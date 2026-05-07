Gobierno de El Salvador pide retirar cinco diputaciones a San Salvador y una a La Libertad para asignarlas a la diáspora

El máximo órgano parlamentario del país respalda modificaciones recientes en la composición de sus curules. Representantes políticos buscan equidad y reconocimiento hacia compatriotas migrantes, abriendo escenarios renovados para el poder legislativo nacional (Foto cortesía diputado Ángel Lobos)

El gobierno de El Salvador presentó ante la Asamblea Legislativa una solicitud para retirar cinco diputados al departamento de San Salvador y uno al departamento de La Libertad, tras la ratificación de la reforma constitucional que crea la circunscripción 15, dedicada a los salvadoreños residentes en el exterior. La petición fue admitida este jueves en el pleno legislativo, según la correspondencia oficial.

La reforma al Código Electoral solicitada establece que la Asamblea Legislativa estará compuesta por 60 diputados propietarios y un número igual de suplentes. Conforme al último censo nacional de población y al nuevo método de distribución, San Salvador pasará de 16 a 11 diputados y La Libertad de 7 a 6. Esto responde a la creación de una nueva circunscripción para el exterior, que contará con seis diputados.

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Las circunscripciones electorales ahora comprenden los departamentos del país y una adicional para los salvadoreños en el extranjero. Para que el voto sea asignado a la circunscripción en el exterior, es indispensable que el Documento único de Identidad posea domicilio fuera del país o que el derecho al voto se ejerza mediante pasaporte, de acuerdo con la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero.

El nuevo reparto de diputaciones por departamento queda de la siguiente forma:

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San Salvador : 11 diputados

: 11 diputados La Libertad : 6 diputados

: 6 diputados Santa Ana : 5 diputados

: 5 diputados San Miguel : 5 diputados

: 5 diputados Sonsonate : 5 diputados

: 5 diputados Usulután : 4 diputados

: 4 diputados Ahuachapán : 3 diputados

: 3 diputados La Paz : 3 diputados

: 3 diputados La Unión : 2 diputados

: 2 diputados Cuscatlán : 2 diputados

: 2 diputados Chalatenango : 2 diputados

: 2 diputados Morazán : 2 diputados

: 2 diputados San Vicente : 2 diputados

: 2 diputados Cabañas : 2 diputados

: 2 diputados Circunscripción en el extranjero: 6 diputados

En la correspondencia admitida por el pleno de la Asamblea Legislativa consta que la redistribución de escaños responde al mandato de garantizar representación para la diáspora salvadoreña, conforme a la nueva normativa electoral. Además, se reforman artículos relacionados con la inscripción de candidatos, la convocatoria a elecciones y la elaboración de papeletas, así como la integración de organismos electorales y los requisitos para magistrados del Tribunal Supremo Electoral, entre otros aspectos.

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El poder político se redefine con una reforma que otorga voz a los salvadoreños en el extranjero. Una decisión inédita cambia el equilibrio y la representación departamental en la Asamblea Legislativa (Foto archivo: elecciones presidenciales de El Salvador 2024, cortesía Asamblea Legislativa)

La iniciativa confirma la importancia de la migración salvadoreña y su peso en la representación política nacional, a la vez que modifica el equilibrio de fuerzas dentro del órgano legislativo en favor de la diáspora.

Otras solicitudes de reforma

Se propone que para que un salvadoreño radicado en el extranjero vea su voto contado en la circunscripción exterior, su Documento Único de Identidad (DUI) debe consignar un domicilio fuera del país, y el sufragio debe ejercerse utilizando el pasaporte, conforme lo estipula la normativa especial. En cambio, si el domicilio que figura es dentro de El Salvador, incluso cuando el voto se emita en el extranjero en los centros habilitados, este se asignará a la circunscripción territorial correspondiente al domicilio registrado, como establece la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero.

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El Tribunal Supremo Electoral tendría la responsabilidad de elaborar la cartografía electoral detallada que responda a estos nuevos parámetros. La planificación de la distribución geográfica de sectores en cada municipio deberá asegurar la aplicación del sistema de voto residencial. Esto implica que cada votante podrá ejercer el sufragio en el punto más cercano a su domicilio, siguiendo criterios de accesibilidad definidos en la legislación.

Los cambios configurados por la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero y por el articulado del Código Electoral introducen una estructura dual: mientras las circunscripciones nacional y en el extranjero se mantendrán activas para la elección presidencial, la distinción entre circunscripciones departamentales y exteriores determinará la integración de la Asamblea Legislativa, consolidando la independencia y representatividad de cada territorio.

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