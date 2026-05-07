El penal que atajó Augusto Batalla en el último minuto para clasificar al Rayo Vallecano la final de la Conference League

Rayo Vallecano consumó el golpe en la UEFA Conference League y se clasificó a la final luego de vencer por 1 a 0 al Racing de Estrasburgo (2-0 en el global). Augusto Batalla, arquero que surgió de River Plate, fue el gran protagonista del encuentro al atajar un penal en el último minuto para sellar el boleto del cuadro español al duelo en el Red Bull Arena (Leipzig) de Alemania, donde chocará contra el Crystal Palace —eliminó al Shakhtar Donetsk—. Los hinchas del elenco francés reaccionaron a la actuación de su equipo y Valentín Colo Barco recibió algunos silbidos.

El equipo dirigido por Iñigo Pérez arribó al Stade de la Meinau de Francia con el global 1-0 a favor. Ante este panorama, logró aumentar la ventaja antes del cierre del primer tiempo de la mano de Alemão, quien capturó un rebote dentro del área del arquero Mike Penders.

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Con la serie a favor, Augusto Batalla se destacó como una de las figuras de la eliminatoria. En el tiempo de descuento, el ex River y San Lorenzo atajó un penal para consumar la clasificación a la final. Tras una serie de rebotes dentro del área, la pelota impactó sobre la mano de Florian Lejeune y el árbitro cobró la pena máxima. El paraguayo Julio Enciso agarró la pelota y se hizo cargo de la ejecución. El atacante optó por un remate con potencia sin tanta dirección, algo que le permitió al arquero argentino taparle el disparo.

*El compacto de la clasificación a la final de la Conference League del Rayo Vallecano

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Los aficionados del Racing de Estrasburgo hicieron sentir su malestar por el final de temporada del equipo. Luego de ubicarse en los primeros puestos de la Ligue 1 en el inicio de la temporada, el cuadro dirigido por Gary O’Neil —Liam Rosenior dejó de ser el entrenador a mitad de la campaña para marcharse al Chelsea— marcha octavo con 46 unidades en la liga de Francia, lejos de la pelea por los puestos de clasificación a copas europeas.

El presente en el plano local y la eliminación contra el Rayo Vallecano por las semifinales con un rendimiento flojo acentuaron el enojo del público. En el segundo tiempo, después de un tiro libre mal ejecutado por Valentín Colo Barco que se fue directo al saque de arco, se escucharon silbidos desde las tribunas. “Reflejo de lo que ha sido el partido del argentino y del Estrasburgo en sí”, comentó Fabián Taboada, el relator de la transmisión sobre el abucheo al ex jugador de Boca Juniors.

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Cabe recordar que dos de los estandartes del Racing de Estrasburgo de la presente temporada fueron el propio Colo Barco y Joaquín Panichelli. La grave lesión —rotura de ligamentos cruzados— del delantero argentino, que era el goleador del equipo con 20 tantos, en un momento clave de la campaña marcó el punto de inflexión en el bajón de los resultados.

El argentino ejecutó mal un tiro libre y recibió abucheos en la derrota contra el Rayo Vallecano por la Conference League

En la otra semifinal, Crystal Palace avanzó con autoridad sobre el Shaktar Donetsk de Ucrania. El elenco británico se impuso por 3-1 en la ida y remató la serie con un 2-1 en condición de local para meterse a la final con un resultado global de 5-2. La peculiaridad del equipo dirigido por Oliver Glasner es que tenía un cupo para disputar la UEFA Europa League al inicio de la temporada. Sin embargo, al compartir propietarios con el Lyon de Francia, fue reemplazado por el Nottingham Forest y bajó a la Conference por incumplir las normas de multipropiedad de la UEFA.

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En efecto, Crystal Palace se metió en la final y el Forest quedó eliminado en las semifinales en manos del Aston Villa de Emiliano Dibu Martínez y Emiliano Buendía, que marcó un gol en la serie.

Con este panorama, quedaron definidas las tres finales de los certámenes internacionales de Europa. La primera en disputarse será la Europa League entre el Aston Villa y el Friburgo de Alemania el miércoles 20 de mayo en Estambul. Por su parte, el 27 del mismo mes, Rayo Vallecano de España y Crystal Palace de Inglaterra chocarán en Leipzig con la Conference en juego. El cierre será el 30 de mayo con el duelo entre el Paris Saint-Germain de Francia y Arsenal de Inglaterra en Budapest por la Champions League.

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Racing de Estrasburgo se quedó en las puertas de una temporada histórica (REUTERS/Christian Hartmann)