El Salvador

El proceso de selección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral será ahora abierto y sin cuotas partidarias en El Salvador

Las nuevas disposiciones, sustentadas por actores institucionales, favorecen la transparencia y la participación equitativa, respondiendo a demandas sociales por un sistema político más sólido y orientado al interés público

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Un cambio constitucional redefine cómo se eligen los magistrados electorales. Las reformas prometen independencia y participación ciudadana ampliada. El impacto en la democracia y los futuros comicios abre nuevos escenarios (Foto cortesía Asamblea Legislativa)
Un cambio constitucional redefine cómo se eligen los magistrados electorales. Las reformas prometen independencia y participación ciudadana ampliada. El impacto en la democracia y los futuros comicios abre nuevos escenarios (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la ratificación de una reforma constitucional que modifica el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, con el objetivo de eliminar las cuotas partidarias y centrar la selección en la meritocracia y la transparencia, según la fracción que impulsó la medida, Nuevas Ideas.

La Comisión Política inició el trámite de ratificación el 30 de abril de 2026 y acordó convocar a actores clave, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Registro Nacional de las Personas Naturales y el propio Tribunal Supremo Electoral, para obtener aportes técnicos que reforzaran la propuesta.

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De acuerdo con el dictamen leído en la sesión plenaria de este jueves, el rediseño del sistema busca asegurar la participación equitativa e inclusiva de la ciudadanía, especialmente ante el crecimiento de la comunidad salvadoreña en el exterior y el uso de nuevas tecnologías para ejercer derechos políticos.

La reforma aprobada, identificada como el Acuerdo de Reforma Constitucional número ocho, exige que las ternas para magistrados, que antes eran propuestas por los tres partidos políticos con mayor votación en la elección presidencial previa, sean seleccionadas ahora por la comisión respectiva de la Asamblea Legislativa sin considerar afinidades partidarias.

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Además, la presidencia del Tribunal Supremo Electoral dejará de estar reservada al partido más votado y será elegida mediante votación pública y nominal.

La normativa anterior establecía que seis de los diez magistrados del Tribunal, entre titulares y suplentes, debían ser electos de ternas propuestas por los tres partidos o coaliciones con más votos en la última contienda presidencial, lo que aseguraba cuotas fijas para esas formaciones políticas.

El nuevo proceso elimina esta práctica para dar paso a un procedimiento abierto en el que la capacidad técnica, la probidad notoria y el compromiso con el orden democrático sean los factores determinantes.

La eliminación de cuotas partidarias fortalece la independencia electoral y promueve la meritocracia

La iniciativa ratifica que la designación de altos funcionarios atenderá estándares de profesionalismo y vocación de servicio, retirando la posibilidad de prácticas de reparto y consolidando mecanismos abiertos y públicos para su nombramiento (Foto cortesía Asamblea Legislativa)
La iniciativa ratifica que la designación de altos funcionarios atenderá estándares de profesionalismo y vocación de servicio, retirando la posibilidad de prácticas de reparto y consolidando mecanismos abiertos y públicos para su nombramiento (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

Durante su comparecencia ante la Comisión Política el 4 de mayo de 2026, la viceministra de Relaciones Exteriores Adriana Mira, el director ejecutivo del Registro Nacional de las Personas Naturales, Fernando Velásquez, y la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Soriano, ofrecieron aportes técnicos que respaldaron tanto la inclusión de la circunscripción electoral en el exterior como los ajustes en el modelo de elección de magistrados.

La reforma ratificada se basa en los principios de igualdad, publicidad y libre concurrencia, abriendo la posibilidad para que cualquier ciudadano salvadoreño que reúna los requisitos constitucionales participe en el proceso de selección. Entre las novedades destacan la introducción de criterios de meritocracia, transparencia procedimental y motivación debida en la elección de funcionarios de segundo grado, en sustitución de las prácticas históricas basadas en repartos partidarios.

El procedimiento de ratificación cumplió con el artículo 248 de la Constitución, que exige la aprobación previa por una Asamblea y ratificación por la siguiente con el voto de al menos dos tercios de los diputados electos, o bien por una mayoría de tres cuartas partes si se realiza en la misma legislatura. La medida contó con 56 votos en pantalla y uno con mano alzada.

Vale mencionar que en esta misma plenaria también se reformó la Constitución para abrir una décimo quinta circunscripción para los salvadoreños en el exterior, pero se desconoce cuántos diputados se les serán asignados y el modo en el que podrán legislar residiendo desde el exterior.

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