Venta de alcohol durante los partidos de la liga salvadoreña regresa tras prohibición

Fesfut autoriza el retorno de la venta de cerveza en estadios de El Salvador con un protocolo estricto(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) anunció este jueves el retorno de la venta de cerveza durante los partidos a partir del próximo torneo. No obstante, el presidente del ente federativo, Yamil Bukele, advirtió que la medida vendrá acompañada de una regulación.

“Se habilitará la venta de cerveza en los estadios. Va a ser a partir del próximo torneo. Vamos a establecer una regulación, probablemente la venta se va a cerrar al comenzar el segundo tiempo de los partidos", declaró Yamil en una conferencia de prensa.

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Al mismo tiempo destacó que se trabaja en un protocolo junto con una empresa privada para asegurar que las disposiciones se cumplan.

La venta de alcohol se suspenderá al inicio del segundo tiempo en todos los partidos de Primera División, según el presidente de la Fesfut, Yamil Bukele. (Cortesía: Federación Salvadoreña de Fútbol)

¿Cuándo se suspendió la venta de alcohol en los estadios de El Salvador?

La decisión marca un cambio tras la política de prohibición a la venta de alcohol en los partidos del fútbol salvadoreño. La prohibición se instauró en julio de 2023, cuando las bases de competencia del torneo Apertura incorporaron una disposición que vedaba expresamente: “la venta y consumo de cualquier bebida embriagante como cerveza, licor y sus similares en los estadios o canchas donde se practique el fútbol de la Primera División”.

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Esa regulación llegó como respuesta directa a la estampida del 20 de mayo de 2023 en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, donde murieron 12 personas y más de 100 resultaron heridas durante el partido de cuartos de final entre Alianza FC y el Club Deportivo FAS.

Las investigaciones iniciales apuntaron a la sobreventa de entradas y al exceso de alcohol consumido fuera del recinto como factores que agravaron el caos. El entonces presidente de la Liga Mayor, el coronel Samuel Gálvez, calificó la prohibición del alcohol como “una de las lecciones que nos dejó el lamentable hecho”.

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Los aficionados salvadoreños podrán volver a consumir cerveza dentro de los estadios, una práctica suspendida desde julio de 2023. (Cortesía: Alianza FC)

La reapertura de la venta de alcohol no se produce sin cautelas. Yamil adelantó que la Fesfut trabaja junto a una empresa del sector de bebidas, en el diseño de un protocolo de activación que regule las condiciones bajo las cuales se comercializará la cerveza. El corte al inicio del segundo tiempo apunta a reducir el consumo durante las horas de mayor afluencia y tensión en las gradas.

La propuesta de retomar la venta de bebidas alcohólicas en los estadios ya había sido explorada con anterioridad. A finales de 2024, la Primera División había elaborado una propuesta en ese sentido para presentarla ante las nuevas autoridades de la FESFUT, con el argumento de que la prohibición absoluta no había logrado evitar que los aficionados llegaran al estadio con alcohol consumido previamente fuera del recinto.

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La disponibilidad de bebidas alcohólicas en el recinto podría atraer a una franja de aficionados que, desde la prohibición, optó por quedarse fuera de los estadios o por consumir alcohol antes de ingresar.

Un mayor flujo de público se traduce directamente en más ingresos para los vendedores ambulantes y los puestos de comida instalados cercanos al recinto, un sector que durante los últimos dos años tuvo que reconvertir su oferta hacia agua, bebidas azucaradas, energizantes y alimentos de comida rápida.

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