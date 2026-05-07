Encontraron una granada dentro de un tacho de basura en Constitución

La granada fue encontrada en el cruce de la avenida Pavón y San José en Constitución

Efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron una granada de mano dentro de un tacho de basura en el barrio porteño de Constitución. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el explosivo será trasladado a una zona segura para su posterior destrucción.

El hallazgo ocurrió este jueves en un contenedor ubicado en la intersección de avenida Pavón y San José. De acuerdo con las primeras evaluaciones, se trata de una granada de mano modelo FM1 que presentaba un avanzado estado de deterioro.

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Según indicaron fuentes del caso, el artefacto fue detectado por un hombre en situación de calle que revisaba el tacho. La secuencia fue advertida por otra persona, que dio aviso al 911.

Tras un operativo inicial, agentes inspeccionaron otros contenedores de la zona para descartar la presencia de más explosivos. El resultado fue negativo.

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Intervino personal especializado en explosivos, que dispuso el traslado del artefacto a un sector controlado para su destrucción.

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal N° 1, que encabeza la jueza María Romilda Servini.

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La granada de mano hallada en el tacho de basura presentaba un avanzado estado de deterioro

Una granada de mano modelo FM1 es un artefacto explosivo de tipo militar diseñado para ser arrojado manualmente. Forma parte del equipamiento estándar de las fuerzas armadas y funciona mediante un sistema de espoleta con retardo: una vez que se quita el seguro y se libera la palanca, se activa un mecanismo que detona el explosivo a los pocos segundos.

Con el paso del tiempo, especialmente si presenta deterioro o falta de mantenimiento, puede volverse inestable o impredecible, lo que obliga a que su manipulación quede exclusivamente en manos de especialistas.

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Clínica Pilares del Rosario

Este miércoles, otro operativo vinculado a explosivos generó horas de incertidumbre en Rosario. Sucedió por la tarde, cuando la brigada de explosivos de la Unidad Regional II intervino en la clínica Pilares del barrio Abasto, cuyo responsable es Gabriel Dobkin, titular de la DAIA local.

La alerta se activó tras la llegada de una encomienda no solicitada a través del servicio Ocasa. Al inspeccionar el paquete, que contenía una caja de cigarrillos envuelta en cinta transparente y con un peso superior al habitual, un perro detector marcó la presencia de explosivos.

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El paquete que llegó a la clínica

En ese contexto, los agentes cavaron una fosa en el patio trasero de la clínica y ejecutaron una detonación controlada del contenido. Durante el operativo se perimetró la cuadra con personal de la brigada motorizada y se restringió el flujo de tránsito en las inmediaciones de la clínica.

Desde la unidad fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación se ordenó la toma de testimonio, relevamiento de cámaras de videovigilancia y los peritajes sobre la sustancia hallada.

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