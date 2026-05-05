Eros Ramazzotti ‘reivindica’ su repertorio melódico a ritmo de rock en Madrid: un concierto poderoso en el que el artista y sus canciones son lo que importa

Es el cantante contemporáneo italiano más conocido en nuestro país junto a Laura Pausini, y eso se ha notado en su concierto en el Movistar Arena de Madrid donde ha aterrizado su gira Una historia importante, después de pasar por Barcelona, con un ‘sold out’ en toda regla.
A Eros Ramazzotti lo conocimos en los años noventa gracias a canciones como Più bella cosa (también conocida como Gracias por existir) y entraría a formar parte de la cultura popular por sus composiciones y su tono característico de voz, de marcado timbre nasal, tan único y absolutamente reconocible.
Ha cumplido cuarenta años en la música y, para celebrarlo, ha concebido este tour como una especie de homenaje a su trayectoria, basando su ‘set-list’ mayormente en temas del pasado que lo han definido como artista.
Canción melódica con alma rockera
Al artista romano siempre se le ha identificado con la balada y la canción melódica, sin embargo, sus conciertos sirven para demostrar su alma rockera. Ramazzotti es poseedor de un impresionante catálogo de temas icónicos de naturaleza pop pero, al escucharlos en directo, adquieren una dimensión diferente, como si se revelaran como los himnos absolutos que son.
En ese sentido, el show resultó verdaderamente apoteósico, demostrando que no se necesita de parafernalia para vibrar y generar emociones. Basta con un buen repertorio (en este caso, fantástico), una potente banda y un artista generoso que, a sus 62 años, es capaz de estar a un nivel vocal superlativo durante más de dos horas sin descanso.
El espectáculo arrancó con Taxi Story, canción de 1989, casi sus inicios, lo que podía dar una idea del carácter retrospectivo (que no nostálgico) de lo que vendría a continuación.
Un repertorio de hits apoteósico
El ambiente comenzó a caldearse con Stella Gemella con sus buenas dosis de guitarra para continuar con la preciosa Adessu tu y la fundacional Una Storia Importante, con la que participó en Sanremo y que da título a la gira.
Uno de los momentos más emocionantes llegó con Se bastaste una canzione, cuya letra sigue teniendo todavía la misma vigencia que cuando apareció en 1997. Y no, Eros Ramazzotti no es un artista ñoño como algunos pudieran pensar. Solo hace falta ver cómo culmina ese tema con un riff de guitarra catártico que nadie vio venir.
Ramazzotti alternó en los temas el italiano y el español, aunque reconociera que le faltara práctica y que su castellano era “una mierda”. No es cierto, ya que en los temas ambos idiomas se mezclaban y unían de una manera simbiótica.
En algunos momentos, en la pantalla aparecieron reflexiones sobre su pasado y también sobre el futuro, que daban paso a bloques temáticos. El último de ellos, antes de pasar a los vises, lo protagonizó la enorme Cosse Della Vita, ya con el éxtasis en el ambiente.
Ramazzotti subió a un niño al escenario que cantó junto a él, se hizo ‘selfies’ mientras actuaba, se bajó del escenario y anduvo entre el público, fue capaz de emocionar, de poner la piel de gallina en más de un momento tan solo con el poder de la buena música en directo.
Cuando entonó Cosa Piu Bella como cierre, Eros ya había conseguido que todos los asistentes del Movistar Arena pensaran, “gracias por existir”.
