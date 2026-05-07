El arte secreto de Gustav Klimt: cómo son las visitas guiadas al techo de un teatro de Viena

El arte secreto de Gustav Klimt: cómo son las visitas guiadas al techo del Burgtheater (Philipp-Moritz Jenne / AP)

Durante más de un siglo, solo los conservadores y expertos pudieron observar de cerca las primeras obras del artista austriaco Gustav Klimt en Viena, pero los fanáticos de Klimt ahora tienen esa oportunidad en visitas guiadas diarias que se realizan en lo alto de andamios.

Los 10 óleos, que se encuentran en los techos de 18 metros de altura (60 pies) del renombrado Burgtheater en la capital de Austria, están siendo restaurados debido a los daños causados por el agua.

PUBLICIDAD

“Lo especial de Klimt, al menos para mí, es que solo conocemos sus obras posteriores”, dijo Hannes Höllinger, de 60 años, quien participó en una de las recientes visitas guiadas a la obra de Klimt y comentó que “fue muy interesante ver que ya a los 24 años realizó estas pinturas tan bellas que yo mismo no había visto antes”.

Klimt, famoso por sus audaces y atrevidas pinturas modernistas, fue una figura clave del modernismo artístico a principios del siglo XX. Su obra ha alcanzado algunos de los precios más altos jamás pagados por un artista. Entre sus pinturas más famosas se encuentra El beso, de 1907-1908, que representa a una pareja en un apasionado abrazo adornado con elaborados motivos y detalles dorados. La pintura se exhibe en el Museo Belvedere de Viena.

PUBLICIDAD

Por primera vez, los fanáticos del arte pueden subir a los andamios del teatro de Viena y disfrutar detalles sorprendentes de los primeros óleos de este gran y mítico artista totalmente restaurados (Philipp-Moritz Jenne / AP)

«Nos permitieron invertir varios cientos de miles de euros para que Gustav Klimt volviera a brillar con todo su esplendor original», declaró Robert Beutler, director comercial del Burgtheater. «Todo se limpia a mano con hisopos de algodón muy finos y agua condensada».

El cuadro más grande de Klimt mide unos 35 metros cuadrados (375 pies cuadrados), “así que pueden imaginar el tiempo que lleva quitar el polvo y la suciedad pieza por pieza y capa por capa”, dijo Beutler.

PUBLICIDAD

Klimt pintó los cuadros del teatro entre 1886 y 1888, junto con su hermano Ernst y el pintor austriaco Franz Matsch. A los 24 años, fue el primer gran encargo de Klimt.

El restaurador Thomas Mahr, responsable de la restauración del estuco que rodea las primeras obras de Klimt, dijo que la propuesta de los artistas en aquel entonces era: “‘Somos jóvenes, somos rápidos y ofrecemos un gran trabajo a bajo costo’, y así fue como comenzaron su negocio”.

PUBLICIDAD

(Philipp-Moritz Jenne / AP)

Las pinturas representan distintas escenas de la historia del teatro. Una de las obras más grandes muestra una escena del Londres del siglo XVI, en la que la reina Isabel I asiste a una representación de Romeo y Julieta en el Teatro Globe. Justo detrás de la reina, Klimt y sus dos compañeros artistas observan la escena. Se trata del único autorretrato conocido de Klimt.

Cada día, cientos de amantes del arte suben a los andamios como parte de visitas guiadas para contemplar de cerca la obra de Klimt. Susanne Höllinger, quien realizó la visita con su esposo Hannes, comentó que las primeras pinturas ya permiten hacerse una idea de cómo serían las obras posteriores más famosas de Klimt.

PUBLICIDAD

Le gustaba especialmente observar los numerosos detalles de los cuadros que no son visibles desde el suelo del teatro, como las pequeñas figuras finamente pintadas o el cigarrillo en los dedos del hermano fumador empedernido de Klimt, Ernst.

“Estar tan cerca de estas pinturas recién restauradas es una experiencia única”, exclamó Höllinger.

PUBLICIDAD

Las visitas guiadas especiales sobre el arte del techo de Klimt continuarán hasta agosto, después de lo cual se retirarán los andamios. Las entradas generales están disponibles en el sitio web del teatro por 25 euros (29 dólares).

Fuente: AP

PUBLICIDAD