Guatemala: El Consejo Nacional de Áreas Protegidas intensifica el monitoreo aéreo en Petén

El CONAP inicia la tercera fase de monitoreo aéreo en las áreas protegidas de Petén para reforzar la vigilancia ambiental.(Consejo Nacional de Áreas Protegidas)

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) ha puesto en marcha la tercera fase de sobrevuelos de monitoreo aéreo en las áreas protegidas de Petén, como parte de la estrategia de vigilancia y respuesta temprana frente a amenazas ambientales en la región. Esta nueva etapa, ejecutada por el Centro de Monitoreo y Evaluación (CEMEC) en el marco del Programa de Reducción de Emisiones, responde a la necesidad de detectar con anticipación incendios forestales, modificaciones en la cobertura forestal y actividades ilícitas, consolidando el compromiso institucional con la protección del patrimonio natural de Guatemala, según un información del CONAP.

En esta reciente fase, el monitoreo se ha concentrado en sectores estratégicos definidos por análisis técnicos basados en información satelital, reportes de campo y datos históricos de incidencia. Esto permite una toma de decisiones más precisa y optimiza la coordinación interinstitucional ante emergencias. Entre los participantes destacados de la tercera etapa, se encuentran Juliana Whitfield, embajadora británica, y Paula Alvarado; según el CONAP, su presencia refleja el respaldo de la cooperación internacional a los esfuerzos de conservación en Petén. El operativo también cuenta con la colaboración de WCS Guatemala, la Asociación de Comunidades Forestales de Petén y la Gobernación Departamental de Petén.

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Personal del CONAP prepara equipos para realizar sobrevuelos de vigilancia y monitoreo de quemas e incendios forestales en la Biosfera Maya de Guatemala. (Consejo Nacional de Áreas Protegidas)

La estrategia de sobrevuelos forma parte del sistema de monitoreo territorial continuo, que se implementa en la Reserva de la Biosfera Maya (RBM) y se extiende a los Complejos I, II, III y IV en el sur de Petén. La primera fase, iniciada en 2026, priorizó la atención de zonas recientemente alertadas por la pérdida de cobertura forestal y aquellas bajo presión por el cambio de uso del suelo. El análisis técnico realizado por el CEMEC, basado en herramientas de monitoreo satelital, definió la agenda inicial de vigilancia y facilitó la actualización permanente de información geoespacial empleada en la protección ambiental de Petén.

El monitoreo aéreo refuerza la detección y respuesta frente a incendios y deforestación en la región de Petén

Los sobrevuelos sirven para verificar en tiempo real las alertas de deforestación, identificar nuevas áreas afectadas en la Reserva de la Biosfera Maya y en el sur de Petén, y fortalecer la coordinación destinada al control y protección de los recursos naturales en Guatemala. Conforme a la información del CONAP, esta metodología facilita la integración y validación de datos geoespaciales, documentando la evolución de la cobertura forestal y detectando actividades ilegales, elementos que mejoran la precisión de los sistemas de vigilancia ambiental.

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Una impresionante fotografía aérea captura la nítida división de un paisaje, mostrando humedales y vegetación exuberante a un lado y tierra más árida y rojiza al otro lado. (Consejo Nacional de Áreas Protegidas)

El programa contempla cuatro fases de monitoreo aéreo distribuidas a lo largo del año. En cada etapa, la información obtenida sustenta operativos de control y decisiones estratégicas de conservación. Un elemento esencial del proceso es la atención constante a las áreas con antecedentes recientes de impacto ambiental; por ello, la identificación oportuna de amenazas emergentes destaca como uno de los principales resultados del operativo, de acuerdo con datos divulgados por el CONAP.

El CONAP resalta el apoyo de instituciones aliadas, como la Administración del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, y reconoce la participación de actores internacionales y locales que robustecen la capacidad de monitoreo y respuesta en la región. El organismo enfatiza que la protección de la biodiversidad y las áreas protegidas es una responsabilidad compartida; el uso de herramientas tecnológicas y el trabajo interinstitucional se consolidan como fundamentos indispensables para la gestión efectiva de estos territorios estratégicos.

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Vista aérea de un área forestal que muestra una clara división entre la vegetación verde y exuberante y las zonas afectadas por la deforestación, destacando la necesidad de mantenimiento natural. (Consejo Nacional de Áreas Protegidas)

La interacción entre la vigilancia aérea, el monitoreo satelital y la coordinación institucional ha permitido al Consejo Nacional de Áreas Protegidas responder con mayor eficacia a las amenazas que enfrenta la biodiversidad de Petén y consolidar una política de preservación basada en datos actualizados, la participación internacional y un compromiso sostenido con la conservación ambiental del país.