

Materiales: llevar una lupa escolar y un dispositivo con una cámara digital (el celular por ejemplo).

Talleristas a cargo: Mario Lazo Toledo y Svitlana Matus PRESENTACIÓN DE LIBRO

Viernes 2 de junio. 18 HS

24 fotos, de Andrea Ferrari (Alfaguara, 2022) En su primera novela para adultos, Andrea Ferrari construye un mundo vigoroso a partir de 24 fotografías que no están en el libro pero los lectores ven. FOTOGRAFÍA Y POESÍA Viernes 16 de junio. 18 HS Cierre de la muestra MONOGRÁFICOS . Lecturas y proyecciones. Con participación abierta al público que quiera traer un verso, un poema, un texto corto escrito a partir de una fotografía propia o ajena. MÁS INFORMACIÓN

*Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba 985

_____________________

Actividades en el Museo Moderno

* Red de escucha y acompañamiento. La creación de pertenencia

Con el museo y sus muestras como herramientas para propiciar encuentros e intercambios, la Red de Escucha y Acompañamiento conecta cuerpos y crea situaciones artísticas. Esta red se propone como un instrumento de mediación cultural y fomento de la salud comunitaria.

REA funciona como una membrana que conecta el adentro y el afuera del museo a través de reuniones quincenales e intervenciones mensuales en el barrio. El grupo está abierto a la participación de personas con y sin formación en artes, que quieran ser parte de procesos de producción artística grupal, integrando una colectividad más grande que cada individualidad, donde lo físico cultiva lo mental, y viceversa.

¿Te imaginaste alguna vez que es posible ver una obra tirado en el piso o desde el costado? ¿Y que la energía del arte vuelva protagonistas a las personas, y sean las pinturas y las esculturas las que nos observen? En la Red de Escucha y Acompañamiento, los cuerpos crean sus propios sonidos y los sentidos producen su propia coreografía. (Encuentros quincenales, los viernes a las 12 h)

Orientado a público general. Actividad gratuita sin inscripción previa. Para más información, escribí a comunidades@museomoderno.org

-Caravana. Espacio de arte y salud para adolescentes

Caravana es un espacio para adolescentes donde se hace del arte una expresión de salud. Si tenés entre 12 y 17 años, el Museo Moderno y el Centro de Salud y Acción Comunitaria de San Telmo te invitan a participar de esta experiencia creativa. Animate a ser parte de este taller, donde se juega y se aprende a través de lenguajes y medios artísticos. ¡Sumate a la caravana!

Todos los lunes 15:00 h . Actividad gratuita sin inscripción previa

*Museo Moderno – Av San Juan 350 (CABA)

_______________________________________

Restituciones

El viernes 5 de mayo a las 18:30 hs en la Sala Augusto Raúl Cortazar se inaugura el ciclo de charlas Restituciones, organizado por el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional, vinculado con las problemáticas actuales que atraviesan a las comunidades indígenas desde sus reivindicaciones, luchas y reclamos.

Producir, difundir y promover discusiones acerca de la historia y la actualidad de las diversas culturas y naciones que habitaron y habitan el suelo de Argentina es de suma importancia para comprender la constitución de la sociedad, por su función social, por su carácter de reparación y, principalmente, como herramienta fundamental para la realización de un proyecto de país que aloje las pluralidades.

-Restitución de restos y objetos sagrados

Reactualización a partir de la declaración de sitio sagrado de los enterratorios ubicados en el Volcán Llullaillaco. Participan Diana Lenton (UBA - CONICET) y Fernando Miguel Pepe Tessaro (Colectivo GUIAS).

*Biblioteca Nacional Agüero 2502

_________________

La llamarada

El viernes 5 de mayo a las 18:30 hs se presenta La llamarada, una jornada en la que poetas argentinas contemporáneas toman el Museo del libro y de la lengua y conviven en sus resonancias con los otros poemas que integran la muestra ARDER en lo que ya ardiendo ardía. Territorios de la poesía argentina.

Programación

-Acciones performáticas: Roma Vaquero Díaz: “Miedo de hablar”, sobre un poema de Hilda Rais. Ita Scaramuzza: “Hay mucho viento tengo que volver”, sobre un poema de Mónica Tracey. Ana Casal: “Sedienta”, sobre un poema de Alicia Genovese.

-Lecturas en sala:

Hermanades propone un cruce de lecturas amadas. Los poetas María Teresa Andruetto, Gabriela Borrelli Azara, Silvia Jurovietzky, Alejandro Méndez y Verónica Yattah comparten textos de otros poetas admirados.

Entrada libre y gratuita.

*Museo del libro y de la lengua (Av. Gral. Las Heras 2555)

________________

Fusiles en el paragüero

Del psicólogo y economista uruguayo Mauricio Bergstein. Una novela histórica que, partiendo de una supuesta sesión entre el Dr. Freud y un niño de 9 años llamado Adolf Hitler, repasa minuciosamente los 84 días agónicos del padre del psicoanálisis bajo la bota nazi cuando el Tercer Reich invade Austria, remontándose a diferentes momentos de su vida, previos y posteriores a la II Guerra Mundial.

Presentaciones durante MAYO:

- jueves 11/5, 9 hs., DAIA (Pasteur 633, CABA). Presentan Marisa Braylan, abogada y doctora en Leyes; y Debora Kullock, técnica en Marketing.

- viernes 12/5, 19 hs., Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UBA (Av. Pres. Figueroa Alcorta 2263, CABA). Presenta la psicoanalista Alicia Kilner.

- martes 16/5, Colegio de Psicólogos de Entre Ríos (Italia 335, Paraná, Entre Ríos). Presentan Néstor Aliani, docente universitario y psicoanalista; y Fabiana Bertin, docente universitario y psicoanalista.

- miércoles 17/5, Colegio de Psicólogos Prov. de Santa Fe 2° Circ. (Dorrego 423, Rosario, Sta. Fe). Presenta Sabatino Cacho Palma, dramaturgo, psiquiatra y psicoanalista.

Entrada libre y gratuita

___________________

Exposición Teatro y Democracia: una perspectiva escenográfica

La exposición Teatro y Democracia se presenta bajo una perspectiva escenográfica de aquellas obras de teatro que fueran realizadas en el Teatro Nacional Cervantes, durante los años 80 y 90. Su propósito es visualizar el trabajo de algunos escenógrafos, pensar en el porqué de la elección de esas obras, focalizar en cómo pensaban los dramaturgos la vida política y social y conocer anécdotas vinculadas al contexto histórico del momento.

En el marco del Decreto 877/2022, esta exposición nos invita a pensar, reflexionar y a realizar un ejercicio de memoria de aquel largo y oscuro tiempo de violación a los derechos humanos bajo la Dictadura Cívico Militar, y a celebrar que un 30 de octubre de 1983 se restaura la Democracia y con ella, el goce al pleno Estado de Derecho, recobrando así los derechos sociales, políticos, culturales y la vida democrática.

Hasta el 2 de octubre. Lunes a Viernes de 10 a 18 horas. Instituto Nacional de Estudios de Teatro, Av. Córdoba 1199, CABA.

________________

Poesía en la Terraza #70

Fede Llera / Valeria Mussio / Natalia Leiderman / Martín Armada / Daniel Durand / Alejandro Crotto

Domingo 7 de mayo / 19 HS

*El Conti. Av. Del Libertador 8151

________________

Proyecto Ballena

Del 14 al 28 de mayo se llevará adelante el Festival Democracia e Imaginación Política en América Latina, como parte del Proyecto Ballena. El evento, con presencia de invitados nacionales e internacionales, se realizará en el Centro Cultural Kirchner, la Casa Patria Grande, el Museo del Cabildo y el Centro Cultural Borges.

El Festival se llevará adelante en cuatro sedes: el Centro Cultural Kirchner, la Casa Patria Grande, el Museo del Cabildo y el Centro Cultural Borges, con una agenda que integrará distintos registros y formatos. Se buscará articular el pensamiento crítico y los lenguajes artísticos: mesas de debate, foros, entrevistas abiertas, homenajes, talleres, cine, música, danza, presentaciones de libros, poesía, teatro, tecnoarte, feria de economía popular y de agroecología, espacios de exposición y radio en vivo. Actividades que estimulen el encuentro, la reflexión colectiva, el diálogo de saberes y la conversación intergeneracional.

Estarán presentes intelectuales, activistas, artistas, organizaciones, dirigentes políticos, sociales, de Argentina y América Latina como: Ailton Krenak, Francisco “Paco” Oliveira, Álvaro García Linera, Nora Cortiñas, Rita Segato, León Gieco, Gustavo Santaolalla, Eugenio Raúl Zaffaroni, Rosendo Fraga, Axel Kicillof, Manuela Dávila, Juan Grabois, Marcelo Figueras, Horacio Verbitsky, Cristian Alarcón, Ignacio “Paco” Taibo II, Facundo Manes, Eial Moldavsky, Mario Santucho, Deolinda Carrizo, Gabriela Cabezón Cámara, Nacho Levy, Leo Grosso, Flavia Costa, Marta Dillon, Rinconet, Natalia Gelós, María Claudia Albornoz, Karina Bidaseca, Liliana Ancalao, Enrique Viale y muchas otras voces más.

Participarán organizaciones, colectivos e instituciones como el Fondo de Cultura Económica, la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, Cine Oculta, El gato y la caja, Pakapaka, Festival Internacional de Cine Político (FICIP), Escritores Villeres, Siglo XXI Editores, Eterna Cadencia, La Poderosa y Revista Anfibia, entre otros y otras.

Algunas de las actividades serán transmitidas en vivo por los canales de video y redes sociales de las instituciones sede. De esta manera se busca garantizar la mayor participación posible a nivel federal y latinoamericano, para ampliar la conversación social en torno a las agendas urgentes de ampliación democrática e imaginación política.

______________________

Visitas Guiadas al Centro de Vestuario del CTBA

Ubicado en Zabala 3654, en el barrio de Chacarita, es un espacio destinado a preservar y resguardar más de 45 mil prendas que integran el patrimonio del Complejo Teatral de Buenos Aires. Además de observar el vestuario de las más importantes producciones de su historia, los visitantes recorrerán la sala de clasificación, el espacio de fotografía, el de guarda y el depósito de escenografía, donde se podrá conocer el trabajo de creadores como Renata Schussheim, Jorge Ferrari, Eugenio Zanetti, Graciela Galán, Nene Murúa y Mini Zuccheri, entre muchos otros.

Valor de la visita $ 500. Estudiantes y jubilados: $ 300. Instituciones privadas $ 300. Universidades públicas y privadas $ 300. Instituciones públicas (únicamente educación primaria y secundaria) gratis. Los docentes no abonan entrada.

Para quienes se acerquen de forma particular, las entradas podrán adquirirse a través de www.complejoteatral.gob.ar

________________

Telescopios en el Planetario

Los sábados y domingos a las 20 h, de manera gratuita, se puede disfrutar de estas visitas únicas al Planetario. Los telescopios son instrumentos maravillosos, y al mismo tiempo, de uso mucho más complejo de lo que se suele creer. Generalmente, los telescopios son más grandes y ópticamente más “potentes” que los binoculares. Y la razón principal es sencilla: tienen lentes o espejos de mayor diámetro. Y por eso, pueden colectar más luz de los astros. Un factor que se traduce en imágenes más brillantes y detalladas. En suma, un buen telescopio nos permitirá ver una amplísima variedad de astros: la Luna, el Sol (con los cuidados del caso), planetas, asteroides, cometas, estrellas, estrellas dobles, cúmulos estelares, nebulosas, y hasta lejanas galaxias (probablemente, los “blancos” astronómicos más difíciles y tentadores para cualquier astrónomo aficionado). Actividad gratuita con ingreso por orden de llegada.

*Planetario Galileo Galilei. Av. Sarmiento s/n

_________________________

Ciclo de charlas en el Recoleta

El Centro Cultural Recoleta, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad, presenta un ciclo de charlas que celebran la potencia de los vínculos intergeneracionales entre mujeres. Las próximas charlas:

-El miércoles 24 de mayo la escritora y pensadora Lucía De Leone focalizará su charla “Feminismos creativos” en diferentes tipos de luchas.

Las actividades son de carácter gratuito. Algunas propuestas requerirán retiro de entrada o inscripción previa. Toda la programación está disponible en www.centroculturalrecoleta.org

El centro cultural está abierto de martes a viernes, de 13.30 a 22 horas y sábados, domingos y feriados de 11.15 a 22 horas.

*CC Recoleta. Junín 1930

______________

Visita guiada 360° al Teatro San Martín

El Ministerio de Cultura, a través del Complejo Teatral de Buenos Aires, informa que el Teatro San Martín cuenta con una nueva visita guiada. Se trata de un recorrido en formato virtual de “diseño universal”, es decir pensado para todos los públicos con o sin discapacidad. Fue filmado con cámaras 360° y conduce al espectador a los espacios más significativos del Teatro; entre otros, las salas, los talleres y las áreas técnicas, en los cuales se recrea su funcionamiento y actividad habitual.

La visita está íntegramente interpretada en lenguaje de señas (LSA), además de contar con subtítulos en español e inglés y descripciones integradas en el guión, y se suma a todas las actividades programadas para las Vacaciones de invierno. En este caso se puede disfrutar ingresando a www.complejoteatral.gob.ar. No hace falta acercarse al Teatro, basta con acceder desde un dispositivo y disponerse a explorar este emblemático espacio artístico, lleno de historia y de sorpresas.

A lo largo de la visita se recorren la boletería, el Hall Alfredo Alcón, el Hall y la Sala Martín Coronado, el Hall y la Sala Casacuberta, el Hall y la Sala Cunill Cabanellas, el Hall y la Sala Leopoldo Lugones, los sectores de Sastrería, Escenografía, Maquinaria y Carpintería, y el Centro de Vestuario.

_________________

La Bienal celebra 10 años de arte joven

Exposiciones visuales, obras de danza y teatro, performances, lecturas, workshops, proyecciones, recitales, recorridos y charlas abiertas con entrada libre y gratuita. Agenda del mes completa, acá.

Las entradas podrán conseguirse a través de https://labienalba.eventbrite.com.

________________

Visitas Guiadas al Teatro Colón

Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir de manera online y presencial en la Boletería del Teatro. El primer coliseo guarda secretos en cada rincón y vivir esta experiencia es conocer una porción de su historia de más de cien años al servicio de la cultura argentina y mundial. Al recorrer la Sala, el Foyer Principal, la Galería de Bustos y el Salón Dorado, los visitantes pueden absorber detalles asombrosos sobre la arquitectura, las escaleras, sus esculturas o vitreaux.

Las visitas, que se realizarán todos los días y tendrán una duración aproximada de 50 minutos, comenzarán a las 11:00 horas y saldrán cada 15 minutos. La última visita se realizará a las 16:45 horas. También habrá dos visitas diarias en inglés que tendrán lugar a las 13:00 y 15:00 horas.

Habrá distintos tipos de tarifa para Discapacitados acompañante, Discapacitados, General, Jubilados, Menores de 7 años, Pase Cultural, Residentes en Argentina y Estudiantes Residentes.

Las entradas para discapacitados junto a un acompañante, jubilados, pase cultural y estudiantes residentes sólo se podrán adquirir en la boletería del teatro presentando el certificado correspondiente. Las escuelas pueden solicitar su visita escribiendo a escuelasvisitas@buenosaires.gob.ar.

Las entradas ya se pueden adquirir online a través de www.teatrocolon.org.ar y en la Boletería del Teatro Colón ubicada en Tucumán 1171 de lunes a sábados de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas. Los medios de pago serán efectivo, tarjeta de crédito (sólo en 1 pago) y tarjeta de débito. Ante cualquier duda, escribir a visitasguiadas@buenosaires.gob.ar o comunicarse al 4378-7100

____________________

Visitas guiadas al Teatro San Martín

Vuelven las visitas guiadas al San Martín, que ofrecen la posibilidad de aproximarse a la intimidad del gran teatro de Buenos Aires. Recorrer sus escenarios, visitar sus camarines y talleres de realización son sólo algunos de los atractivos de estas visitas que permiten al público descubrir el teatro “desde adentro”

Se ofrecen dos tipos de visitas, ambas de una duración aproximada de 60 minutos, con cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Teatro Fábrica”: Orientada al público en general, esta visita ofrece información sobre la construcción del Teatro San Martín, sus aspectos edilicios más relevantes e incluye un recorrido por los talleres escenotécnicos, donde se lleva a cabo la realización de los componentes de las puestas en escena de las salas del Complejo Teatral de Buenos Aires. Duración aproximada: 60 minutos/ Cupo reducido y con inscripción previa.

Visita “Lúdica”: Destinada a adolescentes, la visita propone descubrir los secretos detrás de la escena del San Martín, a partir de un juego que invita a conocer sus modos de trabajo, ambientes e historias perdidas en el tiempo. Una recorrida por los escenarios, camarines y talleres de realización guiados por fragmentos, archivos sueltos y objetos, habitando los diferentes rincones del teatro. En esta experiencia lúdica ideada para los y las más jóvenes, la palabra del participante construirá nuevos relatos sobre el propio Teatro.

Reservas para instituciones y consultas, únicamente por mail a visitas@complejoteatral.gob.ar

TURNOS CON RESERVA PREVIA PARA INSTITUCIONES: Martes y Jueves a las 10, 12 y 14 hs./ Miércoles a las 12, 14 y 16 hs./ Viernes a las 12, 14 hs./ Viernes 16 hs exclusivamente en idioma inglés.

HORARIOS PARA PÚBLICO GENERAL: Sábados y domingos a las 12, 14, 16 y 18 hs.

Duración: 90 minutos

Valor de las localidades: Instituciones privadas $150 por persona; Instituciones educativas públicas: Sin cargo; Estudiantes y Jubilados $200; Público general $350

*Teatro San Martín. Av. Corrientes 1530

_________________

Visitas guiadas al Centro Cultural Kirchner

Todos los fines de semana se pueden realizar visitas guiadas para conocer la historia y las características del edificio, su arquitectura y sus espacios. El recorrido tiene una duración de 45 minutos. Los cupos son limitados y solo con reserva previa a través de la web, desde el jueves anterior a las 12 h.

Sábados y domingos, 14:30 y 15:30 h - Hall Central. Sarmiento 151

__________________

Colón fábrica

(foto: Juanjo Bruzza)

Un mágico recorrido por las grandes producciones del Teatro Colón llega al Distrito de las Artes del Barrio de La Boca. Las visitas están disponibles todos los viernes, sábados, domingos y feriados de 12:00 a 18:00 horas.

Entrada General (Recorrido libre de 15 a 18hs): $600 / Entrada con Visita Guiada: $800 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Entrada General $240 / Jubilados y Estudiantes Universitarios: Con Visita Guiada $320 / Menores de 7 años: No abonan.

*Av. Pedro de Mendoza 2147, Distrito de las Artes, Barrio de La Boca.

::::::::::::::::::::

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

Abrió la convocatoria a “Numéricas”

El Centro Cultural de la Ciencia C3, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Fundación Sadosky, y la Fundación Banco de la Nación Argentina (FBNA), abren la convocatoria a “Numéricas”, un programa de formación orientado a chicas y disidencias, entre 16 y 18 años, con la finalidad de estimular a esta población a participar activamente dentro del ámbito científico-profesional y de las Ciencias de la Computación. Para participar accedé a la web del Centro Cultural de la Ciencia y completá el formulario de inscripción.

El programa se divide en 4 módulos a desarrollarse en 2 encuentros cada uno y cada encuentro tendrá una duración de 2 horas. Se extenderá el programa de mayo a septiembre en el Centro Cultural de la Ciencia. Las docentes son estudiantes avanzadas de Ciencias de la Computación, capacitadas por la Fundación Sadosky y seleccionadas por el C3. Habrá además al cierre de cada módulo meriendas con especialistas de cada sector para que las participantes numéricas y la comunidad interesada puedan conversar con ellas. En total se capacitarán 320 jóvenes. Este Programa puede concretarse gracias al apoyo económico de la Fundación Banco de la Nación Argentina.

Programa de Numéricas

-Ciencia de Datos. 13 y 20 de mayo

En este taller se buscará promover una experiencia similar al análisis y procesamiento de datos; señalar las responsabilidades del equipo de desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial cuando estos son utilizados para resolver cuestiones humanas y destacar la necesidad de una mirada crítica. (Módulo diseñado por Fundación Sadosky)

-Desarrollo de Videojuegos. 2 y 10 de junio

Se busca promover una mirada con perspectiva de género, otros puntos de vista, otras narrativas, otras reglas, otros imaginarios en los videojuegos. La intención es generar un espacio para modos de creación, aceptación y difusión más diversos, no solo ligados a estrategias de comercialización y marketing predominantemente masculinizadas. (Módulo diseñado por la comunidad Sheroes in games)

-Programación de Apps. 5 y 12 de agosto

La idea central de este módulo es construir una experiencia interesante alrededor de la programación de una aplicación a través del trabajo en proyectos. (Módulo diseñado por Fundación Sadosky)

-Seguridad Informática. 9 y 16 de septiembre

El propósito de este módulo es presentar ideas básicas sobre la seguridad informática a través de una experiencia conocida y tomando como referencia el envío de mensajes encriptados a través de Internet. (Módulo diseñado por Fundación Sadosky)

*Durante julio no se harán actividades debido al receso invernal

Meriendas Numéricas

Una vez completado el módulo las participantes tendrán la posibilidad de encontrarse y compartir una tarde con otras profesionales para conocer cómo es trabajar en Ciencias de la Computación, sus vivencias y desarrollos profesionales. Es también abierto a la comunidad y se podrá inscribir a través de la web del C3

-Merienda con Datos. 20 de Mayo, a las 17 horas

Se abordará Ciencia de datos, Machine Learning, Redes Neuronales e Inteligencia Artificial. Cada invitada relatará cómo fue que se decidió a estudiar dicha carrera y qué tipos de trabajos ha desarrollado. A confirmar quiénes participarán como invitadas especiales.

-Merienda de Heroínas. 10 de junio, a las 17 horas

A cargo de las desarrolladoras de Sheroes in Games, Julieta Lombardelli y Laura Palavecino. Se proyectarán imágenes de videojuegos creados a partir de narrativas no masculinas. Se abordará la temática de las narrativas más comunes utilizadas y se invitará a pensar nuevas.

-Merienda de Apps. 12 de Agosto, a las 17 horas

Se conversará con los colectivos de mujeres Chicas en Tecnología y Las de Sistemas. Se hablará sobre apps de seguridad vial, mapeos de comisarías de la mujer, entre otras.

-Merienda encr1ptada. 16 de Septiembre, a las 17 horas

Se hablará de Seguridad informática y la dificultad de encontrar mujeres en este sector específico y las posibles razones de esta tendencia. Además, se propondrán estrategias para cuidar los datos personales y se abordarán los riesgos de compartir datos sensibles.

*Centro Cultural de la Ciencia. Godoy Cruz 2270

___________________

El Fondo Nacional de las Artes abrió la convocatoria para las Becas Formación 2023

El Fondo Nacional de las Artes anuncia el lanzamiento de las Becas Formación 2023, que estarán abiertas hasta el martes 9 de mayo.

Los y las postulantes podrán presentarse en las categorías habituales de Capacitación y Formadores (solo para proyectos no arancelados), tanto en la modalidad individual como grupal. En esta edición se suma una tercera categoría —Línea FNA-DNFC— específica para proyectos que tengan como eje el diálogo entre Cultura y Ambiente, gestionada en conjunto con el Programa Formar Cultura, que depende de la Dirección Nacional de Formación Cultural (DNFC) del Ministerio de Cultura de la Nación.

En la categoría Capacitación se otorgará un monto de 100 mil pesos a los proyectos individuales y 140 mil a los colectivos. Los Formadores, por otro lado, recibirán 120 mil pesos en forma individual y 180 mil para proyectos grupales. Finalmente, la línea FNA-DNFC para proyectos de formación en Cultura + Ambiente contempla la selección de hasta cincuenta programas de formación a los que la Dirección Nacional de Formación Cultural otorgará un contrato de locación de obra de 300 mil pesos, tanto para proyectos individuales como grupales.

La inscripción a las Becas Formación debe realizarse a través del siguiente link.

Para más información se encuentra disponible el reglamento, condiciones de postulación, inscripción y preguntas frecuentes en la web.

_________________

La Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” convoca a audición

El llamado es para cubrir el cargo de 2do Segundo Violín (Solista B) por eventual suplencia. El contrato será bajo la modalidad del decreto 669/22. La inscripción estará abierta hasta el viernes 12 de mayo de 2023.

Los y las postulantes deberán completar los datos requeridos en el formulario de inscripción y enviar por mail CV (antecedentes profesionales) y copia de DNI o Pasaporte a concursos.onma@gmail.com. Al momento de presentarse a la instancia evaluatoria el o la postulante deberá presentar su DNI o Pasaporte. Todos los concursantes deberán presentarse con su propio pianista acompañante.

La prueba eliminatoria se llevará a cabo el viernes 19 de mayo de 2023 a las 10 h en la Sala de ensayo de la Orquesta Nacional de Música Argentina, 2do subsuelo, Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151, ciudad de Buenos Aires). El ingreso será por el acceso de la calle Bouchard 350 Ciudad de Buenos Aires (entre Sarmiento y Av. Corrientes).

Los y las postulantes deberán interpretar las obras cuyos pasajes orquestales y obra impuesta argentina pueden descargarse desde aquí

____________________

Concursos para integrar la Orquesta Sinfónica Nacional

Concurso de antecedentes y oposición para ocupar 45 (cuarenta y cinco) cargos vacantes de planta permanente en la Orquesta Sinfónica Nacional. (Resol-2023-411-APN-MC – S/Decreto 669/2022)

Se concursarán: Concertino, violín, viola, violoncelo, contrabajo, flauta, oboe, fagot, contrafagot,clarinete, oboe, corno inglés, corno francés, trompeta, trombón, tuba, placas,tambor, timbal y accesorios de percusión.

Consultas: concursos.osn@gmail.com

La totalidad de los concursos se realizarán en el Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires)

La presente convocatoria fue publicada en el Boletín oficial, al que se puede acceder ingresando a este link

________________

Se lanza el Premio OEI de Cuentos de Ciencia y Tecnología

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), a través de su Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad (OCTS), lanza el Premio OEI de Cuentos de Ciencia y Tecnología, con fecha de cierre el 31 de agosto de 2023.

Podrán participar autores y autoras mayores de 18 años, de habla española y portuguesa, con cuentos de entre 5.000 y 10.000 caracteres con espacios. En las obras presentadas, la ciencia y la tecnología podrán estar presentes de diversas maneras: como temática, como trasfondo, como género. Cualquier relato de ciencia ficción cabrá dentro de la temática del premio, y también se aceptarán obras distópicas, de terror, fantásticas, realistas y de cualquier otro tipo que contengan (visiblemente) aspectos vinculados a la ciencia y/o la tecnología.

Los cuentos seleccionados por el jurado serán incluidos en una antología publicada por la editorial argentina Cía. Naviera Ilimitada, tanto en papel como en formato virtual, con distribución internacional a otros países de Iberoamérica.

Más información:

Presentación del premio: Español - Português

Bases y condiciones: Español - Português

Twitter: @ObservatorioCTS

Facebook: Observatorio Iberoamericano CTS

Consultas: manuel.crespo@oei.int

______________________

Premio de Literatura Mujica Láinez

¿Querés ver tu cuento publicado y ser leído por reconocidos escritores y escritoras?, bien, a tomar nota: hasta el 12 de mayo estará abierta la inscripción al Premio Municipal de Literatura Manuel Mujica Láinez, de la Secretaría de Cultura y Ciudad de San Isidro. Uno de los certámenes más importantes del país dirigido al cuento, de alcance internacional e inscripción digital, con importantes premios de dinero en efectivo y un jurado de lujo que en esta XVII edición estará conformado por Mercedes Halfon, Agustina Bazterrica y Juan José Becerra.

La inscripción debe realizarse exclusivamente en forma online y en la siguiente plataforma: https://www.sanisidro.gob.ar/concursoliterariosi, siempre considerando que la convocatoria es para cuentos en lengua castellana (hasta tres por autor), inéditos, de tema libre y de hasta diez páginas (Hoja A4, letra Times New Roman, tamaño de fuente 12, interlineado doble y firmado con seudónimo).

En materia de premios, el Mujica Láinez, en su permanente interés por estimular las carreras de los ganadores, entregará este año $180.00 y $90.000 en dinero en efectivo a los dos primeros puestos, además de sus respectivos diplomas, y ocho menciones.

Para consultar el Reglamento completo del concurso ingresar en cultura.sanisidro.gob.ar

_____________________

XII Bienal de Arte Sacro Contemporáneo abre la convocatoria para artistas

Con el apoyo de Mecenazgo - Participación Cultural del Ministerio de Cultura de la Ciudad, la XIII Bienal de Arte Sacro Contemporáneo anuncia la apertura de su convocatoria a la comunidad artística la cual permanecerá abierta

hasta el 30 de mayo. Se seleccionarán un promedio de 40 obras que serán expuestas a partir del 15 de agosto en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires. La inscripción es online y podrá hacerse. Se seleccionarán un promedio de 40 obras que serán expuestas a partir del 15 de agosto en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires. MÁS INFORMACIÓN

_______________________

Convocatoria danza en el Rojas

El Área de Artes Escénicas del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, dependiente de la Secretaría de Relaciones Institucionales, Cultura y Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, convoca a directores/as y/o coreógrafos/as a presentar nuevas producciones y/o reestrenos de obras de danza. Las piezas seleccionadas formarán parte de la programación de danza del Centro Cultural Rojas a partir de agosto de 2023. El Centro Cultural continúa así su apuesta por brindar un marco de creación y experimentación para el desarrollo de proyectos creativos de artistas de la danza.

Envío de propuestas a convocatoriaprogramacion@rojas.uba.ar, especificando en el asunto “Danza 2023 + Título de la obra”.

Fecha límite de envío: viernes 12 de mayo de 2023 a las 23:59 h (hora de Buenos Aires).

________________

Juventudes y Derechos: se abre una nueva convocatoria para estudiantes de todo el país

La Secretaría de Derechos Humanos junto con el Ministerio de Educación de la Nación y el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE) invitan a estudiantes de escuelas secundarias de todo el país a participar de una nueva convocatoria para la creación de producciones artísticas “Juventudes y derechos”.

El llamado para la presentación de producciones se encuentra abierto hasta el 23 de junio de 2023, sin límite para la cantidad de participantes por proyecto y se podrá participar bajo diferentes formas de agrupamiento (curso completo, pequeños grupos dentro de un mismo curso, dos estudiantes, grupos de estudiantes de diferentes cursos/años, centros de estudiantes). MÁS INFORMACIÓN

_________________

Comenzó la inscripción para la segunda convocatoria de Culturas Gauchas

El programa del Ministerio de Cultura, que destina fondos federales para organizaciones tradicionalistas, criollistas y rurales, lanza su segunda convocatoria. La inscripción permanecerá abierta hasta el 31 de mayo.

Consultas: culturasgauchas@cultura.gob.ar

________________

El INT abrió la convocatoria para eventos, festivales y programaciones de la Ciudad de Buenos Aires

El Instituto Nacional del Teatro (INT), organismo del Ministerio de Cultura, anuncia la apertura de inscripciones para la Convocatoria de eventos de CABA. Mediante este subsidio se apoya la realización de festivales, circuitos, ciclos, congresos, encuentros y/o programaciones especiales.

De la convocatoria pueden participar grupos de teatro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La inscripción permanece abierta hasta el 31 de mayo inclusive, a través del sitio web de convocatorias disponible aquí. Podrán aplicar a este subsidio cuando el proyecto incluya una sucesión de acontecimientos relacionados directamente con el hacer teatral en un período de tiempo determinado, abierto al público y a las personas hacedoras del quehacer teatral. Ingresan en esta categoría festivales, circuitos, ciclos, congresos, encuentros y/o programaciones especiales.

Para más información, consultar Reglamento y Formulario, disponibles en la web del Instituto Nacional del Teatro.

________________________

La Ciudad abre la convocatoria Semana del Arte 2023 dirigida a artistas de todo el país

El Ministerio de Cultura de la Ciudad en colaboración con la Fundación Medifé, abre la convocatoria para una nueva edición de la Semana del Arte. Artistas y/o colectivos de artistas visuales de cualquier parte del país podrán inscribirse hasta el 12 de mayo a través de la web.

Podrán presentarse obras que hayan sido beneficiadas con subsidios otorgados por organismos y cualquier otra entidad dedicada al fomento y la producción cultural. Incluso, aquellos proyectos postulados y no seleccionados en las ediciones 2021 y 2022 de Semana del Arte. Se dará prioridad a las propuestas que contemplen acciones de mediación y participación tanto en la instancia de producción como de exhibición del proyecto, y que fomenten el acercamiento a comunidades y audiencias socioculturales y etarias heterogéneas.

Los proyectos deberán postularse a través de TAD, el sistema virtual que permite realizar trámites a distancia desde cualquier dispositivo con internet. Se podrá consultar el estado actual de cada postulación en todo momento. Para acceder al sistema TAD es necesario contar con Clave Ciudad. Todas las consultas serán respondidas a la brevedad por medio de artesvisuales@buenosaires.gob.ar. Los proyectos ganadores serán anunciados a mediados de junio en el mismo en la web de la convocatoria y a través del Instagram @bacultura.

_____________

Préstamos generales para la actividad teatral

El FNA y el INT crean esta nueva línea de financiamiento, que tiene por objeto apoyar iniciativas de artes escénicas en cualquier etapa del proceso creativo; en la realización, exhibición y circulación de espectáculos teatrales; y para el funcionamiento, equipamiento, preservación y sostenimiento de las salas y espacios de teatro independiente.

Se podrán atender solicitudes destinadas a financiar:

· Grupalidades teatrales: creación, investigación y montaje de espectáculos teatrales, compra de pasajes y producción de giras nacionales e internacionales, compra de equipamiento, capacitaciones, asistencias docentes.

· Publicaciones: diseño, edición, y publicación de revistas y libros teatrales en formato impreso y/o digital.

· Salas y espacios teatrales: adecuación de instalaciones para mayor accesibilidad, adquisición, reposición y/o reconversión e instalación de equipamiento (sonoro, lumínico, audiovisual, etc.), adquisición e instalación de equipamiento de climatización; adquisición y/o refacción de bienes muebles (butacas, gradas, mamparas, telones, cartelerías, señalización, etc); gastos de refacción o de infraestructura (adecuación de sanitarios, camarines, escenario, salas de ensayo, arreglos de techos, cañerías, etc.).

Cada préstamo tendrá como monto tope un valor de dos millones y medio de pesos argentinos por persona beneficiaria. La solicitud se realiza de manera digital hasta el lunes 12 de junio inclusive.

___________________

La Usina del Arte lanza convocatorias para artistas de todo el país

Hasta el 20 de noviembre estará abierta la inscripción de la convocatoria Usina Ilumina, se podrán presentar proyectos que se encuentren finalizados y listos para presentar, vinculados a la música, las artes visuales, la gastronomía y las infancias. Las propuestas, dirigidas al público adulto y/o infantil, deberán realizarse de manera presencial. Mes a mes, el equipo de programadores y curadores seleccionará proyectos que formarán parte de la programación durante todo el año. El link de inscripción está disponible en la web de la Usina del Arte.

____________________

Abre la primera etapa de la Convocatoria de Fomento a la Música 2023

Del 28 de abril al 12 de mayo, grupos, solistas y coros de todas las provincias podrán presentar sus proyectos para recibir apoyo para realizar giras, conciertos, grabaciones y publicaciones de fonogramas, y audiovisuales.

Las solicitudes se presentan a través del Panel en el sitio web del INAMU, hasta el 12 de mayo de 2023. Las bases y condiciones están disponibles en inamu.musica.ar/convocatoria-2023. Por consultas sobre esta convocatoria escribir a convocatorias@inamu.musica.ar.

____________________

Convocatoria Espacio de Jazz

Desde El Rojas invitamos a músicos a participar con su propuesta artística del Espacio de Jazz. Esta es una convocatoria abierta que tiene como objetivo que artistas del género del jazz puedan presentar sus discos o proyectos, su nuevo material y repertorios en el marco de la Programación 2023 del Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires, que se irá desarrollando mes a mes. Enviar la propuesta a convocatoriaprogramacion@rojas.uba.ar indicando en el asunto CONVOCATORIA JAZZ

___________________

Desmadres, festival de literatura latinoamericana

Del 16 al 23 de agosto, tendremos la oportunidad de hablar, hacer, compartir, incentivar y preguntarnos acerca de qué es la literatura latinoamericana contemporánea, con una amplia variedad de actividades gratuitas para todas las edades. Queremos que todxs encuentren en el festival algo que les interpele, divierta o interese.

Entre las actividades del festival que ya abrieron sus convocatorias se encuentran:

-El Premio Desmadres de no ficción, en el que se puede participar enviando artículos, crónicas, ensayos, perfiles, biografías, autobiografías, historias, memorias o cartas, con tema libre. Se otorgará un primer premio de $100.000, un segundo de $50.000 y un tercero de $30.000. Además, el jurado seleccionará entre 8 y 12 textos para que sean parte de una antología internacional editada por el Fondo de Cultura Económica de Argentina. El plazo de inscripción es hasta el 30 de mayo.

-El Premio Desmadres de escrituras en portuñol, el primer concurso que busca destacar la producción literaria escrita en portuñol, lengua hablada en las zonas fronterizas entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. El jurado va a elegir entre cinco y diez obras, que formarán parte de una antología digital a ser publicada por Editorial Heterónimos. El plazo de inscripción finaliza el 31 de julio.

-El Congreso Desmadres de literatura latinoamericana del siglo XXI, en el que pueden participar investigadores, docentes, estudiantes, escritores y traductores que quieran presentar trabajos sobre literatura latinoamericana producida en el siglo XXI. El plazo para enviar una propuesta es hasta el 15 de junio.

También habrá charlas, conferencias, talleres, mesas de debate, entrevistas públicas, presentaciones de libros, una campaña de promoción de la lectura, un ciclo de lecturas, intervenciones urbanas, un premio de lectura, muestras de arte, un podcast, un city tour, una sala de escape, un juego de mesa y mucho más.

SITIO WEB DEL FESTIVAL / contacto: info@desmadres.org.

__________________

Campeonato de Baile de la Ciudad 2023

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad, se abre la inscripción de la 19° edición del Campeonato de Baile de la Ciudad. Este año, el campeonato se desarrollará en míticas milongas de la Ciudad de Buenos Aires, Espacios Culturales, Clubes Barriales y en la Usina del Arte entre los días 10 y 21 de mayo en las categorías de Tango de Pista, Milongueros del Mundo, Milonga y Vals. La inscripción podrá realizarse en el siguiente link hasta 24 horas antes de las fechas seleccionadas para competir en la etapa Rondas Clasificatorias que comenzará el 10 de mayo. Los cupos de cada categoría son limitados y estará permitido anotarse hasta un máximo de 3 veces con una misma pareja en cada una de las categorías donde las parejas estén habilitadas a competir.

Para la inscripción en la categoría Tango de Pista (Senior y Adulto) la pareja podrá estar integrada por aficionados y/o profesionales -mayores de 18 años al 9 de mayo de 2023- que ambos cuenten con DNI digital argentino sin importar su país de nacimiento. Uno de los integrantes de la pareja debe ser nativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o certificar con su documento de identidad tener fijado domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para la inscripción en la categoría Vals y Milonga, las parejas podrán estar integradas por aficionados o profesionales -mayores de 18 años cumplidos al momento de su inscripción- cualquiera sea su nacionalidad y lugar de residencia.

Para la inscripción en la categoría Milongueros del Mundo (Sénior y Adulto), la pareja podrá estar integrada por aficionados y/o profesionales -mayores de 18 años cumplidos al momento de su inscripción- los que deberán acreditar tener su domicilio legal fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Ambos participantes deberán indefectiblemente presentar en cada instancia de su participación DNI o Pasaporte que acredite su identidad, su lugar de nacimiento y el lugar de residencia.

::::::::::::::::::::

CURSOS, TALLERES Y CAPACITACIONES

Crear con luz

La clase de fotografía experimental de László Moholy-Nagy en la Bauhaus, a cargo de Marcelo Gutman.

Fue en el ámbito de la Bauhaus donde Moholy-Nagy llevó a cabo sus experiencias fotográficas teniendo la convicción de que la fotografía es un medio autónomo y que hay que develar sus potencialidades. El taller propone construir modeladores cuya función es capturar, reflejar y modular la luz. No necesitás conocimientos previos, sólo trae tu teléfono celular o cámara digital.

Presencial, libre y gratuito. Cupos limitados con inscripción previa.

Podés anotarte en artefundacionosde.com.ar/Talleres o pedir más información a: espaciodearte@fundacionosde.com.ar

Sábado 6 de Mayo de 17 a 20 h

*Fundación OSDE. Arroyo 807, CABA

______________________

Cursos de Amigos del Bellas Artes

Inscripciones abiertas 2023

Encontrá el curso a tu medida. Historia del arte, literatura, talleres. Cursos independientes en formato online o presencial. No requieren estudios previos ni se realizan evaluaciones.

______________

Talleres de literatura en Fundación La Balandra

-Taller de Lectura: Literatura Deportiva. Escritores y cronistas que cuentan al deporte. Cuatro encuentros únicos bajo la moderación de Alejandro Duchini, donde se leerán clásicos como Jack London o Julio Cortázar a autoras y autores contemporáneos como al reconocido autor británico Nick Hornby y de Latinoamérica a Eduardo Galeano, Leila Guerriero y Juan Forn, entre otros. Actividad arancelada, con inscripción previa y abono adelantado. Descuento para socios, estudiantes, jubilados y asociados a bibliotecas populares (no acumulativo con otros beneficios). Más detalles: clic acá. Inscripción y más información al correo info@fundacionlabalandra.org.ar con el asunto LITERATURA DEPORTIVA.

- 3º Seminario de Escritura que será dictado por el escritor Guillermo Martínez, bajo el título: Diez cuestiones fundamentales en la escritura de ficción. Dos encuentros para abarcar diferentes estrategias y posturas en la escritura de ficción, donde se hará hincapié en lo qué se entiende por originalidad, ejecución y escritura, la definición de los personajes y cómo crear un buen cierre, entre otros temas a desarrollar. Inscripción y más información al correo info@fundacionlabalandra.org.ar con el asunto SEMINARIO CON GUILLERMO MARTÍNEZ. Más detalles: clic acá.

También en mayo, te invitamos a sumarte al 3º Encuentro de Tinta Fresca: El autor nos cuenta su libro, donde charlaremos en vivo con la autora neerlandesa Esther Gerritsen sobre el proceso creativo de su nuevo libro El Regreso (Caballo Negro editora, 2022). ¿Querés conocer más sobre la actividad? Hacé clic acá. La actividad es libre y gratuita, con inscripción previa (hasta agotar la capacidad de la sala).

_____________________

El Clasicismo. La música como expresión del pensamiento del siglo XVIII

Este curso tiene como objetivo proporcionar una comprensión profunda de la evolución de la música instrumental durante el período del Clasicismo, centrándose en las obras de los tres compositores más representativos de la época: Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven.

Profesora: Silvana D’Onofrio. Duración: 4 clases. Lunes de 19 a 20:30hs. Las clases serán los días: 8, 15, 22 y 29 de mayo. Modalidad Online a través de la plataforma ZOOM con opción de acceso a la clase en video para quienes no puedan presenciarla en vivo. Costo: $7500

Informes e Inscripción: WhatsApp: 15 6669 1769 / info@cursosarteycultura.com.ar / www.cursosarteycultura.com.ar

________________

Cursos en el Centro Cultural Rojas

El Centro Cultural Rojas anuncia las inscripciones para los Cursos de 2023. Orientados a personas de todas las edades y con propuestas en más de 20 áreas. Se ofrece un amplio abanico de opciones en capacitación, idiomas, arte y cultura. Hay mensuales, bimestrales y cuatrimestrales. Se pueden realizar de manera presencial o a distancia. Hay actividades gratuitas y los cursos son arancelados y accesibles -con descuentos y promociones vigentes-. Todos otorgan Certificados UBA.

-Aulas Abiertas

Mediante la plataforma Aulas Abiertas, el centro cultural de la Universidad de Buenos Aires abrió en marzo sus actividades presenciales y gratuitas a la transmisión vía streaming. A través de estas jornadas se convocó al público a elegir entre la variada propuesta de actividades de enseñanza. Actualmente se encuentran disponibles de manera virtual en la página web del centro cultural. Contenidos gratuitos de Aulas Abiertas: https://www.rojas.uba.ar/aulas-abiertas

-Cursos a distancia

Para el primer cuatrimestre El Rojas UBA propone una serie de cursos online que pueden ser tomados desde cualquier punto del planeta. Para conocer más y hacer el pago del arancel: https://www.rojas.uba.ar/cursos/categoria/a-distancia-online

Entre las opciones a distancia se encuentran: Joyas de nuestra arquitectura (Buenos Aires). Inicio: 10 de abril. Capacita: Roberto García Coni / InDesign. Técnicas digitales para el diseño editorial. Inicio: 10 de abril. Capacita: Marcelo Baroni / Bauhaus. Legados teóricos de diseño sustentable. Inicio: 10 de abril. Capacita: Mariana Pilar Gavito / Modelamiento y visualización de datos con Dashboard. Inicio: 12 de abril. Capacita: Leonardo Fumarola

-Cursos presenciales

El Centro cultural de la UBA ofrece, también, una serie de cursos presenciales. Los alumnos de la UBA y los jubilados tienen descuentos y promociones especiales. Para conocerlas: https://www.rojas.uba.ar/cursos/categoria/presencial

*Centro Cultural Rojas. Corrientes 2038

____________________

Workshops y clase abierta de Maurice Benayoun

El artista, curador y teórico francés, que vive y trabaja en Hong Kong, dará workshops y una clase abierta en Buenos Aires. Será la primera visita internacional de Presente continuo: el programa de formación y desarrollo sobre arte, ciencia y tecnología.

El jueves 11 de mayo, a las 16, dará una clase magistral abierta al público, con traducción simultánea, en la Fundacion Williams (Av. Belgrano 1670).

Además, dictará un workshop intensivo de dos días para los 35 artistas de distintos puntos del país, que fueron seleccionados para participar del programa.

________________________

Taller de desarrollo de proyectos documentales

Dictado por Gustavo Fontán. Proyectos para trabajar los martes de junio, de 18:00 a 21:00 hs . El taller se dictará de manera virtual.

Los interesados deben mandar un máximo de tres hojas con la idea del proyecto que quieren desarrollar o en el que están trabajando y un estado actual del proyecto. Por favor agregar además un breve CV, no porque sea importante o excluyente la formación, sino para establecer un pequeño marco.

Pondremos nuestra atención, de manera grupal, en la discusión sobre los proyectos, atendiendo a lo que habilita y reclama la escritura como imagen de la película en la que se está pensando. El desarrollo de temas teóricos estará siempre vinculado a las necesidades de los proyectos, entendiendo que cada uno de ellos requiere una reflexión particular. No hay temario, hay necesidades de los proyectos: pensamos la teoría como herramientas de la escritura.

Requisitos: Enviar proyecto y CV en un link de Google Drive publico. Cierre de inscripción: viernes 19 de mayo de 2023. Inscripción libre y gratuita. Cupos limitados. INSCRIPCIÓN

_____________

Actividades aranceladas en el Rojas

Actividades aranceladas con inscripción previa | Modalidad presencial

-Master Class: Creación y exploración sonora. Por Pablo Reche. Martes 9 de mayo - 20 hs. $ 3900

-Post producción de batería. Por Silvio Ottolini. Martes 16 de mayo - 20 hs. $ 3900

-Danza creativa. Por Virginia Ravenna. Sábado 6 de mayo - 11 hs. $2400

-Arte español y el cruce de culturas. Por María Inés Saavedra. Lunes 8 de mayo - 11 hs. $ 2400

-Arte hispanoamericano y el cruce de culturas. Por María Inés Saavedra. Lunes 22 de mayo - 11 hs. $ 2400

-Mujeres argentinas: La increíble historia de Doña Petrona. Por Andrea Matallana. Lunes 22 de mayo - 17 hs. $ 1600

-Entrevistas. Cine y música. Artes Visuales. Lunes 8 de mayo - 17 hs. $ 1600

__________________________

Escenografía y vestuario en la actualidad: 4 charlas. 4 miradas

El Complejo Teatral de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, informa que entre el 9 y el 30 de mayo se desarrollará en el Centro de Documentación de Teatro y Danza del Complejo Teatral de Buenos Aires (Avda. Corrientes 1530, 4º piso) el ciclo Escenografía y vestuario en la actualidad: 4 charlas. 4 miradas, una serie de encuentros con profesionales destacados de las artes escénicas.

Organizadas por el Centro de Documentación de Teatro y Danza (en el marco de las actividades por su 20º aniversario) junto con el Centro de Vestuario Teatral, estas charlas están dirigidas a todos aquellos interesados en el lenguaje visual y su función en la puesta en escena de un espectáculo teatral (sin necesidad de conocimientos previos). Durante los encuentros se repasará la mirada de los profesionales y se expondrá, desde su experiencia y formación, el proceso integral de una escenografía o un vestuario teatral: la investigación previa, la idea integradora, los primeros bocetos, las interacciones con el director y los demás realizadores artísticos, la producción y la relación con el espectador.

Martes 9 de mayo: Héctor Calmet/ Martes 16 de mayo: Gabriela Fernández/ Martes 23 de mayo: Gonzalo Córdoba Estévez/ Martes 30 de mayo: Pablo Ramírez

Todas las charlas se realizarán a las 18 horas y tendrán una duración de 120 minutos.

La inscripción a las charlas se realizará hasta el lunes 8 de mayo y los interesados deberán completar el formulario que figura en la página web de Complejo Teatral. La actividad es gratuita y el cupo es limitado (40 asistentes).

_________________

RED Bibliotecas 2030 Lectura y narración Social

La Biblioteca del Congreso de la Nación anuncia la apertura de inscripciones para el curso online RED Bibliotecas 2030 Lectura y Narración Social, que se desarrollará de abril a junio con el objetivo de ampliar la capacitación al colectivo bibliotecario. Se trata de una propuesta enmarcada en el Programa de Lectura y Narración Social hacia el 2030 que dictará María Héguiz, actriz y narradora. Las personas interesadas podrán anotarse a través del sitio oficial www.bcn.gob.ar.

El curso se desarrollará durante 9 clases en la modalidad virtual, a través de la plataforma Google Meet, con contenido destinado a bibliotecarios y público en general, promoviendo la capacitación en extensión bibliotecaria desde la lectura y la narración social.

Para más información: www.bcn.gob.ar lunes de 19 a 20:30, del 10 de abril al 5 de junio

_________________

Talleres de actuación y creación escénica

-TALLER DE ACTUACIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA. Anual. JUEVES de 19 a 22. Arancel: $7500

+ INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: vicoroland@gmail.com

*El Taller de Omar. Fitz Roy 1243 (Chacarita).

________________

Taller de historieta y dibujo

A cargo de Sebastián Cantero, para adolescentes y adultos. Información e inscripción talleres.vinetas@gmail.com

*La casa de viñetas sueltas. Cabrera 6030

__________________

Taller de dibujo y comic

Cartoon, manga y cómic para chicos y adolescente. Este año también veremos animación, técnicas digitales y color.

Modalidad Virtual y presencial. Dos días por semana. Horarios: Sábados 14 hs y Jueves 18:30hs

*La casa de las viñetas sueltas. Cabrera 6030

_______________

Talleres de escritura en Entrepalabras

- Taller de lectura creativa: Carrère: los límites de la ficción

Coordina: Walter Romero Cursada: 3 clases sincrónicas por zoom (lunes 8, 15 y 22/5 de 19 a 20.30 ARG).

*Informes e inscripción: escuela@entrepalabras.org / www.entrepalabras.org

__________________________________

Escribir con el cuerpo. Taller de un día

Lxs esperamos para movernos juntxs en dirección a la escritura. Caminata por Villa Crespo + ejercicios para avanzar en proyectos propios o libres. Y calentar motores para el retiro de septiembre en Córdoba (no es excluyente).

Domingo 7 de mayo de 14 a 19 hs. Llevar ropa cómoda y laptop. Valor: $8000

Sofia D Amelio y Flor Monfort

Más info: escribirconelcuerpo22@gmail.com

______________

Talleres de Escritura FILBA

El Laboratorio de escrituras Filba es un ciclo de formación que cuenta entre sus docentes a los más destacados autores e ilustradores de Argentina.

La mayoría de los talleres son virtuales, por Zoom. En 2023 tendremos algunas clases magistrales en formato bimodal: presencial en la Alianza Francesa (Av. Córdoba en CABA) y en streaming (por Zoom, con posibilidad de participar virtualmente).

- Taller de lectura y escritura con JORGE LUJÁN. Sendas narrativas. Jueves 11 y 18 de mayo y 1 y 8 de junio, de 18 a 20 h. Modalidad: virtual

- Clase magistral de NONA FERNÁNDEZ. El código de las R (Reciclaje escritural). Miércoles 10 de mayo, de 18:30 a 20:30 h. Modalidad: presencial o virtual. Alianza Francesa (Av. Córdoba 946, CABA, Buenos Aires). Costo: 4500 ARS

- Taller intensivo de cuento con VERA GIACONI. Lo que cuenta. Martes 9, 16, 23 y 30 de mayo, de 18 a 20 h. Modalidad: virtual. Costo: 10900 ARS

::::::::::::::::::::

INFANTILES

El cubo de Nina

Nina se construyó un cubo, se metió adentro y decidió no salir más. Pero allá afuera hay alboroto, enredos, andanzas, algarabía. Entonces Nina espía, duda pero anhela, toma valor pero teme. ¿Se animará a volver a salir y coser, entramar, bordar amistades y vínculos allá afuera?

De Guadalupe Lombardozzi. Una obra de teatro físico, títeres y teatro de objetos creada especialmente para las infancias y sus acompañantes. Con un humor sutil y a partir de unas imágenes muy visuales, habla de la soledad, de la amistad y de la gran aventura que son los vínculos humanos y de cómo, a través de los mismos, “cosemos” redes que nos ayudan a sostenernos. Con Cecilia Martinese, Laura Cardoso y Guadalupe Lombardozzi.

Desde el 14 de mayo, todos los domingos a las 15 hs. Entradas: $2500 / Jub. y est.: $2200 / Alternativateatral o en boletería.

Público: ATP. Recomendada a partir de 5 años. Duración: 50 min.

*El Método Kairós (El Salvador 4530, CABA).

____________

Los asombrosos viajes de Zamba y Nina por la Argentina

Pakapaka, la señal infantil del Estado argentino, y la TV Pública, presentan Los asombrosos viajes de Zamba y Nina por la Argentina. La primera serie en la que Zamba y Nina interactúan con personajes y fondos reales y son animados en 3D en el espacio ANIMAR MoCap.

Se trata de un ciclo con la conducción de Mauricio Vila y Mar Mediavilla, quienes, junto a Zamba y Nina, recorren diferentes lugares del país y viven increíbles aventuras. Será a partir del lunes 24 de abril, por la TV Pública de lunes a viernes, a las 9:00; por Pakapaka, de lunes a viernes a las 14:00.

En cada capítulo, Zamba y Nina se suben a la supercamioneta que conducen Mar y Mau y emprenden un viaje guiados por Clementina, la computadora de a bordo. Así, cada semana visitan una provincia distinta de la Argentina. Además, comparten juegos, música y videos.

En este recorrido se encuentran con diferentes y pintorescos personajes que brindan información sobre la geografía, la flora, la fauna y las costumbres de cada lugar. También aportan datos relevantes y curiosidades. Asimismo, artistas de distintas disciplinas son parte del viaje y proponen actividades relacionadas con la ciudad o localidad que visitan.

_________________

Pequeño Pez presenta Arriba las manos! Esto es un juego!

Pequeño Pez, el grupo musical para infancias que viene conquistando corazones en todo el mundo, presenta su Disco: Arriba las Manos! Esto es un Juego!.

Un material que reúne los mejores juegos musicales que ha creado la banda a lo largo de su trayectoria, acompañado de dos sencillos: Mi Perro Tobi y El Director de Orquesta, y las canciones y personajes más aclamados por su público para jugar, compartir e imaginar.

Domingo 14 de mayo 17:00hs. Aprovechá los últimos packs familiares y hay preventa con descuento hasta el 1de mayo. Entradas en el Konex

*Ciudad Cultural Konex. Sarmiento 3131

____________________

Sopa de clownies

En esta sopa, Los Clownies se ponen a jugar con las letras para enredarlas y desenredarlas. Con esas letras, formarán palabras y con esas palabras, canciones, llenas de música y color.

Autodefinidos por su humor y por sus disparates, completan el crucigrama con sus amigos el gato Crispino, la rana Clara y el sapo Ruperto, quienes se unirán a su sopa de letras...SOPA DE CLOWNIES.

Espectáculo para toda la familia – Edades recomendadas: de 2 a 10 años. Dirección: Virginia Kaufmann

Desde el 14 de mayo. Funciones Domingos 17 hs. Precio entradas 1500 anticipadas x passline y 1800 en puerta

* Centro Cultural Morán: Pedro Morán 2147 CABA

________________

Programación de mayo para las infancias en el CCK

El área de Infancias propone poner en movimiento políticas públicas para las infancias desde una mirada cultural integradora, respetuosa de las diferencias, basada en el derecho que tienen lxs chicxs a la belleza, al juego, a la participación plena y a la transformación y desarrollo humano de sus propias vidas.

Durante mayo nos volvemos un poco nómades y nos vamos mudando por distintos espacios del Centro Cultural porque iniciamos obras en nuestro piso. Igualmente, seguimos con nuestra programación en el Cine PakaPaka, la sala Corazones como tomates, el lactario y una programación especial en el Hall del tercer piso.

¡A la ronda!, nuestro ciclo de intervenciones artísticas para las primeras infancias, nos trae hermosas propuestas para los fines de semana de mayo. Los sábados, en Corazones como tomates, sala 306, Vaivén nos invita a disfrutar de su música dulce y divertida. Los domingos, en el Hall del tercer piso, nos espera ¡Contá con Vicky!, que propone una tarde de cuentos para darle rienda suelta a la imaginación.

Por otra parte, todos los sábados de mayo seguimos visitando las Entrevistas dibujadas de Jazmín Varela y el Negro Mukeño, pero esta vez las volvemos palabras en el Taller de Crónicas de viaje de Melisa Papillo.

Además, el sábado 13 de mayo no te pierdas una tarde de juegos y música, en la presentación de nuestro videojuego para las infancias: Azul, el gran concierto. Acercate al Centro Cultural y transformate en nuestrx protagonista, poniendo a prueba tus destrezas corporales y sonoras.

Todas las actividades son gratuitas y no requieren reserva previa. El ingreso es hasta colmar la capacidad del espacio. El piso de infancias está abierto de miércoles a domingos, de 14 a 20 h.

*CCK. Sarmiento 151

___________

Pakapaka estrena la serie Muchas manos en el plato

Pakapaka, la señal infantil del Estado argentino, estrena de lunes a viernes a las 12:45, Muchas manos en el plato, una serie documental que muestra, de manera entretenida y dinámica, diferentes costumbres y culturas a través de la elaboración de platos tradicionales de distintas regiones de nuestro país.

Mediante la presentación de dichas recetas, los chicos, las chicas y sus familias nos invitan a conocer el origen de estas, cómo pasaron de generación en generación y los cambios que cada cocinero o cocinera les aportan. También conocemos, a través de sus relatos, las características del lugar donde viven, datos destacados y algunas curiosidades.

Se trata de una coproducción entre Contenidos Públicos S.E (CPSE) / Pakapaka y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) / Plataforma Nacional Audiovisual Universitaria (Mundo U).

-Muchas manos en el plato

Formato: documental. 26 capítulos - 7 minutos. Tema: vida cotidiana y cocina. Edad 6 a 9 años.

Lunes a viernes a las 12:45. REPITE: Lunes y martes a las 20:30. Sábados y domingos a las 12:15. Sábados a las 20:30

____________________

Ana y Wiwi

Ana es una nena de 10 años que vive con su papá en el campo. Un buen día, su padre que es el capataz del campo, ayuda a dar a luz a una vaca y así nace Wiwi. Ana y Wiwi se vuelven inseparables y la vida de Ana se llena de alegría. Todo es perfecto hasta que la dueña del campo decide llevarse a Wiwi para venderla. Ana estará dispuesta a todo para salvar a su mejor amiga. ¿Lo logrará?

Un espectáculo para toda la familia, con música en vivo, títeres y aires de campo. Una historia sensible y emotiva que habla de la amistad, el amor, la ternura y el vínculo con los animales. Destinada a niñxs mayores de 2 años.

DOMINGOS A LAS 15.30 HORAS. Entrada general $2500. En venta por Alternativa Teatral

*Timbre 4 - México 3554

_________________

El día que cambió la vida del Sr. Odio

A partir del 14 de mayo, los Domingos a las 15:30 hs. en la Sala Tuñon del Centro Cultural la Cooperación (Av. Corrientes 1543, CABA). Por Alternativa

_________________

Talleres y actividades en el Museo Moderno

-CALEIDOSCOPIO. Taller anual de arte para familias a cargo del equipo educativo

Caleidoscopio es un espacio de encuentro con las exposiciones del museo desde una mirada lúdica y participativa. En este taller de producción creativa, invitamos a los niños, niñas y familias a experimentar un universo de sensaciones con texturas, color y mucha imaginación.

Todos los sábados, de 16 a 18 h

Orientado a niños y niñas desde los 6 años y sus familias. Actividad presencial con inscripción previa AQUI Sala Supervielle (1er piso)

-VISITAS EN FAMILIA. Recorridos participativos a cargo del equipo educativo

Te invitamos junto a tu familia a un recorrido dialogado a cargo del equipo educativo para explorar las exhibiciones del programa anual Un día en la Tierra e interactuar creativamente con ellas. Vení a descubrir la diversidad de nuestra colección y las obras de artistas invitados que la componen. Luego podrás realizar tu propia creación. ¡Te esperamos!

Todos los sábados y domingos a las 15 h.

Orientado a niños, niñas y familias. Recomendado a partir de los 6 años. Actividad presencial y gratuita con inscripción previa AQUI Hall de ingreso –

*Museo Moderno. Av. San Juan 350

_____________________

Libroteca

Sábados y domingos en la Usina del Arte. Un lugar mágico para encontrar hermosos libros para toda la familia y almohadones donde disfrutar de ellos. Los libros permiten viajar con la imaginación, conocer nuevos mundos y conectar con las emociones. El acercamiento de los chicos y chicas a los libros, tiene muchísimos beneficios para el desarrollo cognitivo y afectivo. Más información.

*Usina del Arte. Caffarena 1

_______________

* Enviar la información de actividades para esta agenda al mail cultura@infobae.com

